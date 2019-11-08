Серия – «Памятники славяно-русской письменности. Новая серия»

Созданное в Константинополе во второй половине Х в., Житие Василия Нового получило широкую известность не только в византийской, но и в русской книжной и фольклорной традиции, в первую очередь благодаря содержащимся в нем описанию Страшного суда и учению о мытарствах. Древнейший перевод этого памятника на церковнославянский язык был введен в научный оборот еще в XIX в., однако его детальное лингвистическое описание было затруднено из-за отсутствия адекватного греческого текста, поиски которого увенчались успехом только в начале нынешнего столетия. Предлагаемая читательскому вниманию книга состоит из двух частей. Первая часть включает в себя, во-первых, монографическое исследование Т. В. Пентковской, содержащее лингвотекстологический анализ старейшей церковнославянской версии Жития и описание ее взаимоотношения с византийской традицией данного текста, во-вторых, выполненное Л. И. Щеголевой детальное описание текста и языка рукописи Віопу8іои 107, легшей в основу издания греческого текста Жития, и, в-третьих, статью С. И. Иванова, в которой обобщены содержащиеся в публикуемых рукописях сведения, значимые для реконструкции византийского архетипа Жития Василия Нового, и представлен анализ топографических, исторических и бытовых реалий, отличающих древнейшую редакцию текста. Вторая часть представляет собой параллельную публикацию церковнославянского и греческого текстов. Издание сопровождается рядом указателей.

Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. Том – I

2-е издание

Издательский Дом – «ЯСК» – 776 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-907117-47-1 (т. I)

ISBN 978-5-6040195-3-5

Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. Том – I –Содержание

Предисловие

СВЕДЕНИЯ О ТЕКСТЕ И ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА (Т В. Пентковская)

ДРЕВНЕЙШИЙ СЛАВЯНСКИЙ ПЕРЕВОД И ГРЕЧЕСКИЕ РЕДАКЦИИ ЖИТИЯ (Т В. Пентковская)

СВЕДЕНИЯ О РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРЕВОДА ЖИТИЯ ВАСИЛИЯ НОВОГО (Т В. Пентковская)

ЛЕКСИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРЕВОДА ЖИТИЯ ВАСИЛИЯ НОВОГО (Т В. Пентковская)

Техника перевода и переводческие ошибки

Лексические регионализмы

Региональные заимствования

Региональные предлоги

Региональные словообразовательные модели

Приставки вы- и и 3- в переводе

Глагол почати

Глагольные имперфективы с суффиксом -ыва-/-ива-

Наречные образования от компаратива

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРЕВОДА ЖИТИЯ ВАСИЛИЯ НОВОГО (Т. В. Пентковская)

Настоящее историческое

Конструкции с модальными глаголами

Перифрастические конструкции с причастием

Другие явления

Конструкция типа слышати

Передача греческих конструкций

С СУБСТАНТИВИРОВАННЫМ ИНФИНИТИВОМ

ИТОГИ. ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРЕВОД ЖИТИЯ ВАСИЛИЯ НОВОГО В РУССКОЙ КНИЖНОСТИ XI-XVII ВВ. (ТВ. Пентковская)

ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО В РУКОПИСИ DIONYSIOU (LAMBROS 3721): ТЕКСТ И ЯЗЫК (Л. И. Щеголева)

Издания

Рукописи

О редакциях Жития Василия Нового

О рукописи D

Язык и стиль D

Разговорные и диалектные особенности произношения

Морфология

Синтаксис

Лексика

Структура текста

Значение древнейшего славянского перевода И ГРЕЧЕСКОЙ РУКОПИСИ DIONYSIOU № 107 ДЛЯ реконструкции оригинала жития ВАСИЛИЯ НОВОГО (С. А. Иванов)

Содержательные особенности славянского перевода по сравнению с обеими греческими редакциями

Топография в Житии Василия Нового: новые данные редакции D

Исторические и бытовые реалии в Житии Василия Нового: новая информация редакции D

Принципы воспроизведения СЛАВЯНСКОГО ТЕКСТА

Принципы воспроизведения греческого текста

Житие преподобного отца нашего ВАСИЛИЯ НОВОГО

Греческий текст (Л. И. Щеголева, С. А. Иванов)

Церковнославянский текст (Т В. Пентковская)

ЛИТЕРАТУРА

указатель имен собственных, конфессионимов и этнонимов

УКАЗАТЕЛЬ ТОПОНИМОВ

Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. Том – I – Сведения о тексте и истории изучения памятника

Житие Василия Нового (BHG 263), далее — ЖВН, представляет собой один из наиболее пространных памятников византийской агиографической литературы, отличительной особенностью которого является введение в текст детальных и кратких эсхатологических фрагментов (так называемых видений). Это Житие было создано во второй половине Х в. в Константинополе, и его составление приписывается некоему Григорию, ученику св. Василия Нового, от лица которого ведется повествование. Данный текст входит в комплекс апокалиптической литературы, возникшей в Византии во второй половине Х — начале XI в., к которому также принадлежат Житие Андрея Юродивого (BHG 115, далее ЖАЮ), Житие Нифонта Констанцского (BHG 1371z), видение монаха Козьмы (BHG 2084, 2085), видение монахини Анастасии (BHG 1870).

Взаимосвязь этих текстов в византийской традиции подкрепляется общностью их кодикологической истории [АууеМ5г| 1980: 107-108; Magdalino 1999: 99-100]; сходство в содержании обусловливает сходство их языка, проявляющееся, в частности, в использовании одинаковых лексических единиц [Ryden 1983: 568-586]. Причиной особого усиления интереса к данной тематике, неизменно привлекавшей внимание византийцев, послужило напряженное ожидание конца света, который, по различным подсчетам, должен был наступить в середине седьмого тысячелетия от Сотворения мира, т. е. в конце Х в. [Sevcenko 2002: 561-578; Magdalino 2003: 233-270]. Важность Жития Василия Нового для истории византийской и славянской книжности определяется не в последнюю очередь местом, которое занимала в средневековом сознании подробно разработанная в нем эсхатологическая проблематика.

В восточнославянскую традицию перевод Жития вошел в период ее становления; о его значимости для древнерусской литературы свидетельствует раннее включение фрагментов ЖВН в состав других произведений, возникших на русской почве, — в Повесть временных лет [Веселовский 1889а: 80-92; Истрин 1916: 215-236; 1923 : 70-75; Шахматов 1940: 69-72; Половой 1961: 85-95, 100-104; Творогов 1974: 108-113; Раев 2008: 54-56] и в нестишной Пролог, позднее отрывки этого текста вошли в состав Мерила Праведного6 и в стишной Пролог7 [Михайлычева 1998а; Пентковская 2003а: 53-54; 2012], а в более поздний период собирания «всех чтомых на Руси книг» полный текст древнейшего перевода (наряду с более кратким южнославянским переводом) был внесен в состав Великих Миней Четьих митрополита Макария (далее — ВМЧ).

Как представляется, именно апокалиптическая и эсхатологическая составляющая текста ЖВН, которой в ряде греческих редакций этого памятника отводится главенствующая роль, косвенным образом предопределила особенности позднейшего изучения славянской традиции этого памятника. Древнейший славянский перевод Жития стал известен исследователям позже второго перевода: некоторые южнославянские списки этой версии ЖВН, где собственно житийный элемент занимает сугубо подчиненное положение, а главная роль отводится учению о мытарствах и видению Страшного суда, были опубликованы уже в 1895 г. Ст. Новаковичем [НоваковиЙ 1895]. В недавнее время этот перевод был издан по рукописи из новооткрытой части Синайского собрания монастыря св. Екатерины греческим исследователем И. Евангелосом [Evangelou 2009: 181-251].