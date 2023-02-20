Падовано - Беседы с Томасом Мертоном
Духовный путь Томаса Мертона, рассматриваемый в контексте современной нам эпохи и в неразрывной связи с жизнью каждого из нас, будет предметом наших бесед. Излагая факты биографии Мертона, я постараюсь обратить особое внимание на те воззрения и духовные ценности, которые были определяющими в жизни этого человека. Огромный авторитет, которым Мертон пользовался среди своих современников, основывался на том, что его богословское учение являлось квинтэссенцией жизненного пути своего создателя, а также на удивительной способности этого автора находить путь к сердцу каждого своего читателя.
Есть богословы, написание биографий которых в значительной мере сводится к интерпретации их сочинений. Совсем не обязательно знать что-либо о жизни Фомы Аквинского для того, что понять особенности его богословского синтеза. Совсем другое дело произведения Томаса Мертона, правильная оценка которых возможна только в контексте того духовного пути, который прошел их создатель.
Энтони Падовано - Беседы с Томасом Мертоном - Как стать самим собой
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003 - 103 с.
ISBN 5-89647-083-5
Энтони Падовано - Беседы с Томасом Мертоном - Как стать самим собой - Содержание
Об авторе этой книги
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ - В начале пути
ДЕНЬ ВТОРОЙ - Долина отчаяния
ДЕНЬ ТРЕТИЙ - Город на холме
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ - Пустыня одиночества
ДЕНЬ ПЯТЫЙ - Обретенная земля
ДЕНЬ ШЕСТОЙ - По ту сторону океана
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ - Мир обретенный
А вот и не весь. А "Семиярусная гора" ?
Андрей, проснись и пой, на сайте она в 2-х языках есть... тут же книги о Мертоне...