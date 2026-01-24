Золотая серия сайта Эсхатос Издательский проект Quadrivium ​Серия RUSSICA Лаврентий Зизаний (Куколь), — западнорусский богослов, протопоп Православной церкви Киевской митрополии, педагог, переводчик, языковед и писатель. Известен как автор первого православного катехизиса («Катихисиса») и первой же восточнославянской грамматики.

Родился Лаврентий в селе Тустань, что во Львовской области, в небогатой православной шляхетской семье. По месту рождения бывает называем Лаврентием Тустановским. Братом его был Стефан Зизаний, будущий защитник Православия и писатель. Скорее всего, образование Лаврентий получил в Острожской школе, где овладел церковнославянским, древнегреческим и латинским языками.

До 1592 года работал в качестве дидаскала (учителя) церковнославянского и древнегреческого языков в школе Львовского Успенского братства. Школу покинул из-за конфликта с епископом Львовским Гедеоном Балабаном по причине его связей с делом православно-католической унии. В 1592-1595 годах преподавал в школе Брестского (Берестейского) братства, в 1595-1596 годах — в школе Виленского братства.

Протопоп Лаврентий Зизаний - Катехизис

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2021. — 496 с.

ISBN 978-5-7164-1090-9

Протопоп Лаврентий Зизаний - Катехизис - Содержание

От издателя

Предисловие

Сравнительный анализ источников и особенности их публикации

Описание и структура источников

Общие принципы

Системные разночтения и расхождения

Примеры разночтений на уровне морфем и буквосочетаний

Историческая справка

Лаврентий Иванович Зизаний (1550-е или 1560-е - 1634)

Хронология жизни Лаврентия Зизания

Творения Лаврентия Зизания

Библиография сочинений о Лаврентии Зизании

Книга глаголемая погречески катихисис, политовски оглашение. Руским же языком нарицается беседословие. Избранно от божественных писании, евангелския проповеди и апостолских учении, и святых и богоносных отец. В вопросех и ответех. Рекше во образе хотящаго разумети, и во образе могуща разум подати

Глава 1. О християнстве и о имени Исус Христовом

Глава 2. О честнем кресте Христове, и о знамени[и] его, како достоит знаменатися крестным знамением

Глава 3. О смертном житии человечестем, и о тех поучениих, яже ко християнскому избавлению потребно

Глава 4. О вере

Глава 5. О исповедании православныя веры

Глава 6. Толкование [от] апостолскаго сложения и Цареградского о трех стисех: 1. 2. 8. Верую во единаго Бога, еже есть Святую Троицу

Глава 7. О воплощении Сына Божия Господа нашего Исуса Христа, воплощагося от Духа Святаго, рождшагося от Мария Девы

Глава 8. О естестве и о составе

Глава 9. О соединении Божества и человечества во един состав

Глава 10. О сем еже не смесишася, ниже разделишася два естества во Христе

Глава 11. О страсти Христове. Иже при понтиистем Пилате распят, и умре и погребен бысть

Глава 12. О сошествии Христове во ад, сии речь недоведомых мест, еже простым языком толкуется мука

Глава 13. О мытарствах

Глава 14. О огни чистителном, еже несть его

Глава 15. О воскресении Христове из мертвых, и прочих с ним, из мертвых во оно время. Сложение 5: воскресшаго от мертвых в третии день по писаниих

Глава 16. О воскресении нашем из мертвых

Глава 17. О сем, еже душа тако не умирает, яко же плоть

Глава 18. О еже каковы плоти наша имети будем на воскресение

Глава 19. О еже в каковых телесех воскреснути имамы

Глава 20. О сем еже различие будет между святыми Божиими во царствии небеснем

Глава 21. О сем еже [во единем] возрасте вси воскреснут

Глава 22. О Вознесении Господа нашего Исуса Христа еже на небеса, и седящаго одесную Отца. Сложение шестое

Глава 23. О втором пришествии Христове, и о нескончаемом царствии Его. Сложение седмое

Глава 24. О Дусе Святе. Сложение осмое

Глава 25. О Церкви соборнеи и апостолскои. Сложение 9-е

Глава 26. О единообладатели церковнем

Глава 27. О единои главе церковнеи

Глава 28. Стих десятыи. О едином крещении и о многих

Глава 29. [Стих едино надесятыи.] О воскресении нашем еже из мертвых

Глава 30. Стих второинадесять. О жизни вечнеи

Глава 31. О веселии в животе вечнем

Глава 32. О оглавлении символа

Глава 33. О сотворении мира

Глава 34. О ангелех

Глава 35. О сем что Бог в кии день сотворил есть

Глава 36. О Души человечестеи

Глава 37. О надежди християнстеи

Глава 38. Толкование молитвы Отче наш

Глава 39. О хвалении и призывании святых, их же достоит призывати и молитися им

Глава 40. О втором прошении

Глава 41. О третием прошении

Глава 42. О самовластии человечестем

Глава 43. О четвертом прошении

Глава 44. О пятом прошении

Глава 45. О шестом прошении

Глава 46. О совершении молитвы, яже к Богу [и] Отцу небесному

Глава 47. О хвале Богородичине

Глава 48. О любви, и о десяти заповедех Божиих

Глава 49. О шести совершении Нового Завета, еже исправляют и исполняют заповеди Ветхаго Завета

Глава 50. О завете благодати, сии речь о законе християнстем

Глава 51. О Бозе, что есть Бог

Глава 52. О познании Бога

Глава 53. О образе Божии

Глава 54. О составех и о чювствах Божиих

Глава 55. О [Бозе] Отце

Глава 56. О Господе нашем Исусе Христе

Глава 57. О Дусе Святе[м]

Глава 58. О исхож[д]ении Духа Святаго

Глава 59. О души, еже есть раждаетлися душа в нас, или готова и цела нам дана бывает

Глава 60. О седми святых таинах церковных

Глава 61. О первои таине, еже есть о святом крещении

Глава 62. О второи таине, сиречь, о утверждении или о миропомазании

Глава 63. Зде Златоуст. О третеи таине, сиречь о рукоположении, или о священничестве

Глава 64. О четвертои таине тела и крове Христовы

Глава 65. О пятои таине, сиречь, о покаянии и о отпущении грехов

Глава 66. О шестои таине, сиречь, о браце законнем

Глава 67. О седмои таине, сиречь о маслосвящении или о последнем елеосвященно помазании

Приложение 1. Вступление и заключение к Московскому изданию 1627 года. Слово к читателю любомудреишему и благочестивому

Приложение 2. Заключительная часть Единоверческого издания 1878 года. Указатель некоторых нужднейших вещей в книзе сей

Приложение 3. Прение литовскаго протопопа Лаврентия Зизания с игуменом Илиею и справщиком Григорием по поводу исправления составленнаго Лаврентием Катехизиса