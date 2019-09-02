Жиганков - Славянское христианство
Прежде чем начать разбор религиозной истории славян, нам необходимо взглянуть на территорию их обитания, на их взаимодействие друг с другом и на то, как и откуда в славянские земли приходило христианство. Достаточно близкое расположение друг к другу и плотное взаимодействие славянских народов являются важными факторами их религиозной и культурной жизни. Такое расположение неизбежно приводит к ассимиляции и диссимиляции идей. Поэтому краткий обзор того географического пространства, которое мы называем Восточной Европой, будет вполне уместен.
Национальное разнообразие современной Восточной Европы сформировано долгой историей нашествий, гражданских и внешних войн, вынужденных и добровольных миграций населения, территориальных переделов, политических и религиозных преследований. Сегодняшняя Восточная Европа представлена более чем 140 миллионами жителей, восьмью государствами, по крайней мере дюжиной языков, двумя алфавитами, находящимися в обращении, а также шестью религиями и сотнями деноминаций.
Олег Жиганков - Славянское христианство
Заокский: «Источник жизни», 2013 г. — 384 с.
ISBN 978-5-86847-831-4
Олег Жиганков - Славянское христианство - Содержание
Часть 1
Вступление
Глава I. Восточная Европа
- Языковое разнообразие
- Географическое разнообразие
- Климатическое разнообразие
- Распространение людей
- Этимология слова «славянин»
- Раннеславянская религия
- Восточная и западная части Европы
- Раннее христианство в поисках своего лица
- Основные практические тенденции в ранней Церкви
- Новатиане
- Монтанисты
- Донатизм
- Первая волна великих вторжений (II—V вв.)
- Вторая волна великих вторжений (VI—VII вв.)
- Европа вступает в средневековый период
- Место Церкви в новом римском порядке
Глава II. Пути проникновения христианства на Русь
- Предание об апостоле Андрее
- Первое знакомство с христианством
- Фракия и Скифия
- Миссии к славянам
- Торговые связи и военные походы
- Возможное влияние варягов
- Принятие христианства Ольгой
- Датировка поездки в Константинополь
- Уязвимость принятого взгляда
- Реконструкция событий
- Причины визита
- Где была крещена Ольга
Глава III. Славяне и Византия
- Традиционный взгляд на крещение Руси
- Краткая историография вопроса
- Ситуация до похода в Византию
- Поход князя Владимира на Византию
- Влияние Корсуня
Глава IV. Моравское христианство
- Моравия до Кирилла и Мефодия
- Кирилл, Мефодий и становление славянского христианства
- Призыв на миссию
- Письменность
- Особенности кирилло-мефодиевской традиции
- Церковь, государство и толерантность
- Близость к Ветхому Завету
- Отношение к жизни
- Десятина
- Распространение идей Кирилла и Мефодия на Руси
Глава V. Прочие влияния
- Русь и Болгария
- Краткая история Болгарской церкви
- Павликиане, или богомилы
- Болгария и просветители
- Влияние на Русь
- Возможное влияние катаров и альбигойцев
- Возможная роль Хазарии
- Вальденсы
Глава VI. Начало сосуществования традиций
- Реакция Византии
- Начало перелома
- Ранний период сосуществования традиций
- Слово о законе и благодати
- Противоборство традиций
- Период монголо-татарского нашествия
- Общества «верных»
- Завершение монгольского периода
- Стригольничество
- Заключение
- Библиография
Часть 2
Вступление
Глава I. Предпосылки и исследования
- Предпосылки проблемы
- Работы, направленные против новгородско-московского движения
- Работы из среды новгородско-московского движения
- Исследования историков и богословов (до 1917)
- Исследования ученых советского периода
- Современные исследования
- Развитие и употребление термина «жидовствующие»
- Выводы
Глава II. Новгородско-московское движение в исторической перспективе
- Социальный и политический фоа
- Внутренняя политика Москвы
- Внешняя политика
- Священная Римская империя
- Молдова
- Литва
- Татары
- Новгородская республика
- Начало новгородско-московского движения
- Происхождение новгородско-московского движения согласно Геннадию Гонозову
- Иосиф Волоцкий о происхождении «субботствующих»
- История и причины поражения «субботствующих»
- Софья Палеолог
- Кардинал Виссарион
- Царская свадьба
- Начало конфликта
- Разрешение конфликта
- Политические и религиозные последствия кризиса
- Выводы
ГЛАВА III. Полемическая литература: Архиепископ Геннадий Гонозов, Иосиф Санин и другие источники
- Архиепископ Геннадий и обвинения в жидовстве
- Отрицание икоа
- Обвинения в марселлианизме и мессалианизме
- Псалмы жидовствующих
- Закон
- Эсхатологические разногласия
- Труды Иосифа Волоцкого
- Биография Иосифа Волоцкого
- Просветитель Иосифа
- Краткое содержание Просветителя
- Введение к Просветителю
- Глава 1: Общий антииудейский характер
- Главы 2,3: Иисус Христос, истинный Мессия, и значение ветхозаветных пророчеств внутри Церкви
- Глава 4: Воплощение Бога и искупление
- Глава 5-7: Иконопочитание
- Глава 8-10: Эсхатологические несогласия
- Глава 11: Монашество
- Соборный приговор 1490 года
- Воскресенская летопись 1492 года
- Письмо инока Саввы
- Покаяние еретика Дениса
- Вывод
Глава IV. Писания субботников
- Ограничение количества источников
- Книги, найденные у субботников
- Библейские книги
- Богословские, дидактические и церковно-полемические труды
- Сказание о Сильвестре, папе Римском
- Писания Афанасия Александрийского
- Слово священника Козьмы против новоявленной ереси богомилов
- Письмо патриарха Фотия болгарскому царю Борису
- Работы философского характера
- Менандер
- Логика
- Дионисий Ареопагит
- Книги, написанные русскими субботниками
- Жизнь и писания Федора Курицына
- Лаодикийское послание
- Философская часть Лаодикийского послания
- Литорея в квадратах
- Толкование
- Повесть о Дракуле
- Труды Ивана Черного
- Эллинский летописец
- Богословские тенденции Эллинского летописца
- Эллинский летописец и обвинения в отклонении от христианства
- Библейский сборник
- Общие тенденции
- Библейский сборник и возможные отклонения от христианства
- Другие важные тенденции
- Книга ветхозаветных пророчеств
- Сочинение о мысленном рае
- Сочинения Федора Еврея
- Псалмы жидовствующих
- Письмо Федора Еврея
- Сочинения Ивана Волка Курицына
- Биография Ивана Волка Курицына
- Кормчая
- Уникальный характер Кормчей
- Содержание Кормчей
- Общие тенденции
- Тринитарные тенденции Кормчей
- Выводы
Глава V. Движение субботников, его литература и история
- Происхождение движения субботников
- Корни субботников
- Загадка личности Схарии Еврея
- Захария бен-Арон Га-Кохен из Киева
- Захария Схара из Тамани
- Захар Стригольник
- Политическая ситуация в Новгороде
- Степень возможного еврейского влияния на происхождение движения субботников
- Возможные внешние факторы, повлиявшие на движение русских субботников
- Обвинения в посланиях Геннадия Гонозова
- Иконопочитание
- Марселлианизм и мессалианизм
- Псалтирь жидовствующих
- Декалог
- Эсхатологические разногласия
- Значимость обвинений архиепископа Геннадия
- Оценка вопроса об антитринитаризме в трудах Иосифа Волоцкого
- Динамика Просветителя Иосифа
- Иосиф и стереотипы церковного менталитета
- Цели Просветителя
- Приговор собора 1490 года
- Письмо инока Саввы
- Покаяние Дениса
- Литература субботников
- Книги, найденные у субботников
- Труды Федора Курицына
- Лаодикийское послание
- Литорея в квадратах
- Толкование
- Повесть о Дракуле
- Труды Ивана Черного
- Эллинский летописец и возможные отклонения от христианства
- История об Иакове, брате Иисуса
- Критика монашества и целибата
- История Петра Белильника
- Библейский сборник и возможные отклонения от христианства
- Кормчая Ивана Курицына
- Заключение
- Библиография
Олег Жиганков - Славянское христианство - Вступление
Работа над книгой «Славянское христианство» была начата еще в 1992 году, когда я заинтересовался движением новгородско-московских верующих пятнадцатого столетия. Результатом моего первого исследования была вышедшая спустя несколько лет небольшая книжечка под названием «Еретики, или люди, опередившие время». С тех пор исследование темы славянского христианства периодически выходило на передний план моих интересов, и тогда работа над новой, расширенной редакцией книги продолжалась. Но только сейчас у автора достало времени переработать и пересмотреть собранные материалы, скомпоновать их, добавить некоторые новые источники и идеи. Надеюсь, книга поможет тем, кто хотел бы взглянуть на малоизвестные — но отнюдь не маловажные — страницы истории русского христианства. С тем, возможно, чтобы еще раз ответить самим себе на извечные вопросы: кто мы? откуда? куда идем?
Что касается названия книги — понятно, что не может быть христианства славянского, германского, американского и т. д. «Когда христианство впервые возникает, - утверждает Альбер Камю, - оно не представляет собой философию, но гармоничное сочетание высоких стремлений веры, которые помещены в определенный контекст, и в нем же ищут свои ответы». Религия, безусловно, имеет свое социокультурное выражение, которое обычно определяется, во-первых, господствующей церковной традицией, а во-вторых, культурной традицией народа. Говоря о славянской христианской традиции, автор имеет в виду особенности вероучения, религиозного обряда и повседневной практики верующих, присущие семье славянских народов (чехи, моравы, болгары, русские, украинцы и др.) до развития в их среде римско-католической (у западных славян) или греко-православной (у восточных славян) традиций.
Первая часть книги истории славянского христианства ставит своей целью рассмотреть ранние периоды восточно-европейского, или славянского, христианства с учетом тех многоразличных факторов, которые в своей совокупности и очертили самобытные контуры славянской, в том числе и русской, христианской традиции. Вторая фокусируется на одном конкретном проявлении этой традиции - новгородско-московском движении, разгром которого во многом определил успех новой, заимствованной из Византии религиозной традиции.
Первая книга показывает также, каким образом европейские и азиатские группы христиан иудеохристианскои традиции повлияли на формирование восточно-европейской христианской культуры.
Данное исследование повествует о нелегком пути русского христианства, о борьбе двух вышеназванных традиций в первые века своего сосуществования. Читателю предлагается взгляд на историю русской Церкви, который учитывает не только видение исторического процесса с точки зрения восторжествовавшего на определенном этапе византизма, но и те исторические перспективы, которые открываются сегодня исследователям, проявляющим интерес к русской и славянской духовности.
О. А. Жиганков, доктор исторических наук
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