Государство Религия Церковь в России и за рубежом - 1-2 - 2019
Cпециальный выпуск, отражающий работу международной научной конференции «Религия и Русская революция», которая была проведена Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 26–28 октября 2017 г. На этой конференции, которая стала одним из самых масштабных научных форумов, посвященных столетнему юбилею Российской революции 1917 г., представили свои доклады более 50 участников из 10 стран. В центре внимания были связи Революции с религией, то есть тот аспект, который часто игнорируется или отходит на задний план как второстепенный сюжет.
Государство Религия Церковь в России и за рубежом №1 - 2, 2019 год
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ISSN 2073–7203 (print)
Государство Религия Церковь в России и за рубежом №1 - 2, 2019 год - Содержание
- Главная тема: Религия и Русская революция
- ВЛАДИМИР MAУ. Предисловие
Раздел 1. Кризис и трансформации в православии
- ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА. Российская православная церковь и Октябрьская революция 1917 г
- ГРЕГОРИ ФРИЗ. «Воцерковление» 1917 года: церковный кризис и приходская революция
- АЛЕКСЕЙ БЕГЛОВ. Кризис «государственной церковности» в фокусе приходского вопроса. 186о-е-1917 гг
- СЕРГЕЙ ФИРСОВ. Святейший Правительствующий Синод накануне и во время Революции. Историко-социологический очерк
- ДЭНИЕЛ СКАРБОРО. Московская епархиальная революция
- ДЖОРДЖ КОСАР. «Духовные пролетарии» и легитимность Всероссийского церковного собора 1917-1918 гг
- ФРАНЧЕСКА СИЛАНО. Каноническое право в зале большевистского суда: Русская революция как революция церковного права
- ТАТЬЯНА ЧУМАКОВА. Вопрос об автокефалии Грузинской церкви в 1917 г. (по материалам архива В.Н. Бенешевича)
- ЮЛИЯ БАЛАКШИНА. От революции церковной к революции социальной: деятели движения ревнителей церковного обновления в 1917 г
- АЛЕКСАНДР МАЗЫРИН. Советское обновленчество: церковный феномен или инструмент госбезопасности?
- ЮДЖИН КЛЭЙ. Космополитика харизматического православия: Стефан (Василий Карпович Подгорный) и его последователи
Раздел 2. Меняющиеся формы и образы религиозности
- ВЛАДИСЛАВ АКСЕНОВ. Народная религиозность и образы духовенства в годы Первой мировой войны и революции
- ПЕЙДЖ ХЕРЛИНГЕР. Русские православные женщины в неправославные времена: примеры женского действия и влияния в революционную эпоху, 1917-1927 гг
- Зоя ДАШЕВСКАЯ. Образы страны, церкви, народа и человека в молитвах о России революционного времени
Раздел 3. Религиозные меньшинства империи
- НИКОЛАЙ ЦЫРЕМПИЛОВ. Сангха в эпоху упадка. Реакции российских буддистов на Русскую революцию и Гражданскую войну
- СЕРГЕЙ ПЕТРОВ. Новый Израиль и Красный Октябрь: движение русского религиозного разномыслия на переломе эпох
- НАТАЛЬЯ ПОТАПОВА. Евангельские христиане и баптисты России в революционном процессе 1917-1922 гг.: трансформация идентичности (по материалам конфессиональной прессы)
- ДИЛЯРА БРИЛЕВА. Концепция «нового мусульманина» между двумя революциями (по материалам журнала «Шура», 1908-1917)
- ДИЛЯРА УСМАНОВА. Трансформация исламских институтов в революционной России: Оренбургское магометанское духовное собрание и мусульманское духовенство Волго-Уральского региона в 1917 — начале 1918 г
- ИМАНУТДИН СУЛАЕВ. Революция и гражданская война в восприятии и деяниях мусульманского духовенства Дагестана (1917-1921 гг.)
Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы
- ВИКТОР ШНИРЕЛЬМАН. Антихрист, катехон и Русская революция
- АЛЕКСАНДРА Медзибродски. «Можно ли христианину быть социалистом?» (Не)примиримость христианства и социализма в революционной России
- ДАНИЭЛА СТЕЙЛА. Богостроительство и авторитаризм: проблема соотношения большевизма и религии
- МАРК СТЕЙНБЕРГ. Крылья революции
- АННА СОКОЛОВА. В борьбе за равное погребение: похоронное администрирование в раннем СССР
- ТАМАРА Прозич. Культурная гегемония, религия и Русская революция 1917 года
- ЭВЕРТ ВАН ДЕР ЗВЕЕРДЕ. Столетие, которое будоражит душу... Октябрьская революция как сакральный объект
- АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ. Чем полезен «культурный поворот» в славистике для исследований Русской революции
- Рецензии
- АЛЕКСЕЙ БЕГЛОВ. Новый взгляд на первые антицерковные декреты советской власти (рецензия на: Отделение церкви от государства и школы от церкви в Советской России. Октябрь 1917-1918 г. Сборник документов / Отв. ред. прот. Владимир Воробьев, отв. сост. Л.Б. Милякова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. — 944 с.)
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Государство Религия Церковь в России и за рубежом №1 - 2, 2019 год - Владимир Мау - Предисловие
Российская революция 1917 года, несомненно, является одним из важнейших событий мировой истории, которое оказало значительное влияние на развитие многих стран мира. Она вписывается в логику великих революций прошлого, как об этом писал Крейн Бринтон2 Но одновременно она привнесла много нового в исторический механизм революционных трансформаций, в том числе и в постреволюционное развитие страны. Более того, изучение событий столетней давности исключительно полезно и для
исследователей посткоммунистической трансформации России, которая, без сомнения, имела революционный характер.
исследователей посткоммунистической трансформации России, которая, без сомнения, имела революционный характер.
Религиозное измерение присутствовало в великих революциях прошлого — как в Американской революции 1775–1783 гг., так и во Французской 1789–1799 гг. В этом плане Российская революция не стала исключением. Однако это религиозное измерение включает в себя множество отдельных сюжетов. Много написано о влиянии Французской революции на российскую. Однако до сих пор речь шла скорее об изучении политических конфликтов и, особенно, о соотношении радикальной диктатуры (якобинство, военный коммунизм) и «термидорианского перерождения». Вне поля зрения оставались вопросы взаимоотношения революции и церкви. Между тем, это важное поле для исследований — при оценке и реакции Русской церкви на начальную фазу Революции (отношение к Временному правительству), и последующей реакции на радикальную ее фазу (большевизм). Эти вопросы заслуживают тщательного и всестороннего анализа.
Также важен вопрос о том, как революционные события влияли на религиозные институты Российской империи и, прежде всего, Российскую православную церковь. Это относится и к Поместному собору 1917–1918 гг., и к попыткам реформы приходской жизни, и к «обновленческому» движению в церкви. Сюда же относится и вопрос о том, как Православная церковь в целом реагировала на крах «старого порядка», одним из столпов которого она была. Как теологически осмыслялись революционные события? И к каким интересным гибридам между христианством и социалистической идеологией это приводило? К каким религиозным брожениям и инициативам на местах приводила та неразбериха, которая началась вместе с крушением Российской империи? Впрочем, вышеназванные вопросы затрагивают не только Российскую православную церковь, но и другие конфессии и религии. Конфессиональная политика Российской империи была асимметричной по отношению к религиозным меньшинствам.
Какие противоречивые чувства — чувства воодушевления и одновременно тревоги — вызывало политическое брожение у представителей старообрядчества, ислама, буддизма? Как они осмысляли происходящее и как видели будущее своих конфессий в той новой реальности, которая возникала на их глазах?
Наконец, исключительно интересная тема — это «сакральность» самой Революции. Как Революцию переживали художники, поэты, писатели, философы? Какие эйфорические, эсхатологические, мессианские переживания сопровождали революционные события? Как сами революционеры трактовали те процессы, которые они готовили и продвигали столькими усилиями и ради которых шли на колоссальные жертвы и лишения? Насколько сильны были религиозные ожидания рождения «новой земли», «нового неба» и «нового человека» — из «пены революции»? Насколько буквально «крылья революции»4 должны были перенести человечество в светлое искупленное будущее всеобщего счастья? И можно ли проводить параллели между революционными идеологиями — в частности, большевизмом — и религией? Например, сравнивать большевизм с милленаристскими сектами,члены которых уповали на наступление Царства Божия на земле.
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