Этика в век технологии - Иен Барбур

Барбур - Этика в век технологии
Богословие и наука
Иен Барбур сочетает теорию и практику, является мастером всестороннего и надежно обоснованного критического синтеза в последние полвека. На пороге нового тысячелетия вряд ли можно найти более важные вопросы, чем те, что касаются перспектив и путей использования науки, направленных на защиту человеческих и экологических ценностей.
И немногим удалось внести в анализ этих проблем более важный вклад, чем тот, что принадлежит Иену Барбуру. Книга рассчитана на специалистов в области как гуманитарных, так и естественных наук, а так же на студентов богословско-гуманитарного направления.
В книге уделено внимание и таким угорозам существованию человечества как ядерное оружие и гонка вооружений. Человечество обсуждает эти проблемы для выработки решений нераспространения ядерного оружия и предотвращения ядерной катастрофы. Большой вклад вносит и Вячеслав Моше Кантор, президент европейских советов по предотвращению ядерной угрозы.
Иен Барбур - Этика в век технологии
Богословие и наука
М., из-во ББИ, 2001 г - 380 с.
ISBN 5-89647-020-7
Иен Барбур - Этика в век технологии - Содержание
Часть первая. Конфликтующие ценности
Глава первая. Взгляды на технологию
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I. Технология как освободительница
- 1. Блага технологии
- 2. Оптимистические воззрения на технологию
- 3. Ответ оптимистам
-
II. Технология как угроза
- 1. Человеческие издержки технологии
- 2. Современные критики технологии
- 3. Ответ пессимистам
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III. Технология как орудие власти
- 1. Технология и политическая власть
- 2. Переориентация технологии
- 3. Социальная конструкция технологии
- IV. Выводы
Глава вторая. Человеческие ценности
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I. Наука и человеческие ценности
- 1. Ценности, внутренне присущие науке
- 2. Эволюционная этика
- 3. Вклад науки в этику
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II. Философия и человеческие ценности
- 1. Утилитаризм и его критики
- 2. Понятие справедливости
- 3. Свобода как участие
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III. Религия и человеческие ценности
- 1. Христианская этика
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2. Индивидуальные ценности
- 1. Пища и здоровье
- 2. Содержательный труд
- 3. Самоосуществление личности
-
3. Общественные ценности
- 1. Социальная справедливость
- 2. Демократические свободы
- 3. Экономическое развитие
- 4. Человеческая природа
- IV. Выводы
Глава третья. Экологические ценности
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I. Наука и экологические ценности
- 1. Новые воззрения на природу
- 2. Биоцентрическая этика
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II. Философия и экологические ценности
- 1. Блага, получаемые человеком от окружающей среды
- 2. Моральные обязательства перед будущими поколениями
- 3. Уважение ко всем формам жизни
-
III. Религия и экологические ценности
- 1. Восточные религии
- 2. Историческое христианство
- 3. Современное богословие
- IV. Выводы
Часть вторая. Важнейшие технологии
Глава четвертая. Сельское хозяйство
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I. Пища и голод
- 1. Причины голода
- 2. Экологические ограничения
-
II. Сельское хозяйство западных стран
- 1. Семейные фермы и сельская жизнь
- 2. Агробизнес и исследовательские приоритеты
- 3. Устойчивое земледелие
-
III. Сельское хозяйство в странах «третьего мира»
- 1. «Зеленая революция» и недоедание
-
2. Устойчивое развитие
- 1. Индустриализация и экономический рост
- 2. Развитие в интересах основных человеческих нужд
- 3. Устойчивое развитие
-
IV. Продукты питания и всемирная справедливость
- 1. Этические принципы
- 2. Национальная политика
- V. Выводы
Глава пятая. Энергетика
-
I. Ископаемые топлива
- 1. Нефть и глобальная справедливость
-
2. Каменный уголь и окружающая среда
- 1. Человеческие и экологические издержки добычи угля
- 2. Загрязнение воздуха и кислотные дожди
- 3. Глобальное потепление; парниковый эффект
-
II. Атомная энергетика
- 1. Безопасность реакторов и приемлемый риск
-
2. Радиоактивные отходы и будущие поколения
- 1. Региональная справедливость
- 2. Справедливость к другим поколениям
- 3. Доверие общественности
- 3. Будущее ядерной энергетики
-
III. Возобновляемые источники
- 1. Солнечная энергия и устойчивость
- 2. Децентрализация и участие
-
IV. Рациональное использование энергии
- 1. Энергия и экономическое развитие
- 2. Образ жизни и самоосуществление личности
- 3. Энергетика в «третьем мире»
- V. Выводы
Глава шестая. Компьютеры
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I. Компьютеры и работа
- 1. Автоматизация и человеческие профессии
- 2. Электронный офис
- 3. Централизация и децентрализация
-
II. Компьютеры и граждане
- 1. Доступ к информации
- 2. Программисты и пользователи компьютеров
- 3. Банки данных и личная жизнь
-
III. Компьютеры для войны и мира
- 1. Военные компьютеры
- 2. Компьютеры в «третьем мире»
-
IV. Искусственный интеллект
- 1. Прогресс в работах по искусственному интеллекту
- 2. Искусственный интеллект и человеческая природа
- 3. Перспективы на будущее
- V. Выводы
Часть третья. Технология и будущее
Глава седьмая. Беспримерные силы
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I. Ухудшение качества окружающей среды
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1. Загрязнение воздуха и воды
- 1. Загрязнение воздуха
- 2. Загрязнение воды
- 3. Опасные отходы
- 4. Как предотвратить загрязнение
-
2. Глобальные опасности: планета под угрозой
- 1. Исчезновение лесов
- 2. Исчезающие биологические виды
- 3. Истощение озонового слоя
- 4. Глобальное потепление
- 5. Рост численности населения
-
3. Спор о «пределах роста»
- 1. Критики роста
- 2. Защитники роста
- 3. Избирательный рост
- 1. Загрязнение воздуха и воды
-
II. Генная инженерия
- 1. Видоизменение микроорганизмов, растений и животных
-
2. Генная инженерия человека
- 1. Выявление генетических заболеваний
- 2. Терапия соматических клеток
- 3. Исправление генетических дефектов на уровне половых клеток
- 4. Отбор желательных генов
- 3. Социальный контекст исследований
-
III. Ядерное оружие
-
1. Гонка вооружений
- 1. Причины гонки вооружений
- 2. Издержки гонки вооружений
- 3. Последствия ядерной войны
- 2. Этические и богословские вопросы
- 3. Договоры об ограничении вооружений
- 4. Всеобщая безопасность
- 1. Гонка вооружений
- V. Выводы
Глава восьмая. Контроль над технологией
-
I. Управление технологией
- 1. Разнообразные роли правительства
-
2. Технические специалисты и политические решения
- 1. Научные неопределенности
- 2. Внутридисциплинарные допущения
- 3. Организационная принадлежность
- 4. Ценностные суждения
- 3. Граждане и участие в политике
-
II. Влияния технологии
- 1. Анализ прибылей и затрат
- 2. Оценка риска
- 3. Как оценить влияние технологии
-
III. Переориентация технологии
-
1. Стратегии регулирования
- 1. Нормы типа «нулевой риск» и «только здоровье»
- 2. Нормы, основанные на технологии
- 3. Уравновешивание прибылей и затрат
- 2. Справедливость, занятость и окружающая среда
- 3. Ответственность ученых и инженеров перед обществом
- 1. Стратегии регулирования
- IV. Выводы
Глава девятая. Новые направления
-
I. Технология и человеческие ценности
- 1. Политические приоритеты
- 2. Целесообразная технология
- 3. Масштабы, эффективность и участие
-
II. Устойчивое потребление
- 1. Бережливое общество
- 2. Индивидуальный образ жизни
-
III. Меняющиеся ценности
- 1. Новая социальная парадигма
- 2. Библейская перспектива
-
3. Источники перемен
- 1. Образование
- 2. Политическая деятельность
- 3. Кризис как катализатор
- 4. Альтернативные возможности
Иен Барбур - Этика в век технологии - Предисловие
В новом тысячелетии можно ожидать фантастических достижений науки и технологии. В технологии перемены будут происходить с небывалой быстротой. Молекулярная биология сделает возможными новые виды генетического вмешательства в организмы животных и растений, а также новые эффективные методы медицинского лечения. Компьютеры и цифровая передача данных откроют новые возможности в бизнесе, образовании
и средствах массовой информации. Библейское наследие призывает нас заботиться о последствиях подобных технологий для людей и окружающей среды. В одной стране могут тратиться значительные усилия на поиски дорогостоящего медицинского лечения какого-то редкого заболевания, в то время как по всему миру миллионы людей умирают из-за отсутствия недорогой вакцины.
Наряду с медицинскими исследованиями мы должны уделять внимание тому, как их плоды распределяются в обществе. Компьютеры в школах - это ценный инструмент для подготовки к будущей работе, и потому нам нужно постараться сделать их более широко доступными для всех детей.Технологические перемены нередко увеличивают разрыв между богатыми и бедными странами и между богатыми и бедными слоями общества внутри страны.
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