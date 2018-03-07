Зиновкин - Древнееврейский язык: учебник
Предлагаемый учебник предназначен как для учащихся духовных академий и семинарий, так и для всех желающих изучать древнееврейский язык. Он может использоваться в качестве пособия при проведении занятий в аудитории, а также при самостоятельном обучении. Учебник содержит вводно-фонетический раздел (6 уроков) и основной курс (25 уроков). Предполагается, что оба раздела учащиеся проходят при интенсивном изучении за один год: вводно-фонетический раздел и первые семнадцать уроков основного курса в течение первого семестра, остальные восемь уроков — в течение второго.
Грамматический материал подается кратко, компактно и по возможности систематически. Многие грамматические явления описаны простым и доступным языком, без использования сложной научной терминологии, порой утомляющей и затрудняющей восприятие новой информации. Для удобства чтения абзацы пронумерованы, а древнееврейские тексты упражнений содержат сноски, отсылающие к той части учебника, в которой дается объяснение соответствующего грамматического явления. Это позволяет учащемуся постоянно обращаться к пройденному материалу, освежая его через новые примеры.
Урок строится по следующему принципу: грамматика (морфология и синтаксис), упражнения в образовании грамматических форм практически после каждой темы, лексический минимум или словарь, переводы с древнееврейского языка на русский и наоборот. Поскольку учащиеся обычно игнорируют упражнения механического характера, то основной упор сделан на переводы, которые рекомендуется выполнять письменно. Этот метод работы позволяет закреплять пройденный грамматический материал и активизировать лексику. Постепенно степень сложности упражнений возрастает. Поэтому начиная с шестнадцатого урока в конце каждого древнееврейского предложения дается ссылка на библейский пассаж, откуда взят тот или иной фрагмент. Следует отметить, что имена собственные и географические названия переводятся на русский язык в согласии с традицией Синодального перевода. Например, «Исаак» вместо «Иицхак», «Вавилон» вместо «Бавел».
После основного курса приведены отрывки различной сложности из библейских текстов. Весь необходимый для их уяснения словарный запас представлен в древнееврейско-русском словаре.
В конце учебника представлены грамматические таблицы. Здесь же расположены древнееврейско-русский словарь и русско-древнееврейский словарь.
Александр Зиновкин – Древнееврейский язык. Учебник
СПб.: Изд-во СПбПДА, 2017. — 216 с.
ISBN 978-5-906627-42-1
Александр Зиновкин – Древнееврейский язык. Учебник – Содержание
Предисловие
Сокращение названий книг Ветхого Завета
Рекомендуемая дополнительная литература
Вводный курс
- Урок I. Общие сведения о древнееврейском письме и алфавите
- Урок II. Гласные и огласовки камец, цёре, хдлем. Согласные алеф, бет, гймел, далет, хв, вав
- Урок III. Огласовки патах, свгол, хйрек, киббуц. Ударение. Согласные зайин, хет, тет, йод
- Урок IV. Значок шва. Согласные каф, ламед, мем, нун
- Урок V. Хатёф, или составное шва. Значок камец-катан. Согласные самех, айин, пе, цаде, коф,реш, сан и шгш, шав. Алфавит. Огласовки
- Урок VI. Обобщение и дополнительные замечания. Согласные группы камнаппёц. Согласные группы бегадкефат. Matres lectionis («матери чтения»). Дагеш. Гортанные согласные. Типы слогов. Маккёф и мётег. Знаки акцентуации
Основной курс
- Урок 1. Артикль. Артикль перед гортанными и ר. Союз ]. Кетйв и керё
- Урок 2. Род и число имен существительных. Редукция гласных основы имен существительных. Слитные предлоги ?, ל• Предлог מן
- Урок 3. Род и число имен прилагательных. Употребление прилагательного. Указательные местоимения. Сеголатные существительные
- Урок 4. Сопряженное сочетание. Образование сопряженной формы. Сопряженная форма сеголатных существительных. Наречия существования ש? и אין
- Урок 5. Глагольные корни и их типы. Общее понятие о глагольных породах. Порода על. Причастие действительного залога породы על. Употребление причастия. Предлог прямого дополнения את
- Урок 6. Причастие страдательного залога породы על. Местоименные суффиксы. Предлоги с местоименными суффиксами. Предложения со сказуемым-существительным
- Урок 7. Личные местоимения. Общее понятие о перфекте и имперфекте. Перфект правильного глагола породы על?. Употребление перфекта. Предложения с глагольным сказуемым. Относительное местоимение אשר
- Урок 8. Перфект глаголов ГУ и ע׳׳י. Перфект глаголов ל״א и ל״ה. Удвоенные глаголы в перфекте. Сводная таблица спряжения глаголов в перфекте. Особые формы глаголов в перфекте:א ,{תן? и התז
- Урок 9. Существительные с местоименными суффиксами. Присоединение местоименных суффиксов к существительным единственного числа. Присоединение местоименных суффиксов к существительным множественного числа. Предлоги אל и על с местоименными суффиксами
- Урок 10. Имперфект правильного глагола породы על. Употребление имперфекта. Присоединение местоименных суффиксов к сеголатным существительным
- Урок 11. Вав последовательности. Глагольные формы в повествовании. Имперфект глаголов типа פ״א) אמר). Имперфект глаголов ל״א. Вопросительные местоимения מי и ימה. Вопросительная частица ה
- Урок 12. Имперфект глаголов פ״י и פ״נ. Особые формы глаголов в имперфекте: תן,הלך} и לקח. Направительный суффикс по
- Урок 13. Имперфект глаголов ГУ и ע״י. Имперфект глаголов ל״ה. Удвоенные глаголы в имперфекте. Сводная таблица спряжения глаголов в имперфекте. Особые формы глаголов в имперфекте: א и דדה
- Урок 14. Повелительное наклонение. Юссйв и когортатйв. Употребление юссива и когортатива. Глагольное отрицание: частицы לא и אל. Частица {א
- Урок 15. Глаголы состояния. Употребление глаголов состояния. Предлоги מן и י> с местоименными суффиксами. Сравнительная и превосходная степени прилагательных
- Урок 16. Инфинитив. Образование абсолютного инфинитива. Употребление абсолютного инфинитива. Наречия существования י.ש и אין с местоименными суффиксами. Частица ה3ה с местоименными суффиксами
- Урок 17. Образование конструктивного инфинитива. Употребление конструктивного инфинитива. Предложения с оборотами ויהי и ןה;ה
- Урок 18. Глаголы с местоименными суффиксами. Перфект породы על? с местоименными суффиксами. Имперфект и императив породы על? с местоименными суффиксами. Порядковые числительные от 1 до 10.
- Урок 19. Количественные числительные от 1 до 10. Количественные числительные от 11 до 19. Десятки, сотни и тысячи. Слово ן־? с числительным
- Урок 20. Схема глагольных пород. Порода על?}. Перфект правильного глагола породы על?}. Имперфект правильного глагола породы על?}. Прочие формы правильного глагола породы על?}. Порода על?}: глаголы неправильные и с гортанным в корне
- Урок 21. Порода על?. Перфект правильного глагола породы על?. Имперфект правильного глагола породы על?. Прочие формы правильного глагола породы על?. Порода על?: глаголы неправильные и с гортанным в корне. Глаголы породы על? с местоименными суффиксами
- Урок 22. Порода ה?עיל. Перфект правильного глагола породы ה?עיל. Имперфект правильного глагола породы ה?עיל. Прочие формы правильного глагола породы ה?עיל. Порода ה?עיל: глаголы неправильные и с гортанным в корне. Глаголы породы ה?עיל с местоименными суффиксами. Предложение с выделенным второстепенным членом: casus pendens
- Урок 23. Пopoдaהוז?על. Перфект правильного глагола породы הס?על. Имперфект правильного глагола породы הה?על. Прочие формы правильного глагола породы הת?על. Особые формы породы הת?על. Метатеза. Порода הה?על: глаголы неправильные и с гортанным в корне
- Урок 24. Пассивные породы. Порода על?. Образование породы על? у правильных и неправильных глаголов. Порода ה?על. Образование породы ה?על у правильных и неправильных глаголов. Пассивный залог породы על?. Глагол השישןה
- Урок 25. Определение форм глагольных пород у неправильных глаголов и глаголов с гортанным в корне. Условные предложения
Тексты для чтения
- Приложение I. Предлоги с местоименными суффиксами единственного числа. Предлоги с местоименными суффиксами множественного числа. Частицы אין,יש ,את и הנה с местоименными суффиксами
- Приложение II. Существительные с местоименными суффиксами
- Приложение III. Числительные
- Приложение IV. Глагольные парадигмы
- Приложение V. Глаголы с местоименными суффиксами. Перфект породы על? с местоименными суффиксами. Имперфект породы על? с местоименными суффиксами. Инфинитив с местоименными суффиксами
Древнееврейско-русский словарь
Русско-древнееврейский словарь
Александр Зиновкин – Древнееврейский язык. Учебник – Урок I. Общие сведения о древнееврейском письме и алфавите
1.1. Еврейское письмо возникло в самом конце II тысячелетия до Р.Х. на финикийской основе. С течением времени форма некоторых букв древнееврейского, или, иначе, палеоеврейского алфавита стала отличаться от финикийского письма. В результате вавилонского плена (586-535 гг. до Р.Х.) и владычества вавилонян и персов на протяжении двух веков евреи заимствовали применявшиеся в Вавилоне и Персии арамейский язык и его квадратное письмо. Палеоеврейское письмо сохранялось у самаритян, проживавших в северной части древнего Израиля. Следы его использования фиксируются также в текстах, найденных в Кумране, написанных в последние века до Рождества Христова.
1.2. В течение III в. до Р.Х. – I в. по Р.Х. еврейское письмо видоизменялось. Буквы уравнивались в размерах. Данная эволюция письма отчетливо прослеживается в рукописях Мертвого моря. В Средние века письмо подверглось каллиграфической обработке – линии букв стали более извилистыми, горизонтальные черточки и окончания были снабжены декоративными жирными утолщениями. На основе данного варианта письма строится до нашего времени большинство еврейских печатных шрифтов. В Средние века было создано упрощенное скорописное письмо. С его помощью записывались, как правило, комментарии к религиозным книгам. В настоящее время оно широко применяется в повседневной жизни современных жителей государства Израиль.
1.3. Древнееврейский алфавит состоит из двадцати двух согласных букв, которые пишутся справа налево, не подразделяются на заглавные и прописные и не соединяются друг с другом на письме.
1.4. В древнейшем варианте еврейского письма гласные обозначались редко. Для того чтобы не утратить точного произношения священных текстов, долгие гласные стали (особенно в эллинистическую и римскую эпохи) обозначаться некоторыми согласными буквами в определенных позициях. В период с VII по XI вв. еврейскими учеными масорётами (от евр. масора – «предание») были разработаны системы обозначения гласных звуков особыми надстрочными и подстрочными значками.
Выделяют три системы вокализации: палестинскую, вавилонскую и тивериадскую. В отличие от первых двух систем, где значки огласовок всегда располагались над строкой, в тивериадской системе они помещались над и под строкой, а также внутри букв. Поскольку тивериадская система, наряду со значками для гласных, имела еще значки, которые указывали на место ударения в слове, на музыкальные тона при чтении текстов нараспев, она получила наибольшее распространение. Именно эта система представлена в так называемом Ленинградском кодексе (лат. Codex Leningradensis), который датируется 1008 годом и является самым древним кодексом, содержащим полный свод книг Священного Писания Ветхого Завета на древнееврейском языке. В настоящем учебнике используется тивериадская система огласовок.
ой! сколько много ошибок в тексте!
Слабенький учебник.
Добрая вещь - отдельное спасибо!
спасибо