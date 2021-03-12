Жижек Славой - Как наслаждаться посредством Другого. Культурная логика многонационального капитализма

Согласно известному антропологическому анекдоту, представители «примитивных» народов, которым приписываются определенные «суеверные представления» (что они происходят от рыб или птиц, например), когда их прямо спрашивают об этих суевериях, отвечают: «Конечно, нет! Мы же не настолько глупы! Но мне рассказывали, что некоторые наши предки действительно верили, что…» – короче говоря, они переносили свою веру на другого. Разве мы не поступаем точно так же с нашими детьми: мы проходим через ритуал Санта-Клауса, поскольку наши дети (предположительно) верят в него, и нам не хочется их разочаровывать; они делают вид, что верят, чтобы не разочаровывать нас, нашу веру в их наивность и т. д. и т. п.

Разве не это обычно служит оправданием мифических искажений циничных политиков, когда они вдруг становятся честными? «Я не могу разочаровать простых людей, которые верят в это (или в меня)». И кроме того, не служит ли эта потребность в поиске другого, который «действительно верит», также стимулированию нашей потребности в клеймении Другого как (религиозного или этнического) «фундаменталиста»? Странным образом кажется, что некоторые верования всегда действуют «на расстоянии»: для того, чтобы вера могла функционировать, она должно иметь некоего окончательного гаранта себя самой, но этот самый гарант всегда является отложенным, смешенным, он никогда не представлен in persona Непосредственно верующий субъект сам по себе для веры не нужен: достаточно предположить, что он существует, верить в него, представлять его в виде какой-то мифологической фигуры, несуществующей в эмпирической реальности, или кого-то безличного («кто-то верит…»).

И здесь важно избежать представления о том, что эта смещенная вера есть не что иное, как овеществленная форма непосредственной человеческой веры. В этом случае задача феноменологического реконституирования генезиса «овеществления» заключалась бы в том, чтобы показать, каким образом изначальная непосредственная вера была перенесена на вещи. Парадокс в том, что, в отличие от подобных попыток феноменологического генезиса, данное смещение изначально и конститутивно: есть более фундаментальная вера, которая сама изначально «децентрирован», вера Другого. Феномен «субъекта, предположительно верящего», таким образом, универсален и структурно необходим. Субъект изначально обращается к некоему децентрированному другому, которому он приписывает эту веру. На консервативную банальность, согласно которой у каждого честного человека есть глубокая потребность верить во что-либо, следует ответить так: у каждого честного человека есть глубокая потребность в том, чтобы найти субъекта, который верил бы вместо него…

Жижек Славой - Как наслаждаться посредством Другого. Культурная логика многонационального капитализма

пер. с англ. А. Смирнова; под ред. В. Мазина и Г. Рогоняна

СПб.: Алетейя, 2019. 104 с.

Лакановские тетради

ISBN 978-5-89329-735-5

Жижек Славой - Как наслаждаться посредством Другого. Культурная логика многонационального капитализма - Cодержание

От редакции

Интерпассивность, или Как наслаждаться посредством Другого

Субъект, предположительно верящий

Тибетский молитвенный барабан

Интерпассивность

Субъект, предположительно наслаждающийся

Половое различие

«Объективно субъективное»

Желание: Влечение = Истина: Знание

Мультикультурализм, или Культурная логика многонационального капитализма

Почему «типична» мать-одиночка?

Консервативные основные инстинкты

Логика капитала

Идеологическое подполье

Всеобщность: «конкретная» versus «абстрактная»

Мультикультурализм

От возвышенного до смешного

За освоение европейского наследия с точки зрения левых

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