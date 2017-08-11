Богослужебная рукопись XIV века РНБ, Соф. 1056 (далее Соф1056) обладает большой ценностью как с историко-литургической, так и с филологической точек зрения. С историко-литургической — потому, что это не только один из немногих древнерусских списков старше XV в., содержащих чины отпеваний и монашеских постригов, но и древнейшая сохранившаяся русская рукопись чинов рукоположений, освящения храма и некоторых других архиерейских священнодействий. С филологической же стороны рукопись интересна тем, что она «отражает позднедревнерусский книжный узус эпохи до второго южнославянского влияния», причем в ней представлены лексические и словообразовательные элементы разного происхождения, начиная с «литературно-языковой традиции гимнографической и литургической письменности западной части Первого Болгарского царства» и заканчивая лексическими русизмами, «сильно связанными с устной речью» (см. помещенную в конце настоящего издания статью: Кривко Р. Н. Языковые особенности позднедревнерусского Требника РНБ, Соф. 1056).

Однако, несмотря на выдающееся значение этой рукописи и ее неоднократное цитирование в историко-литургических работах, ее полный текст вплоть до настоящего времени не был опубликован. Настоящее издание призвано восполнить этот пробел. Оно не смогло бы состояться без тех, кто принимал участие в подготовке текста к публикации, обсуждении сложных мест рукописи и комментариев к ней, обеспечивал материальную и просто дружескую поддержку изданию: еп. Тихона (Шевкунова), иером. Иоанна (Лудищева), С. Ю. Акишина, А. Ю. Виноградова, М. В. Желтовой, Р. Н. Кривко, А. М. Пентковского, А. С. Слуцкого, И. В. Стариковой, А. С. Филиппова, диак. А. Щепеткина, которым мы выражаем самую искреннюю и глубокую благодарность.

Желтов М., свящ., вступительная статья и подготовка текста к изданию.

Соф1056 представляет собой пергаменный кодекс достаточно небольшого размера, написанный аккуратным мелким уставом одной руки. В «реэстре» Софийского собрания от 1784 г. рукопись описана как «1056. Требникъ древлеписменной ветхой» [1] . Первое описание рукописи подготовил И. К. Куприянов [2] ; почти 100 лет оно оставалось единственным.

В «Предварительном списке ... XI-XIV вв.» (далее ПС XI-XIV) [3] рукописи присвоен номер 1248. В машинописном описании, хранящемся в Отделе рукописей РНБ, о рукописи сказано следующее [4]

1061. Требник (чиновник) XIV в. Соф. 1056.

Пергамен. Каллиграфический устав одной руки. Заголовки и инициалы киноварные; некоторые инициалы слегка орнаментированы. На л. 1 об. оставлено место для заставки. Переплет — современный р-си: доски в сыромятной коже со следами средника, жуков (они были расположены крестиками) и застежек.

22 х 15,5 см.

Содержание р-си кратко описано И. Куприановым (стр. 109110), отметившим сходство ее почерка со Служебником

Соф. 526 и Обиходом Соф. 1052, принадлежащими Анто- ньеву монастырю. На этой р-си также есть скорописная помета: «Книга Антоньева монастыря» (л. 1 об.)

В р-сь вложен листок синей бумаги нач. XIX в. с оглавлением рукописи.

На обороте верхней крышки переплета запись 1785 г. с определением даты р-си (неправильным) [5]

Уточненные размеры кодекса — 222х155х57 мм, размеры листов — 218х152 мм. Переплет кожаный, предположительно современный рукописи. Кодекс содержит 13 тетрадей: 12 кватернионов и кватернион с одним дополнительным листом. Между тетрадями 7 и 8 в рукописи имеется лакуна.

Разлиновка пергамена не отличается аккуратностью. Основной ее тип, согласно введенной Ж. Леруа и уточненной Ж.-Ю. Сотелем системе обозначений [6] , — PC4 00D1. Можно отметить, что для греческой рукописи подобная разлиновка была бы необычной. На большинстве листов текст выходит за пределы зеркала на одну строку вверх и вниз, доходя до горизонтальных маргиналий. На лл. 49, 50, 55 и 56 зеркало текста сдвинуто кверху на две строки, так что образуются две нижние маргиналии. На нескольких листах разлиновка выполнена с небольшими отличиями и должна быть описана как P4 10D1m (лл. 15, 27, 28, 30, 35, 68) и PC4 10D1n (л. 4); текст также выходит за пределы зеркала на одну строку вверх и вниз.

На каждой странице рукописи помещается 19 строк текста, за исключением некоторых страниц с заголовками, выполненными увеличенными инциалами, ради чего предшествующая строка оставляется пустой. Общая высота текстового поля: 153 мм, длина строки варьируется между 95 и 105 мм. Средняя высота букв основного почерка рукописи: 4 мм, небольших инициалов в тексте: 7 мм, крупных инициалов-буквиц: 25 мм, увеличенных инициалов в заглавиях: 10 мм, междустрочного расстояния: 4 мм.

Все чины в рукописи имеют собственные заглавия. Они оформлены по-разному: одни выписаны увеличенными инициалами (как правило, киноварными, но не везде; инициалами оформляется одна строка, продолжение заглавия, если оно требуется, выполняется уже основным почерком рукописи), другие — основным почерком (с одним инициалом в начале или без него), без пропуска строки, но киноварью (полностью либо частично). Помимо заголовков, с небольших либо крупных инициалов начинаются многие молитвы и песнопения.