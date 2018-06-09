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Десницкий - Пророки Израиля

Андрей Десницкий - Пророки Израиля
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies
Series Библейские переводы Андрея Десницкого (5 books)
Библейские переводы Андрея Десницкого
Эта книга — второй сборник моих переводов библейских книг. Первый был посвящен вождям и царям Древнего Израиля, в него вошли многие исторические книги Ветхого Завета (как говорят христиане) или Танаха (так этот сборник называют иудеи).
В этот сборник включены другие библейские книги, а именно пророческие. Правда, состав сборника отличается от того, что мы обычно видим в разделе пророчеств в изданиях Библии: здесь представлены только две большие пророческие книги (Исайи и Иезекииля) и двенадцать так называемых «малых пророков» — это название отражает, конечно, сравнительно небольшой размер книг, носящих их имена, а вовсе не их роль в истории.
В сборнике нет книг Иеремии и Даниила, которые мне просто не доводилось переводить, зато в него вошла книга Иова, ее обычно относят к книгам Премудрости вместе с Притчами и Экклезиастом.
Несколько слов надо сказать и о порядке книг. Сначала идут большие книги пророков: Исайи и Иезекииля, а затем — малые книги в примерном хронологическом порядке, в зависимости от того, ключевые события какой из книг произошли раньше. Этот порядок отличается от того, который встречается в обычных изданиях Библии. Последней идет книга Иова, поскольку она, судя по всему, была написана позднее, чем все остальные книги в сборнике (а возможно, вообще последней из всех книг Танаха или Ветхого Завета).
Впрочем, трудно бывает провести границу между историческим повествованием и пророчеством в Библии. Книги того и другого рода говорят примерно об одних и тех же событиях, но библейский повествователь сообщает нам, как те или иные события произошли, а пророк предлагает взглянуть на них глазами Бога и задуматься об их глубинном смысле и о том, что может произойти дальше. В этом пророчества похожи на книги Премудрости: они говорят о главном на примере повседневного. И книга Иова в этом смысле ближе к пророческим, чем любая другая: она построена из напряженных диалогов людей, которые ссылаются на высший авторитет и стараются понять устройство мироздания и свое место в нем. Именно этим и занимались пророки.
Пророки — не столько предсказатели будущего, сколько люди, глядящие на современность глазами вечности. Они сурово говорят с теми, кто ищет в вере удовлетворения собственных потребностей, а заповеди исполняет избирательно. Им они напоминают: Бог не примет жертв и молитв от человека, который угнетает ближних, а народ, забывший о справедливости и милосердии, ждут тяжелые бедствия. Все это они говорят ярким, образным языком, приводят множество примеров и намекают на события, известные их слушателям.
Вот поэтому нам сегодня бывает трудно понять пророков: они постоянно ссылаются на обстоятельства, которые мы представляем себе плохо. Далеко не все пророчества датированы, т. е. привязаны к каким-то определенным событиям во времени, их язык полон ярких метафор, которые сегодня бывает трудно интерпретировать. Поэтому переводы нередко отличаются друг от друга — наиболее сложные случаи отмечаются в примечаниях, где приведены альтернативные варианты перевода. Особенно много таких мест в книге Иова — своего рода развернутой притче о невинном страдальце, удивительной загадке, на которую может быть дано больше одного правильного ответа.
И все же, поскольку это издание предназначено для широкого читателя, в нем нет развернутых комментариев — если бы они были, то заняли бы не меньше места, чем сам текст. Не хотелось и произвольно отбирать лишь некоторые из множества разнообразных сведений об истории и культуре древнего Ближнего Востока, о возможных смыслах оригинала и связях этих книг с другими книгами, причем не только библейскими. Поэтому полноценный комментарий к пророческим книгам и книге Иова остается делом возможного будущего.
Пророческие книги даны здесь в авторском варианте перевода, который был использован при создании полного перевода Библии под названием «Библия в современном русском переводе» (Москва, 2015). Иногда этот перевод называют Заокским, поскольку центр работы над ним находился в г. Заокский Тульской области. При подготовке окончательного издания выполненные мной черновики были существенно отредактированы, и здесь вниманию читателя предложен авторский вариант перевода.
Книга Иова была переведена для Российского Библейского общества и вышла сначала в сборнике «Ветаий Завет: перевод с древнееврейского. Притчи. Книга Экклезиаста. Книга Иова» (Москва, 2000), а затем в отредактированном виде в издании «Библия. Современный перевод» (Москва, 2011). Здесь тоже приводится авторский вариант перевода.
Все переводы были выполнены с т. н. Масоретского текста, написанного на древнееврейском языке. Существуют и другие библейские рукописи, например древнегреческий перевод под названием Септуагинта. Русский Синодальный перевод, хорошо известный большинству читателей, содержит добавления и правки именно по греческим и зависящим от них церковнославянским рукописям.
Но этот перевод следует еврейскому Масоретскому тексту, кроме тех случаев, когда он неясен, — такие места отдельно оговариваются в примечаниях. Нумерация глав и стихов при этом следует русской традиции (Синодальному переводу). Те случаи, когда издания Масоретского текста содержат другую нумерацию, тоже отмечены в примечаниях. Номера стихов вынесены на поля книги, чтобы не разбивать цельный текст.
Слово «Господь», набранное малыми прописными буквами, используется в тексте в тех случаях, где в древнееврейском оригинале стоит Имя Божие, открытое Моисею (см. 3-ю главу книги Исход, не вошедшей в это издание). Так оно переводится традиционно, но важно отметить, что в оригинале стоит имя собственное, точное произношение которого нам сегодня не известно.
Свои отзывы об этой книге вы можете отправить по адресу: [email protected].
Андрей Десницкий

Андрей Десницкий - Пророки Израиля

М.: РИПОЛ классик, 2018. - 576 с. : ил. - (Библейские переводы Андрея Десницкого).
ISBN 978-5-386-10750-5

Андрей Десницкий - Пророки Израиля

Предисловие
  • Исайя: Пророк с большой буквы
  • Иезекииль: Слава Господня на реках Вавилонских
  • Амос: «Господь взял меня от стад»
  • Осия: Неверность Израиля
  • Михей: «Мой народ, что Я сделал тебе?»
  • Иоиль: Нашествие саранчи
  • Авдий: Возмездие Эдому
  • Иона: Непокорный пророк:
  • Наум: Гибель Ниневии
  • Софония: День Господень
  • Аввакум: Дозорный на башне
  • Аггей: Время строить Храм
  • Захария: «Твой царь к тебе приходит»
  • Малахия: «Не один ли у всех нас Отец?»
  • Иов: Страдалец спорит с Богом

Андрей Десницкий - Пророки Израиля - Исайя: пророк с большой буквы

Пророк Исайя для библейской традиции — главный Пророк, как для русской литературы Пушкин — главный Поэт. В его книге мы находим практически всё, что встречается и в Аругих пророческих книгах: пламенные обличения современников, отзывы на текущие исторические события, странные образы из далекою будущего, но прежде всего — яркий, независимый характер самого пророка, который остается верен своему призванию в любых обстоятельствах. Ею имя означает «Спасение Господне», и такова же основная суть его проповеди.
Он жил во второй половине VIII века до н. э. в Южном (Иудейском) царстве, когда над ним нависла угроза ассирийского завоевания (в 722 г. ассирийцы захватили и разрушили столицу Северного Израильского царства). Исайя был близок к царскому двору, и в этих внешних опасностях он видел повод для внутреннего изменения народа, которое должно было начаться с его правителей и вождей. Увы, такая весть почти всегда оказывается непопулярной и наводит на тех, кто ее несет, много страданий; не стал исключением и Исайя.
Но он говорит не только о пороках своего народа — в этой книге мы видим осмысление истории Израиля и всего человечества как магистральной дороги, по которой они через все трудности и паления возвращаются к своему Творцу. А грядущая национальная катастрофа (которой станет вавилонский плен в VI в. до н. э.) — это прежде всего средство пробудить народ от духовной спячки, указать ему на истинные ценности.
Исайя не доживет до плена, но, начиная с 40-й главы этой книги, речь в ней идет о скором его окончании. Вполне очевидно, что главы были написаны спустя примерно полтора века после смерти иерусалимского пророка. Вероятно, они были присоединены к книге потому, что эти пророчества продолжают линию Исайи Иерусалимского, а возможно, написаны кем-то из учеников его учеников. Именно здесь мы находим пронзительные строки о страдающем Слуге Господнем — в них последующая традиция будет видеть указания на страдающего Мессию, призванного избавить Израиль и все человечество от грехов. И в этих же главах мы с особой ясностью видим человечество как единую семью, в которой Израилю отведена особая роль, но Господу дорог каждый народ.
Начиная с 56-й главы контекст снова меняется: израильтяне снова живут в родной земле, отстраивают Иерусалим и Храм. По-видимому, перед нами произведение уже третьего автора, но он по-прежнему тесно связан по своему строю мысли и по форме выражения с Исайей Иерусалимским, величайшим пророком VIII в.
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Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2018
Author brat Oleksiy
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