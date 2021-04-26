Зом Рудольф - Церковный строй в первые века христианства

Приступая к истории церковного права, мы стоим перед задачей обозреть одним взглядом почти двухтысячелетний период развития. Приобрести господство над необъятным материалом мы можем, только уловив основную мысль, определившую историю церковного права. Эта основная мысль гласит: церковное право стоит в противоречии с сущностью Церкви. Во всех остальных областях права существование правового порядка является само по себе понятным. Но на пороге истории церковного права поднимается сфинкс, бросающий ему под ноги вопрос о правомерности его существования. Этот вопрос забыт современностью. Уже с давних пор, можно сказать, что со времени победы католицизма над древнехристианскими идеями, он был исторгнут из живого сознания современников. Тем не менее, если мы имеем в виду немой язык столетий, их стремления, их высшие цели в области развития церковного устройства, то увидим, что вопрос, непрестанно в самой глубине волнующий их, указывающий путь их движению вперед, их стремлению к дальнейшему образованию форм, есть именно вопрос о том, Жожет ли вообще существовать церковное право! В каком смысле возможен правовой порядок?

Сущность Церкви духовная; сущность права — мирская. Церковь хочет быть водимой, управляемой господством Божественного Духа; право в состоянии произвести всегда только человеческое господство, по природе — земное, погрешимое, подчиненное временному течению. Церковь держится вещественной истины, т. е. того, чтобы по истине возвещались, приносились в мир, приводились в действие Божественное слово и Божественная воля; право, наоборот, держится основным образом формы (summum jus summa injuria) и должно прежде всего держаться формы, потому что только таким образом оно оказывается в состоянии достигнуть сверхпартийного решения, принуждающего обе стороны, несмотря на противоположность интересов, признать его справедливость, вытекающую не из внушений мгновения, но из прочных, переданных стариной, общепризнанных основных положений. С этим связано, что, хотя право по своему понятию и не требует принуждения, однако стремится к принудительному осуществлению, между тем как сущности Церкви ненавистно всякое принуждение, потому что только свободное усвоение Божественного имеет духовную ценность.

Прежде всего: Церковь есть в силу своего идеала и своей сущности Христианство, Народ Божий и Царство Божие, Тело Христово на земле. Немыслимо, чтобы Царство Божие обладало человеческими (правовыми) формами устройства, чтобы Тело Христово было носителем человеческого (правового) господства. Сущность права противоположна идеальной сущности Церкви. Насколько правовой порядок находится в согласии с сущностью государства, настолько же он противоречит глубочайшей сущности Церкви. Правда, католицизм утверждает обратное: что правовой порядок необходим Церкви, что Церковь и мыслимое именно духовным Царство Божие не может существовать без определенного правового порядка. По католическому учению, без папы, епископов, священников, без определенного рода церковного правового порядка нет христианской Церкви, нет вообще никакого христианства. Католицизм утверждает существование некоторого «божественного права», определяющего этот существенный для Церкви правовой порядок, и он принужден утверждать его существование, потому что вся сущность католицизма покоится на признании необходимости для Церкви правового порядка (и притом необходимости его для ее духовной сущности).

Зом Рудольф - Церковный строй в первые века христианства, Заозерский Н. - О сущности церковного права (против воззрений проф. Рудольфа Зома)

Пер. с нем. А. Петровского, П. Флоренского

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2005. 320 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»

ISBN 5-89740-1182־

Зом Рудольф - Церковный строй в первые века христианства, Заозерский Н. - О сущности церковного права (против воззрений проф. Рудольфа Зома) - Содержание

Предисловие

Точка зрения автора

Первохристианство

§ 1. Современное состояние вопроса о первохристианском церковном устройстве

Отдел первый. Экклезия

§ 2. Понятие Церкви (Экклезии)

§ 3. Организация Экклезии

§ 4. Дар учительства

§ 5. Учители

§ 6. Собрание и учительство

§ 7. Избрание и посвящение

Отдел второй. Первые ступени образования общины

§ 8. Евхаристия и церковное имущество

§ 9. Епископы

§ 10. Диаконы

Прибавление. Ordines minores

§ 11. Старейшины

§ 12. Собрание

Список сочинений и изданий, цитируемых в тексте сокращенно

Н. А. Заозерский. О сущности церковного права (Против воззрений + проф. Рудольфа Зома)