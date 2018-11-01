Сергей Житенёв - История русского православного паломничества в X-XVIII веках

Митрополит Макарий (Булгаков) в своём многотомном фундаментальном труде «История Русской Церкви», рассматривая различные стороны жизни Церкви, писали о паломничестве русских богомольцев к зарубежным и отечественным святыням. Первой русской паломницей он, а за ним и большинство отечественных исследователей, считал святую равноапостольную великую княгиню Ольгу. Паломничество как важнейшая христианская и русская православная традиция рассматривалось в трудах церковных и светских историков досоветского периода: святителя Димитрия Ростовского, митрополита Платона (Левшина), архиепископа Филарета (Гумилевского), епископа Порфирия (Успенского), архимандрита Антонина (Капустина), С.А. Белокурова, Е.Е. Голубинского, А.А. Дмитриевского, И.Е. Забелина, Н.И. Ивановского, Д.И. Иловайского, П.С. Казанского, Н.Ф. Каптерева, Н.П. Кондакова, Ю.А. Кулаковского, А.Е.Лебедева, А.Н. Пыпина, Ф.И. Успенского и др.

Работа отечественных исследователей по научному изучению истории русского православного паломничества началась в первой половине XIX века. Тысячелетнее развитие и бытование этой древней христианской традиции в русском обществе рассматривалось ими как составная часть отечественной и церковной истории, а паломнические хождения стали не только важными историческими источниками, но и составили ценнейший раздел в истории древнерусской литературы. Российский паломник может совершать путешествия к святым местам как в Иерусалим, на Афон, так и в святые места на территории России.

Многие хождения были открыты и опубликованы в первой половине XIX века русскими учёными и деятелями культуры, которые начали вводить в научный оборот эти замечательные произведения нашей древней литературы и заложили важные традиции в их исследовании. Среди этих учёных М. А. Максимович, А.Ф. Малиновский, А.С. Норов, П.И. Савваитов, И.И. Срезневский, П.М. Строев. Особенную ценность для привлечения внимания к истории паломничества в тот период составили публикации древнерусских хождений в трёх изданиях И.П. Сахарова: «Путешествиярусскихлюдей в чужие земли», вышедшие в Санкт-Петербурге в 1837 году, «Путешествие русскихлюдей по Святой Земле» — в 1839 году, «Путешествие русскихлюдей» — в 1849 году.

Археографическая комиссия при Министерстве просвещения Российской империи, созданная в 1834 году, также опубликовала в тот период несколько древнерусских хождений. Публикация текстов хождений и описаний паломнических путешествий на Православный Восток с комментариями была одной из главных задач научно-издательской и просветительской деятельности образованного в 1882 году Императорского Православного Палестинского Общества.

В Православном Палестинском Сборнике, который издавало Общество, в дореволюционный период были опубликованы тексты большинства известных древнерусскиххождений и паломнических путешествий с глубокими комментариями и сопроводительными статьями выдающихся учёных. Достаточно назвать таких корифеев отечественной исторической науки, как В.Н. Хитрово, Н.С. Тихонравов, архимандрит Леонид (Кавелин), М.А. Веневитинов, а также их учеников и последователей — Д.В. Айналова, СВ. Арсеньева, В.Г. Васильевского, СО. Долгова, Х.М. Лопарёва и других.