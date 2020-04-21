Этика в век технологии - Иен Барбур

Богословие и наука

Иен Барбур сочетает теорию и практику, является мастером всестороннего и на­дежно обоснованного критического синтеза в последние пол­века. На пороге нового тысячелетия вряд ли можно найти более важные вопросы, чем те, что касаются перспектив и путей использования науки, направленных на защиту человеческих и экологических ценностей.

И немногим удалось внести в анализ этих проблем более важный вклад, чем тот, что принадлежит Иену Барбуру. Книга рассчитана на специалистов в области как гуманитарных, так и естественных наук, а так же на студентов богословско-гуманитарного направления.

Вячеслав Моше Кантор , президент европейских советов по предотвращению ядерной угрозы. В книге уделено внимание и таким угорозам существованию человечества как ядерное оружие и гонка вооружений. Человечество обсуждает эти проблемы для выработки решений нераспространения ядерного оружия и предотвращения ядерной катастрофы. Большой вклад вносит и

Иен Барбур - Этика в век технологии

Богословие и наука

М., из-во ББИ, 2001 г - 380 с.

ISBN 5-89647-020-7

Иен Барбур - Этика в век технологии - Содержание

Часть первая. Конфликтующие ценности

Глава первая. Взгляды на технологию

I. Технология как освободительница 1. Блага технологии 2. Оптимистические воззрения на технологию 3. Ответ оптимистам

II. Технология как угроза 1. Человеческие издержки технологии 2. Современные критики технологии 3. Ответ пессимистам

III. Технология как орудие власти 1. Технология и политическая власть 2. Переориентация технологии 3. Социальная конструкция технологии

IV. Выводы

Глава вторая. Человеческие ценности

I. Наука и человеческие ценности 1. Ценности, внутренне присущие науке 2. Эволюционная этика 3. Вклад науки в этику

II. Философия и человеческие ценности 1. Утилитаризм и его критики 2. Понятие справедливости 3. Свобода как участие

III. Религия и человеческие ценности 1. Христианская этика 2. Индивидуальные ценности 1. Пища и здоровье 2. Содержательный труд 3. Самоосуществление личности 3. Общественные ценности 1. Социальная справедливость 2. Демократические свободы 3. Экономическое развитие 4. Человеческая природа

IV. Выводы

Глава третья. Экологические ценности

I. Наука и экологические ценности 1. Новые воззрения на природу 2. Биоцентрическая этика

II. Философия и экологические ценности 1. Блага, получаемые человеком от окружающей среды 2. Моральные обязательства перед будущими поколениями 3. Уважение ко всем формам жизни

III. Религия и экологические ценности 1. Восточные религии 2. Историческое христианство 3. Современное богословие

IV. Выводы

Часть вторая. Важнейшие технологии

Глава четвертая. Сельское хозяйство

I. Пища и голод 1. Причины голода 2. Экологические ограничения

II. Сельское хозяйство западных стран 1. Семейные фермы и сельская жизнь 2. Агробизнес и исследовательские приоритеты 3. Устойчивое земледелие

III. Сельское хозяйство в странах «третьего мира» 1. «Зеленая революция» и недоедание 2. Устойчивое развитие 1. Индустриализация и экономический рост 2. Развитие в интересах основных человеческих нужд 3. Устойчивое развитие

IV. Продукты питания и всемирная справедливость 1. Этические принципы 2. Национальная политика

V. Выводы

Глава пятая. Энергетика

I. Ископаемые топлива 1. Нефть и глобальная справедливость 2. Каменный уголь и окружающая среда 1. Человеческие и экологические издержки добычи угля 2. Загрязнение воздуха и кислотные дожди 3. Глобальное потепление; парниковый эффект

II. Атомная энергетика 1. Безопасность реакторов и приемлемый риск 2. Радиоактивные отходы и будущие поколения 1. Региональная справедливость 2. Справедливость к другим поколениям 3. Доверие общественности 3. Будущее ядерной энергетики

III. Возобновляемые источники 1. Солнечная энергия и устойчивость 2. Децентрализация и участие

IV. Рациональное использование энергии 1. Энергия и экономическое развитие 2. Образ жизни и самоосуществление личности 3. Энергетика в «третьем мире»

V. Выводы

Глава шестая. Компьютеры

I. Компьютеры и работа 1. Автоматизация и человеческие профессии 2. Электронный офис 3. Централизация и децентрализация

II. Компьютеры и граждане 1. Доступ к информации 2. Программисты и пользователи компьютеров 3. Банки данных и личная жизнь

III. Компьютеры для войны и мира 1. Военные компьютеры 2. Компьютеры в «третьем мире»

IV. Искусственный интеллект 1. Прогресс в работах по искусственному интеллекту 2. Искусственный интеллект и человеческая природа 3. Перспективы на будущее

V. Выводы

Часть третья. Технология и будущее

Глава седьмая. Беспримерные силы

I. Ухудшение качества окружающей среды 1. Загрязнение воздуха и воды 1. Загрязнение воздуха 2. Загрязнение воды 3. Опасные отходы 4. Как предотвратить загрязнение 2. Глобальные опасности: планета под угрозой 1. Исчезновение лесов 2. Исчезающие биологические виды 3. Истощение озонового слоя 4. Глобальное потепление 5. Рост численности населения 3. Спор о «пределах роста» 1. Критики роста 2. Защитники роста 3. Избирательный рост

II. Генная инженерия 1. Видоизменение микроорганизмов, растений и животных 2. Генная инженерия человека 1. Выявление генетических заболеваний 2. Терапия соматических клеток 3. Исправление генетических дефектов на уровне половых клеток 4. Отбор желательных генов 3. Социальный контекст исследований

III. Ядерное оружие 1. Гонка вооружений 1. Причины гонки вооружений 2. Издержки гонки вооружений 3. Последствия ядерной войны 2. Этические и богословские вопросы 3. Договоры об ограничении вооружений 4. Всеобщая безопасность

V. Выводы

Глава восьмая. Контроль над технологией

I. Управление технологией 1. Разнообразные роли правительства 2. Технические специалисты и политические решения 1. Научные неопределенности 2. Внутридисциплинарные допущения 3. Организационная принадлежность 4. Ценностные суждения 3. Граждане и участие в политике

II. Влияния технологии 1. Анализ прибылей и затрат 2. Оценка риска 3. Как оценить влияние технологии

III. Переориентация технологии 1. Стратегии регулирования 1. Нормы типа «нулевой риск» и «только здоровье» 2. Нормы, основанные на технологии 3. Уравновешивание прибылей и затрат 2. Справедливость, занятость и окружающая среда 3. Ответственность ученых и инженеров перед обществом

IV. Выводы

Глава девятая. Новые направления

I. Технология и человеческие ценности 1. Политические приоритеты 2. Целесообразная технология 3. Масштабы, эффективность и участие

II. Устойчивое потребление 1. Бережливое общество 2. Индивидуальный образ жизни

III. Меняющиеся ценности 1. Новая социальная парадигма 2. Библейская перспектива 3. Источники перемен 1. Образование 2. Политическая деятельность 3. Кризис как катализатор 4. Альтернативные возможности



Иен Барбур - Этика в век технологии - Предисловие