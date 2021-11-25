Вера Зверева - Новое солнце на Западе - Беда Достопочтенный и его время

Современные представления о прошлом Британии от англо-саксонского завоевания вплоть до первой трети VIII века основываются на многочисленных источниках — на письменных свидетельствах современников и более поздних авторов с континента, из Британии и Ирландии, документах, данных археологии, топонимики, нумизматики и других дисциплин. Среди этих материалов особое место принадлежит «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного — первому повествованию, в котором была представлена ранняя история англо-саксов. Автор этого сочинения впервые произвел отбор «достойных записи» сведений о прошлом, выстроил в последовательность разрозненные события и создал нарратив о «христианском народе». Исследователи, изучающие раннесредневековую британскую историю, нередко ссылаются на необходимость соотносить свои изыскания с тем, о чем писал Беда, соглашаясь, споря или опровергая положения его труда. Хотя англо-саксонский автор выстроил свою концепцию прошлого, подчиненную определенному видению смысла и назначения истории, влияние его произведения на историографию Новейшего времени ощущается достаточно сильно. Совершая экскурс в историю англо-саксов, и стремясь представить образ мира монаха из Ярроу, мы, так или иначе, следуем тому пути, который предложил Беда.

«О местоположении Британии и об обитающих в ней народах сообщалось уже у многих писателей... Британия — наибольший из известных римлянам островов, с востока по своему положению и по разделяющему их расстоянию ближе всего к Германии, с запада — к Испании, с юга к Галлии, откуда она даже видна; у северного ее побережья, против которого нет никакой земли, плещется беспредельное открытое море» — писал в к. I в. Тацит. «Исходя из общих ее очертаний, красноречивейшие писатели... сравнили Британию с продолговатым блюдом и обоюдоострой секирой. Таков, действительно, ее облик вплоть до границ Каледонии, из-за чего утвердилась эта молва. Но для проплывших огромное расстояние вдоль ее изрезанных берегов, образующих длинный выступ, которым кончается суша, Британия как бы суживается клином. Впервые обогнув эту омываемую последним морем оконечность земли, римский флот доказал, что Британия — остров; тогда же им были открыты и покорены дотоле неизвестные острова, прозывающиеся Оркадскими». До наших дней дошло немало сведений об этих землях и их обитателях от греческих и римских авторов. Беда, начиная свое повествование об истории англосаксов задолго до их появления на острове, в первых главах «Церковной истории народа англов» воспроизводил этот взгляд на Британию «из Империи», цитируя сочинения Цезаря, Саллюстия, Плиния, Орозия, Евсевия Кесарийского, Сульпиция Севера, Евтропия, Проспера Аквитанского и Констанция.

Древнейшими жителями Британии были пикты, некогда занимавшие большую часть острова. В начале II-ГО тысячелетия до н.э. из Центральной Европы в Британию и в Ирландию стали переселяться группы кельтских племен. К тому времени, когда Британия попала в орбиту внимания античных историков и географов, ее населяли пикты, скотты и бритты. Говоря об их происхождении, Беда приводил легендарные сведения о том, что бритты пришли «из Арморики», т.е. с северного побережья Галлии, и расселились на юге; пикты приплыли из «Скифии», а скотты, издавна населявшие «Ибернию», т.е. Ирландию, появились на севере и северо-западе острова и «миром либо мечом» приобрели часть земель.

В атласе Птолемея упоминались тридцать три кельтских племени, семнадцать из которых населяли центральную и южную Британию, и шестнадцать — Шотландию. Некоторые крупные племена, как кантии, вели оживленную торговлю с континентом, чеканили собственную монету (ицены, белги-добунны, и др.). В «Церковной истории» содержится мало упоминаний о кельтских королевствах. Из своих источников Беда позаимствовал в основном сведения о военных успехах и неудачах императоров и полководцев в Британии, и о деяниях ранних христианских подвижников.

Первые разведывательные походы в Британию совершил в 55 и 54 гг. до н.э. Цезарь. Но само завоевание этих земель началось в 43 г. н.э. при императоре Клавдии. За сравнительно недолгое время римлянам удалось подчинить себе обширные территории с юга острова и до рек Северн и Хамбер. Как и в Галлии во времена походов Цезаря, в Британии среди варварских королевств кельтов отсутствовало единство. «Прежде британцы повиновались царям; теперь они в подчинении у вождей, которые, преследуя личные цели, вовлекают их в междоусобные распри», — замечал Тацит, повествуя о победах римских военачальников, — «и в борьбе против таких сильных народов для нас нет ничего столь же полезного, как их разобщенность. Редко, когда два-три племени объединятся для отражения общей опасности; таким образом, каждое из них сражается в одиночку, а терпят поражение — все».

Вера Зверева - «Новое солнце на Западе»: Беда Достопочтенный и его время

СПб. : Алетейя, 2008. - 248 с.

ISBN 978-5-91419-097-9

Вера Зверева - «Новое солнце на Западе»: Беда Достопочтенный и его время - Содержание

Введение

Часть I. Христианская культура англо-саксов

Глава 1. Британия времен Беды

Англо-саксонская Британия

Век Беды

Глава 2. Жизненный путь беды

Монастырь Ярроу

Учителя и библиотека Беды

Часть II. Труды Беды

Глава 3. Культура слова

Язык Церкви

Священные тексты

Глава 4. Устройство мира

Космология: представления о мире

География

Хронология

Глава 5. Репрезентация истории

Концепция прошлого англо-саксов

Формы и способы историописания

Модели исторического повествования

Глава 6. Путь христианина

Спасение души

Чудеса

Часть III. Святой Беда.

Глава 7. Культ и влияние Беды в средневековье