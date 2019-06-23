Ирина Звягельская – История Государства Израиль

Серия – «История стран востока ХХ-ХХІ вв.»

Государство Израиль имеет относительно короткую историю: оно было провозглашено 14 мая 1948 г. Борьба за его создание началась гораздо раньше — ее возглавили лидеры политического сионизма, которым удалось воплотить в жизнь казавшуюся в то время утопичной идею. Они разработали концептуальные рамки строительства государства, обеспечили общественную мобилизацию, определили приоритеты на пути практического воплощения выдвинутой идеи, использовали дипломатические, военно-политические, экономические и идеологические средства для ее реализации. Израиль фактически создавался на протяжении многих лет — он начинался как «государство в пути», когда складывались квазигосударственные институты управления, профсоюзы, система образования и здравоохранения, военные организации. Создание Израиля ускорила Вторая мировая война, в ходе которой была уничтожена большая часть европейского еврейства. Провозглашение Государства Израиль стало возможным в результате борьбы еврейской общины (ишува) в Палестине за независимость, деятельности Всемирной сионистской организации, принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о разделе Палестины. Эта резолюция отражала не только сочувствие и поддержку пережившему геноцид народу, но одновременно стала свидетельством острых международных противоречий, в том числе стремления Советского Союза вытеснить Великобританию с Ближнего Востока. Еврейское национальное движение оформилось в контексте различных европейских идейных течений. Подходы и теории социалистов, марксистов, консерваторов, радикальных националистов и либералов, адаптированные к национальным потребностям, использование религиозной традиции в поисках национальной идентичности — все это в комплексе сформировало политическую систему Израиля, основные институты и общественные ориентации, определило методы и средства, использовавшиеся в ходе государственного строительства. Израиль не определяет себя ни как светское, ни как теократическое государство. Его особенность заключена в противоречии между демократической политической системой и этнорелигиозным характером государства, идентифицирующем себя как еврейское. Всякая история в той или иной степени мифологизирована. И та, которая далеко отстоит от нашего времени, и совсем недавняя, которая, казалось, была у всех на памяти, вдруг предстают в совершенно ином виде в интерпретации новых режимов и правителей. Что же говорить о древней истории, к которой столь часто апеллируют в Израиле!

Ирина Звягельская – История Государства Израиль

Учреждение Российской Академии наук Институт востоковедения РАН

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

Издательство – «Аспект Пресс» – 359 с.

Москва – 2012 г.

ISBN 978-5-7567-0638-3

Ирина Звягельская – История Государства Израиль – Содержание

Введение

Глава 1 - История появления политического сионизма и начало колонизации Палестины

Глава 2 - Формирование и институционализация еврейской общины (ишува) в Палестине

Глава 3 - Борьба за создание государства (1939—1948 гг.)

Глава 4 - Арабо-израильская война 1948—1949 годов

Глава 5 - Становление израильской государственности

Глава 6 - Выбор внешнеполитических ориентиров

Глава 7 - Синайская кампания 1956 года

Глава 8 - Внутриполитическая ситуация в Израиле (вторая половина 1950-х — середина 1960-х годов)

Глава 9 - Внешняя политика Израиля (1950-е — первая половина 1960-х годов)

Глава 10 - Причины, ход и итоги «шестидневной войны» 1967 года

Глава 11 - Новые границы и новые проблемы

Глава 12 - Октябрьская война 1973 года

Глава 13 - Израиль после войны Судного дня (1973—1977 гг.)

Глава 14 - Кэмп-дэвидские соглашения и египетско-израильский мирный договор

Глава 15 - Израиль в начале 1980-х годов

Глава 16 - Политика правительства национального единства (1984-1988 гг.)

Глава 17 - Политика израильских правительств в 1988-1992 годах

Глава 18 - Мирные переговоры Израиля с арабскими государствами и ООП

Глава 19 - Дипломатические отношения: новый этап

Глава 20 - Убийство И. Рабина и политическое поражение Ш. Переса

Глава 21 - Израиль в годы правления кабинета Б. Нетаньяху (1996-1999 гг.)

Глава 22 - Политика кабинета Э. Барака

Глава 23. Правление А. Шарона (2001—2006 гг.)

Глава 24. Правительство партии Кадима (2006—2009 гг.)

Глава 25. Возвращение блока Ликуд и новые тенденции в регионе

Заключение

Именной указатель

Список источников и литературы

Примечания

Summary

Ирина Звягельская – История Государства Израиль – Израиль и США после войны 1967 года

«Шестидневная война» 1967 г. закрепила особые израильско-американские отношения. Это объяснялось не только обязательствами перед Израилем, но и новым витком «холодной войны» и советскоамериканского соперничества в регионе. В этих условиях американская администрация уже не собиралась требовать от Израиля немедленного вывода войск со всех захваченных территорий (ее устраивало сохранение определенного рычага давления на Египет и Сирию, а также на поддерживающий их Советский Союз, который выглядел неспособным защитить своих союзников). Посол США в ООН Артур Голдберг принял непосредственное участие в разработке резолюции № 242 СБ ООН. Сначала израильтянам она не понравилась, но, интерпретируя ее по-своему, они решили, что резолюция не требует вывода войск со всех территорий, захваченных в ходе конфликта.

В январе 1968 г. демонстрируя особую теплоту американоизраильских отношений, Джонсон пригласил Эшкола, прибывшего с официальным визитом, на свое ранчо. Эшкол посидел в кресле президента США, снабженном специальными кнопками, и произвел неизгладимое впечатление на чопорное окружение Джонсона манерой есть апельсины. Воспитанный в простоте кибуцианских нравов, Эшкол вгрызался в апельсин и зубами сдирал с него кожуру, не прибегая к помощи ножа. Джонсон, вначале слегка удивленный, тут же последовал его примеру. В дружественной обстановке обсуждались принципиально важные вопросы военного и политического сотрудничества. Израиль нуждался в 50 самолетах «Фантом» и в принципе получил согласие от президента.

Однако у некоторых его советников существовало опасение, что поставка «Фантомов», которые могут нести ядерные бомбы, может быть интерпретирована так, будто США в принципе не возражают против ядерной программы Израиля. При активной деятельности АЙПАК конгресс рекомендовал президенту осуществить продажу «Фантомов». В дальнейшем эта модель использовалась неоднократно — конгресс якобы побуждал президента идти на какие-то шаги, которые на деле он и сам был готов предпринять. В ноябре 1968 г. на президентских выборах победил республиканец Р Никсон, который в январе 1969 г. стал хозяином Белого дома. Евреи- республиканцы очень ему помогали, собирая деньги на президентскую кампанию.

Но большинство евреев поддерживали демократов и не верили обещаниям Никсона создать на Ближнем Востоке военный баланс в пользу Израиля. Лишь один еврей из пяти отдал свой голос за Никсона. Его подозревали в антисемитизме, учитывая его происхождение и воспитание — он был представителем среднего класса из штата Калифорния. Никсон добросовестно разделял расхожие мифы об американских евреях, что не мешало ему пользоваться их услугами в собственной администрации. Он верил, что евреи составляют в США монолитную группу влияния, что ставят интересы Израиля превыше всего, и что их контроль над средствами массовой информации делает их опасными конкурентами. Тем не менее Никсон предпочитал окружать себя профессионалами.

Советником по национальной безопасности был назначен Г. Киссинджер, известный по своей академической деятельности, а госсекретарем США стал У. Роджерс. Для израильтян Киссинджер, человек светский и интегрированный в американское общество, выглядел ненастоящим евреем, отделенным от еврейской традиции. Но когда Киссинждер осуществлял челночную дипломатию на Ближнем Востоке, они постоянно напоминали ему о его еврейском происхождении и упрекали за нелояльность. Для Израиля особое значение приобретал вопрос о том, как президент-республиканец будет выстраивать межгосударственные отношения. Высказывались даже опасения, что приход Никсона будет означать возвращение к нелегким временам Эйзенхауэра, но этого не произошло.