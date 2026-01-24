Зизаний - протопоп - Катехизис
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Лаврентий Зизаний (Куколь), — западнорусский богослов, протопоп Православной церкви Киевской митрополии, педагог, переводчик, языковед и писатель. Известен как автор первого православного катехизиса («Катихисиса») и первой же восточнославянской грамматики.
Родился Лаврентий в селе Тустань, что во Львовской области, в небогатой православной шляхетской семье. По месту рождения бывает называем Лаврентием Тустановским. Братом его был Стефан Зизаний, будущий защитник Православия и писатель. Скорее всего, образование Лаврентий получил в Острожской школе, где овладел церковнославянским, древнегреческим и латинским языками.
До 1592 года работал в качестве дидаскала (учителя) церковнославянского и древнегреческого языков в школе Львовского Успенского братства. Школу покинул из-за конфликта с епископом Львовским Гедеоном Балабаном по причине его связей с делом православно-католической унии. В 1592-1595 годах преподавал в школе Брестского (Берестейского) братства, в 1595-1596 годах — в школе Виленского братства.
Протопоп Лаврентий Зизаний - Катехизис
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2021. — 496 с.
ISBN 978-5-7164-1090-9
Протопоп Лаврентий Зизаний - Катехизис - Содержание
От издателя
Предисловие
Сравнительный анализ источников и особенности их публикации
Описание и структура источников
Общие принципы
Системные разночтения и расхождения
Примеры разночтений на уровне морфем и буквосочетаний
Историческая справка
Лаврентий Иванович Зизаний (1550-е или 1560-е - 1634)
Хронология жизни Лаврентия Зизания
Творения Лаврентия Зизания
Библиография сочинений о Лаврентии Зизании
Книга глаголемая погречески катихисис, политовски оглашение. Руским же языком нарицается беседословие. Избранно от божественных писании, евангелския проповеди и апостолских учении, и святых и богоносных отец. В вопросех и ответех. Рекше во образе хотящаго разумети, и во образе могуща разум подати
Глава 1. О християнстве и о имени Исус Христовом
Глава 2. О честнем кресте Христове, и о знамени[и] его, како достоит знаменатися крестным знамением
Глава 3. О смертном житии человечестем, и о тех поучениих, яже ко християнскому избавлению потребно
Глава 4. О вере
Глава 5. О исповедании православныя веры
Глава 6. Толкование [от] апостолскаго сложения и Цареградского о трех стисех: 1. 2. 8. Верую во единаго Бога, еже есть Святую Троицу
Глава 7. О воплощении Сына Божия Господа нашего Исуса Христа, воплощагося от Духа Святаго, рождшагося от Мария Девы
Глава 8. О естестве и о составе
Глава 9. О соединении Божества и человечества во един состав
Глава 10. О сем еже не смесишася, ниже разделишася два естества во Христе
Глава 11. О страсти Христове. Иже при понтиистем Пилате распят, и умре и погребен бысть
Глава 12. О сошествии Христове во ад, сии речь недоведомых мест, еже простым языком толкуется мука
Глава 13. О мытарствах
Глава 14. О огни чистителном, еже несть его
Глава 15. О воскресении Христове из мертвых, и прочих с ним, из мертвых во оно время. Сложение 5: воскресшаго от мертвых в третии день по писаниих
Глава 16. О воскресении нашем из мертвых
Глава 17. О сем, еже душа тако не умирает, яко же плоть
Глава 18. О еже каковы плоти наша имети будем на воскресение
Глава 19. О еже в каковых телесех воскреснути имамы
Глава 20. О сем еже различие будет между святыми Божиими во царствии небеснем
Глава 21. О сем еже [во единем] возрасте вси воскреснут
Глава 22. О Вознесении Господа нашего Исуса Христа еже на небеса, и седящаго одесную Отца. Сложение шестое
Глава 23. О втором пришествии Христове, и о нескончаемом царствии Его. Сложение седмое
Глава 24. О Дусе Святе. Сложение осмое
Глава 25. О Церкви соборнеи и апостолскои. Сложение 9-е
Глава 26. О единообладатели церковнем
Глава 27. О единои главе церковнеи
Глава 28. Стих десятыи. О едином крещении и о многих
Глава 29. [Стих едино надесятыи.] О воскресении нашем еже из мертвых
Глава 30. Стих второинадесять. О жизни вечнеи
Глава 31. О веселии в животе вечнем
Глава 32. О оглавлении символа
Глава 33. О сотворении мира
Глава 34. О ангелех
Глава 35. О сем что Бог в кии день сотворил есть
Глава 36. О Души человечестеи
Глава 37. О надежди християнстеи
Глава 38. Толкование молитвы Отче наш
Глава 39. О хвалении и призывании святых, их же достоит призывати и молитися им
Глава 40. О втором прошении
Глава 41. О третием прошении
Глава 42. О самовластии человечестем
Глава 43. О четвертом прошении
Глава 44. О пятом прошении
Глава 45. О шестом прошении
Глава 46. О совершении молитвы, яже к Богу [и] Отцу небесному
Глава 47. О хвале Богородичине
Глава 48. О любви, и о десяти заповедех Божиих
Глава 49. О шести совершении Нового Завета, еже исправляют и исполняют заповеди Ветхаго Завета
Глава 50. О завете благодати, сии речь о законе християнстем
Глава 51. О Бозе, что есть Бог
Глава 52. О познании Бога
Глава 53. О образе Божии
Глава 54. О составех и о чювствах Божиих
Глава 55. О [Бозе] Отце
Глава 56. О Господе нашем Исусе Христе
Глава 57. О Дусе Святе[м]
Глава 58. О исхож[д]ении Духа Святаго
Глава 59. О души, еже есть раждаетлися душа в нас, или готова и цела нам дана бывает
Глава 60. О седми святых таинах церковных
Глава 61. О первои таине, еже есть о святом крещении
Глава 62. О второи таине, сиречь, о утверждении или о миропомазании
Глава 63. Зде Златоуст. О третеи таине, сиречь о рукоположении, или о священничестве
Глава 64. О четвертои таине тела и крове Христовы
Глава 65. О пятои таине, сиречь, о покаянии и о отпущении грехов
Глава 66. О шестои таине, сиречь, о браце законнем
Глава 67. О седмои таине, сиречь о маслосвящении или о последнем елеосвященно помазании
Приложение 1. Вступление и заключение к Московскому изданию 1627 года. Слово к читателю любомудреишему и благочестивому
Приложение 2. Заключительная часть Единоверческого издания 1878 года. Указатель некоторых нужднейших вещей в книзе сей
Приложение 3. Прение литовскаго протопопа Лаврентия Зизания с игуменом Илиею и справщиком Григорием по поводу исправления составленнаго Лаврентием Катехизиса
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