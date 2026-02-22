Зиновьев - Логический интеллект

В этой работе я предлагаю вниманию читателя по возможности популярное (т. е. доступное для понимания непрофессионалами) описание моих исследований того, что я называю логическим аспектом интеллектуальной деятельности людей или, короче говоря, логическим интеллектом. Слово «логический» здесь играет роль ограничителя: я рассматриваю не все то, что так или иначе связано с интеллектом людей, а лишь такую его часть, которая поддается описанию и обработке средствами логики и только логики. Науку о логическом интеллекте я буду называть здесь интеллектологией. С точки зрения предметной области исследования интеллектология охватывает все то, что является предметом внимания логики (учений о мышлении), онтологии (учений о бытии) и гносеологии (учений о методах познания, методологии). Но я считаю целесобразным употреблять термин «интеллектология», чтобы подчеркнуть радикальное отличие моего подхода к проблемам логики, онтологии и гносеологии (методологии) от всего того, что читатель может найти в сочинениях других авторов в этих сферах сочинительства.

Мои исследования по интеллектологии были осуществлены в основном в 1951-1975 годы и публиковались в свое время в многочисленных книгах и статьях на многих языках. Основные «технические» (формальные, аппаратные) результаты их были представлены в сборнике «Очерки комплексной логики» (М.: Эдиториал УРСС, 2000), который, возможно, хотя бы в нич- ножной степени доступен для заинтересованного читателя. Что касается ранее опубликованных работ, то мои коллеги в свое время позаботились о том, чтобы истребить всякий их след в российской науке. Мои исследования осуществлялись как критическое преодоление того состояния, в котором в те годы находились упомянутые сферы. Это состояние в основном сохраняется до сих пор. И мои исследования, как я могу констатировать сейчас, полностью сохранили свою актуальность и исключительность. Если что-то и сделано новое в направлении, начатом моими работами, это не выходит за рамки моих результатов и уж ни в коем случае не отменяет тот факт, что все это было сделано в моих х работах несколько десятилетий тому назад. Так что если бы мне пришлось начинать профессиональную деятельность в сфере интеллектологии сейчас, я бы пошел тем же путем. Я рассматриваю логику, онтологию и методологию (гносеологию) как различные аспекты одной единой науки, исследующей интеллектуальную деятельность людей одновременно О в трех аспектах — языковом, бытийном и познавательном, ст Лишь в интересах изложения я разделяю ее на три части: □□ 1) базисная логика; 2) логическая онтология; 3) логическая методология. При этом вторая часть основывается на первой и является ее продолжением. Третья часть основывается О на первых двух и является их продолжением. Просто по мере изложения в рассмотрение вводятся все новые интеллекту- ^ альные объекты, которые характеризуются в упомянутых трех аспектах как языковые образования, обладающие определенным бытийным содержанием и приобретаемые в определение ных процессах познания с помощью определенных операций.

Я здесь не претендую на то, чтобы изложить систематический курс интеллектологии, т. е. дать систематическое и описание логических средств человеческого интеллекта, — для этого требуется много лет профессионального об- д учения желающих овладеть этими средствами и имеющих X для этого соответствующие способности. Я лишь хочу дать 4 читателю первоначальное представление о том, в каком виде такой курс может быть построен и какую роль разработка интеллектологии в этом направлении может сыграть в интеллектуальной жизни какой-то категории людей. Думаю, что даже такое минимальное знакомство с интеллектологией в предлагаемом здесь понимании может оказаться полезным для общего образования тех, кто хочет быть в интеллектуальном отношении адекватным условиям наступившего третьего тысячелетия. Во всяком случае, оно может помочь противостоять тому помутнению умов, которое искусственно и с устрашающей силой навязывается человечеству, —противостоять тотальному идеологическому оболваниванию людей и вырабатывать способность к научному пониманию всего того, что представляет интерес для человека, стремящегося быть на уровне интеллектуальных достижений человечества.

Зиновьев А. А. - Логический интеллект

Ред. О. М. Зиновьева, А. С. Блинов. — М.: Издательский дом «Канон-Плюс» имени Александра Зиновьева, 2024. - 352 с.

ISBN 978-588373-748-9־

Зиновьев А. А. - Логический интеллект – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЛОГИКА

Сознание

Язык

Предмет логики

Правила логики

Методы логики

Универсальность правил логики

Исходные понятия

Знаки

Термины

Субъекты и предикаты

Сложные термины

Метатермины

Определения

Эксплицитные и имплицитные определения

Определения и исследование

Экспликация понятий

Высказывания

Значения истинности

Классические и неклассические отношения между высказываниями

Дедукция

Логические умозаключения

Общая теория дедукции

Логическая истинность

Законы логики и бытия

Теория доказательства

Общая теория терминов

Выводы из определений

Теория координат высказываний

Эпистемическая логика

О понятии веры

О логике оценок

О логике норм и вопросов

Дальнейшее расширение логики

ОНТОЛОГИЯ

Логическая онтология

Индивиды

Классы (множества)

Скопления

Отношения

Отношение порядка

Интервал

Структура

Существование

Модальные предикаты

Возможность

Необходимость

Случайность

Вероятность

Протяженность

Состояние

Изменение

Переходное состояние

Соответствие

Функция

Связи

Предикаты тенденций

Парадоксы связей

Условные предикаты

Воздействие

Причина

Виды причинных связей

Детерминизм и индетерминизм

Другие виды связей

Объективные законы

Числа в языке

ЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Помутнение умов

Логическая физика

Пространство и время

Пространственно-временные отношения

Время существования эмпирического индивида 180 Существование пространства и времени

Изменение пространства и времени

Необратимость времени

Об отношении порождения

Непрерывность пространства и времени

Инвариантность пространства и времени

Тождество и различие места и времени

Минимальная протяженность

О бесконечной протяженности

Трехмерность пространства

Перемещение

Парадокс движения

Процесс

Скорость

Парадоксы Зенона

Кванты пространства, времени

Относительность движения

Величина

МЕТОДОЛОГИЯ

Третий аспект логического интеллекта

Наука и научный подход

Эмпирические и абстрактные объекты

Научный подход к эмпирическим объектам

Познавательные действия опытных наук

Гипотетико-дедуктивный метод

Онтологические гипотезы

Эвристические допущения

Методология частных наук

Микромир

О логической ситуации в микрофизике

Дуализм волны и частицы

Траектория

Часть и составное

Малые и большие объекты

Мир в целом

Общие утверждения о Мире и физические допущения

Естественные и социальные науки

Состояние социальных исследований

Диалектика

Метод восхождения от абстрактного к конкретному

Мысленный эксперимент

От абстрактного к конкретному

Диалектический подход

Развитие

Эволюция

Историзм

Комплексный подход

Исследование эмпирических систем

Теории

Модели

Формализация

История

Прогнозы будущего

Логический аспект прогнозов

Ретросказания

Исследование и изложение

ИНТЕЛЛЕКТОЛОГИЯ АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА -НОВОЕ СЛОВО В МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ