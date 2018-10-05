Один ученый монах, видавший виды в Русской православной церкви, заметил однажды в «Фейсбуке»: «Церковь погубит не содомия и не симония, а литургия, потому что есть все меньше охотников ее выстаивать». Как, увы, верны эти слова! Церковь погубит не очевидный грех, прокравшийся в нее и свивший в ней уютные гнездышки, а то, что призвано быть ее Святая Святых, что должно быть ее епифанией, что должно больше всего привлекать в ней. Участие в общем благодарении в Его воспоминание есть центр, кульминация христианской жизни.

Евхаристия должна захватывать своей внутренней торжественностью и возводить сердца вверх. К сожалению, это далеко не всегда так. Воистину сатанинской (я не любитель писать апокалиптическими красками, но здесь считаю это слово вполне уместным) можно назвать ту борьбу, которую ведут с евхаристией сами, казалось бы, церковные люди. Ее выхолащивают и затрудняют к ней доступ. Разумеется, под самыми благочестивыми предлогами и во имя самых высоких целей. Ее превращают в нудный ритуал вместо ликующего и одновременно благоговейного благодарения.

Евхаристическая экклезиология о. Николая Афанасьева родилась, помимо прочего, из катастрофического опыта Русской церкви XX в., опыта, который тут же, едва успев приоткрыться, был забыт многими, если не большинством. Отец Николай, вслед за ним его ученик о. Александр Шмеман, а затем и митр. Иоанн (Зизиулас) настаивают на том простом факте, что все самое важное в Церкви происходит в День Господа у алтаря, когда верующие во Христа — местная церковь — собираются вместе для благодарения. Это простое по своей сути учение в силу разных, как правило, обусловленных историей причин, не для всех очевидно.

Александров Виктор - Николай Афанасьев и его евхаристическая экклезиология

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018. 224 с.: илл.

ISBN 978-5-89100-194-7

Александров Виктор - Николай Афанасьев и его евхаристическая экклезиология - Содержание

Предисловие

Глава I Николай Афанасьев. Биографический очерк 1.1. Одесса 1.2. Семья 1.3. Гимназия 1.4. Потерянный рай 1.5. Университет 1.6. Война 1.7. Развитие 1.8. Богословский факультет 1.9. Белградский православный кружок 1.10. Духовные наставники 1.11. Женитьба 1.12. Скопье (1925-1929) 1.13. Переезд в Париж 1.14. Болезнь 1.15. Свято-Сергиевский богословский институт 1.16. Отец Сергий 1.17. Вновь соборы 1.18. Начало войны и священство 1.19. Беженство в Сен-Рафаэле 1.20. Тунис 1.21. Ecclesia Spiritus Sancti 1.22. Александр Шмеман 1.23. В узком кругу 1.24. У алтаря 1.25. «Литургические недели» 1.26. Война и мир в Средиземноморье 1.27. Известность 1.28. Смерть 1.29. Мариамна Николаевна

Глава ІІ Богословие отца Николая Афанасьева 2.1. Основные темы 2.2. Евхаристическая экклезиология 2.3. Продолжатели

Глава III Местная церковь 3.1. Автокефализм 3.2. Местная церковь в древности 3.3. Местная церковь ныне 3.4. Итоги дискуссии

III Местная церковь Глава IV Единство и множество евхаристических собраний в Древней церкви 4.1. Единство евхаристического собрания в древнем городе 4.2. Множество евхаристических собраний в Риме 4.3. Единство собрания: аргументы Афанасьева и Зизиуласа детальнее 4.4. Формула «церковь сущая в...» 4.5. Несколько собраний в «Философуменах» 4.6. Александрия

IV Единство и множество евхаристических собраний в Древней церкви Глава V Епископ и священник 5.1. От епископов-пресвитеров к епископам и пресвитерам 5.2. Священник 5.3. Пресвитер 5.4. Рождение прихода 5.5. Единство предстоятельского служения 5.6. Современность

V Епископ и священник Глава VI Епископские выборы 6.1. Совещательность 6.2. «Классические» епископские выборы 6.3. Три момента поставления 6.4. Предызбранность Богом 6.5. «Апостольское предание» 6.6. Киприан 6.7. Ориген 6.8. Евсевий 6.9. «Суд Зенофила» 6.10. Рукоположение и рецепция 6.11. IV век: начало упадка 6.12. Каноны 6.13. Промежуточные итоги развития церковного законодательства

Глава VII Вселенская церковь в евхаристической экклезиологии 7.1. Локализм Афанасьева? 7.2. Рецепция 7.3. Соборы 7.4. Первенство

Глава VIII Церковь и право: критика Московского собора 1917-1918 годов в богословии отца Николая Афанасьева 8.1. Отношение к Собору 8.2. «Церковь Духа Святого» 8.3. Полемика с отцом Иоанном Мейендорфом 8.4. «Собор в русском православном богословии» 8.5. Отец Александр Шмеман 8.6. Оценка критики Афанасьева



Заключение

Список литературы

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Список ранее опубликованных статей автора, послуживших основой для отдельных глав книги

Об авторе

Александров Виктор - Николай Афанасьев и его евхаристическая экклезиология - Предисловие

В середине 1990-х годов в одно из моих посещений Москвы, еще не редких, на книжном развале в переходе метро (а таких развалов тогда было множество) где-то в центре города, мое внимание привлекла книга о. Николая Афанасьева «Церковь Духа Святого». Была поздняя осень или зима. Вокруг по плохо освещенному туннелю на работу, с работы и еще куда-то спешили толпы людей в пальто, куртках и шубах. Что именно заинтересовало меня, недавнего выпускника истфака МГУ, в книге, я не знаю, потому что имя автора не было мне тогда знакомо и историком Древней церкви, которой была посвящена книга, я не был. По-видимому, во мне заговорила любознательность, взыграл неофитский дух, влекущийся к церковному, да интуиция историка подсказала, когда я полистал книгу, что есть в ней нечто стоящее.

«Церковь Духа Святого» заняла свое место на книжной полке, и через некоторое время до нее дошел черед. Она произвела впечатление чего-то очень интересного, но не до конца понятного. Она, или желание понять ее, оказала свое влияние на мои интересы. Через пару лет я вернулся к ней, чтобы прочесть еще раз. С тех пор я обращаюсь к этой книге регулярно, а любопытство и жизненный интерес заставили меня поближе познакомиться с ее автором, другими его произведениями и церковным и богословским контекстом творчества о. Николая Афанасьева. Книга, предисловие которой вы сейчас читаете, есть плод приблизительно десятилетия сначала спорадических, а потом и все более регулярных занятий этими темами.

Я вынужден сразу огорчить тех, кто хочет прочесть обстоятельное и систематическое исследование о богословии о. Николая. Эта книга иного жанра. В нее собраны статьи, написанные в последние 10 лет, объединенные приблизительно одной тематикой и отчасти уже опубликованные. И хотя я доработал или переработал некоторые из них и постарался расставить их в наилучшем, по моему мнению, порядке, всеохватывающего представления о предмете они не дают. На данный момент цельного исследования всего богословия Афанасьева нет. Быть может, оно было бы и не нужно, как и не была бы нужна моя книга, если бы мы имели возможность и умели внимательно читать написанное предыдущими поколениями богословов.

По мере того как я медленно собирал и прочитывал работы Афанасьева, знакомился с тем, что написано о нем, я осознавал, что его послание Церкви было далеко не столь внимательно прочитано, как оно того заслуживает. С уходом из жизни поколения его парижских друзей и коллег, наблюдавших складывание и развитие его богословия, а затем учеников, некоторые из которых понимали, принимали и даже развивали его экклезиологию, нам остались труды самого Афанасьева да две-три не претендующих на охват всего его богословия монографии. Как это часто бывает, в богословском общественном мнении утвердились упрощенные и фрагментарные представления об экклезиологии о. Николая. Название «евхаристическая экклезиология» стало популярным и вошло в богословский лексикон. Однако его стали применять к столь широкому кругу явлений, что смысл его, вполне определенный у самого Афанасьева и его ближайших последователей, оказался весьма размыт.

Я писал статьи, вошедшие в книгу, не для того, чтобы что-то доказать, кого-то убедить, а кого-то опровергнуть (хотя время от времени я и веду полемику с разными авторами), но для того, чтобы, разобравшись самому, поделиться понятым с обычным культурным и, как правило, церковным читателем.