За десять лет своего существования богословские конференции Русской Православной Церкви стали важной площадкой, где на академическом уровне обсуждаются актуальные вопросы церковной жизни и церковного служения. Сегодня этот форум имеет международный статус, и мы с удовлетворением приветствуем здесь представителей братских Поместных Православных Церквей, а также представителей иных Церквей и христианских общин. Думаю, что такого рода академические встречи являются важным элементом общеправославного взаимодействия и совместного богословского осмысления стоящих перед нами задач.

Сегодня в нашей Церкви запущен процесс широкого соборного обсуждения и основательного продумывания важнейших вопросов церковной жизни и служения. Для этого учреждено представительное Межсоборное присутствие. Идея создания такого органа была сформулирована на последнем Поместном Соборе: выслушав некоторые очень критические, недоуменные голоса, Собор принял решение создать постоянно действующий соборный орган, который должен изучать существующие в Церкви проблемы – богословские, пастырские, литургические, церковно-практические, касающиеся сферы церковно-государственных и церковно-общественных отношений.

Жизнь во Христе: Христианская нравственность, аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи

VI Международная богословская конференция Русской Православной Церкви (Москва, 15 – 18 ноября 2010 г.)

Синодальная библейско-богословская комиссия, 2012

Издание осуществлено при поддержке Фонда имени святителя Григория Богослова и Фонда Kirche in Not

Жизнь во Христе: Христианская нравственность, аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи - Содержание

Общие сведения о конференции

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - Вступительное слово на открытии VI Международной богословской конференции Русской Православной Церкви

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви Вступительное слово

ДОКЛАДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Епископ Авидский Кирилл (Константинопольский Патриархат) пископ Авидский Кирилл (Константинопольский Патриархат)

«Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Аскетический путь прп. Силуана Афонского как вызов современной эпохе

Апостолос Трифиллис (Александрийский Патриархат) Жизнь во Христе как нескончаемый вызов

Георгий Нахас (Антиохийский Патриархат) Православное богословие и современные вызовы. Этические проблемы

Константин Ниархос (Иерусалимский Патриархат) Диалектическое соотношение философской и христианской этики

ММитрополит Волоколамский Иларион (Московский Патриархат) Значение монашества для современного Православия

Епископ Афанасий (Евтич) (Сербский Патриархат) Православная вера и жизнь. Догма и этика в Православии

Протоиерей Николаэ Мосоиу (Румынский Патриархат) Важность более глубокого понимания православного чинопоследования Святого Таинства Крещения для духовной жизни

Димитр Попмаринов Киров (Болгарский Патриархат) Православный этос в глобальном мире

Михаил Спиру (Кипрская Церковь) Миротворческая роль Православной Церкви в современных обществах

Диакон Анастасий Бендо (Албанская Православная Церковь) Исключительная духовная ценность брака в православной традиции и современные вызовы

Архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков (Польская Православная Церковь) Вызовы современной эпохи и их характер

Протодиакон Георгий Харконен (Финляндская Православная Церковь) Православная церковь перед лицом вызовов современной Европы

Протоиерей Иоанн Бэр (Американская Православная Церковь) Личностное бытие и свобода: укорененность обоих в аскезе

Архимандрит Иустин Синаит (Синайская Архиепископия) «Да будет воля твоя»: Христос – наш образец и пример

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ ИНОСЛАВНЫХ УЧАСТНИКОВ

Пол Вальер Церковные соборы как контекст жизни во Христе

Священник Хулиан Каррон «Слава Божия есть человек живущий»: христианство перед лицом вызовов современности

СЕКЦИЯ «АСКЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ ЦЕРКВИ»

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий Экклесиологические аспекты поста

Андрей Виноградов Учение об аскезе, браке и плоти в гетеродоксальной среде раннего христианства (по материалам апокрифов II-III вв.)

Павел ДоброцветовТаинственное присутствие Христа в святых по апостольскому и святоотеческому учению

Алексей Фокин Учение прп. Иоанна Кассиана о делании и созерцании

Наталья Головнина Круг церковных проблем и поиск их решения в Нижнем Египте IV-V веков: по сочинениям Шенуте (348–466 гг.)

Терезия Хайнталер Жизнь во Христе по учению аввы Дорофея

Игумен Адриан (Пашин) Преподобный Анастасий Синаит: неразрывная связь аскетики с богословием

Диакон Владимир Василик Происхождение и классификация грехов в «Луге Духовном»

Петр Малков Учение святых отцов Восточной Церкви о страстях (в его взаимосвязи с учением о человеческой природе и призвании ее к обожению)

Андрей Пономарев Покаянные песнопения сирийского Тропология (рукопись Sinait. Syr. 48)

Марко Скарпа Аскетическое учение преподобного Григория Синаита и его рецепция у славян

Священник Димитрий Батреллос Понимание христианской жизни у святого Николая Кавасилы и его современное значение

Олег Родионов Учение преподобного Никодима Святогорца о плодах умного делания в контексте исихастского аскетического предания

Анна Щукина Образ истинного старца (по учению прп. Зосимы Верховского)

Протоиерей Андрей Михайлов Богословско-аскетическая традиция преподобного Паисия Величковского и святителя Игнатия Брянчанинова

Игумен Дионисий (Шленов) Добродетель послушания в греческой святоотеческой традиции

Протоиерей Олег Давыденков Христологические основания православного учения об обожении

Протоиерей Владимир Башкиров «Непрестанно молитесь» (1 Сол 5:17): Как понимать молитву и как молиться современному человеку? (По материалам аскетического предания Церкви)

Протоиерей Максим Козлов О месте принципа послушания в современной аскетической практике

СЕКЦИЯ «ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ»

Архимандрит Кирилл (Говорун) Христианская этика: на пути от самодостаточности к самопреодолению

Алексей Козырев Возвращение этического: формальная этика или этика Христова?

Константин Сигов Этическое поле общения и понятие «правда»

Протоиерей Владимир Мустафин Мировоззренческие корни нравственных проблем в современном обществе

Михаил Шахов К вопросу о рациональных обоснованиях этики

Давид Гзгзян К индоктринации концепции ценностной иерархии в христианскую этику

Епископ Бобруйский и Быховский Серафим Нравственный аспект служения женщины по трудам святителя Иоанна Златоуста

Алексей Сидоров Как богатые пытаются войти в царство небесное (Ирина Хумнена Палеологиня, в монашестве – Евлогия)

Диакон Августин Соколовски Учение святителя Августина Иппонского о благодати как нравственная парадигма жизни во Христе

Протоиерей Всеволод Чаплин Быть верными Евангелию. Миссия и диалог в условиях соприкосновения этических систем

Архимандрит Платон (Игумнов) Язык морали и этики

Сергей Хоружий Этические принципы исихазма и современные поиски неклассической этики

Протоиерей Леонид Грилихес «Никогда человек не говорил так, как этот Человек»: нравственные наставления Спасителя в контексте раннего иудаизма

Константин Костюк Социальная концепция Русской Православной Церкви как система нравственных вызовов к обществу

Протоиерей Георгий Рой Христианско-этическая оценка законодательства Республики Беларусь в сфере современных биомедицинских технологий

СЕКЦИЯ «ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ»

Протоиерей Владислав Свешников Кризис личности и кризис семьи

Протоиерей Павел Великанов Кризис пастырского служения и синдром профессионального выгорания (burnout)

Аркадий Малер Персонализм православной аскетики и имперсонализм современных идеологий

Протоиерей Александр Ранне Либерализм и традиционное сознание в контексте полемики вокруг «Пушкинской речи» Ф.М. Достоевского

Протоиерей Кирилл Копейкин Христианство в «конце истории»

Протоиерей Владимир Воробьев Христианский университет в современном образовательном пространстве

Владимир Шохин Тайна искупления и таинство покаяния: несколько небогословских рассуждений

Ольга Седакова Вопрос о человеке в современной секулярной культуре

Александр Филоненко Свидетель в евхаристической антропологии

Алексей Беглов Жизнь во Христе: уроки отечественной церковной истории ХХ столетия

Петр Михайлов Богословский метод митрополита Антония Сурожского

Игумен Петр (Мещеринов) Вызовы времени: экклезиология

Александр Кырлежев Секуляризация и постсекулярное общество

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Митрополит Волоколамский Иларион Слово на круглом столе, посвященном актуальным вопросам общеправославного свидетельства миру

Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви Выступление на заключительном пленарном заседании

СВЕДЕНИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ

Жизнь во Христе: Христианская нравственность, аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи - Выступление на заключительном пленарном заседании

Ваши Высокопреосвященства, Ваши преосвященства. досточтимые Отцы, дорогие участники нашей конференции ! Мы подошли к заключительному этапу конференции. На этом пленарном заседании нам предстоит подвести итоги нашей работы, обменяться мнениями и сделать предложения относительно будущего. Наша работа будет строиться следующим образом. Сначала мы заслушаем отчеты о работе секций – трех тематических направлений: «Аскетическое предание Церкви», «Христианская нравственность» и «Вызовы современной эпохи». Также мы заслушает отчет о дискуссии, состоявшейся сегодня в ходе круглого стола по актуальным вопросам общеправославного свидетельства миру.

Затем всем участникам предлагается поделиться своими собственными впечатлениями от конференции, а также высказать свои соображения о том, как можно было бы продолжить нашу работу, в каких формах следует развивать богословское сотрудничество – как в общеправославном масштабе, так и в пространстве отечественной богословской науки. Предваряя ваши высказывания, хотел бы сказать несколько слов в завершение работы нашей конференции. Мы уже десять лет проводим такого рода форумы. Их формы и темы менялись. Мы старались развивать богословскую дискуссию, накапливали опыт, встречались с разными людьми, то есть приглашали новых участников.

В таких встречах есть два главных аспекта. Во-первых, это содержательный аспект: совместно обсуждая различные богословские вопросы, мы осуществляем работу соборного церковного разума. Происходит осмысление нашей веры, нашего упования. Богословская мысль продолжается – но именно как общее дело Церкви. С другой стороны, очень важной является и сама встреча, то есть личное общение богословов. Можно писать богословские работы и читать научно-богословские исследования, но без живой встречи, разговора, общения любая «ученая» деятельность будет ущербной. Тем более в Церкви, где любое богословие должно быть включено в жизнь – в жизнь во Христе.

В этом была главная идея нашей конференции, ее главный пафос: богословие, смыслом и содержанием которого является именно жизнь во Христе. Поэтому мы и разделили нашу дискуссию на разные тематические направления, но – объединенные одной общей темой. Думаю, что в целом такой подход оказался плодотворным. На нашей конференции было очень много интересных, глубоких и творческих выступлений, раскрывающих общую тему о жизни во Христе с самых разных точек зрения.

Доклады были посвящены как теоретическим, так и практическим вопросам, как отдельным аспектам святоотеческого учения, так и насущным современным проблемам церковной жизни. И можно сказать, что конференция показала, насколько тесно богословие связано с повседневной жизнью Церкви. И одновременно показала, что проблемы повседневной церковной жизни невозможно решать без обращения к богословию, к церковному преданию, к высоким образцам христианского богомыслия. Очень важно, что мы вышли за пределы сугубо академического богословия, то есть набора дисциплин, традиционно преподаваемых в духовных школах.

Это касается, прежде всего, христианской этики, которая призвана чутко реагировать на нравственные проблемы современного общества. На конференции состоялась содержательная дискуссия о том, как нам развивать православное нравственное богословие, чтобы оно могло стать тем голосом, который будет услышан не только в Церкви, но и за ее пределами. Не менее важен и тот акцент, который мы ставим на аскетической традиции. Без постоянного обращения к опыту православных подвижников – как далекого прошлого, так и недавнего времени – «жизнь во Христе» просто немыслима, особенно в условиях современного мира.

Доклады, прозвучавшие на нашей конференции, – это не готовые ответы. Многие из докладов – это скорее постановка проблем для богословской мысли. И эти проблемы связаны, конечно, не с вероучением, но с христианским свидетельством – со свидетельством в разных областях жизни современного общества. Такое свидетельство невозможно без компетентной богословской мысли. И потому так важно и богословие вообще, и живая богословская дискуссия, в которую включены представители разных православных традиций. Хотел бы еще раз поблагодарить всех представителей Поместных Православных Церквей, которые приняли участие в работе нашей конференции.

Еще раз повторю: православное богословие – это кафолическое дело, дело всей Православной Церкви. И мы надеемся, что наше межправославное богословское сотрудничество будет продолжаться и развиваться. Хотел бы выразить благодарность тем, кто способствовал проведению нашей конференции, и прежде всего Фонду святителя Григория Богослова, который оказал финансовую поддержку, а также нашим информационным партнерам: Интернет-порталу «Богослов» и Интернет-изданиям «Татьянин день» и «Православие и мир». Мы должны также поблагодарить администрацию гостиничного комплекса «Даниловский» и Отдел внешних церковных связей, которые обеспечили нас помещениями для работы. И, конечно, мы благодарны другим участникам нашей конференции: членам организационного комитета, переводчикам и стюардам – студентам наших духовных школ, без соучастия которых наша богословская дискуссия была бы невозможна.