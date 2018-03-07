Предлагаемый учебник предназначен как для учащихся духовных академий и семинарий, так и для всех желающих изучать древнееврейский язык. Он может использоваться в качестве пособия при проведении занятий в аудитории, а также при самостоятельном обучении. Учебник содержит вводно-фонетический раздел (6 уроков) и основной курс (25 уроков). Предполагается, что оба раздела учащиеся проходят при интенсивном изучении за один год: вводно-фонетический раздел и первые семнадцать уроков основного курса в течение первого семестра, остальные восемь уроков — в течение второго.

Грамматический материал подается кратко, компактно и по возможности систематически. Многие грамматические явления описаны простым и доступным языком, без использования сложной научной терминологии, порой утомляющей и затрудняющей восприятие новой информации. Для удобства чтения абзацы пронумерованы, а древнееврейские тексты упражнений содержат сноски, отсылающие к той части учебника, в которой дается объяснение соответствующего грамматического явления. Это позволяет учащемуся постоянно обращаться к пройденному материалу, освежая его через новые примеры.

Урок строится по следующему принципу: грамматика (морфология и синтаксис), упражнения в образовании грамматических форм практически после каждой темы, лексический минимум или словарь, переводы с древнееврейского языка на русский и наоборот. Поскольку учащиеся обычно игнорируют упражнения механического характера, то основной упор сделан на переводы, которые рекомендуется выполнять письменно. Этот метод работы позволяет закреплять пройденный грамматический материал и активизировать лексику. Постепенно степень сложности упражнений возрастает. Поэтому начиная с шестнадцатого урока в конце каждого древнееврейского предложения дается ссылка на библейский пассаж, откуда взят тот или иной фрагмент. Следует отметить, что имена собственные и географические названия переводятся на русский язык в согласии с традицией Синодального перевода. Например, «Исаак» вместо «Иицхак», «Вавилон» вместо «Бавел».

После основного курса приведены отрывки различной сложности из библейских текстов. Весь необходимый для их уяснения словарный запас представлен в древнееврейско-русском словаре.

В конце учебника представлены грамматические таблицы. Здесь же расположены древнееврейско-русский словарь и русско-древнееврейский словарь.

Александр Зиновкин – Древнееврейский язык. Учебник

СПб.: Изд-во СПбПДА, 2017. — 216 с.

ISBN 978-5-906627-42-1

Александр Зиновкин – Древнееврейский язык. Учебник – Содержание

Предисловие

Сокращение названий книг Ветхого Завета

Рекомендуемая дополнительная литература

Вводный курс

Урок I. Общие сведения о древнееврейском письме и алфавите

Урок II. Гласные и огласовки камец, цёре, хдлем. Согласные алеф, бет, гймел, далет, хв, вав

Урок III. Огласовки патах, свгол, хйрек, киббуц. Ударение. Согласные зайин, хет, тет, йод

Урок IV. Значок шва. Согласные каф, ламед, мем, нун

Урок V. Хатёф, или составное шва. Значок камец-катан. Согласные самех, айин, пе, цаде, коф,реш, сан и шгш, шав. Алфавит. Огласовки

Урок VI. Обобщение и дополнительные замечания. Согласные группы камнаппёц. Согласные группы бегадкефат. Matres lectionis («матери чтения»). Дагеш. Гортанные согласные. Типы слогов. Маккёф и мётег. Знаки акцентуации

Основной курс

Урок 1. Артикль. Артикль перед гортанными и ר. Союз ]. Кетйв и керё

Урок 2. Род и число имен существительных. Редукция гласных основы имен существительных. Слитные предлоги ?, ל• Предлог מן

Урок 3. Род и число имен прилагательных. Употребление прилагательного. Указательные местоимения. Сеголатные существительные

Урок 4. Сопряженное сочетание. Образование сопряженной формы. Сопряженная форма сеголатных существительных. Наречия существования ש? и אין

Урок 5. Глагольные корни и их типы. Общее понятие о глагольных породах. Порода על. Причастие действительного залога породы על. Употребление причастия. Предлог прямого дополнения את

Урок 6. Причастие страдательного залога породы על. Местоименные суффиксы. Предлоги с местоименными суффиксами. Предложения со сказуемым-существительным

Урок 7. Личные местоимения. Общее понятие о перфекте и имперфекте. Перфект правильного глагола породы על?. Употребление перфекта. Предложения с глагольным сказуемым. Относительное местоимение אשר

Урок 8. Перфект глаголов ГУ и ע׳׳י. Перфект глаголов ל״א и ל״ה. Удвоенные глаголы в перфекте. Сводная таблица спряжения глаголов в перфекте. Особые формы глаголов в перфекте:א ,{תן? и התז

Урок 9. Существительные с местоименными суффиксами. Присоединение местоименных суффиксов к существительным единственного числа. Присоединение местоименных суффиксов к существительным множественного числа. Предлоги אל и על с местоименными суффиксами

Урок 10. Имперфект правильного глагола породы על. Употребление имперфекта. Присоединение местоименных суффиксов к сеголатным существительным

Урок 11. Вав последовательности. Глагольные формы в повествовании. Имперфект глаголов типа פ״א) אמר). Имперфект глаголов ל״א. Вопросительные местоимения מי и ימה. Вопросительная частица ה

Урок 12. Имперфект глаголов פ״י и פ״נ. Особые формы глаголов в имперфекте: תן,הלך} и לקח. Направительный суффикс по

Урок 13. Имперфект глаголов ГУ и ע״י. Имперфект глаголов ל״ה. Удвоенные глаголы в имперфекте. Сводная таблица спряжения глаголов в имперфекте. Особые формы глаголов в имперфекте: א и דדה

Урок 14. Повелительное наклонение. Юссйв и когортатйв. Употребление юссива и когортатива. Глагольное отрицание: частицы לא и אל. Частица {א

Урок 15. Глаголы состояния. Употребление глаголов состояния. Предлоги מן и י> с местоименными суффиксами. Сравнительная и превосходная степени прилагательных

Урок 16. Инфинитив. Образование абсолютного инфинитива. Употребление абсолютного инфинитива. Наречия существования י.ש и אין с местоименными суффиксами. Частица ה3ה с местоименными суффиксами

Урок 17. Образование конструктивного инфинитива. Употребление конструктивного инфинитива. Предложения с оборотами ויהי и ןה;ה

Урок 18. Глаголы с местоименными суффиксами. Перфект породы על? с местоименными суффиксами. Имперфект и императив породы על? с местоименными суффиксами. Порядковые числительные от 1 до 10.

Урок 19. Количественные числительные от 1 до 10. Количественные числительные от 11 до 19. Десятки, сотни и тысячи. Слово ן־? с числительным

Урок 20. Схема глагольных пород. Порода על?}. Перфект правильного глагола породы על?}. Имперфект правильного глагола породы על?}. Прочие формы правильного глагола породы על?}. Порода על?}: глаголы неправильные и с гортанным в корне

Урок 21. Порода על?. Перфект правильного глагола породы על?. Имперфект правильного глагола породы על?. Прочие формы правильного глагола породы על?. Порода על?: глаголы неправильные и с гортанным в корне. Глаголы породы על? с местоименными суффиксами

Урок 22. Порода ה?עיל. Перфект правильного глагола породы ה?עיל. Имперфект правильного глагола породы ה?עיל. Прочие формы правильного глагола породы ה?עיל. Порода ה?עיל: глаголы неправильные и с гортанным в корне. Глаголы породы ה?עיל с местоименными суффиксами. Предложение с выделенным второстепенным членом: casus pendens

Урок 23. Пopoдaהוז?על. Перфект правильного глагола породы הס?על. Имперфект правильного глагола породы הה?על. Прочие формы правильного глагола породы הת?על. Особые формы породы הת?על. Метатеза. Порода הה?על: глаголы неправильные и с гортанным в корне

Урок 24. Пассивные породы. Порода על?. Образование породы על? у правильных и неправильных глаголов. Порода ה?על. Образование породы ה?על у правильных и неправильных глаголов. Пассивный залог породы על?. Глагол השישןה

Урок 25. Определение форм глагольных пород у неправильных глаголов и глаголов с гортанным в корне. Условные предложения

Тексты для чтения

Приложение I. Предлоги с местоименными суффиксами единственного числа. Предлоги с местоименными суффиксами множественного числа. Частицы אין,יש ,את и הנה с местоименными суффиксами

Приложение II. Существительные с местоименными суффиксами

Приложение III. Числительные

Приложение IV. Глагольные парадигмы

Приложение V. Глаголы с местоименными суффиксами. Перфект породы על? с местоименными суффиксами. Имперфект породы על? с местоименными суффиксами. Инфинитив с местоименными суффиксами

Древнееврейско-русский словарь

Русско-древнееврейский словарь

Александр Зиновкин – Древнееврейский язык. Учебник – Урок I. Общие сведения о древнееврейском письме и алфавите

1.1. Еврейское письмо возникло в самом конце II тысячелетия до Р.Х. на финикийской основе. С течением времени форма некоторых букв древнееврейского, или, иначе, палеоеврейского алфавита стала отличаться от финикийского письма. В результате вавилонского плена (586-535 гг. до Р.Х.) и владычества вавилонян и персов на протяжении двух веков евреи заимствовали применявшиеся в Вавилоне и Персии арамейский язык и его квадратное письмо. Палеоеврейское письмо сохранялось у самаритян, проживавших в северной части древнего Израиля. Следы его использования фиксируются также в текстах, найденных в Кумране, написанных в последние века до Рождества Христова.

1.2. В течение III в. до Р.Х. – I в. по Р.Х. еврейское письмо видоизменялось. Буквы уравнивались в размерах. Данная эволюция письма отчетливо прослеживается в рукописях Мертвого моря. В Средние века письмо подверглось каллиграфической обработке – линии букв стали более извилистыми, горизонтальные черточки и окончания были снабжены декоративными жирными утолщениями. На основе данного варианта письма строится до нашего времени большинство еврейских печатных шрифтов. В Средние века было создано упрощенное скорописное письмо. С его помощью записывались, как правило, комментарии к религиозным книгам. В настоящее время оно широко применяется в повседневной жизни современных жителей государства Израиль.

1.3. Древнееврейский алфавит состоит из двадцати двух согласных букв, которые пишутся справа налево, не подразделяются на заглавные и прописные и не соединяются друг с другом на письме.

1.4. В древнейшем варианте еврейского письма гласные обозначались редко. Для того чтобы не утратить точного произношения священных текстов, долгие гласные стали (особенно в эллинистическую и римскую эпохи) обозначаться некоторыми согласными буквами в определенных позициях. В период с VII по XI вв. еврейскими учеными масорётами (от евр. масора – «предание») были разработаны системы обозначения гласных звуков особыми надстрочными и подстрочными значками.

Выделяют три системы вокализации: палестинскую, вавилонскую и тивериадскую. В отличие от первых двух систем, где значки огласовок всегда располагались над строкой, в тивериадской системе они помещались над и под строкой, а также внутри букв. Поскольку тивериадская система, наряду со значками для гласных, имела еще значки, которые указывали на место ударения в слове, на музыкальные тона при чтении текстов нараспев, она получила наибольшее распространение. Именно эта система представлена в так называемом Ленинградском кодексе (лат. Codex Leningradensis), который датируется 1008 годом и является самым древним кодексом, содержащим полный свод книг Священного Писания Ветхого Завета на древнееврейском языке. В настоящем учебнике используется тивериадская система огласовок.