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Барбур - Этика в век технологии

Этика в век технологии - Иен Барбур
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Ethics
Богословие и наука
Иен Барбур сочетает теорию и практику, является мастером всестороннего и на­дежно обоснованного критического синтеза в последние пол­века. На пороге нового тысячелетия вряд ли можно найти более важные вопросы, чем те, что касаются перспектив и путей использования науки, направленных на защиту человеческих и экологических ценностей.
И немногим удалось внести в анализ этих проблем более важный вклад, чем тот, что принадлежит Иену Барбуру. Книга рассчитана на специалистов в области как гуманитарных, так и естественных наук, а так же на студентов богословско-гуманитарного направления.
В книге уделено внимание и таким угорозам существованию человечества как ядерное оружие и гонка вооружений. Человечество обсуждает эти проблемы для выработки решений нераспространения ядерного оружия и предотвращения ядерной катастрофы. Большой вклад вносит и Вячеслав Моше Кантор, президент европейских советов по предотвращению ядерной угрозы.

Иен Барбур - Этика в век технологии

Богословие и наука
М., из-во ББИ, 2001 г - 380 с.
ISBN 5-89647-020-7

Иен Барбур - Этика в век технологии - Содержание

Часть первая. Конфликтующие ценности

Глава первая. Взгляды на технологию
  • I. Технология как освободительница
    • 1. Блага технологии
    • 2. Оптимистические воззрения на технологию
    • 3. Ответ оптимистам
  • II. Технология как угроза
    • 1. Человеческие издержки технологии
    • 2. Современные критики технологии
    • 3. Ответ пессимистам
  • III. Технология как орудие власти
    • 1. Технология и политическая власть
    • 2. Переориентация технологии
    • 3. Социальная конструкция технологии
  • IV. Выводы
Глава вторая. Человеческие ценности
  • I. Наука и человеческие ценности
    • 1. Ценности, внутренне присущие науке
    • 2. Эволюционная этика
    • 3. Вклад науки в этику
  • II. Философия и человеческие ценности
    • 1. Утилитаризм и его критики
    • 2. Понятие справедливости
    • 3. Свобода как участие
  • III. Религия и человеческие ценности
    • 1. Христианская этика
    • 2. Индивидуальные ценности
      • 1. Пища и здоровье
      • 2. Содержательный труд
      • 3. Самоосуществление личности
    • 3. Общественные ценности
      • 1. Социальная справедливость
      • 2. Демократические свободы
      • 3. Экономическое развитие
      • 4. Человеческая природа
  • IV. Выводы
Глава третья. Экологические ценности
  • I. Наука и экологические ценности
    • 1. Новые воззрения на природу
    • 2. Биоцентрическая этика
  • II. Философия и экологические ценности
    • 1. Блага, получаемые человеком от окружающей среды
    • 2. Моральные обязательства перед будущими поколениями
    • 3. Уважение ко всем формам жизни
  • III. Религия и экологические ценности
    • 1. Восточные религии
    • 2. Историческое христианство
    • 3. Современное богословие
  • IV. Выводы

Часть вторая. Важнейшие технологии

Глава четвертая. Сельское хозяйство
  • I. Пища и голод
    • 1. Причины голода
    • 2. Экологические ограничения
  • II. Сельское хозяйство западных стран
    • 1. Семейные фермы и сельская жизнь
    • 2. Агробизнес и исследовательские приоритеты
    • 3. Устойчивое земледелие
  • III. Сельское хозяйство в странах «третьего мира»
    • 1. «Зеленая революция» и недоедание
    • 2. Устойчивое развитие
      • 1. Индустриализация и экономический рост
      • 2. Развитие в интересах основных человеческих нужд
      • 3. Устойчивое развитие
  • IV. Продукты питания и всемирная справедливость
    • 1. Этические принципы
    • 2. Национальная политика
  • V. Выводы
Глава пятая. Энергетика
  • I. Ископаемые топлива
    • 1. Нефть и глобальная справедливость
    • 2. Каменный уголь и окружающая среда
      • 1. Человеческие и экологические издержки добычи угля
      • 2. Загрязнение воздуха и кислотные дожди
    • 3. Глобальное потепление; парниковый эффект
  • II. Атомная энергетика
    • 1. Безопасность реакторов и приемлемый риск
    • 2. Радиоактивные отходы и будущие поколения
      • 1. Региональная справедливость
      • 2. Справедливость к другим поколениям
      • 3. Доверие общественности
    • 3. Будущее ядерной энергетики
  • III. Возобновляемые источники
    • 1. Солнечная энергия и устойчивость
    • 2. Децентрализация и участие
  • IV. Рациональное использование энергии
    • 1. Энергия и экономическое развитие
    • 2. Образ жизни и самоосуществление личности
    • 3. Энергетика в «третьем мире»
  • V. Выводы
Глава шестая. Компьютеры
  • I. Компьютеры и работа
    • 1. Автоматизация и человеческие профессии
    • 2. Электронный офис
    • 3. Централизация и децентрализация
  • II. Компьютеры и граждане
    • 1. Доступ к информации
    • 2. Программисты и пользователи компьютеров
    • 3. Банки данных и личная жизнь
  • III. Компьютеры для войны и мира
    • 1. Военные компьютеры
    • 2. Компьютеры в «третьем мире»
  • IV. Искусственный интеллект
    • 1. Прогресс в работах по искусственному интеллекту
    • 2. Искусственный интеллект и человеческая природа
    • 3. Перспективы на будущее
  • V. Выводы

Часть третья. Технология и будущее

Глава седьмая. Беспримерные силы
  • I. Ухудшение качества окружающей среды
    • 1. Загрязнение воздуха и воды
      • 1. Загрязнение воздуха
      • 2. Загрязнение воды
      • 3. Опасные отходы
      • 4. Как предотвратить загрязнение
    • 2. Глобальные опасности: планета под угрозой
      • 1. Исчезновение лесов
      • 2. Исчезающие биологические виды
      • 3. Истощение озонового слоя
      • 4. Глобальное потепление
      • 5. Рост численности населения
    • 3. Спор о «пределах роста»
      • 1. Критики роста
      • 2. Защитники роста
      • 3. Избирательный рост
  • II. Генная инженерия
    • 1. Видоизменение микроорганизмов, растений и животных
    • 2. Генная инженерия человека
      • 1. Выявление генетических заболеваний
      • 2. Терапия соматических клеток
      • 3. Исправление генетических дефектов на уровне половых клеток
      • 4. Отбор желательных генов
    • 3. Социальный контекст исследований
  • III. Ядерное оружие
    • 1. Гонка вооружений
      • 1. Причины гонки вооружений
      • 2. Издержки гонки вооружений
      • 3. Последствия ядерной войны
    • 2. Этические и богословские вопросы
    • 3. Договоры об ограничении вооружений
    • 4. Всеобщая безопасность
  • V. Выводы
Глава восьмая. Контроль над технологией
  • I. Управление технологией
    • 1. Разнообразные роли правительства
    • 2. Технические специалисты и политические решения
      • 1. Научные неопределенности
      • 2. Внутридисциплинарные допущения
      • 3. Организационная принадлежность
      • 4. Ценностные суждения
    • 3. Граждане и участие в политике
  • II. Влияния технологии
    • 1. Анализ прибылей и затрат
    • 2. Оценка риска
    • 3. Как оценить влияние технологии
  • III. Переориентация технологии
    • 1. Стратегии регулирования
      • 1. Нормы типа «нулевой риск» и «только здоровье»
      • 2. Нормы, основанные на технологии
      • 3. Уравновешивание прибылей и затрат
    • 2. Справедливость, занятость и окружающая среда
    • 3. Ответственность ученых и инженеров перед обществом
  • IV. Выводы
Глава девятая. Новые направления
  • I. Технология и человеческие ценности
    • 1. Политические приоритеты
    • 2. Целесообразная технология
    • 3. Масштабы, эффективность и участие
  • II. Устойчивое потребление
    • 1. Бережливое общество
    • 2. Индивидуальный образ жизни
  • III. Меняющиеся ценности
    • 1. Новая социальная парадигма
    • 2. Библейская перспектива
    • 3. Источники перемен
      • 1. Образование
      • 2. Политическая деятельность
      • 3. Кризис как катализатор
      • 4. Альтернативные возможности

Иен Барбур - Этика в век технологии - Предисловие

В новом тысячелетии можно ожидать фантастических достижений науки и технологии. В технологии перемены будут происходить с небывалой быстротой. Молекулярная биология сделает возможными новые виды генетического вмешательства в организмы животных и растений, а также новые эффективные методы медицинского лечения. Компьютеры и цифровая передача данных откроют новые возможности в бизнесе, образовании
и средствах массовой информации. Библейское наследие призывает нас заботиться о последствиях подобных технологий для людей и окружающей среды. В одной стране могут тратиться значительные усилия на поиски дорогостоящего медицинского лечения какого-то редкого заболевания, в то время как по всему миру миллионы людей умирают из-за отсутствия недорогой вакцины.
Наряду с медицинскими исследованиями мы должны уделять внимание тому, как их плоды распределяются в обществе. Компьютеры в школах - это ценный инструмент для подготовки к будущей работе, и потому нам нужно постараться сделать их более широко доступными для всех детей.Технологические перемены нередко увеличивают разрыв между богатыми и бедными странами и между богатыми и бедными слоями общества внутри страны.
Views 1 724
Rating 4.1 / 5
Added 21.04.2020
Author brat Dorian
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4.1/5 (10)

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