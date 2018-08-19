Славянское христианство - Жиганков Олег

Электронный вариант книги предоставлен автором для публикации на Эсхатосе - впервые в интернете!

Исследование о нелегком пути русского христианства, взгляд на историю русской Церкви, который учитывает не только видение исторического процесса с точки зрения восторжествовавшего на определенном этапе византизма, но и те исторические перспективы, которые открываются сегодня исследователям, проявляющим интерес к русской и славянской духовности.

доктор исторических наук Олег Жиганков - Славянское христианство - 2 тома

Самиздат, 2012

Книга 1 Становление и развитие двух церковных традиций в Древней Руси

Книга 2 Новгородско–Московское Движение

Олег Жиганков - Славянское христианство - Книга 1. Становление и развитие двух церковных традиций в Древней Руси - От автора

Работа над книгой «Славянское христианство» была начата еще в 1992 году, когда я заинтересовался движением новгородско–московских верующих пятнадцатого столетия. Результатом моего первого исследования была вышедшая спустя несколько лет небольшая книжечка под названием «Еретики, или люди, опередившие время». С тех пор исследование темы славянского христианства периодически выходило на передний план моих интересов, и тогда работа над новой, расширенной редакцией книги продолжалась. Но только сейчас у автора достало времени переработать и пересмотреть собранные материалы, скомпоновать их, добавить некоторые новые источники и идеи. Надеюсь, книга поможет тем, кто хотел бы взглянуть на малоизвестные, но отнюдь не маловажные, страницы истории русского христианства. С тем, возможно, чтобы еще раз ответить самим себе на извечные вопросы: кто мы? откуда? куда идем? Что касается названия книги — понятно, что не может быть христианства славянского, германского, американского, и т. д. «Когда христианство впервые возникает», – утверждает Альбер Камю, – «оно не представляет собой философию, но гармоничное сочетание высоких стремлений веры, которые помещены в определенный контекст, и в нем же ищут свои ответы» [1] . Религия, безусловно, имеет свое социо–культурное выражение, которое обычно определяется во–первых, господствующей церковной традицией, а во–вторых — культурной традицией народа. Говоря о славянской христианской традиции автор имеет ввиду особенности вероучения, религиозного обряда и повседневной практики верующих, присущие семье славянских народов (чехи, моравы, болгары, русские, украинцы и др.) до развития в их среде Римско–католической (у западных славян) или Греко–православной (у восточных славян) традиций. Первая книга из серии истории славянского христианства ставит своей целью рассмотреть ранние периоды восточно–европейского, или славянского, христианства с учетом тех многоразличных факторов, которые в своей совокупности и очертили самобытные контуры славянской, в том числе и Русской, христианской традиции. Вторая книга фокусируется на одном конкретном проявлении этой традиции – Новгородско–московском движении, разгром которого во многом определил успех новой, заимствованной из Византии религиозной традиции. Первая книга показывает также, каким образом европейские и азиатские группы христиан иудео–христианской традиции повлияли на формирование Восточноевропейской христианской культуры. Данное исследование повествует о нелегком пути русского христианства, о борьбе двух вышеназванных традиций в первые века своего сосуществования. Читателю предлагается взгляд на историю русской Церкви, который учитывает не только видение исторического процесса с точки зрения восторжествовавшего на определенном этапе византизма, но и те исторические перспективы, которые открываются сегодня исследователям, проявляющим интерес к русской и славянской духовности. [1] Albert Camus, Essais, Biblioteque de la Pleade (Paris: Editions Gallimard, 1965) 1224 (A. T.), as quoted in Reason and Revelation, Richard H. Akkeroyd (Mercer University Press, 1991), 31.

Олег Жиганков - Славянское христианство - Книга 2. Новгородско–Московское Движение

Второй том «Славянского христианства» представляет по сути несколько упрощенный вариант моей работы, изданной впервые в Германии на английском языке и называвшейся «The Fifteenth‑Century Novgorod‑Moscow Movement» (VDM Verlag Dr. Müller) и расширенный вариант небольшой книжечки, изданной мною в середине девяностых под названием «Еретики, или люди, опередившие время». События, о которых идет речь в этом исследовании, были такими же яркими и горячими, как и те костры, на которые в начале XVI века суждено было взойти их главным участникам. Эти события могли, в принципе, предварить западную Реформацию и даже скорректировать ее курс (каким бы громким ни казалось это утверждение), но вместо этого завершились трагедией царской семьи, интеллигенции и множества простых людей, внезапно вырвавшихся из эпохи средневековья прямо в новое время, но смертью своею ознаменовавших прочное утверждение России на средневековых стезях. Это было время, когда от феодальной, княжеской раздробленности Россия переходила в неведомую ей эпоху, и то, каковой этой эпохе предстояло быть, зависело не только от тех или иных законов развития общества, но и от множества других обстоятельств. И одним из таких обстоятельств, в данном случае решающих, была религия, разница в убеждениях, в христианских ценностях. Новое противостояло старому. Новое — это вера в свободу каждого человека самому избирать для себя, во что ему верить; это установка, ставившая под сомнение разноперое патриотическое наследие Церкви, которым та манипулировала, как ей вздумается. Новое – это хорошо забытое старое, возврат к библейскому авторитету, возврат к самим источника («ad fontes», как провозгласили западные гуманисты) христианской веры — библейским писаниям. Это было время, давшее первого в истории России венчанного царя, Димитрия, за которым стояла партия, именуемая в то время русскою. Изучению этой‑то партии автор и посвящал свое свободное время на протяжении многих лет. В представленном исследовании изложены в первую очередь те факты, которые касаются ключевого вопроса в рассмотрении движения новгородско–московских верующих, а именно: были ли сторонники этой русской партии настоящими христианами (т. е., буквально, верили ли они в Божественность Иисуса Христа) или нет?..

2013-06-15