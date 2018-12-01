Житие Сильвестра, папы Римского» в агиографическом своде Андрея Курбского

«Житие Сильвестра, папы Римского» и религиозная полемика в конце XV— XVI в. «Житие Сильвестра, папы Римского» было добав­лено к основному корпусу текстов отнюдь не случайно. Большую часть в произведении занимает обличение иудаизма: почти 18 лис­тов из 27 (л. 577 3 —594 06.20). Неудивительно, что имя Сильвестра стало актуальным еще в конце XV в., во время «еретической бури» на Руси.

«Книга» «Селивестра папы Римского» упомянута архиепископом Геннадием Новгородским в его известном послании 1489 г. Иоасафу против «жидовствующих», где перечислена бывшая у еретиков лите­ратура [Лурье 1955: 320]. За месяц до этого, 26 января того же года, сотрудник Геннадия дьякон Герасим Поповка отправил из Новгорода своему учителю игумену Иосифу Волоцкому, одному из главных об­личителей еретиков, «и вс’С старце; книг# селивестрд nantf ри- склго» [Вол-505: 167 об.; Лурье 1955: 136, 140]. Через несколько лет, в 1493 г., такая же книга была послана из новгородского архиепи­скопского кружка в Соловецкий монастырь [Лурье 1955: 136, сн. 17].

Следы соловецкой рукописи теряются, но судьбу волоколамского списка, по счастью, можно проследить.