На Афинском акрополе стояла бронзовая группа работы Мирона, знаменитого греческого скульптора первой половины V века до Р. Х. Группа эта изображала богиню Афину и сатира (или силена) Марсия в тот момент, когда он нашел брошенную Афиной флейту и в радостном изумлении не знает, схватить ли ему флейту или оставить ее лежать. С неподражаемым мастерством противопоставил художник спокойную позу богини возбужденному состоянию сатира, миловидную голову Афины - безобразному, хотя и добродушному, выражению лица Марсия. Несмотря на контраст обеих фигур, составляющих группу, она, как художественное произведение, представляет собою одно гармоническое законченное целое.

И образ Сократа, если рассматривать его с внутренней и внешней стороны, представляет разительный контраст, но взятый в целом, может служить примером удивительной гармонии. Алкивиад, находившийся одно время под сильным влиянием Сократа и бывший восторженным его поклонником, в таких словах отзывается о том впечатлении, которое производили беседы Сократа: «Когда я слушаю его, - говорит Алкивиад, - сердце мое стучит гораздо сильнее, чем у корибантов (жрецов Великой Матери богов, в диком воодушевлении отправлявших служение ей), и слезы льются от его речей. Вижу, что и многие другие испытают то же самое. Когда я слушал Перикла и других хороших ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал и душа моя не приходила в смущение и не возмущалась против моей рабской природы. А этот Марсий приводил меня зачастую в такое состояние, что мне казалось недостойным жить таким, каков я есть». Называя Сократа Марсием, Алкивиад, очевидно, имеет в виду фигуру этого сатира, изваянную Мироном, и сопоставляет внешний облик Сократа с обликом Марсия. И другие современники Сократа находили, что он похож на сатира.

Сергей Жебелёв - Сократ - Биографический очерк

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 133 с.

ISBN: 978-5-534-13395-0

Сергей Жебелёв – Сократ - Биографический очерк - Содержание