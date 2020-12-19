Иконографический беспредел — это название моего онлайн-сообщества, созданного в 2016 году. В нем я и многочисленные подписчики делимся самыми странными религиозными изображениями и вместе удивляемся аномалиям средневекового христианства, экзотизму искусства неевропейских Церквей и современным деталям на православных иконах. За четыре года накопилось столько интересного материала, что в какой-то момент стало ясно — это должно стать книгой. Причем книгой преимущественно о русской православной иконе. И вот почему: проблема в том, что есть тысячи интересных и вдумчивых трудов о православном искусстве. Но, кажется, нет ни одной работы, которая рассказывала бы о самых интересных иконах массовому читателю. Мы находим громадные тома, повествующие о шедеврах в искусствоведческих терминах, или глянцевые каталоги, в которых приводятся стройные ряды почти одинаковых для непрофессионала изображений.

Поэтому мне захотелось сделать принципиально иную книгу. Она расскажет о наиболее захватывающих исторических эпизодах, связанных с православием, и покажет самые необычные иконы, большинство из которых видели лишь специалисты. Это своего рода кунсткамера православного искусства, но создана она не только ради удивления, которое неизменно вызывают приведенные здесь изображения. Через эти противоречивые сюжеты, привлекающие внимание каждого, раскрывается тысячелетняя история христианской России. Мы привыкли к тому, что «наше все» — это Андрей Рублев, золотые купола, балет, классическая литература и бунтарский, но, в общем-то, вполне укладывающийся в рамки приличия советский авангард. Благодаря этим столпам, идеологемам искусства, которые столетиями старательно поддерживает государство, нас воспринимает именно так и весь остальной мир. Однако, как и многие заученные в школе штампы, они быстро разочаровывают и перестают интересовать. Как в детстве некоторые плевались от Пушкина и Толстого, так же — из-за духа противоречия — многие взрослые и образованные люди сегодня абсолютно не увлекаются отечественными историей и искусством.

Сергей Олегович Зотов - Иконографический беспредел : необычное в православной иконе

(Книги Сергея Зотова)

Москва : Эксмо, 2021. — 368 с.

ISBN 978-5-04-108621-3

Сергей Олегович Зотов - Иконографический беспредел : необычное в православной иконе - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Немного об иллюстрациях

МОНСТРУОЗНОЕ

Плавающая Троеручица

Животноголовый Христофор

Богоматерь на орле

Многоликая Троица

Иисус-рыба

Химерическая святость

Богородица-русалка

ФОЛЬКЛОРНОЕ

Женщина-лихорадка

Крестьянские заступники

Неодушевленные святые

Целебники

Жертвенные ноги

Беременная Богородица

Большая голова

Икона на рыбе

Оправославленный фольклор

МИСТИЧЕСКОЕ

Красноликая Премудрость

Фонтан молодости

Сакральная геометрия

Чистая душа

Распятый монах

Дерево с мускулами

Тридцать три креста

Корабль духовный

Иконный лабиринт

Смерть с косой

Иисус в винном прессе

Кровавый пеликан

Всевидящее око

Спящий Христос

ЖЕСТОКОЕ

Еретик в туалете

Разрубленный Иисус

Бронированная Богородица

Святые бесогоны

Ангелы с ружьями

Расчлененный мученик

Столпник и комары-убийцы

ЗНАМЕНИТОЕ

Праведные язычники

Святые полководцы

Царебожники

(Не)святой Толстоевский

Сталин с нимбом

Храмовый президент

Футбольная иконография

СОВРЕМЕННОЕ

Приметы эпохи

Мученики российской истории

Ангелы и танки

Радиоактивная икона

Плач по эмбриону

Украденная перспектива

Богородица на велосипеде

БЛАГОДАРНОСТИ

ГЛАВА-СЮРПРИЗ

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сергей Олегович Зотов - Иконографический беспредел : необычное в православной иконе - Животноголовый Христофор

Пожалуй, самый вызывающий образ русского православного искусства — это икона песьеглавого святого Христофора. Каждый, кто интересовался необычными сюжетами русской иконы, рано или поздно наталкивался на это интересное изображение, прославленное сегодня в литературных произведениях и современном искусстве. Однако немногим известно о бытовании этого образа и истоках его появления на Руси.

Многие из сюжетов, рассматриваемых в последующих главах, основаны на образах, занесенных с Запада, но икона Христофора — исключение из этого правила. Истории о песьеглавом народе, или кинокефалах, пришли в христианство из трактатов о чудесах Востока. Видимо, они стали основой и для истории о Христофоре, которая впервые приводится в апокрифе египетского происхождения «Деяния апостолов Андрея и Варфоломея в городе парфян». Житие святого гласило, что свирепый каннибал из дикого племени с звериной главой и огромного роста был послан Богом, дабы помочь апостолам в христианизации парфян. Завидев божьих людей, он присмирел и принял благообразный вид. Однако, когда герои попали в плен к местному царю, Бог вернул песьеглавцу прежнюю силу, и тот разорвал насланных на них диких зверей. Эта легенда затем была на новый лад пересказана в английских источниках, откуда попала к немцам. У них она не стала особенно распространенной: во всей Европе сохранилось только одно изображение святого со звериным ликом, созданное в Германии в XII в.

В православном мире легенда о святом псоглавце прижилась куда лучше. Его звериный лик издревле присутствовал в памятниках христианского искусства Армении, Грузии, Сирии, Египта. На бывших византийских землях, особенно в Греции и Болгарии, возникло особенно значительное количество икон и фресок с этим сюжетом. В Румынии Христофора изображали также в виде человека с лошадиной, овечьей, козлиной или ослиной головой благодаря народной легенде: святой был настолько красивым, что попросил Бога избавить его от этого — и Бог даровал ему морду животного. На некоторых трансильванских фресках Христофор и вовсе нарисован в образе кэпкэуна — злого персонажа народных преданий, существа, пожирающего доверчивых детей и домашний скот, с человеческим лицом спереди и волчьей пастью сзади, из которой он выплевывал кости. Иногда в Румынии святого рисовали с человеческой головой, но на блюде в руках он держал звериную, отрубленную преследователями христиан — символ своего мученичества.

С XVI в. образы Христофора с головами пса, барашка или коня появляются и на Руси. До наших дней они сохранились в Москве (в Архангельском соборе Кремля и в нескольких музеях и старообрядческих церквях), в храмах и музейных собраниях Санкт-Петербурга, Ростова, Ярославля, Суздаля, Свияжска, Перми, Архангельска, Череповца и других городов. Из-за моровых поветрий, от которых, как считалось, Христофор мог защитить народ, в честь этого святого воздвигали целые храмы. Иконы, фрески, литургическое облачение и печатные лубки с Христофором выполнялись по вполне определенным официальным стандартам. В иконописных подлинниках — инструкциях, предназначенных для иконописцев, — было сказано, как рисовать святого: «Песья голова, волосы по плечам, как у девицы: вооружен в доспехе; в правой руке крест, а в левой копье; а копье у него процвело; риза багор красен, испод лазорь». На православных иконах Христофор с песьим ликом мог быть даже в составе фигур, стоящих у распятия Христа или окружающих изображение Богородицы. Песьеглавец часто появлялся на иконах вместе с другими святыми или рядом с Софией и ее дочерьми Верой, Надеждой и Любовью. Иногда ему даже посвящались отдельные житийные иконы с клеймами об истории его мученичества.