Цыпин - История Европы - дохристианской и христианской - 6 томов
Об истории Европы написаны сотни тысяч книг и миллионы статей. Большинство из них посвящено частным темам либо отдельным странам, регионам и эпохам. Но существует немало и таких работ, которых охватывают, по замыслу авторов, всю европейскую историю. Поэтому еще раз приниматься за труд, темой которого является история этой части света, разумно лишь в том случае, если во всех наличных публикациях имеются изъяны, которые можно попытаться избежать. А они в них действительно есть. Автор мог убедиться в этом, когда приступил к преподаванию европейской истории в Московской духовной академии. Из множества книг, тематически соответствующих этому курсу, однотомных и многотомных, российских и переводных, не оказалось ни одной, которая бы могла вполне удовлетворить как самого преподавателя, так и студентов православной школы в концептуальном отношении. Кроме того, практически во всех отечественных и западных историях Европы имеются очевидные диспропорции, и связаны они с тем обстоятельством, что в российской школе из европейской истории изымается история России, которая преподается у нас в виде самостоятельной дисциплины, и подобное разделение материала отражается в литературе, а в западных трудах по европейской истории российская тематика оказывается либо за бортом, либо на недостойных ее задворках, по причине вековых предрассудков. В последнее время их принято называть русофобией — термин, представляющийся чрезмерно эмоциональным и не вполне корректным, по крайней мере, относительно личных убеждений многих ученых.
Этим дефектом не страдал, например, А. Тойнби, но выйти вполне из плена сложившихся на Западе стереотипов не мог и он, так что даже в его грандиозном труде «Постижение истории» Россия хотя и присутствует, но не в меру ее действительной роли в мировом историческом процессе. Выразительным примером не вполне добросовестной интерпретации российской истории на фоне общеевропейской может послужить переведенная на русский язык книга норманна дэвиса «История Европы». Ее автор специально занимался славистикой и, казалось бы, благодаря этим своим штудиям, мог более основательно и справедливо представить роль России в драме европейской истории, но получилось нечто обратное: помимо традиционных на Западе предубеждений, Дэвис обогатил свою палитру еще и красками, позаимствованными у наших польских или «рутенских» доброжелателей, хотя книга его не лишена достоинств, написана по-журналистски занимательно.
Как в отечественные, так и в западные курсы по истории Европы входит, естественно, Византия. Среди западных историков есть ученые, которые способны достойно оценить величие Ромейской империи, нигде и никогда не превзойденную духовную высоту и рафинированность ее культуры, но это относится к тем из них, кто специально занимается ею, — к византологам, и лишь к лучшим из них. Когда же Византия включается в общеевропейский контекст, то западному ученому избавиться из плена Гиббоновой схемы, построенной на откровенной и демонстративной византининофобии, практически не удается. От нее не свободны до конца и наши отечественные историки. Речь идет не о византологах, а о тех авторах, которые пишут на западные сюжеты и участвуют при этом в написании трудов, посвященных европейской истории. Диспропорции в соотношении уже самих объемов текстов, посвященных в них, с одной стороны, западным, а с другой — синхронным им византийским сюжетам, поражают воображение. Что же касается основной идеи предлагаемого вниманию читателей труда, то она выражена в самом его названии: «История Европы: дохристианской и христианской», призванном обозначить главную тему и центральный нерв европейской истории. Что таким нервом служит христианство, — это очевидность, признание которой не предполагает определенных мировоззренческих предпосылок, а только добросовестный взгляд на предмет, называемый европейской историей. С констатацией именно этого обстоятельства органически связано и видение автором главной интриги истории европейского и средиземноморского региона в соотношении таких ключевых для нее метаисторических символов, как Рим — Новый Рим и Третий Рим, с одной стороны, преемствующих один другому, а с другой — синхронно сопребывающих.
Автор не ставил перед собой задачи расширить объем конкретных знаний по истории Европы, ввести, как принято говорить на академическом жаргоне, в научный оборот новые документы, выявить ранее не известные факты. Свою задачу он видит в том, чтобы, опираясь на уже выполненные научные исследования, корректно и с соблюдением должных пропорций, изложить исторический материал исходя из такого видения драмы европейской истории, которое вытекает уже из самой его принадлежности к Православной Церкви.
В достаточной ли мере он вооружен для подобного труда? Судить об этом предстоит читателю, предупреждая которого можно лишь указать на первое, филологическое в области германистики, и второе, богословское образование автора, обозначить сферу его профессиональных интересов: история Церкви и каноническое право, — и дилетантских: всемирная и российская история, этнология и этнография, история искусства. Взяться за подобное предприятие при столь очевидных лакунах в историческом образовании его побудило, в частности, и такое соображение, что едва ли вообще могут сыскаться профессионалы, которые бы специально занимались всеми периодами европейской истории и всеми регионами, на пространстве которых она протекала. Подобные труды поэтому более ответственно могут выполнять лишь содружества, объединяющие историков разного профиля, но у коллективных изданий есть неизбежный порок: в них теряется целостность видения хода истории, а когда общая концепция задается в заранее готовом виде и все, что не умещается в нее, безжалостно отсекается, то возникает гнетущее впечатление идеологической за-шоренности, тем худшее, что чаще всего она оказывается казенной и официозной. Поэтому есть смысл в том, чтобы за труды, превосходящие круг профессиональных знаний авторов ввиду широты своей тематики, принимались также и одиночки.Относительно хронологических границ предлагаемого труда — это именно история, без археологии, в старинном смысле этого термина, иначе говоря, — это история европейской цивилизации, а не археологических культур. Спускаясь в глубину прошедших веков европейской истории, автор остановился на ступени, обозначающей рубеж III и II тысячелетий до Рождества Христова. Именно тогда на Крите сложилась развитая цивилизация, переросшая рамки археологической культуры. Для других регионов Европы — это другие эпохи. Систематическое изложение истории этих регионов, собственно, и начинается в предлагаемом труде в каждом случае с того момента, когда там происходила подобная метаморфоза, связанная обыкновенно с появлением письменности, государства, городов. В христианскую эпоху включение новых стран и народов в поток истории в Европе сопряжено было с их крещением. Ио имели место и исключения: для Хазарского каганата параллельное значение имело принятие иудейской религии, для Булгарии — ислама.
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы - дохристианской и христианской - в 16 томах
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011-2016
ISBN 978-5-7533-0580-0
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 1 - Истоки европейской цивилизации
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 368 с.
ISBN 978-5-7533-0581-7 (т. 1)
ISBN 978-5-7533-0580-0
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 1 - Истоки европейской цивилизации
Предисловие
Введение
1. География Европы
2. христианская цивилизация Европы
Глава 1. Историографический очерк
1. обзор историософских идей
2. Историография эгейской цивилизации
3. Историография античной эллинской цивилизации ...
4. Историография древнего рима
5. Византология
6. Славистика и балканистика
7. Историография россии
8. Медиевистика Запада
9. Историография Западной Европы нового времени ...
Глава 2. Доисторическая Европа.
Рубеж III—II тысячелетий до Р. Х
1. расовый состав европейского населения
2. Археологические культуры Европы рубежа III и II тысячелетий до р. х
3. Языки народов Европы рубежа III и II тысячелетий
4. Индоевропейские языки
5. Этногенез в Европе
6. Демографическая ситуация в Европе
Глава 3. Критская цивилизация
1. География Крита и островов Эгейского моря
2. Доисторический Крит и Архипелаг
3. Начало минойской цивилизации на Крите
4. расцвет минойской цивилизации
5. Падение минойской культуры на Крите
Глава 4. Микенская цивилизация
1. География континентальной Греции
2. Доэллинское население Греции
3. Заселение Греции ахейцами
4. Микенская Греция
5. Троянская война и упадок микенской цивилизации ..
Глава 5. Эллада в эпоху дорийского завоевания
1. Этническая карта Европы в конце II тысячелетия
2. Племена Северной Греции
3. Дорийское завоевание микенской Греции
4. Эллада в эпоху дорийского господства (XI-IX века до P. X.)
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 2 - Античная Греция
М. : Изд-во сретенского монастыря, 2011. — 424 с.
ISBN 978-5-7533-0582-4 (т. 2)
ISBN 978-5-7533-0580-0
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 2 - Античная Греция - Содержание
Глава 1. Эпоха архаики
1. культурное возрождение
2. великая колонизация
3. религиозный культ и культура архаической Греции
4. Быт и хозяйство архаической Греции
5. Греческий полис
6. спарта и другие полисы Иелопоннеса
7. критские полисы
8. Фивы и другие полисы Беотии и Фессалии
9. афины и аттика
10. островные полисы
11. Малоазийские полисы
12. великая Греция и народы сицилии
13. колонии северного Причерноморья
14. народы северного Причерноморья
Глава 2. Классическая Греция
1. персидская держава
2. Греко-персидская война
3. Греция в середине V века
4. афины в век перикла
5. пелопоннеская война
6. Эллада в первой половине IV века
7. Эллинская цивилизация классической эпохи
Глава 3. Эпоха Александра Македонского
1. северные соседи Эллады
2. Македония
3. царь Македонии Филипп II
4. александр Македонский и Эллада
5. восточный поход александра
6. смерть александра и его наследие
Глава 4.Эпоха эллинизма
1. диадохи
1. Египет птолемеев
2. Эллинистический восток
3. пергамское царство
4. понтийское царство
5. северное причерноморье в эпоху эллинизма
6. Македония и Греция в эпоху эллинизма
7. сиракузы
8. Эллинистическая культура
9. Экономика эллинистического мира
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 3 - Рим в эпоху царей и республики
М. : Изд-во сретенского монастыря, 2011. — 632 с.
ISBN 978-5-7533-0583-1 (т. 3)
ISBN 978-5-7533-0580-0
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 3 - Рим в эпоху царей и республики - Содержание
Глава 1. Италия в начале I тысячелетия до Р. Х
1.племенной мир Западной и центральной Европы в первой половине I тысячелетия до р. х
2. География Апеннинского полуострова
3. этническая карта древней Италии
4. этруски
5. латины и древний Яаций
Глава 2. Рим в эпоху царей
1. топография рима
2. ромул и основание рима
3. История рима от Иумы помпилия до анка Марция..
4. рим под властью этрусских царей
5. религия римлян
6. цивилизация рима царской эпохи
Глава 3. Римская республика
1. учреждение республики
2. Государственное устройство римской республики ..
3. противостояние патрициев и плебеев
4. войны рима с соседями
5. Галлы в стенах рима
6. экспансия рима в Италии
7. победоносная война с пирром
8. объединенная Италия
Глава 4. Рим в эпоху Пунических войн
1. карфаген
2. первая пуническая война
3. в промежуток между первой и второй пуническими войнами
4. противостояние рима и карфагена в Испании
5. вторая пуническая война
6. войны на Балканах, в Малой Азии и Испании
7.рим в период между второй и третьей пуническими войнами
8. третья пуническая война
9. римская империя
Глава 5. Имперская экспансия и кризис республики
1. сицилийская война
2. реформы Гракхов
3. Югуртинская война
4. война римлян с кимврами и тевтонами и карьера Гая Мария
5. война рима с италийскими союзниками
6. соперничество Мария и суллы и гражданская война
7. диктатура суллы
8. война с лепидом и серторием
9. восстание спартака
10. война с Митридатом и возвышение помпея
11. Заговор катилины
12. первый триумвират
13. Галлия и ее завоевание цезарем
14. вооруженная борьба цезаря с помпеем
15. «вечная диктатура» цезаря
16. убийство цезаря
17. римская цивилизация республиканской эпохи
18. экономика и социальная структура рима республиканской эпохи
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 4 - История Рима эпохи принципата. Часть 1
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 640 с.
ISBN 978-5-7533-0584-8 (т. 4)
ISBN 978-5-7533-0580-0
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 4 - История Рима эпохи принципата. Часть 1 - Содержание
Глава 1. Век Августа
1.Политическое противостояние в Риме после убийства Цезаря
2. Путь Октавиана на вершину власти
3. Политическая система принципата и внутренняя политика Августа
4. Включение в состав империи Альпийского региона, Паннонии и Иллирика
5. Римские провинции и войны на границах империи
6. Рождество Спасителя
7. Римская культура в золотой век Августа
8. Смерть Августа
Глава 2. Эпоха Юлиев и Флавиев
1. Племенной мир Европы на рубеже эр
2. Правление Тиберия
3. Распятие и воскресение Спасителя
4. Правление Калигулы
5. Правление Клавдия
6. Завоевание Британии
7. Правление Нерона
8. Год четырех императоров
9. Правление Веспасиана
10. Правление Тита
11. Правление Домициана
12. Структура римского общества I столетия от Р. Х.
13. Экономика Римской империи эпохи раннего принипата
14. Религиозная жизнь и культура эпохи Клавдиев и Флавиев
15. Быт и нравы римского общества I столетия
16. Церковь в Апостольский век
Глава 3. Эпоха Антонинов
1. Правление Нервы
2. Правление Траяна
3. Завоевание Дакии
4. Правление Адриана
5. Правление Антонина Пия
6. Правление Марка Аврелия
7. Коммод и конец династии Антонинов
8. Римская цивилизация эпохи Антонинов
9. Церковь в век Антонинов
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 5 - История Рима эпохи принципата. Часть 2
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 368 с.
ISBN 978-5-7533-0585-5 (т. 5)
ISBN 978-5-7533-0580-0
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 5 - История Рима эпохи принципата. Часть 2 - Содержание
Глава 4. Европейские провинции Рима
1. Административная структура империи
2. Италия
3. Сицилия и Сардиния с Корсикой
4. Испания
5. Галлия
6. Германия
7. Британия
8. Альпийские провинции
9. Дунайские и Балканские провинции
10. Грекоязычные провинции Европы
11. Крым и Боспорское царство
Глава 5. Империя в кризисе
1. Правление Пертинакса и Дидия
2. Правление Септимия Севера
3. Правление Каракаллы
4. Императоры Макрин и Элагабал
5. Правление Александра Севера
6. Император Максимин и гражданская война
7. Римская империя в правление Гордиана III
8. Правление Филиппа Араба
9. Готы и их появление на границе империи
10. Правление Деция
11. Императоры Требониан Галл и Эмилиан
12. Распад империи при императорах Валериане и Галлиене
13.Цивилизация Римской империи в эпоху кризиса
14.Церковь в третьем столетии
Глава 6. Доминат и тетрархия
1. Начало восстановления империи при Клавдии II
2. Правление Аврелиана
3. Реванш сената в правление Тацита
4. Правление Проба
5. Императоры Кар и Нумериан
6. Правление императора Диоклетиана
7. Тетрархия
8. Церковь в последние десятилетия III века
9. Гонение Диоклетиана
10. Преемники Диоклетиана и продолжение гонений
11. Прекращение гонений и конец эпохи
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 6 - Римская империя и переселение народов. Часть 1
М. : Изд-во сретенского монастыря, 2013. — 896 с.
ISBN 978-5-7533-0743-9 (т. 6)
ISBN 978-5-7533-0580-0
Протоиерей Владислав Цыпин - История Европы: дохристианской и христианской - в 16 томах - Том 6 - Римская империя и переселение народов. Часть 1 - Содержание
Глава 1. Эпоха святого Константина Великого
1. Граница эпох
2. Биография константина до начала его правления
3. обращение константина и его победа над максенцием
4. миланский эдикт
5. святой константин на пути к единовластию
6. Церковь в период от издания миланского эдикта до Никейского собора
7. никейский собор
8. новый рим — константинополь
9. Империя под властью святого константина
10.Церковная жизнь после никейского собора
Глава 2. Римская империя в IV столетии
1. наследники святого константина
2. Единовластие констанция II
3. Церковь в правление сыновей святого константина
4. правление ренегата
5. Император Иовиан
6. Империя при валентиниане и валенте
7. Этническая карта варварской Европы в IV столетии
8. Гунны в Европе и начало переселения народов
9. правление Грациана и валента
10.Эпоха святого Феодосия великого
12. Церковь на пути ко II вселенскому собору
13. II вселенский собор
14. Церковь в конце IV века
15. Цивилизация римской империи IV века
Глава 3. Римская империя в V столетии
1. правление Аркадия и Гонори
2. падение рима
3. правление Феодосия II и Гонория
4.Церковь в эпоху святого Иоанна Златоуста и блаженного Августина
5. правление Феодосия II и валентиниана III
6. третий вселенский собор
7. разбойничий собор в Эфесе
8. варварские королевства в пределах империи
9. держава Аттилы и ее крах
10. правление маркиана и валентиниана III
11. Четвертый вселенский собор
12. правление императора льва
13. правление императора Зенона
14. правление императора Анастасия
15. Церковь во второй половине V — начале VI века
16. Цивилизация римской империи V столетия
Глава 4. Германские королевства и варварские народы Европы
1. теодорих великий и королевство остготов
2. королевство вестготов
3. королевство свевов
4. королевство бургундов
5. королевство франков и хлодвиг
6. Завоевание Британии англосаксами
7. Ирландия
9.Германские народы скандинавии и Центральной Европы
10. народы восточной Европы
11. славянский мир
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