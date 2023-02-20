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Падовано - Беседы с Томасом Мертоном

Энтони Падовано - Беседы с Томасом Мертоном - Как стать самим собой
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics

Духовный путь Томаса Мертона, рассматриваемый в контексте современной нам эпохи и в неразрывной связи с жизнью каждого из нас, будет предметом наших бесед. Излагая факты биографии Мертона, я постараюсь обратить особое внимание на те воззрения и духовные ценности, которые были определяющими в жизни этого человека. Огромный авторитет, которым Мертон пользовался среди своих современников, основывался на том, что его богословское учение являлось квинтэссенцией жизненного пути своего создателя, а также на удивительной способности этого автора находить путь к сердцу каждого своего читателя.

Есть богословы, написание биографий которых в значительной мере сводится к интерпретации их сочинений. Совсем не обязательно знать что-либо о жизни Фомы Аквинского для того, что понять особенности его богословского синтеза. Совсем другое дело произведения Томаса Мертона, правильная оценка которых возможна только в контексте того духовного пути, который прошел их создатель.

Энтони Падовано - Беседы с Томасом Мертоном - Как стать самим собой

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003 - 103 с.

ISBN 5-89647-083-5

Энтони Падовано - Беседы с Томасом Мертоном - Как стать самим собой - Содержание

  • Об авторе этой книги

  • ДЕНЬ ПЕРВЫЙ - В начале пути

  • ДЕНЬ ВТОРОЙ - Долина отчаяния

  • ДЕНЬ ТРЕТИЙ - Город на холме

  • ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ - Пустыня одиночества

  • ДЕНЬ ПЯТЫЙ - Обретенная земля

  • ДЕНЬ ШЕСТОЙ - По ту сторону океана

  • ДЕНЬ СЕДЬМОЙ - Мир обретенный

Views 580
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2023
Author brat Dorian
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (3 comments)

B
brat christifid 3 years ago
Вот теперь, похоже, весь русскоязычный Мертон есть в клубе. Спасибо!
B
brat Andron 3 years ago

А вот и не весь. А "Семиярусная гора" ?
E
esxatos 3 years ago

Андрей, проснись и пой, на сайте она в 2-х языках есть... тут же книги о Мертоне...

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