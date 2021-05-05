Появление философии истории как самостоятельной области философского знания, специализирующейся на осмыслении исторического бытия и исторического познания, относится к XVIII веку. Именно с этого времени благодаря трудам Вольтера, Вико, Гердера, Гегеля, других выдающихся мыслителей утвердился подход к рассмотрению исторической реальности, исходящий из ее целостности и смыслового содержания.

Для возникновения подобной интенции требовался достаточно высокий уровень развития научной историографии, разработки которой могли служить материалом для философских обобщений. Неудивительно, что перед Риккертом, осмысливавшим этот путь генезиса философии истории, возник образ кентавра: на туловище лошади – истории возвышается торс человека – философии. Философия истории, используя эмпирический материал историографии, претендовала на статус исторической теории. Но при этом нередко впадала в постулативные утверждения, вместо того, чтобы делать исторические обобщения, опираясь на этот исторический материал.

Помимо исторической науки и собственно философии, философия истории имеет еще один корень – религиозно-философские построения иудаизма и христианства. Библейская картина мира, историософичная по существу, задает образ мироздания как проективной деятельности Бога и инициирует по отношению к нему специфически историософские вопросы: «С какой целью и для чего был задуман и реализован творческий план Бога?» «Каково место в нем человека?» «Каково значение отдельных событий и лиц, действующих в этом мире?» Ветхий Завет первым из письменных источников предлагает новое – векторное – восприятие времени, ставит вопрос о неслучайности всех актов исторического процесса. Толкование Августином Блаженным сущностной стороны истории как скрытого, неявного пласта в земных событиях, предвосхищает по существу всю историософскую интенцию. Таким образом в рамках иудео-христианской парадигмы одновременно и формируется историософский подход к истории, предполагающий наличие познаваемого смысла в событийном ряде истории, и закладываются многие объяснительные парадигмы более поздних философско-исторических теорий.

В данной книге делается попытка рассмотрения теологических корней философии истории, что должно способствовать более глубокому пониманию внерациональных элементов историософских систем. Предпринимая анализ догматической основы историософских размышлений, автор обращается к рассмотрению самих библейских текстов и вариантов их интерпретаций с позиции раскрытия сущности и закономерностей исторического процесса. Поэтому в качестве догматически определенной сферы, помещающей основные вопросы историософского размышления в религиозную плоскость, рассматривается Священное Писание и корпус общепризнанных комментариев к нему (таковыми для христианства являются в первую очередь творения Отцов Церкви).

В задачу автора не входит сравнительный, герменевтический, религиоведческий или какой-либо иной анализ библейских текстов. В этой книге ставится цель гораздо более узкая – выявить те фрагменты ветхозаветных и новозаветных текстов, которые вызывают наибольшее количество комментариев, характеризующих различные аспекты понимания истории, и рассмотреть сами эти комментарии. При этом следует иметь в виду, что один и тот же текст, например, Книга Бытия, по-разному осмысливается и комментируется в двух религиозных системах – в иудаизме и в христианстве, а внутри них – в различных традициях, течениях. Поэтому представляется целесообразным особо заострить внимание на библейских фрагментах, существенно важных с точки зрения понимания исторического процесса, и отдельно обратиться к их толкованию, имея в виду его широту и вариативность. Таким образом мы надеемся не только выявить и обозначить основные доминанты в понимании исторического процесса двумя религиозными системами, но и установить несколько наиболее общих объяснительных приемов в размышлениях об истории.

Инга Владиславовна Желтикова - Введение в философию истории

(Библейские источники)

Орел: Издательство ОГУ, Полиграфическая фирма «Картуш», 2008. – 118 с.

Инга Владиславовна Желтикова - Введение в философию истории - Содержание

Введение

Глава 1. Философия истории как область философского знания

1. История как феномен и объект изучения

2. Круг проблем философии истории

3. Религиозно-философский вариант историософской парадигмы

Глава 2. Субстанциальное определение истории в иудейской и христианской традициях

1. Место определения сущности и смысла истории в Библии

2. Определение смысла и сущности истории иудаизмом

3. Определение смысла и сущности истории христианством

4. Новая концепция времени

Глава 3. Определение субъекта истории в соответствии с библейской традицией

1. Интерпретация субъекта истории в историософии иудаизма

2. Субъект истории в новозаветной традиции

3. Народ и личность как альтернативные субъекты исторического процесса

Глава 4. Подход к структурированию истории с позиции библейского текста

1. Указание на структурные элементы истории в Библии

2. Подход к структурированию истории в философской традиции иудаизма

3. Христианская структура истории

Глава 5. Проблема теодицеи в иудейской и христианской философии истории

1. Онтологические и историософские аспекты проблемы теодицеи

2. Смысл и природа зла в иудейской историософии

3. Историософский вариант христианской теодицеи

4. Место зла в истории

Глава 6. Исторический прогноз в Ветхом Завете

1. Эсхатологические тексты Ветхого Завета

2. Интерпретация конца истории иудаизмом

3. Хилиастические варианты исторического прогноза

Глава 7. Конец истории в новозаветной традиции

1. Малая апокалиптика

2. Большая апокалиптика

3. Возможные аспекты христианской эсхатологии

4. Интерпретация конца истории с позиции христианства

Заключение

Приложение

Литература