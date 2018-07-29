Предлагаемая книга включает в себя материалы о жизни и мученическом подвиге за Христа одного из известных иерархов – священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского.

Региональный общественный Фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», Булат, Тверь, 2004

Фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви» постарался собрать все, что сохранилось о Владыке Петре, чтобы донести до верующих с наибольшей полнотой образ великого подвижника и самоотверженного труженика на ниве Христовой. Обучаясь в Казанской Духовной Академии, молодой иеромонах Петр возымел желание «для собственного назидания и большего знакомства со всем Священным Писанием» истолковать Послание апостола Павла к Евреям. Святитель Феофан, Затворник Вышенский положил основание толкованию сего послания, но по причине блаженной кончины не смог закончить труд.

«А нужда в толковании на сие послание, и именно в толковаа нии по духу святителя Феофана, у нас насущная»,– писал отец Петр. Вот почему темой его кандидатской работы, которая также публикуется в данном сборнике, стала экзегеза Послания апостола Павла к Евреям. Эпоха гонений очень мало сохранила из письменного наследия мучеников, тем большую ценность приобретают памятники, которые позволяют нам глубже вникнуть в жизнь и богословие святых нового времени, сквозь время, отделяющее нас от их жизни, услышать их проповедь о Христе, обращенную к нам.

Зверев - Священномученик Пётр - Экзегетический анализ первых двух глав Послания апостола Павла к Евреям - Содержание

Предисловие

Курсовое сочинение студента иеромонаха Петра (Зверева)

Толкование блаженного Экумения на Послание апостола Павла к Евреям

Зверев - Священномученик Пётр - Экзегетический анализ первых двух глав Послания апостола Павла к Евреям - Введение

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3, 16-17).

Хлеб наш насущный даждь нам днесь - так заповедал Господь наш Иисус Христос молитвенно взывать и просить о своих нуждах (Мф. 6, 11). И обычно под хлебом насущным разумеют все то, что потребно для удовлетворения нужд, относящихся к телесному нашему составу, как-то: пищи, пития, одежды, жилища и тому подобное. Но ведь человек состоит не из одного только тела; его природу составляют мертвая телесная материя и оживляющая последнюю живая, бессмертная, свободная, разумная душа.

Как тело постепенно возрастает, так точно и душа, ибо она не развившеюся уже входит в образующееся тело человека, а лишь с задатками сего развития. Для развития же своего она требует поддержки, требует духовного питания, духовного хлеба насущного.

А это и есть именно слово Божие, Священное Писание и, скорее, не Священное Писание само по себе, а Божественная благодать, заключающаяся в дивных словах, которые изрекали святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1, 21).

Человек трехчастен и состоит из тела, души и духа. Тело - это та видимая тленная оболочка, которая носит в себе оживляющую ее душу, подверженную влиянию окружающих ее перемен в физической природе мира. Дух же не может быть видим нашим телесным и материальным оком, а познается только отчасти по проявлениям его вовне. Это то высокое настроение человека, те запросы духовные, которые побуждают человека устремлять взоры свои от земли к небу, от временного к вечному, от тленного и смертного к неизменному и бессмертному, от сотворенного к Божественному, — и там, в этом Божественном искать и находить удовлетворение алканию и жажде правды.

Дух этот и есть то дыхание жизни, которое вдунул Бог в лице человека при сотворении, в нем именно заключается и лежит образ и подобие Божие. Остается третья часть существа человеческого - это душа. Она занимает среднее место между телом и духом, выше она тела, но ниже духа. Посему жизнь души надо подчинять духовной, а жизнь телесную той и другой.

Дух присущ всем людям без исключения, он составляет достояние и язычников, и дикарей. Однако мы видим, что нравственная жизнь их стоит на весьма низкой ступени, и можно утверждать, что они живут те-лесною жизнью, заботятся только об удовлетворении требований тела. А сих требований весьма много. Пока человек находился в том блаженном состоянии, в каком создал его Бог, то распорядителем всей его жизни был дух, коему все в природе его подчинялось; но как только человек пал, извратил свой внутренний строй, то и естественный управитель всего - дух, потерял свою власть и силу.

В человека вошли страсти, то есть неограни-чиваемое удовлетворение потребностей, и телесное взяло верх над духовным. Человек забыл даже об истинном Боге и стал поклоняться истуканам, явлениям мира физического, самому себе. И вот для сохранения в роде человеческом истинного богопознания Бог избрал еврейский народ, которому преподал истины вероучения и нравственности письменно, через особых благодатных лиц, чтобы истины, передаваясь устно от одного лица другому, от одного рода к последующему, не изменились, не исказились, не затерялись вовсе. Отсюда мы видим, какое великое воспитательное значение имеет для нас Священное Писание. Душа наша, обязанная и призываемая следовать духу, почерпает в Священном Писании для себя все, что может содействовать ей и руководить ею для скорейшего и вернейшего достижения последней цели, желаний края - богообщения и одухотворения. А в сем состоит блаженство человека.