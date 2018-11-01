Сергей Житенёв - История русского православного паломничества в X-XVIII веках

Житенёв - История русского паломничества
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Митрополит Макарий (Булгаков) в своём многотомном фундаментальном труде «История Русской Церкви», рассматривая различные стороны жизни Церкви, писали о паломничестве русских богомольцев к зарубежным и отечественным святыням. Первой русской паломницей он, а за ним и большинство отечественных исследователей, считал святую равноапостольную великую княгиню Ольгу. Паломничество как важнейшая христианская и русская православная традиция рассматривалось в трудах церковных и светских историков досоветского периода: святителя Димитрия Ростовского, митрополита Платона (Левшина), архиепископа Филарета (Гумилевского), епископа Порфирия (Успенского), архимандрита Антонина (Капустина), С.А. Белокурова, Е.Е. Голубинского, А.А. Дмитриевского, И.Е. Забелина, Н.И. Ивановского, Д.И. Иловайского, П.С. Казанского, Н.Ф. Каптерева, Н.П. Кондакова, Ю.А. Кулаковского, А.Е.Лебедева, А.Н. Пыпина, Ф.И. Успенского и др.
Работа отечественных исследователей по научному изучению истории русского православного паломничества началась в первой половине XIX века. Тысячелетнее развитие и бытование этой древней христианской традиции в русском обществе рассматривалось ими как составная часть отечественной и церковной истории, а паломнические хождения стали не только важными историческими источниками, но и составили ценнейший раздел в истории древнерусской литературы. Российский паломник может совершать путешествия к святым местам как в Иерусалим, на Афон, так и в святые места на территории России.
Многие хождения были открыты и опубликованы в первой половине XIX века русскими учёными и деятелями культуры, которые начали вводить в научный оборот эти замечательные произведения нашей древней литературы и заложили важные традиции в их исследовании. Среди этих учёных М. А. Максимович, А.Ф. Малиновский, А.С. Норов, П.И. Савваитов, И.И. Срезневский, П.М. Строев. Особенную ценность для привлечения внимания к истории паломничества в тот период составили публикации древнерусских хождений в трёх изданиях И.П. Сахарова: «Путешествиярусскихлюдей в чужие земли», вышедшие в Санкт-Петербурге в 1837 году, «Путешествие русскихлюдей по Святой Земле» — в 1839 году, «Путешествие русскихлюдей» — в 1849 году.
Археографическая комиссия при Министерстве просвещения Российской империи, созданная в 1834 году, также опубликовала в тот период несколько древнерусских хождений. Публикация текстов хождений и описаний паломнических путешествий на Православный Восток с комментариями была одной из главных задач научно-издательской и просветительской деятельности образованного в 1882 году Императорского Православного Палестинского Общества.
В Православном Палестинском Сборнике, который издавало Общество, в дореволюционный период были опубликованы тексты большинства известных древнерусскиххождений и паломнических путешествий с глубокими комментариями и сопроводительными статьями выдающихся учёных. Достаточно назвать таких корифеев отечественной исторической науки, как В.Н. Хитрово, Н.С. Тихонравов, архимандрит Леонид (Кавелин), М.А. Веневитинов, а также их учеников и последователей — Д.В. Айналова, СВ. Арсеньева, В.Г. Васильевского, СО. Долгова, Х.М. Лопарёва и других.
Житенёв С.Ю. История русского православного паломничества в X-XVIII веках
М.: Издательство «Индрик» — 480 с, илл.
Сергей Житенёв - История русского православного паломничества в X-XVIII веках
Глава I. История возникновения, богословский смысл и историко-культурное значение православного паломничества
Глава II. Богомолье и странничество во времена Киевской Руси в X-XIII веках
- Посещения славянами Константинополя и Иерусалима до принятия христианства на Руси
- Государственный визит в Константинополь русского посольства во главе со святой равноапостольной великой княгиней Ольгой в середине X века
- Первые русские странники на путях к святыням Вселенского Православия в X-XI веках
- Паломничество в Святую Землю игумена Даниила
- Поклонение русских людей святым местам Православного Востока в XII веке
- Путешествие в Константинополь Добрыни Ядрейковича, будущего святителя Антония, архиепископа Новгородского
- Русские богомольцы на Афоне в XI-XII веках
- Возникновение первых отечественных православных святынь и появление традиций русского богомолья в XI-XIII веках
Глава III. Православные поклонники на Руси в XIII-XV веках
- Упадок древнерусского паломничества в первое столетие монгольского ига
- Возрождение паломничества русских людей к отечественным и зарубежным святыням в середине — второй половине XIV века
- Паломничество инока Стефана Новгородца в Константинополь и Иерусалим
- Архимандрит Агрефений и его паломническое путешествие в Иерусалим
- Русские люди у зарубежных святынь в 70-80-е годы XIV века
- Последнее путешествие митрополита Пимена в Царьград и паломничество иеродиакона Игнатия Смольнянина в Константинополь, Афон и Святую Землю
- Поклонение русских паломников святыням Вселенского Православия в конце XIV — начале XV века
- Паломничество на Православный Восток иеродиакона Зосимы
- Русские богомольцы в Константинополе и на Афоне в первой половине XV века, судьба святынь Царьграда после его захвата турками
- Паломничество в Константинополь, Святую Землю и Египет иеромонаха Варсонофия
- Необычное путешествие гостя Василия в Малую Азию, Египет и Палестину
- Зарубежные паломничества русских богомольцев во второй половине XV — начале XVI века
- Возникновение отечественных святынь и богомолье на Руси в середине XIV — первой трети XVI века
Глава IV. Поклонники и богомольцы во времена Московского царства в XVI веке
- Богомолье к русским святыням в первой половине XVI века
- Паломничества к святыням Православного Востока, совершаемые русскими людьми в составе государевых посольств в первой половине XVI века
- Дипломатическое путешествие архимандрита Феодорита
- Царское посольство во главе с купцом Василием Позняковым
- Паломничества на Православный Восток русских людей в составе царских посольств во второй половине XVI века, путешествия Трифона Коробейникова
- Богомолье к отечественным святыням в конце XVI века
Глава V. Русское православное паломничество в XVII веке
- Возрождение паломничества в первой трети XVII века
- Зарубежное паломничество в 20-40-е годы XVII века
- Паломничество купца Василия Яковлевича Гагары
- Умножение русских святынь, развитие паломничества в Московском царстве в первой половине XVII века
- Первое паломническое путешествие иеромонаха Арсения (Суханова)
- Второе паломническое путешествие иеромонаха Арсения (Суханова) в Константинополь и на Святую Гору Афон
- Паломничество в Святую Землю иеродиакона Ионы Маленького
- Вынужденные паломничества русских пленников в Османской империи
- Путешествия царских посланников к святыням Православного Востока в середине — второй половине XVII века
- Государевы и патриаршие богомолья в Московском царстве в середине и во второй половине XVII века
- Восстановление православных святынь на Украине и возрождение массового паломничества к ним русских людей во второй половине XVII века
Послесловие
Библиография
Именной указатель
Предметный указатель
Указатель чудотворных и чтимых икон, крестов и реликвий, монастырей и храмов
Указатель географических названий
Список иллюстраций
Список карт
Список карт
Сергей Житенёв - История русского православного паломничества в X-XVIII веках - Предисловие
В советский период русские учёные, которые были вынуждены покинуть Россию, продолжили изучение истории русского православного паломничества в зарубежных научных центрах. Среди них мы должны вспомнить, прежде всего, А. А. Васильева, Г.В. Вернадского, А.В. Карташёва, протоиерея Иоанна Мейендорфа, В.В. Мошина, А.В. Соловьёва. В Советском Союзе научные исследования православного паломничества открыто продолжились только с конца 40-х — начала 50-х годов XX столетия в рамках литературоведческого, исторического и географического изучения древнерусских хождений, так как в атеистическом государстве изучение истории Русской Православной Церкви и её тысячелетних традиций в открытой форме было невозможно. В той или иной форме тема паломничества нашла своё отражение в научных грудах советских учёных: Д.А. Авдусина, В.П. Адриановой-Перетц, Н.Н. Водовозова, Ю.П. Глушаковой, В.В. Данилова, Б.М. Данцига, Г.С. Лебедева, Д.С. Лихачёва, В.Т. Пашуто, Н.И. Прокофьева, Б.А. Рыбакова, М.Н. Сперанского, М.Н. Тихомирова, Я.Н. Щапова и других.
С конца 80-х — начала 90-х годов XX века священноначалие Русской Православной Церкви получило возможность не только открыто говорить о паломничестве, но и приступить к возрождению этой древней традиции. Сотни тысяч православных паломников, наших соотечественников, в первые годы после падения «железного занавеса», отделявшего Россию от всего мира, устремились в Иерусалим и к другим христианским центрам, чтобы осуществить свою заветную мечту и поклониться с молитвой в сердце и на устах святым местам Вселенского Православия. Именно в этот период возрос интерес исследователей и православныхчитателей к тысячелетней истории русского богомолья. Паломническая тема прочно вплелась в ткань многих научных исследований современных учёных и богословов, которые продолжили изучение многочисленных аспектов, связанных с историей этой православной традиции.
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