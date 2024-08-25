Жебелёв - Сократ - Биографический очерк
На Афинском акрополе стояла бронзовая группа работы Мирона, знаменитого греческого скульптора первой половины V века до Р. Х. Группа эта изображала богиню Афину и сатира (или силена) Марсия в тот момент, когда он нашел брошенную Афиной флейту и в радостном изумлении не знает, схватить ли ему флейту или оставить ее лежать. С неподражаемым мастерством противопоставил художник спокойную позу богини возбужденному состоянию сатира, миловидную голову Афины - безобразному, хотя и добродушному, выражению лица Марсия. Несмотря на контраст обеих фигур, составляющих группу, она, как художественное произведение, представляет собою одно гармоническое законченное целое.
И образ Сократа, если рассматривать его с внутренней и внешней стороны, представляет разительный контраст, но взятый в целом, может служить примером удивительной гармонии. Алкивиад, находившийся одно время под сильным влиянием Сократа и бывший восторженным его поклонником, в таких словах отзывается о том впечатлении, которое производили беседы Сократа: «Когда я слушаю его, - говорит Алкивиад, - сердце мое стучит гораздо сильнее, чем у корибантов (жрецов Великой Матери богов, в диком воодушевлении отправлявших служение ей), и слезы льются от его речей. Вижу, что и многие другие испытают то же самое. Когда я слушал Перикла и других хороших ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал и душа моя не приходила в смущение и не возмущалась против моей рабской природы. А этот Марсий приводил меня зачастую в такое состояние, что мне казалось недостойным жить таким, каков я есть». Называя Сократа Марсием, Алкивиад, очевидно, имеет в виду фигуру этого сатира, изваянную Мироном, и сопоставляет внешний облик Сократа с обликом Марсия. И другие современники Сократа находили, что он похож на сатира.
Сергей Жебелёв - Сократ - Биографический очерк
Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 133 с.
ISBN: 978-5-534-13395-0
Сергей Жебелёв – Сократ - Биографический очерк - Содержание
- I. Силен и мудрец
- II. Источники биографических сведений о Сократе
- III. Детство и юность
- IV. Афины во вторую половину V века
- V. Софистика
- VI. Сократ на поле брани
- VII. Выступление на общественную деятельность
- VIII. Семейная обстановка
- IX. Участие в государственной жизни
- Х. Сократ и ат1'Ическая комедия
- XI. Платон, Ксенофонт и Аристотель о Сократе
- XII. Круг деятельности
- XIII. Метод
- XIV. Принципы «мудрости» Сократа
- XV. Уголовное преследование Сократа
- XVI. Судебный процесс
- XVII. Казнь
- XVIII. Духовное наследие Сократа
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