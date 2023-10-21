Во дни апостолов ясные ответы на основные вероучительные вопросы можно было получить от тех, кому Господь лично вверил «веру, однажды преданную святым». Сегодня дать точное определение вероучения гораздо труднее. Определения заключены в Писании; но что гласит Писание? По некоторым важным аспектам вероучения искренне верующие люди расходятся во мнениях. Мы не можем обратиться к «тем, кто Его слышал» за разъяснениями, и нам остается прибегать к Писанию. Таким образом, обязательным становится беспристрастное изучение сказанного в Писании.

Немногие учения были предметом стольких споров среди евангелических христиан, как учение о неотступности. Данная книга посвящена именно этому учению, а потому может породить полемику. Однако полемика сама по себе не является злом; она служит выявлению истины. Лишь предубеждение является злом и врагом правильного понимания.

Много исследований было посвящено вопросу безопасности верующих. Но наверное, возможны и новые исследования, посвященные данной теме. Эта книга, по убеждению автора, является осуществлением (пусть несовершенным) задачи, поставленной перед недостойным слугой Духом благодати и истины. В каком-то смысле эта книга — свидетельство человека, отказавшегося в результате исследования Писания от учения, приверженцем которого он некогда был. Автор искренне надеется на то, что его старания побудят читателей пересмотреть учение, имеющее решающее практическое значение.

Роберт Шенк – Жизнь в Сыне – Исследование учения о неотступности

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2000. – 386 с.

ISBN 5-7454-0429-9

Роберт Шенк – Жизнь в Сыне – Содержание

Предисловие

Введение

Глава I. ПО БЛАГОДАТИ, ЧЕРЕЗ ВЕРУ

Глава II. ВЫСОКАЯ ЦЕНА БОЖЬЕГО ДАРА

Глава III. ЖИЗНЬ В СЫНЕ

Глава IV. МОЖНО ЛИ УТРАТИТЬ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ?

Глава V. ЧТО ГОВОРИТ ПИСАНИЕ?

Глава VI. НЕ БУДЕТ ЖАЖДАТЬ ВОВЕК

Глава VII. РОЖДЕННЫЙ ОТ БОГА

Глава VIII. ЗАЛОГ ДУХА

Глава IX. ЕДИНОКРАТНО

Глава X. ХОДАТАЙ ПРЕД ОТЦОМ

Глава XI. НАКАЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Глава XII. ЕСЛИ ОТРЕЧЕМСЯ

Глава XIII. ГРЕХ НЕ ДОЛЖЕН ГОСПОДСТВОВАТЬ

Глава XIV. ВСЕ СИЕ ПРЕОДОЛЕВАЕМ

Глава XV. ПРЕДЛЕЖАЩЕЕ НАМ ПОПРИЩЕ

Глава XVI. ОБОЛЬСТИВШИСЬ ГРЕХОМ

Глава XVII. СИЛОЙ БОЖИЕЙ СОБЛЮДАЕМЫЕ

Глава XVIII. ДАБЫ ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ИМЕЕТЕ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ

Глава XIX. ОБРАТИМО ЛИ ОТСТУПНИЧЕСТВО?

Приложения

Библиография

Указатель стихов из Библии

Именной указатель