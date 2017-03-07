Философия в истории христианства появляется только тогда, когда некоторые христиане заняли в отношении нее определенную позицию: стали либо клеймить ее, либо пытаться включить в новую религию, либо использовать в целях христианской апологетики. С этого момента термин «философия» приобретает значение «языческая мудрость», которое он сохранит на протяжении столетий. Даже в XII—XIII веках слова «philosophi» и «sancti» отражают прямое противопоставление двух мировоззрений: выработанного людьми, лишенными света веры, и вьіработанного отцами Церкви, говорящими во имя христианского Откровения.

Тем не менее верно и то, что христианство уже довольно рано было вынуждено принимать в расчет языческих философов, причем образованные христиане первых веков заняли разные позиции по отношению к ним; часто позиция Ределялась личным пристрастием. Некоторые, обратившиеся в христианство довольно поздно и успевшие получить греческое философское образование, были тем более не склонны огульно его отрицать, что их обращение представлялось им конечным поворотом в поисках Бога, начатых вместе с философами.

Благодаря неизбежному эффекту перспективы им казалось, что языческие мыслители прошлых веков уже вступили на путь, который наконец открылся в христианстве. Другие, которых отсутствовавшая y них потребность в спекулятивном мышлении не толкала к философским поискам, напротив, занимали резко негативную позицию по отношению к учениям, не вызывавшим y них никакого интереса. Как бы то ни было, поскольку философия уже в то время рассматривалась как отличная от христианской веры реальность, правомерно дать описание ее истории, то есть истории отношения к ней первых христиан.

Жильсон Этьен - Философия в средние века: От истоков патристики до конца ХIV века

Пер. с фр. Общ. ред., послесл. и примеч. С. С. Неретиной. 2-е изд.

М.: Культурная революция, Республика, 2010. 678 с.

ISBN 978-5-250-06075-2

Жильсон Этьен - Философия в средние века: От истоков патристики до конца ХIV века - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Введение

Глава первая ГРЕЧЕСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ

1. Отцы-апологеты

2. Гностицизм II века и его противники

3. Александрийская школа

4. От каппадокийцев до Феодорита

5. От Дионисия до Иоанна Дамаскина

Глава вторая ЛАТИНСКИЕ ОТЦЫ И ФИЛОСОФИЯ

1. От апологетов до святого Амвросия

2. Латинский платонизм IV века

3. От Боэция до Григория Великого

4. Церковь и общество

5. Латинская патристическая культура

Глава третья КАРОЛИНГСКИЙ РАСЦВЕТ: X ВЕК

1. Передача традиций латинской культуры

2. Иоанн Скот Эриугена

3. От Эйрика Оксеррского до Герберта Орильякского

Глава четвертая ФИЛОСОФИЯ В XI ВЕКЕ

1. Диалектики и теологи

2. Росцелин и номинализм

3. Ансельм Кентерберийский

4. Христианство и общество

Глава пятая ФИЛОСОФИЯ В XII ВЕКЕ

1. Шартрская школа

2. Петр Абеляр и его противники

3. Спекулятивная мистика

4. Алан Лилльский и Николай Амьенский

5. Видение мира в XII веке

6. Священство и царство

7. Итоги XII столетия

Глава шестая ВОСТОЧНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Арабская философия

2. Еврейская философия

Глава седьмая ГРЕЧЕСКОЕ И АРАБСКОЕ ВЛИЯНИЯ В XIII ВЕКЕ И ОСНОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ

1. Греческое и арабское влияния

2. Основание университетов

3. Изгнание изящной словесности

Глава восьмая ФИЛОСОФИЯ В XIII ВЕКЕ

1. От Гильома Оверньского до Генриха Гентского

2. От Александра Гэльского до Раймунда Луллия

3. От Роберта Гроссетеста до Джона Пеккама A. Оксфордские магистры B. «Сумма философии» XIII столетия

4. От Альберта Великого до Дитриха из Фрейберга

5. От Фомы Аквинского до Эгидия Римского

6. От перипатетизма к аверроизму

7. Мудрость и общество

8. Итоги XIII столетия

Глава девятая ФИЛОСОФИЯ В XIV ВЕКЕ

1. Дунс Скот и реалисты XIV века

2. От Якоба из Меца до Гвидо Террени

3. Уильям Оккам

4. Оккамистское движение

5. Философский и политический аверроизм

6. Умозрительный мистицизм

7. Жан Жерсон и итоги XIV столетия

Глава десятая ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИТОГИ ФИЛОСОФИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

1. Возвращение литературы в Италии

2. Возвращение литературы во Франции

3. Итоги средневековой мысли

С. С. Неретина. Этьен Жильсон: новый взгляд на старое наследие

Примечания

Указатель имен

Жильсон Этьен - Философия в средние века: От истоков патристики до конца ХIV века - ПРЕДИСЛОВИЕ KO ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание этой книги выииіо в 1922 г. Предлагая no прошествии более чем 20лет ее значительно расширенный вариант, мы сохранили первоначальный характер книги. Она no-прежнему представляет собой общий взгляд на средневековую философию и предназначена для образованного читателя, который хотел бы получить первоначалъную подготовку no данному предмету.

Специалисты или тe, ктo собираются ими стать, располагают превосходным инструментом для работы — вторым разделом книги Фридриха Ибервега «Очерк истории философии», озаглавленным «Патристическая и схоластическая философия» (Ueberweg F. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Teil 2. Die patristische und scholastische Philosophie. 11 Aufl. Berlin, 1928). Невозможно в книге такого скромного объема собрать болъше фактов и более искусно их интерпретировать; там содержится необычайно богатая библиография — именно с нее должна начинаться всякая самостоятелъная исследовательская работа. Желающие получить преимущественно философскую ориентацию в этой массе фактов с пользой изучат двухтомный труд Мориса де Вюльфа «История средневековой философии» (Wulf M. de. L'Histoire de la philosophie médiévale. Vol. 1—2, P., 1934, 1936).

Помимо необходимой дoполнителъной библиографии за 1928—1936 гг. они найдут тамряд исторических исследований, проведенных в свете определенных философских принципов, чтоявно обогатило их результаты. Наконец, чтобы уяснить соотношение средневековой мысли и греческой традиции, которую она унаследовала, — точка зрения не менее существенная, чем me, c которых рассматривают предмет упомянутые выше авторы, —следует прочитать «Философию средних веков» Эмиля Брейе (Bréhier É. La philosophie du moyen âge. P., 1937), гдеясность и четкостъ изложенияудовлетворят самым высоким требованиям. Далее мы укажем другие работы общего характера на my же тему, каждая из которых обладает собственными достоинствами и заменить которые наша книга отнюдь не претендует.

Наше намерение состояло не в том, чтобы написать труд, блистающий эрудицией, или предложитъ серию монографий о наиболее выдающихся мыслителях средних веков, и даже не в том, чтобы привести все известные имена, что было бы в каком-то смысле более легкой задачей; цель автора — просто пересказать историю в том виде, в каком она предстает в основных своих чертах после долгих лет ее изучения и преподавания, сохраняя из ее существенных моментов то, что помогает высветить главный смысл. Разделение авторов на группы no столетиям служит лишь канвой изложения. Философов и теологов можно разделить на иные группы, на иных основаниях и, возможно, лучшим образом; но мы надеемся, что в каждом случаеможно будетуяснить причины, no которыммы предпочли именно такой, a не другой порядок. Указателъ имен позволит обозреть весь материал, относящийся к данному лицу, иувидетъ иныерамки, в которые можно его поместить.

Библиографические материалы сведены к минимуму; no крайней мере одна из приводимых нами работ содержит ссылки на все важные труды. Хотя мы и считаем своым долгом уберечъ читателя от обилия ссылок вработе такогорода, однако сохранили и даже увеличили количество латинских цитат: латынь часто незаменима no причине своей выразительности. Впрочем, текст понятен и без этих цитат и, как правило, содержит их изложение. Учитывая многочисленные пожелания, мы добавили две вводные главы, посвященные философской мысли отцов Церкви. Наконец, чтобы исправить некоторые оптические иллюзии, иначе не устранимые, мы поместили материал в широкий контекст истории интеллектуальной кулыпуры в средние века, тем самым уменьшив (no крайней мере мы надеемся на это) дистанцию между историческими очерками подобного рода и реальностъю во всей ее сложности.

Следует, однако, признатъ, что вопреки всемусилиям сосредоточитъся на более конкретном материале история средневековой философии заставляет абстрагироватъ эту философию от теологической среды, в которой она зародилась; но отделить ее от теологии невозможно без насилия над исторической реальностью. Читатель увидит, чтомы не проводим четкой демаркационной линии между историей философии и историей теологии не только для эпохи патристики, но и для самих средних веков. Отсюда не следует, что говорить об истории средневековой философии неправомерно. С точки зрения всеобщей истории философии вполне законно рассматривать eonpoc o судьбе философских проблем, поставленных греками, на протяжении первых четырнадцати веков христианской эры.

Однако, чтобы изучить и понять философию той эпохи, необходимо искать ее там, где она содержится, a именно в сочинениях людей, которые прямо называли себя теологами или стремились ими стать. История философии средних веков — это абстракция от реальности, более обширная и всеобъемлющая, нежели католическая средневековая теология. Поэтому не нужноудивляться многочисленным упоминаниям в этой работе чисто теологических проблем: они постоянно напоминают читателю о симбиозе этих двух интеллектуальных дисциплин, существовавшем на протяженш всей той веренщы столетий, через которую нам предстоит пройти.

Работу столь общего характера невозможно было бы написать, есль бы автор не пребывал в неоплатном долгуу своих предшественников. Heраз заявляя об этом со всей откровенностью, мы, однако, ne e силах назвать их всех. Объем этой книги не помешал профессору Парижского Католического института аббату Андре Комбу, движимому дружеским великодушием, прочитать рукопись и внести многочисленные исправления многие из которых касались отнюдь не только формы изложения. В другом месте мы отдадим ему должное еще раз, поскольку речь идет о страницах, отредактированных им no нашей просьбе; но уже в самом начале книги мы хотим выразить ему искреннюю признателъность.