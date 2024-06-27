Православная церковь на Руси и в России в течение тысячелетия является социально значимой сферой человеческого общения. Наблюдаемый сегодня «исход» Церкви в массовую аудиторию – явление закономерное и естественное для российской ментальности. Расширение сферы церковно-религиозной коммуникации в конце XX – начале XXI в. происходит во многом благодаря современным СМИ, в которых и письменная, и устная форма языка православной церкви представлены широко. Существует церковная периодика1, в появлении ее активно участвуют различные православные издательства, епархии и приходы, работает в эфире православное радиовещание и, конечно, вещает телевидение (круглосуточные каналы «Спас» (Москва), «Союз» (Екатеринбург), на котором с учетом возраста и интересов зрителей создаётся нравственно и интеллектуально насыщенное телевизионное общение. Звучат утренние и вечерние молитвы, проходят трансляции богослужений, в прямом эфире читается Евангелие с последующим толкованием священника, звучит духовная музыка, новости религиозной и культурной жизни страны и мира, есть детские передачи («Утро в шишкином лесу», «В гостях у Дуняши», «Радость моя» и проч.). По телевидению регулярно читаются лекции, проводятся беседы по текстам Священного Писания (СП) с его современным комментарием на хорошем литературном языке, прямой эфир используется для вопросно-ответного взаимодействия ведущих и гостей эфира со зрителями. Безусловно, в значительной мере сохраняется произнесение канонических богослужебных текстов (молитв, отрывков СП, песнопений), которые органически вписываются в контекст, соединяя прошлое и настоящее нашей истории, традиции и новаторство. Священнослужители появляются и в эфире ведущих телеканалов страны (многим зрителям памятна еженедельная утренняя субботняя программа ОРТ «Слово пастыря», передача «Пути Господни» (ТК «Культура») с участием митр. Кирилла, в настоящее время на канале «Россия 24» в программе «Церковь и мир» регулярно выступает митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев).

Но не только в СМИ, в самой нашей жизни происходят изменения: официальные представители Церкви совместно с государственными структурами участвуют в общественных мероприятиях (открытие зданий, памятников, совместное празднование памятных дат и т. д.); восстанавливается система духовного образования от православной гимназии до ВУЗа, открываются теологические факультеты и кафедры в светских университетах, растет число духовно образованной молодежи, при этом почти в каждой епархии открываются традиционные духовные училища, семинарии. В общеобразовательной школе изучают «Основы православной культуры». Появляется обширная литература православно-христианской тематики: вероучительная, художественная2, публицистическая, мемуарно-биографическая, житийная, дневниковая, остро полемическая по спорным вопросам богословия и т.д. Проводятся конференции, в которых участвуют деятели как церковной, так и светской науки. Активно посещаются православные сайты и форумы в сети - Интернет, православные библиотеки.

Звездин Д.А. - Православная проповедь как жанр церковно-религиозного стиля современного русского литературного языка (на примере текстов второй половины XX века)

Электронный ресурс: монография. - М.: ФЛИНТА, 2018. — 172 с.

ISBN 978-5-9765-3715-6

Звездин Д.А. - Православная проповедь как жанр церковно-религиозного стиля - Содержание