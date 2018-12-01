Житие Сильвестра, папы Римского в агиографическом своде Андрея Курбского
«Житие Сильвестра, папы Римского» и религиозная полемика в конце XV— XVI в. «Житие Сильвестра, папы Римского» было добавлено к основному корпусу текстов отнюдь не случайно. Большую часть в произведении занимает обличение иудаизма: почти 18 листов из 27 (л. 5773—594 06.20). Неудивительно, что имя Сильвестра стало актуальным еще в конце XV в., во время «еретической бури» на Руси.
«Книга» «Селивестра папы Римского» упомянута архиепископом Геннадием Новгородским в его известном послании 1489 г. Иоасафу против «жидовствующих», где перечислена бывшая у еретиков литература [Лурье 1955: 320]. За месяц до этого, 26 января того же года, сотрудник Геннадия дьякон Герасим Поповка отправил из Новгорода своему учителю игумену Иосифу Волоцкому, одному из главных обличителей еретиков, «и вс’С старце; книг# селивестрд nantf ри- склго» [Вол-505: 167 об.; Лурье 1955: 136, 140]. Через несколько лет, в 1493 г., такая же книга была послана из новгородского архиепископского кружка в Соловецкий монастырь [Лурье 1955: 136, сн. 17].
Следы соловецкой рукописи теряются, но судьбу волоколамского списка, по счастью, можно проследить.
Житие Сильвестра, папы Римского в агиографическом своде Андрея Курбского
Союз писателей России; Сост., предисл. и коммент. В. В. Калугина; Подгот. текстов В. В. Калугина при участии О. А. Тимофеевой; Отв. ред. М. И. Чернышева
М.: Языки славянской культуры; ИХТИОС, 2003. — 232 с.: ил.
Памятники церковной письменности: Приложение к журналу «Новая книга России»
ISBN 5-94457-151-9
ISBN 5-84-02-018-11
Житие Сильвестра, папы Римского в агиографическом своде Андрея Курбского - Содержание
Предисловие
В. В. Калугин. «Житие Сильвестра, папы Римского»: причины, цели и особенности перевода
«Житие Сильвестра, папы Римского»: Тексты
Правила издания
Синодальный список конца 70-х — начала 80-х гг. XVI в. и латинский оригинал 1575 г
«Житие Сильвестра, папы Римского»:
Фотовоспроизведение синодального списка конца 70-х — начала 80-х гг. XVI в
Источники и литература
Рукописные и старопечатные источники
Опубликованные источники и литература
Список сокращений
Библейские книги
Книгохранилища
Список иллюстраций
Указатели
Указатель произведений и памятников письменности
Именной указатель: Исторические лица, писатели, книжники, литературные и мифологические персонажи
Именной указатель: Исследователи
Житие Сильвестра, папы Римского в агиографическом своде Андрея Курбского - Введение
«Житие Сильвестра, папы Римского» по списку из скриптория Курбского. «Житие Сильвестра, папы Римского» Симеона Метафраста заканчивает агиографический свод князя Андрея Курбского, сохранившийся в списке из его скриптория [Син-219: 568—594 об.][1]. Памятник был переведен и составлен около 1579 г., в последние годы жизни Курбского (| между 6 и 24 мая 1583 г.) в литовской эмиграции. Рукопись Син-219 появилась в то же самое время — в конце 70-х — начале 80-х гг. XVI в. (историю создания, состав и источники свода, а также литературу вопроса см.: [Калугин 1998: 41—42, 45—57, 283, 299—337, 346—347; Он же 2000: 32—52; Он же 20036: 7—48]).
Основу сборника Син-219 составляют избранные переводы из первого издания в шести томах «агиографической библиотеки» De probatis sanctorum historiis, выпущенной в свет монахом-картезиан- цем Лаврентием Сурием (Кёльн, 1570—1575 гг.). В шестом, последнем томе под 31 декабря[3] помещен текст, переведенный в кружке Курбского: Vita sancti patris nostri Sylvestri, papae Romani, authore Simeone Metaphraste [Сурий 1575: 1052—1065][4]
Агиографический свод создавался поэтапно: среди прочих фактов это подтверждают добавления в рукописи Син-219, сделанные в кружке Курбского вскоре после окончания основной работы над ней [Калугин 20036: 14—32]. Среди вставок находится и «Житие Сильвестра, папы Римского». В списке Син-219 оно не значится в первоначальном содержании сборника на л. 1 об. и не учтено при сплошной нумерации листов, выполненной в скриптории. Житие написано на особой бумаге с водяным знаком «герб Елита» (виден на л. 571—576, 578, 580, 583, 587—589, 591—594), больше не встречающейся в рукописи. В специальной литературе такая бумага отнесена к 1574—1585 гг. [Каманин, Витвицкая 1923, № 133 — 1574, 1575, 1577—1579 гг.;
№134 —1574, 1577, 1578 гг.; № 135, 136— 1578 г. Мацюк 1974, № 52— 1574, 1575, 1577, 1578 гг.; № 53 — 1574, 1577, 1578 гг.; № 63, 64 — 1578 г.; № 70 — 1579—1585 гг.].
В сборнике Син-219 «Житие Сильвестра, папы Римского» переписано третьим писцом [Калугин 20036: 29—30, илл. № 4, 5]. При работе над рукописью ему случалось допускать ошибки, характерные для зрительного восприятия текста. В «Житии Сильвестра, папы Римского» он написал мучителю (л. 569ц) вместо мученику — mar- tyrem [Сурий 1575: 1052], приняв, очевидно, сокращение мчникй’ за мчтлю в своем оригинале. В «Борении мученика Димитрия Солун- ского» Симеона Метафраста им же допущены такие характерные неточности: пошему (л. 370 об.м) вместо пошёу ‘ступню’ [СлРЯ XI— XVII вв. 16: 33] — pedem, ли свое (л. 3712s29) вместо лиевое—Lyaei, сты (л. 373 об.п) вместо с ты — cum ео [Калугин 2003а: 92].
Очевидно, что эти тексты переписывались, а не писались под диктовку, а следовательно, им предшествовали промежуточные, рабочие списки переводов. При этом надо иметь в виду, что «Житие Сильвестра, папы Римского» и «Борение мученика Димитрия Солу некого» не могут восходить к общему антиграфу Син-219. В отличие от «Борения мученика Димитрия Солунского», включенного в основной состав рукописи Син-219 и в ее вторую фолиацию XVI в., «Житие Сильвестра, папы Римского» является, как уже говорилось, дополнительной статьей.
[1] Далее ссылки на листы сборника Син-219 даются в тексте в круглых скобках без указания шифра рукописи.
[3] Православная Церковь празднует память святителя Сильвестра I (t 31 .XII.335), папы Римского (314—335), 2 января по старому стилю (15 января по новому). Однако под 31 декабря память Сильвестра рано появляется в некоторых древнеславянских рукописях, отражающих латинскую традицию: в месяцесловах Остромирова Евангелия 1056—1057 гг., болгарского Охридского Апостола конца XII в., Типографского Евангелия (№ 7) XIII в. [Сергий 2: 2, 398; Лосева 2001: 64, 65, 67, 73]. Архиепископ Сергий писал в этой связи: «Так как в восточных месяцесловах и в некоторых древнейших западных память его 2 января; то можно думать, что он скончался 31 декабря, а погребен 2 января» [Сергий 3: 5].
[4] Переиздано в Кёльне (в том числе со старыми опечатками) еще при жизни Курбского: [Сурий 1581: 1173—1187]. В агиографическом своде использовано, однако, именно первое издание [Калугин 1998: 49, 51]. Из позднейших публикаций собрания De probatis sanctorum historiis надо назвать туринское, где Vita s. Sylvestri papae Romani [Сурий 12: 590—613] напечатана с незначительными разночтениями по сравнению с первым изданием, например, единственная лексическая замена Divus [Сурий 1575: 1064; Он же: 1581: 1186] (Бжественнм, л. 59219) на Sanctus [Сурий 12:611].
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