Звездин - Православная проповедь как жанр церковно-религиозного стиля современного русского литературного языка
Православная церковь на Руси и в России в течение тысячелетия является социально значимой сферой человеческого общения. Наблюдаемый сегодня «исход» Церкви в массовую аудиторию – явление закономерное и естественное для российской ментальности. Расширение сферы церковно-религиозной коммуникации в конце XX – начале XXI в. происходит во многом благодаря современным СМИ, в которых и письменная, и устная форма языка православной церкви представлены широко. Существует церковная периодика1, в появлении ее активно участвуют различные православные издательства, епархии и приходы, работает в эфире православное радиовещание и, конечно, вещает телевидение (круглосуточные каналы «Спас» (Москва), «Союз» (Екатеринбург), на котором с учетом возраста и интересов зрителей создаётся нравственно и интеллектуально насыщенное телевизионное общение. Звучат утренние и вечерние молитвы, проходят трансляции богослужений, в прямом эфире читается Евангелие с последующим толкованием священника, звучит духовная музыка, новости религиозной и культурной жизни страны и мира, есть детские передачи («Утро в шишкином лесу», «В гостях у Дуняши», «Радость моя» и проч.). По телевидению регулярно читаются лекции, проводятся беседы по текстам Священного Писания (СП) с его современным комментарием на хорошем литературном языке, прямой эфир используется для вопросно-ответного взаимодействия ведущих и гостей эфира со зрителями. Безусловно, в значительной мере сохраняется произнесение канонических богослужебных текстов (молитв, отрывков СП, песнопений), которые органически вписываются в контекст, соединяя прошлое и настоящее нашей истории, традиции и новаторство. Священнослужители появляются и в эфире ведущих телеканалов страны (многим зрителям памятна еженедельная утренняя субботняя программа ОРТ «Слово пастыря», передача «Пути Господни» (ТК «Культура») с участием митр. Кирилла, в настоящее время на канале «Россия 24» в программе «Церковь и мир» регулярно выступает митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев).
Но не только в СМИ, в самой нашей жизни происходят изменения: официальные представители Церкви совместно с государственными структурами участвуют в общественных мероприятиях (открытие зданий, памятников, совместное празднование памятных дат и т. д.); восстанавливается система духовного образования от православной гимназии до ВУЗа, открываются теологические факультеты и кафедры в светских университетах, растет число духовно образованной молодежи, при этом почти в каждой епархии открываются традиционные духовные училища, семинарии. В общеобразовательной школе изучают «Основы православной культуры». Появляется обширная литература православно-христианской тематики: вероучительная, художественная2, публицистическая, мемуарно-биографическая, житийная, дневниковая, остро полемическая по спорным вопросам богословия и т.д. Проводятся конференции, в которых участвуют деятели как церковной, так и светской науки. Активно посещаются православные сайты и форумы в сети - Интернет, православные библиотеки.
Звездин Д.А. - Православная проповедь как жанр церковно-религиозного стиля современного русского литературного языка (на примере текстов второй половины XX века)
Электронный ресурс: монография. - М.: ФЛИНТА, 2018. — 172 с.
ISBN 978-5-9765-3715-6
Звездин Д.А. - Православная проповедь как жанр церковно-религиозного стиля - Содержание
Содержание
Введение
I. Православная проповедь в контексте истории русского литературного языка
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1.1. Язык православной церкви и православной проповеди как фактор в развитии национального языка и объект лингвистического исследования
- 1.1.1. Язык православной церкви и православной проповеди как фактор в развитии национального языка
- 1.1.2. Язык православной церкви и православной проповеди как объект лингвистического исследования
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1.2. Определение и типология православной проповеди в лингвистической и богословской литературе
- 1.2.1. Определение православной проповеди в лингвистической и богословской литературе
- 1.2.2. Типология православных проповедей
- Основные выводы
II. Анализ жанра православной проповеди второй половины XX века в аспектах функциональной стилистики и стилистики текста
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2.1. Место церковной проповеди в стилистической системе современного русского литературного языка (внутриязыковые и экстралингвистические основания
- 2.1.1. Церковно-религиозный стиль как функциональная разновидность современного русского национального литературного языка
- 2.1.2. Соотношение понятий жанр и функциональный стиль
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2.2. Коммуникативные и структурно-композиционные особенности современной православной проповеди
- 2.2.1. Коммуникативная цель
- 2.2.2. Адресат- адресант
- 2.2.3. Композиция (структура) православной проповеди
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2.3. Текстовые стилистические категории современной православной проповеди
- 2.3.1. Категория информативности
- 2.3.2. Категория модальности (тональности) и оценочности
- 2.3.3. Категории диалогичности и интертекстуальности
- 2.3.4. Категория текстового времени
- Основные выводы
III. Стилистика речевых ресурсов и их индивидуальный отбор в православной проповеди
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3.1. Поуровневый анализ языка православных проповедей архимандритов Иоанна (Крестьянкина), Кирилла (Павлова), Серафима (Урбановского
- 3.1.1. Краткие сведения из жизни авторов исследуемых проповедей
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3.1.2. Лексико-фразеологические особенности
- 3.1.2.1. Межстилевая лексика и фразеология
- 3.1.2.2. Церковнославянская и книжная лексика и фразеология
- 3.1.2.3. Церковно-религиозная лексика и фразеология
- 3.1.2.4. Элементы разговорности и просторечия
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3.1.3. Морфолого-синтаксические особенности, их соотношение с нормами РЛЯ
- 3.1.3.1. Морфологические особенности
- 3.1.3.2. Синтаксические особенности
- 3.1.3.3. Общее соотношение морфолого-синтаксических особенностей с нормами современного русского литературного языка
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3.2. Понятие идиостиля и традиции исследования идиостиля русских православных проповедников
- 3.2.1. Понятие идиостиля, лингвистические исследования идиостиля проповедников
- 3.2.2. Прот. Димитрий Смирнов: биографическая справка
- 3.2.3. Проповедь прот. Димитрия Смирнова как яркий образец проповеднического идиостиля
- Основные выводы
Заключение
Литература
Список принятых в работе основных понятий и терминов
Список сокращений
- Приложение I. Общие сведения из истории проповедничества с перечнем имен знаменитых проповедников древней христианской Церкви
- Приложение II. Краткая история проповедничества на Руси с перечнем имен выдающихся православных русских проповедников
- Приложение III. Образцы проповедей архимандрита Серафима (Урбановского
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