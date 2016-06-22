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Зноско - Исторический очерк церковной унии

Исторический очерк церковной унии - Зноско К.
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Category ESXATOS BOOKS, History
Каково же было отношение Рима к Восточным Церквам в период существования Латинской импе­рии, и какими мерами проводили папы свои планы к подчинению Восточных Церквей своей власти? Еще незадолго до падения Константинополя папа Иннокентий III писал к императору Алек­сею Ангелу и Патриарху Иоанну о помощи для крестовых походов и о соединении Церквей под его главенством. Император отвечал ему, что со­единение это легко может состояться, если он, отложив всякую житейскую мудрость, созовет Собор, на который обязательно прибудут и вос­точные епископы, а Патриарх, отвечая на его предложение, между прочим писал:
«Каким об­разом Церковь Римская может быть одна всеоб­щею, когда есть другие частные Церкви, и как она может быть матерью всех Церквей, когда все произошли из Иерусалима? Что же касается уп­река, будто греки разделили Церковь своим мне­нием об исхождении Св. Духа только от Отца, то они держатся собственных слов Иисуса Христа, Символа Никейского и постановлений других Соборов, принятых папами» (Флери. Кн. LXXV, гл. 14).
Однако, несмотря на эти дружелюбные сношения, Иннокентий, лишь только пал Константинополь, изменил свою миролюбивую политику по отношению к Восточной Церкви и стал действовать наси­лием. Несмотря на осуждение крестоносцев за веро­ломное нападение на Константинополь, он не замед­лил поставить на Константинопольскую кафедру своего латинского Патриарха при существовании законного Патриарха Иоанна Камитера.
Между тем к крестоносцам он писал: «Вы предупредили все упреки, какие только можно сделать крестоносцам, потому что, не имея никакого права, ни власти над греками, без всякой причины отклонились от чис­тоты своего обета, завладев Константинополем, вме­сто того чтобы освободить опять Иерусалим.
Но все­го преступнее было то, что некоторые из вас, не щадя ни веры, ни возраста, ни пола, совершали всенарод­но всякие нечистоты, предавая насилию рабов, не только жен и вдовиц, но и дев и инокинь; не доволь­ствуясь расхищением сокровищ царских и боярских, вы коснулись святотатными руками церковного до­стояния и расхитили алтари, церковная утварь, престолы, ико­ны и мощи. Таким образом, греки не могут более решиться подчинить себя Римской Церкви, потому что они видят в латинах только преступления и дела тьмы, за которые их ненавидят, как псов».
Вот к чему в конце концов клонится осуждение папой крестоносцев. Не за вероломство и за мерзо­сти греховные он исключительно укоряет их, а главным образом за то, что разрушили его надеж­ду на подчинение власти его православного мира.

Протоиерей Константин Зноско - Исторический очерк Церковной унии - Ее происхождение и характер

ООО "Харвест", 2007
ISBN 978-985-511-064-5

Протоиерей Константин Зноско - Исторический очерк Церковной унии - Ее происхождение и характер - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Флорентийская уния

  • Глава I ВОЗВЫШЕНИЕ ПАПСКОЙ ВЛАСТИ В XI—XIV ВВ.
  • Глава II ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕРКВАМИ ВОСТОКА И ЗАПАДА В XI И XII ВВ.
  • Глава III ЗАВОЕВАНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ КРЕСТОНОСЦАМИ
  • Глава IV ИМПЕРАТОР МИХАИЛ ПАЛЕОЛОГ И ЕГО НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПОПЫТКИ К ВОССОЕДИНЕНИЮ
  • Глава V ЛИОНСКИЙ СОБОР
  • Глава VI ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ (1378—1417)
  • Глава VII БАЗЕЛЬСКИЙ СОБОР (1431—1449)
  • Глава VIII ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРЕДПОЛАГАВШЕМУСЯ СОБОРУ ВСЕЛЕНСКОМУ
  • Глава IX СОБОР В ФЕРРАРЕ
  • Глава Х ФЛОРЕНТИЙСКИЙ СОБОР
  • Глава XI ПОСЛЕДСТВИЯ ФЛОРЕНТИЙСКОГО СОБОРА И ПРИНЯ­ТОЙ НА НЕМ УНИИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Литовская церковная уния

  • КРАТКИЙ ОБЗОР ПРИЧИН, ПОРОДИВШИХ ЛИТОВСКУЮ ЦЕРКОВНУЮ УНИЮ
  • Глава I ВЛАДИСЛАВ-ЯГАЙЛО И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ПРАВОСЛАВ­НОЙ ЦЕРКВИ В ЛИТВЕ
  • Глава II ЛИТОВСКИЕ КНЯЗЬЯ: ВИТОВТ (1392—1430), СВИДРИГАЙЛО (1430—1431) И СИГИЗМУНД (1432—1440) КЕЙСТУТОВИЧИ. УЧРЕЖДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МИТРОПОЛИЧЬЕЙ КАФЕДРЫ В ЛИТВЕ
  • Глава III СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНО-РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПРИ ЛИТОВСКО-ПОЛЬСКИХ КОРОЛЯХ: КАЗИМИРЕ IV (1440—1492), АЛЕКСАНДРЕ КАЗИМИРОВИЧЕ (1492—1506), СИГИЗМУНДЕ I КАЗИМИРОВИЧЕ (1507—1548) И СИГИЗМУНДЕ II АВГУСТЕ (1548—1572)
  • Глава IV ИЕЗУИТЫ В ЛИТВЕ
  • Глава V ПАТРОНАТЫ И ЦЕРКОВНЫЕ БРАТСТВА В ЛИТВЕ
  • Глава VI КОРОЛЬ СТЕФАН БАТОРИЙ (1572—1586). ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ НЕМ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
  • Глава VII ПРИЕЗД В ЛИТВУ ПАТРИАРХА ИЕРЕМИИ II И ЕГО ПО­СЛЕДСТВИЯ
  • Глава VIII ПОДГОТОВКА ПРАВОСЛАВНЫХ И УНИАТОВ К ПРЕДСТОЯ­ЩЕМУ СОБОРУ
  • Глава IX БРЕСТСКИЙ СОБОР (1596)
  • Глава Х КОРОЛЬ СИГИЗМУНД III. НАСИЛЬСТВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРИ НЕМ УНИИ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УНИИ СО СТОРОНЫ ПРАВОСЛАВНЫХ
  • Глава XI ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ УНИАТСКИХ МИТРОПОЛИТОВ ИПАТИЯ ПОЦЕЯ (1599—1613) И ИОСИФА РУТСКОГО (1613—1637). УЧРЕЖДЕНИЕ УНИАТСКОГО МОНАШЕСКОГО ОРДЕНА БАЗИЛИАН. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ В ЛИТВЕ В НАЧАПЕ XVII В.
  • Глава XII ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ИЕРАРХИИ В ЗАПАДНО-РУССКОЙ ЦЕРКВИ И ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ АКТУ КОРОЛЯ СИГИЗМУНДА III И ЛАТИНЯН
  • Глава XIII ИОСАФАТ КУНЦЕВИЧ
  • Глава XIV ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИ КОРОЛЕ ВЛАДИСЛАВЕ IV (1632—1648)
  • Глава XV МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ ПЕТР МОГИЛА (1633—1646) И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ УНИИ
  • Глава XVI ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАЛОРОССИИ К МОСКВЕ. СОЕДИНЕНИЕ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ С МОСКОВСКОЙ
  • Глава XVII ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИ КОРОЛЕ ЯНЕ СОБЕССКОМ (1674—1696). СОВРАЩЕНИЕ ИХ В УНИЮ. ИЗМЕНА ПРАВОСЛАВИЮ ЛЬВОВСКОГО ЕПИСКОПА ИОСИФА ШУМЛЯНСКОГО
  • Глава XVIII ОТНОШЕНИЕ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО К УЧАСТИ ПРАВОСЛАВНЫХ В ПОЛЬШЕ
  • Глава XIX ЗАМОЙСКИЙ УНИАТСКИЙ СОБОР И ЛАТИНИЗАЦИЯ УНИАТСКОЙ ЦЕРКВИ
  • Глава XX ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ В ПОЛЬШЕ В КОНЦЕ ПРАВЛЕНИЯ АВГУСТА II (1698—1733) И ПРИ КОРОЛЕ АВГУСТЕ III (1736—1763)
  • Глава XXI ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ, АРХИЕПИСКОП БЕЛОРУССКИЙ (1717—1795)
  • Глава XXII СОСТОЯНИЕ УНИИ ПРИ ИМПЕРАТОРАХ ПАВЛЕ I И АЛЕКСАНДРЕ I. ИРАКЛИЙ ЛИСОВСКИЙ
  • Глава XXIII ВОССОЕДИНЕНИЕ УНИАТОВ В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I B 1839 г. ИОСИФ СЕМАШКО (1798—1868)
  • Глава XXIV ВОССОЕДИНЕНИЕ ХОЛМСКИХ УНИАТОВ (1875)

Протоиерей Константин Зноско - Исторический очерк Церковной унии - Ее происхождение и характер - Введение

В 1054 г. в Церкви Христовой произошло вели­кое смятение. Западная Церковь отделилась от Восточной, и, хотя этот раскол пока еще не имел формальных последствий, однако, между Церква­ми было нарушено взаимное согласие, и Западная Церковь в последующие времена стала все более и более отдаляться от Вселенской Правды и от Пра­вославно-Кафолической Церкви, носительницы этой Правды. Главным источником этого разрыва служили те изменения, которые допустила Римс­кая Церковь внутри себя как в догматическом от­ношении, так и в иерархическом строе, противном канонам Вселенской Церкви и ее древним обыча­ям.
Дальнейший ход истории папства доказывает, что требования римских первосвященников, про­тиворечащие канонам Вселенской Церкви, сдела­лись неумеренными. Их могущество стало столь необъятным, что единение Вселенской Церкви с Восточной в духе братской любви становилось не­возможным, и если оно иногда и проявлялось, то только внешне, принужденно, так как в основе не имело тех связующих начал, которые могли бы послужить к их внутреннему, духовному един­ству. Немаловажным фактором, сыгравшим вели­кую роль в деле непримиримой розни двух «Римов», являлись также крестовые походы, вначале предпринятые против неверных мусульман, а за­тем закончившиеся нападением на Константино­поль и разграблением его православных святынь.
Константинопольский патриарх должен был вре­менно подчиниться папе, и греческий восточный обряд стал подвергаться гонениям. В самой Римс­кой Церкви образовался великий раскол (схизма), длившийся почти 60 лет, и на папском престоле восседало сперва двое, а потом и трое пап, довед­ших Западную Церковь до болезненных унижений и потребовавших от самой Западной Церкви огра­ничения папской власти и коренных церковных реформ. Все это не могло служить связующим зве­ном в деле единения Церквей, а, напротив, вызы­вало еще больший разлад между ними.
Views 797
Rating 5.0 / 5
Added 22.06.2016
Author esxatos
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

I
igoreck 11 years ago
Эта книжка есть в сети в djvu

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