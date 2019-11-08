Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. Том – I
Серия – «Памятники славяно-русской письменности. Новая серия»
Созданное в Константинополе во второй половине Х в., Житие Василия Нового получило широкую известность не только в византийской, но и в русской книжной и фольклорной традиции, в первую очередь благодаря содержащимся в нем описанию Страшного суда и учению о мытарствах.
Древнейший перевод этого памятника на церковнославянский язык был введен в научный оборот еще в XIX в., однако его детальное лингвистическое описание было затруднено из-за отсутствия адекватного греческого текста, поиски которого увенчались успехом только в начале нынешнего столетия. Предлагаемая читательскому вниманию книга состоит из двух частей.
Первая часть включает в себя, во-первых, монографическое исследование Т. В. Пентковской, содержащее лингвотекстологический анализ старейшей церковнославянской версии Жития и описание ее взаимоотношения с византийской традицией данного текста, во-вторых, выполненное Л. И. Щеголевой детальное описание текста и языка рукописи Віопу8іои 107, легшей в основу издания греческого текста Жития, и, в-третьих, статью С. И. Иванова, в которой обобщены содержащиеся в публикуемых рукописях сведения, значимые для реконструкции византийского архетипа Жития Василия Нового, и представлен анализ топографических, исторических и бытовых реалий, отличающих древнейшую редакцию текста.
Вторая часть представляет собой параллельную публикацию церковнославянского и греческого текстов. Издание сопровождается рядом указателей.
Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. Том – I
2-е издание
Издательский Дом – «ЯСК» – 776 с.
Москва – 2019 г.
ISBN 978-5-907117-47-1 (т. I)
ISBN 978-5-6040195-3-5
Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. Том – I –Содержание
Предисловие
СВЕДЕНИЯ О ТЕКСТЕ И ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА (Т В. Пентковская)
ДРЕВНЕЙШИЙ СЛАВЯНСКИЙ ПЕРЕВОД И ГРЕЧЕСКИЕ РЕДАКЦИИ ЖИТИЯ (Т В. Пентковская)
СВЕДЕНИЯ О РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРЕВОДА ЖИТИЯ ВАСИЛИЯ НОВОГО (Т В. Пентковская)
ЛЕКСИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРЕВОДА ЖИТИЯ ВАСИЛИЯ НОВОГО (Т В. Пентковская)
- Техника перевода и переводческие ошибки
- Лексические регионализмы
- Региональные заимствования
- Региональные предлоги
- Региональные словообразовательные модели
- Приставки вы- и и 3- в переводе
- Глагол почати
- Глагольные имперфективы с суффиксом -ыва-/-ива-
- Наречные образования от компаратива
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕЙШЕГО ПЕРЕВОДА ЖИТИЯ ВАСИЛИЯ НОВОГО (Т. В. Пентковская)
- Настоящее историческое
- Конструкции с модальными глаголами
- Перифрастические конструкции с причастием
- Другие явления
- Конструкция типа слышати
- Передача греческих конструкций
- С СУБСТАНТИВИРОВАННЫМ ИНФИНИТИВОМ
ИТОГИ. ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРЕВОД ЖИТИЯ ВАСИЛИЯ НОВОГО В РУССКОЙ КНИЖНОСТИ XI-XVII ВВ. (ТВ. Пентковская)
ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО В РУКОПИСИ DIONYSIOU (LAMBROS 3721): ТЕКСТ И ЯЗЫК (Л. И. Щеголева)
- Издания
- Рукописи
- О редакциях Жития Василия Нового
- О рукописи D
- Язык и стиль D
- Разговорные и диалектные особенности произношения
- Морфология
- Синтаксис
- Лексика
- Структура текста
Значение древнейшего славянского перевода И ГРЕЧЕСКОЙ РУКОПИСИ DIONYSIOU № 107 ДЛЯ реконструкции оригинала жития ВАСИЛИЯ НОВОГО (С. А. Иванов)
- Содержательные особенности славянского перевода по сравнению с обеими греческими редакциями
- Топография в Житии Василия Нового: новые данные редакции D
- Исторические и бытовые реалии в Житии Василия Нового: новая информация редакции D
Принципы воспроизведения СЛАВЯНСКОГО ТЕКСТА
Принципы воспроизведения греческого текста
Житие преподобного отца нашего ВАСИЛИЯ НОВОГО
- Греческий текст (Л. И. Щеголева, С. А. Иванов)
- Церковнославянский текст (Т В. Пентковская)
ЛИТЕРАТУРА
указатель имен собственных, конфессионимов и этнонимов
УКАЗАТЕЛЬ ТОПОНИМОВ
Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе. Том – I – Сведения о тексте и истории изучения памятника
Житие Василия Нового (BHG 263), далее — ЖВН, представляет собой один из наиболее пространных памятников византийской агиографической литературы, отличительной особенностью которого является введение в текст детальных и кратких эсхатологических фрагментов (так называемых видений). Это Житие было создано во второй половине Х в. в Константинополе, и его составление приписывается некоему Григорию, ученику св. Василия Нового, от лица которого ведется повествование. Данный текст входит в комплекс апокалиптической литературы, возникшей в Византии во второй половине Х — начале XI в., к которому также принадлежат Житие Андрея Юродивого (BHG 115, далее ЖАЮ), Житие Нифонта Констанцского (BHG 1371z), видение монаха Козьмы (BHG 2084, 2085), видение монахини Анастасии (BHG 1870).
Взаимосвязь этих текстов в византийской традиции подкрепляется общностью их кодикологической истории [АууеМ5г| 1980: 107-108; Magdalino 1999: 99-100]; сходство в содержании обусловливает сходство их языка, проявляющееся, в частности, в использовании одинаковых лексических единиц [Ryden 1983: 568-586]. Причиной особого усиления интереса к данной тематике, неизменно привлекавшей внимание византийцев, послужило напряженное ожидание конца света, который, по различным подсчетам, должен был наступить в середине седьмого тысячелетия от Сотворения мира, т. е. в конце Х в. [Sevcenko 2002: 561-578; Magdalino 2003: 233-270]. Важность Жития Василия Нового для истории византийской и славянской книжности определяется не в последнюю очередь местом, которое занимала в средневековом сознании подробно разработанная в нем эсхатологическая проблематика.
В восточнославянскую традицию перевод Жития вошел в период ее становления; о его значимости для древнерусской литературы свидетельствует раннее включение фрагментов ЖВН в состав других произведений, возникших на русской почве, — в Повесть временных лет [Веселовский 1889а: 80-92; Истрин 1916: 215-236; 1923 : 70-75; Шахматов 1940: 69-72; Половой 1961: 85-95, 100-104; Творогов 1974: 108-113; Раев 2008: 54-56] и в нестишной Пролог, позднее отрывки этого текста вошли в состав Мерила Праведного6 и в стишной Пролог7 [Михайлычева 1998а; Пентковская 2003а: 53-54; 2012], а в более поздний период собирания «всех чтомых на Руси книг» полный текст древнейшего перевода (наряду с более кратким южнославянским переводом) был внесен в состав Великих Миней Четьих митрополита Макария (далее — ВМЧ).
Как представляется, именно апокалиптическая и эсхатологическая составляющая текста ЖВН, которой в ряде греческих редакций этого памятника отводится главенствующая роль, косвенным образом предопределила особенности позднейшего изучения славянской традиции этого памятника. Древнейший славянский перевод Жития стал известен исследователям позже второго перевода: некоторые южнославянские списки этой версии ЖВН, где собственно житийный элемент занимает сугубо подчиненное положение, а главная роль отводится учению о мытарствах и видению Страшного суда, были опубликованы уже в 1895 г. Ст. Новаковичем [НоваковиЙ 1895]. В недавнее время этот перевод был издан по рукописи из новооткрытой части Синайского собрания монастыря св. Екатерины греческим исследователем И. Евангелосом [Evangelou 2009: 181-251].
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