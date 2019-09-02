Прежде чем начать разбор религиозной истории славян, нам необходимо взглянуть на территорию их обитания, на их взаимодействие друг с другом и на то, как и откуда в славянские земли приходило христианство. Достаточно близкое расположение друг к другу и плотное взаимодействие славянских народов являются важными факторами их религиозной и культурной жизни. Такое расположение неизбежно приводит к ассимиляции и диссимиляции идей. Поэтому краткий обзор того географического пространства, которое мы называем Восточной Европой, будет вполне уместен.

Национальное разнообразие современной Восточной Европы сформировано долгой историей нашествий, гражданских и внешних войн, вынужденных и добровольных миграций населения, территориальных переделов, политических и религиозных преследований. Сегодняшняя Восточная Европа представлена более чем 140 миллионами жителей, восьмью государствами, по крайней мере дюжиной языков, двумя алфавитами, находящимися в обращении, а также шестью религиями и сотнями деноминаций.

Олег Жиганков - Славянское христианство

Заокский: «Источник жизни», 2013 г. — 384 с.

ISBN 978-5-86847-831-4

Олег Жиганков - Славянское христианство - Содержание

Часть 1

Вступление

Глава I. Восточная Европа

Языковое разнообразие

Географическое разнообразие

Климатическое разнообразие

Распространение людей

Этимология слова «славянин»

Раннеславянская религия

Восточная и западная части Европы

Раннее христианство в поисках своего лица

Основные практические тенденции в ранней Церкви

Новатиане

Монтанисты

Донатизм

Первая волна великих вторжений (II—V вв.)

Вторая волна великих вторжений (VI—VII вв.)

Европа вступает в средневековый период

Место Церкви в новом римском порядке

Глава II. Пути проникновения христианства на Русь

Предание об апостоле Андрее

Первое знакомство с христианством

Фракия и Скифия

Миссии к славянам

Торговые связи и военные походы

Возможное влияние варягов

Принятие христианства Ольгой

Датировка поездки в Константинополь

Уязвимость принятого взгляда

Реконструкция событий

Причины визита

Где была крещена Ольга

Глава III. Славяне и Византия

Традиционный взгляд на крещение Руси

Краткая историография вопроса

Ситуация до похода в Византию

Поход князя Владимира на Византию

Влияние Корсуня

Глава IV. Моравское христианство

Моравия до Кирилла и Мефодия

Кирилл, Мефодий и становление славянского христианства

Призыв на миссию

Письменность

Особенности кирилло-мефодиевской традиции

Церковь, государство и толерантность

Близость к Ветхому Завету

Отношение к жизни

Десятина

Распространение идей Кирилла и Мефодия на Руси

Глава V. Прочие влияния

Русь и Болгария

Краткая история Болгарской церкви

Павликиане, или богомилы

Болгария и просветители

Влияние на Русь

Возможное влияние катаров и альбигойцев

Возможная роль Хазарии

Вальденсы

Глава VI. Начало сосуществования традиций

Реакция Византии

Начало перелома

Ранний период сосуществования традиций

Слово о законе и благодати

Противоборство традиций

Период монголо-татарского нашествия

Общества «верных»

Завершение монгольского периода

Стригольничество

Заключение

Библиография

Часть 2

Вступление

Глава I. Предпосылки и исследования

Предпосылки проблемы

Работы, направленные против новгородско-московского движения

Работы из среды новгородско-московского движения

Исследования историков и богословов (до 1917)

Исследования ученых советского периода

Современные исследования

Развитие и употребление термина «жидовствующие»

Выводы

Глава II. Новгородско-московское движение в исторической перспективе

Социальный и политический фоа

Внутренняя политика Москвы

Внешняя политика

Священная Римская империя

Молдова

Литва

Татары

Новгородская республика

Начало новгородско-московского движения

Происхождение новгородско-московского движения согласно Геннадию Гонозову

Иосиф Волоцкий о происхождении «субботствующих»

История и причины поражения «субботствующих»

Софья Палеолог

Кардинал Виссарион

Царская свадьба

Начало конфликта

Разрешение конфликта

Политические и религиозные последствия кризиса

Выводы

ГЛАВА III. Полемическая литература: Архиепископ Геннадий Гонозов, Иосиф Санин и другие источники

Архиепископ Геннадий и обвинения в жидовстве

Отрицание икоа

Обвинения в марселлианизме и мессалианизме

Псалмы жидовствующих

Закон

Эсхатологические разногласия

Труды Иосифа Волоцкого

Биография Иосифа Волоцкого

Просветитель Иосифа

Краткое содержание Просветителя

Введение к Просветителю

Глава 1: Общий антииудейский характер

Главы 2,3: Иисус Христос, истинный Мессия, и значение ветхозаветных пророчеств внутри Церкви

Глава 4: Воплощение Бога и искупление

Глава 5-7: Иконопочитание

Глава 8-10: Эсхатологические несогласия

Глава 11: Монашество

Соборный приговор 1490 года

Воскресенская летопись 1492 года

Письмо инока Саввы

Покаяние еретика Дениса

Вывод

Глава IV. Писания субботников

Ограничение количества источников

Книги, найденные у субботников

Библейские книги

Богословские, дидактические и церковно-полемические труды

Сказание о Сильвестре, папе Римском

Писания Афанасия Александрийского

Слово священника Козьмы против новоявленной ереси богомилов

Письмо патриарха Фотия болгарскому царю Борису

Работы философского характера

Менандер

Логика

Дионисий Ареопагит

Книги, написанные русскими субботниками

Жизнь и писания Федора Курицына

Лаодикийское послание

Философская часть Лаодикийского послания

Литорея в квадратах

Толкование

Повесть о Дракуле

Труды Ивана Черного

Эллинский летописец

Богословские тенденции Эллинского летописца

Эллинский летописец и обвинения в отклонении от христианства

Библейский сборник

Общие тенденции

Библейский сборник и возможные отклонения от христианства

Другие важные тенденции

Книга ветхозаветных пророчеств

Сочинение о мысленном рае

Сочинения Федора Еврея

Псалмы жидовствующих

Письмо Федора Еврея

Сочинения Ивана Волка Курицына

Биография Ивана Волка Курицына

Кормчая

Уникальный характер Кормчей

Содержание Кормчей

Общие тенденции

Тринитарные тенденции Кормчей

Выводы

Глава V. Движение субботников, его литература и история

Происхождение движения субботников

Корни субботников

Загадка личности Схарии Еврея

Захария бен-Арон Га-Кохен из Киева

Захария Схара из Тамани

Захар Стригольник

Политическая ситуация в Новгороде

Степень возможного еврейского влияния на происхождение движения субботников

Возможные внешние факторы, повлиявшие на движение русских субботников

Обвинения в посланиях Геннадия Гонозова

Иконопочитание

Марселлианизм и мессалианизм

Псалтирь жидовствующих

Декалог

Эсхатологические разногласия

Значимость обвинений архиепископа Геннадия

Оценка вопроса об антитринитаризме в трудах Иосифа Волоцкого

Динамика Просветителя Иосифа

Иосиф и стереотипы церковного менталитета

Цели Просветителя

Приговор собора 1490 года

Письмо инока Саввы

Покаяние Дениса

Литература субботников

Книги, найденные у субботников

Труды Федора Курицына

Лаодикийское послание

Литорея в квадратах

Толкование

Повесть о Дракуле

Труды Ивана Черного

Эллинский летописец и возможные отклонения от христианства

История об Иакове, брате Иисуса

Критика монашества и целибата

История Петра Белильника

Библейский сборник и возможные отклонения от христианства

Кормчая Ивана Курицына

Заключение

Библиография

Олег Жиганков - Славянское христианство - Вступление

Работа над книгой «Славянское христианство» была начата еще в 1992 году, когда я заинтересовался движением новгородско-московских верующих пятнадцатого столетия. Результатом моего первого исследования была вышедшая спустя несколько лет небольшая книжечка под названием «Еретики, или люди, опередившие время». С тех пор исследование темы славянского христианства периодически выходило на передний план моих интересов, и тогда работа над новой, расширенной редакцией книги продолжалась. Но только сейчас у автора достало времени переработать и пересмотреть собранные материалы, скомпоновать их, добавить некоторые новые источники и идеи. Надеюсь, книга поможет тем, кто хотел бы взглянуть на малоизвестные — но отнюдь не маловажные — страницы истории русского христианства. С тем, возможно, чтобы еще раз ответить самим себе на извечные вопросы: кто мы? откуда? куда идем?

Что касается названия книги — понятно, что не может быть христианства славянского, германского, американского и т. д. «Когда христианство впервые возникает, - утверждает Альбер Камю, - оно не представляет собой философию, но гармоничное сочетание высоких стремлений веры, которые помещены в определенный контекст, и в нем же ищут свои ответы». Религия, безусловно, имеет свое социокультурное выражение, которое обычно определяется, во-первых, господствующей церковной традицией, а во-вторых, культурной традицией народа. Говоря о славянской христианской традиции, автор имеет в виду особенности вероучения, религиозного обряда и повседневной практики верующих, присущие семье славянских народов (чехи, моравы, болгары, русские, украинцы и др.) до развития в их среде римско-католической (у западных славян) или греко-православной (у восточных славян) традиций.

Первая часть книги истории славянского христианства ставит своей целью рассмотреть ранние периоды восточно-европейского, или славянского, христианства с учетом тех многоразличных факторов, которые в своей совокупности и очертили самобытные контуры славянской, в том числе и русской, христианской традиции. Вторая фокусируется на одном конкретном проявлении этой традиции - новгородско-московском движении, разгром которого во многом определил успех новой, заимствованной из Византии религиозной традиции.

Первая книга показывает также, каким образом европейские и азиатские группы христиан иудеохристианскои традиции повлияли на формирование восточно-европейской христианской культуры.

Данное исследование повествует о нелегком пути русского христианства, о борьбе двух вышеназванных традиций в первые века своего сосуществования. Читателю предлагается взгляд на историю русской Церкви, который учитывает не только видение исторического процесса с точки зрения восторжествовавшего на определенном этапе византизма, но и те исторические перспективы, которые открываются сегодня исследователям, проявляющим интерес к русской и славянской духовности.

О. А. Жиганков, доктор исторических наук