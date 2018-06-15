Зинковский - Мефодий - Святоотеческие категории и богословие личности
Библиотека христианской мысли. Исследования
Эта книга представляет собой естественное развитие предыдущей работы автора, озаглавленной Богословие личности в XIX-XX вв. и посвященной анализу воззрений русскоязычных богословов указанного периода и выдающихся православных иностранных мыслителей, интересовавшихся проблемой человеческой личности в свете ее сообразности с понятием личности в Боге.
В данной монографии мы совершаем попытку, прежде всего, собственного подробного исследования истории смысловой нагрузки некоторых святоотеческих терминов, теснейшим образом связанных с понятием личности. Более внимательное рассмотрение того терминологического аппарата, который активно использовался отцами Церкви, должно позволить нам сделать выводы о том, что же мы в действительности можем почерпнуть из содержания тех богословских категорий, которыми мыслили церковные авторы, дабы сформулировать комплексное представление о личности, вытекающее из богословско-философского синтеза византийской святоотеческой мысли.
Иеромонах Мефодий - Зинковский - Святоотеческие категории и богословие личности
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2014. — 256 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 978-5-903525-72-0
Иеромонах Мефодий - Зинковский - Святоотеческие категории и богословие личности - Содержание
Введение
Глава 1. Святоотеческие термины, релевантные богословию личности
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1.1. История термина «ипостась» и его богословское употребление
- 1.1.1. Термин «ипостась» у древних греков и в Св. Писании
- 1.1.2. Понятие «ипостась» у Филона и у средних платоников
- 1.1.3. Понятие «ипостась» у неоплатоников
- 1.1.4. Различение ипостаси и сущности в платонизме и у Оригена
- 1.1.5. Некоторые исторические аспекты различения ипостаси и сущности
- 1.1.6. Понятие «ипостась» у свт. Афанасия Великого
- 1.1.7. Каппадокийский синтез
- 1.1.8. Понятие «ипостась» у преп. Иоанна Дамаскина.
- 1.1.9. Понятие «ипостась» у преп. Максима Исповедника
- 1.1.10. Понятие «ипостась» у св. Григория Паламы и в паламитском богословии
- 1.1.11. Заключение
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1.2. Понятие «тропос существования» и богословское понятие «личность»
- 1.2.1. Понятие «тропос существования» в Св. Писании и у церковных писателей
- 1.2.2. Понятие «тропос существования» у каппадокийцев. Переосмысление неоплатонической терминологии
- 1.2.3. Понятие «тропос существования» у преп. Максима Исповедника
- 1.2.4. Понятие «тропос существования» у преп. Иоанна Дамаскина
- 1.2.5. Понятие «тропос существования» у свт. Григория Паламы
- 1.2.6. Заключение
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1.3. Термин «πρόσωπον» и его богословское употребление
- 1.3.1. Значение и употребление термина в античности
- 1.3.2. Термин «πρόσωπον» в Св. Писании
- 1.3.3. Термин «πρόσωπον» у доникейских авторов...
- 1.3.4. Термин «πρόσωπον» у каппадокийцев и в других школах. Сближение с термином «ύπόστασις».
- 1.3.5. Термин «πρόσωπον» у свт. Кирилла Александрийского и Леонтия Византийского. Синонимичность «πρόσωπον» и «ύπόστασις»..
- 1.3.6. Термин «πρόσωπον» у преп. Максима Исповедника, преп. Иоанна Дамаскина и свт. Григория Паламы. Различия в понимании «ύπόστασις» и «πρόσωπον»
- 1.3.7. Значение святоотеческого переосмысления термина. Возможность отражения им ипостасной уникальности и общения ипостасей
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1.4. Термин «προαίρεσις» и богословие личности
- 1.4.1. Термин «προαίρεσις» у свт. Григория Нисского
- 1.4.2. Термин «προαίρεσις» у других каппадокийцев
- 1.4.3. Термин «προαίρεσις» у преп. Максима Исповедника и преп. Иоанна Дамаскина
- 1.4.4. Свойства «προαίρεσις^» и проблематичность приложения его ко Христу
- 1.4.5. Термин «προαίρεσις» у свт. Григория Паламы
- 1.4.6. Заключение
Глава 2. Опыт систематического изложения свойств человеческой личности
- 2.1. Несводимость личности человека к его природе и неотделимость личности от природы — единство природно-личностной онтологии
- 2.2. Открытость, терихоретичность личности, общение и самотождественность личности — синтетичность и религиозность
- 2.3. Свобода человеческой личности и ее нравственность — бытие «для других»
- 2.4. Творческий потенциал личности и ее восприимчивость — уникальность и иерархичность
- 2.5. Динамичность и устойчивость личности — целостность и целеустремленность
- 2.6. Связь личности с логосностью-словесностью и ее иррациональность — когнитивность и сознательность
Заключение
Библиография
Иеромонах Мефодий - Зинковский - Святоотеческие категории и богословие личности - Введение
Наше желание провести подобную скрупулезную исследовательскую работу усугублялось тем фактом, что ряд современных ученых-богословов уверены в том, что «различие между "Богом как личностью" и "Богом как сущностью" не существует» ни в толкованиях свт. Паламы, ни у свт. Григория Богослова, ни в Ареопагитиках, да и, по сути, нигде в византийском богословском дискурсе. Византийская святоотеческая мысль приговаривается подобными современными мыслителями к научной бесплодности и пережевыванию «избитых христианских истин»!
Более маститые и аккуратные в своих суждениях авторы тоже порой склоняются к мыслям об отсутствии ключевого философского переосмысления в греческом церковном богословии некоторых важных для нашей темы терминов, сводя, например, термин «ένυπόστατον» лишь к обозначению отношения индивидуума к виду, к которому первый принадлежит, и считая, что термин натянуто истолкован В. Н. Лосским и другими мыслителями3 и не может служить для описания соотношения личности и ее природы.
Однако, существует и другое русло богословской мысли, к которому принадлежат не менее известные исследователи, утверждающие, например, что, «используя язык Платона и Аристотеля», каппадокийцы отвергали «аристотелизм как ложную систему» и «на платоническом языке» выражали «не платоническую мысль», и что «понятие ύπόστασις — в том виде, в каком оно было выработано великими каппадокийцами... в контексте тринитарных споров, представляло собой такой прорыв в истории европейской мысли, который оказался судьбоносным».
В свете подобного крайнего разномыслия в оценке святоотеческого вклада в богословско-философскую картину мира и человека, мы и поставили своей целью, по возможности, непредвзято проследить историю понятийного развития ряда важнейших для богословия личности древнегреческих терминов и, учитывая результаты этого анализа (наряду с выводами, сделанными в первой монографии), провести во второй части данной книги посильный синтез положений, описывающих свойства личного начала в структуре единой ипостасно-природной онтологии согласно «метафизике восточного христианства».
Спасибо!
спасибо.