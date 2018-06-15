Библиотека христианской мысли. Исследования Эта книга представляет собой естественное развитие предыдущей работы автора, озаглавленной Богословие личности в XIX-XX вв. и посвященной анализу воззрений русскоязычных богословов указанного периода и выдающихся православных иностранных мыслителей, интересовавшихся проблемой человеческой личности в свете ее сообразности с понятием личности в Боге. В данной монографии мы совершаем попытку, прежде всего, собственного подробного исследования истории смысловой нагрузки некоторых святоотеческих терминов, теснейшим образом связанных с понятием личности. Более внимательное рассмотрение того терминологического аппарата, который активно использовался отцами Церкви, должно позволить нам сделать выводы о том, что же мы в действительности можем почерпнуть из содержания тех богословских категорий, которыми мыслили церковные авторы, дабы сформулировать комплексное представление о личности, вытекающее из богословско-философского синтеза византийской святоотеческой мысли.

Иеромонах Мефодий - Зинковский - Святоотеческие категории и богословие личности

СПб.: «Издатель­ство Олега Абышко», 2014. — 256 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»

ISBN 978-5-903525-72-0

Иеромонах Мефодий - Зинковский - Святоотеческие категории и богословие личности - Содержание

Введение

Глава 1. Святоотеческие термины, релевантные богословию личности

1.1. История термина «ипостась» и его богословское употребление 1.1.1. Термин «ипостась» у древних греков и в Св. Писании 1.1.2. Понятие «ипостась» у Филона и у средних платоников 1.1.3. Понятие «ипостась» у неоплатоников 1.1.4. Различение ипостаси и сущности в платонизме и у Оригена 1.1.5. Некоторые исторические аспекты различения ипостаси и сущности 1.1.6. Понятие «ипостась» у свт. Афанасия Великого 1.1.7. Каппадокийский синтез 1.1.8. Понятие «ипостась» у преп. Иоанна Дамаскина. 1.1.9. Понятие «ипостась» у преп. Максима Исповедника 1.1.10. Понятие «ипостась» у св. Григория Паламы и в паламитском богословии 1.1.11. Заключение

1.2. Понятие «тропос существования» и богословское понятие «личность» 1.2.1. Понятие «тропос существования» в Св. Писании и у церковных писателей 1.2.2. Понятие «тропос существования» у каппадокийцев. Переосмысление неоплатонической терминологии 1.2.3. Понятие «тропос существования» у преп. Максима Исповедника 1.2.4. Понятие «тропос существования» у преп. Иоанна Дамаскина 1.2.5. Понятие «тропос существования» у свт. Григория Паламы 1.2.6. Заключение

1.3. Термин «πρόσωπον» и его богословское употребление 1.3.1. Значение и употребление термина в античности 1.3.2. Термин «πρόσωπον» в Св. Писании 1.3.3. Термин «πρόσωπον» у доникейских авторов... 1.3.4. Термин «πρόσωπον» у каппадокийцев и в других школах. Сближение с термином «ύπόστασις». 1.3.5. Термин «πρόσωπον» у свт. Кирилла Александрийского и Леонтия Византийского. Синонимичность «πρόσωπον» и «ύπόστασις».. 1.3.6. Термин «πρόσωπον» у преп. Максима Исповедника, преп. Иоанна Дамаскина и свт. Григория Паламы. Различия в понимании «ύπόστασις» и «πρόσωπον» 1.3.7. Значение святоотеческого переосмысления термина. Возможность отражения им ипостасной уникальности и общения ипостасей

1.4. Термин «προαίρεσις» и богословие личности 1.4.1. Термин «προαίρεσις» у свт. Григория Нисского 1.4.2. Термин «προαίρεσις» у других каппадокийцев 1.4.3. Термин «προαίρεσις» у преп. Максима Исповедника и преп. Иоанна Дамаскина 1.4.4. Свойства «προαίρεσις^» и проблематичность приложения его ко Христу 1.4.5. Термин «προαίρεσις» у свт. Григория Паламы 1.4.6. Заключение



Глава 2. Опыт систематического изложения свойств человеческой личности

2.1. Несводимость личности человека к его природе и неотделимость личности от природы — единство природно-личностной онтологии

2.2. Открытость, терихоретичность личности, общение и самотождественность личности — синтетичность и религиозность

2.3. Свобода человеческой личности и ее нравственность — бытие «для других»

2.4. Творческий потенциал личности и ее восприимчивость — уникальность и иерархичность

2.5. Динамичность и устойчивость личности — целостность и целеустремленность

2.6. Связь личности с логосностью-словесностью и ее иррациональность — когнитивность и сознательность

Заключение

Библиография

Иеромонах Мефодий - Зинковский - Святоотеческие категории и богословие личности - Введение

Наше желание провести подобную скрупулезную исследователь­скую работу усугублялось тем фактом, что ряд современных ученых-богословов уверены в том, что «различие между "Богом как личностью" и "Богом как сущностью" не существует» ни в толкованиях свт. Паламы, ни у свт. Григория Богослова, ни в Ареопагитиках, да и, по сути, нигде в византийском богословском дискурсе. Византийская святоотеческая мысль приговаривается подобными современными мыслителями к научной бесплодности и пережевыванию «избитых христианских истин»!

Более маститые и аккуратные в своих сужде­ниях авторы тоже порой склоняются к мыслям об отсутствии ключе­вого философского переосмысления в греческом церковном богосло­вии некоторых важных для нашей темы терминов, сводя, например, термин «ένυπόστατον» лишь к обозначению отношения индивидуу­ма к виду, к которому первый принадлежит, и считая, что термин на­тянуто истолкован В. Н. Лосским и другими мыслителями3 и не мо­жет служить для описания соотношения личности и ее природы.

Однако, существует и другое русло богословской мысли, к которо­му принадлежат не менее известные исследователи, утверждающие, например, что, «используя язык Платона и Аристотеля», каппадокийцы отвергали «аристотелизм как ложную систему» и «на платоническом языке» выражали «не платоническую мысль», и что «понятие ύπόστασις — в том виде, в каком оно было выработано великими каппадокийцами... в контексте тринитарных споров, представляло собой такой прорыв в истории европейской мысли, который оказался судь­боносным».

В свете подобного крайнего разномыслия в оценке святоотеческо­го вклада в богословско-философскую картину мира и человека, мы и поставили своей целью, по возможности, непредвзято проследить историю понятийного развития ряда важнейших для богословия лич­ности древнегреческих терминов и, учитывая результаты этого анали­за (наряду с выводами, сделанными в первой монографии), провести во второй части данной книги посильный синтез положений, описы­вающих свойства личного начала в структуре единой ипостасно-природной онтологии согласно «метафизике восточного христианства».