Библия — самая переводимая книга в человеческой истории, и она всегда была таковой. К 1000 г. н. э. она была переведена на 19 языков, к 1500 г. — на 50, к 1900 г. — на 620, а в 2005 г. таких языков было уже 2403: на 426 существовал по меньшей мере один перевод полной Библии, на 1115 — Нового Завета, на 862 — отдельных библейских книг.

Общее число языков в мире назвать трудно, обычные оценки колеблются от 5 до 6 тысяч, ведь не всегда язык можно однозначно отличить от диалекта, и к тому же некоторые из них вымирают, когда новые поколения переходят на более перспективные «большие» языки. В любом случае понятно, что процесс перевода Писания продолжается с невиданным прежде размахом, и в XXI в. переводчикам еще хватит работы.

Все больше библейских переводов выходит в наше время и в России: и на русский язык, на который она давно переведена, и на другие языки народов нашей страны, на которые она прежде не переводилась или переводилась частично.

Эти переводы различаются по многим признакам и вызывают разные отклики. Некоторые переводы делаются вдохновенными одиночками, но над большинством трудятся специально подготовленные переводческие команды.

Андрей Сергеевич Десницкий - Современный библейский перевод - теория и методология

М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. - 432 с.

ISBN 978-5-7429-0972-9

На обложке: фрагмент фрески с изображением пророка Даниила. Храм св. Николая в Мариово (Македония). XIII век.

Андрей Десницкий - Современный библейский перевод - теория и методология - Содержание

Введение

1. Перевод и все остальное

1.1. Что такое перевод?

1.1.1. Частный случай коммуникации

1.1.2. Перевод и пересказ

1.1.3. Принцип эквивалентности

1.1.4. Искусство, наука, ремесло?

1.2. Библия как Писание

1.2.1. Откровение на человеческом языке

1.2.2. Библия о языке

1.2.3. Отцы Церкви о языке

2. Развитие теории

2.1. От Цицерона до наших дней

2.2. От динамического эквивалента к функциональному

2.2.1. Найда и Тэйбер: динамический эквивалент

2.2.2. Слабые места и их критика

2.2.3. Найда и де Ваард: функциональный эквивалент

2.2.4. Идеи Найды на постсоветском пространстве

2.3. Релевантность вместо эквивалента

2.3.1. Цена, качество и понимание

2.3.2. Когнитивная лингвистика и эмансипация метафоры

2.3.3. Типология переводов по Гутту

2.4. Скопос и функция

2.4.1. Скопос вместо эквивалента

2.4.2. Типология переводов по Норд

2.4.3. Критика и практика

2.5. От эквивалентов к фреймам

2.6. Литературность перевода

2.7. Перевод как диалог культур

2.7.1. Перевод или перенос?

2.7.2. Пример адиукру

2.7.3. Проблемы инкультурации

2.8. Сознательная дословность

2.9. Перевод и богословие

2.9.1. Принцип иконичности

2.9.2. Переводчик рядом с богословом

2.9.3. Метафора как богословская проблема

2.10. Современная теория библейского перевода: итоги

2.10.1. Новейшие веяния

2.10.2. Достаточно ли у нас теорий?

2.10.3. Итоговые тезисы

3. Модельный ряд

3.1. Узловые точки выбора

3.1.1. Отчуждение или приручение?

3.1.2. Для кого и для чего перевод?

3.1.3. Развилки

3.2. Разнообразие моделей

3.2.1. NBV: организация проекта

3.2.2. Африкаанс: языковая экология

3.2.3. Три модели русского перевода

3.3. Послание Иуды в трех переводах

3.3.1. Литургический перевод

3.3.2. Филологический перевод

3.3.3. Общедоступный или миссионерский перевод

3.3.4. Краткое сравнение

3.4. Русские Библии: краткий обзор

3.4.1. Синодальный перевод (СП)

3.4.2. «Современный перевод» (БСП)

3.4.3. Центральноазиатский перевод (ЦАР)

3.4.4. Перевод свидетелей Иеговы (ПНМ)

3.4.5. Перевод МБО (БМБО)

3.4.6. Переводы РБО (РВ, БСР)

3.4.7. Перевода Заокского института (НЗК+)

3.4.8. Образцы для сравнения

4. Как это делается?

4.1. Перед началом работы

4.1.1. Рамки

4.1.2. Участники проекта

4.1.3. Ресурсы

4.1.4. Цели

4.1.5. Задачи

4.1.6. Процедуры

4.2. Отдельные слова

4.2.1. Общие замечания

4.2.2. Имена собственные

4.2.3. Реалии

4.2.4. Концепты

4.2.5. Имена Бога

4.2.6. Степень точности и релевантные компоненты

4.2.7. Коннотации и стилистическая окраска

4.2.8. Заимствования и анахронизмы

4.2.9. Правила транслитерации

4.3. Выражения и речевые обороты

4.3.1. Общие замечания

4.3.2. Идиомы (фразеологизмы)

4.3.3. Именные конструкции

4.3.4. Перечисления

4.3.5. Язык благочестия

4.3.6. Формулы

4.3.7. Единицы измерения и денежные единицы

4.4. Образная речь

4.4.1. Общие замечания

4.4.2. Значимые созвучия

4.4.3. Метафоры и метонимии

4.4.4. Эвфемизмы

4.4.5. Прочие тропы

4.5. Синтаксис

4.5.1. Общие замечания

4.5.2. Синтаксическое переструктурирование

4.5.3. Выбор грамматических форм

4.5.4. Указание на действующих лиц

4.5.5. Отрицание

4.5.6. Строение фразы

4.6. Дискурс и коммуникация

4.6.1. Общие замечания

4.6.2. Дискурс и виды текстов

4.6.3. Членение текста и дискурсные маркеры

4.6.4. Представление информации

4.7. Риторичность и убедительность

4.7.1. Общие замечания

4.7.2. Риторическое переструктурирование

4.7.3. Риторические вопросы

4.7.4. Диалоги и монологи

4.8. Культурология перевода

4.8.1. Общие замечания

4.8.2. Имплицитность и эксплицитность

4.8.3. Вежливость и невежливость

4.8.4. Поэтические черты

4.9. Диахрония и интертекстуальность

4.9.1. Общие замечания

4.9.2. Развитие концепта

4.9.3. Цитаты и аллюзии

4.10. Не только перевод

4.10.1. Предисловия к изданиям

4.10.2. Названия библейских книг

4.10.3. Введения к отдельным книгам

4.10.4. Разбивка текста и заголовки

4.10.5. Сноски

4.10.6. Словари (глоссарии)

4.10.7. Параллельные места, перекрестные ссылки

4.10.8. Географические карты

4.10.9. Иллюстрации и художественное оформление

4.10.10. Верстка и макет

4.10.11. Что дальше?

Заключение

Библиография

Использованная литература

Сокращенные обозначения изданий Библии

Библейский указатель

Указатель языков

Андрей Десницкий - Современный библейский перевод - теория и методология - Введение

Нужна ли нам теория библейского перевода или теория перевода вообще? Есть множество примеров, когда очень качественные переводы создавались людьми, не имевшими никакого формального образования, не читавшими ни единой теоретической книги. Но точно так же известны великие писатели и поэты, не изучавшие теорию литературы, что никак не делает само литературоведение лишним.

Поэтому вопрос о возможности и необходимости создания теории библейского перевода здесь рассматриваться не будет, предполагается, что всякий читатель, раскрывший эту книгу, уже ответил на него утвердительно. В любом случае в основе каждого перевода лежит некое представление о том, что вообще есть перевод, каким он бывает и как следует переводить библейский текст. Но это представление редко бывает выражено в явном виде, даже более того — человек сам далеко не всегда отдает себе отчет в том, каков его идеальный образ перевода Библии на родной язык. Нередко получается так, что переводчик или переводческая группа меняют свои представления по ходу работы или же выясняют, что люди, собравшиеся вместе для создания одного перевода, представляют главные цели и методы неодинаково.

Перевод — это всегда выбор одного из возможных соответствий языковым средствам оригинала в языке перевода. Если бы этот выбор было легко формализовать, переводом давно бы занимались компьютерные программы — но мы знаем, что, несмотря на более чем полувековые исследования в области машинного перевода, до сих пор машина не умеет переводить художественные тексты. Даже неумелый первокурсник переведет лучше, чем самый мощный компьютер с самой современной программой.

Поэтому теорию перевода можно понимать как объяснение критериев выбора, а методологию перевода — как набор практических рекомендаций: как именно осуществлять этот выбор оптимальным образом в существующих условиях.

Данная книга описывает в самых общих чертах современные теории и модели библейского перевода и демонстрирует их применимость на практике. Можно задать вопрос: нужна ли такая оригинальная книга на русском языке, нет ли подобных описаний в зарубежной литературе? Они, разумеется, есть, почти исключительно на английском языке, который и служит основным средством общения библейских переводчиков. Незначительная часть этой литературы переводится на русский язык, в основном в качестве практических пособий, но этой части недостаточно, чтобы составить общее представление о предмете. Книги, которая давала бы такое представление о современном состоянии теории и методологии библейского перевода, на английском языке нет, и вряд ли мы ее увидим просто потому, что она не нужна, — существуют десятки изданий по частным вопросам, которые в совокупности и дают такое описание.

Кроме того, я уже не раз убеждался, что простой перевод текста с английского на русский бывает недостаточен, в силу того, что он попадает к читательской аудитории с несколько иными представлениями и ожиданиями. Например, русскому читателю (в том числе украинцу, татарину, узбеку иди еврею, привыкшему читать по-русски) зачастую требуется разговор о богословских и философских предпосылках, лежащих в основе работы, посвященной Библии. Для англоязычного читателя, наоборот, такой разговор обычно кажется излишним — отчасти потому, что эти предпосылки бывают очевидны для одних и слишком спорны для других. В нашем обществе, где пока еще очень немного устоявшихся форм общественного сознания, где традиция академического разговора о Библии очень молода, приходится проговаривать вслух куда больше, чем в Кембридже или Принстоне. Собственно, о том говорит и теория перевода: если у целевой аудитории иные представления о мире, приходится эксплицитно называть часть из того, что лишь подразумевалось в изначальном тексте.

Итак, данное издание предназначено стать оригинальным введением в мир современного библейского перевода. Как нетрудно понять, перевод Библии есть частный случай письменного перевода. Отчего же тогда существуют особые пособия и курсы по этой дисциплине, тогда как не бывает никакого особого «шекспировского» или «толстовского» перевода — произведения этих авторов переводятся точно так же, как и любые другие, при всем своеобразии материала?

Библия уникальна в том отношении, что она одновременно памятник древней письменности (а точнее, целое собрание достаточно разных памятников) и Священное Писание разных общин древности и современности. С одной стороны, она вполне подобна множеству других произведений Древнего Ближнего Востока того времени (причем хронологические границы тут раздвинуты более чем на тысячу лет — это период более длительный, чем вся история письменности и книжности на Руси и в России). Библия создавалась в иных условиях, нежели наши, она отвечала на многие вызовы своего времени, опиралась на верования и представления о мире читательской аудитории, которые с тех пор существенно изменились. В этом отношении библейский перевод вполне сходен с переводом священных текстов Древнего Египта, Месопотамии, культур Леванта (прежде всего угаритской).

Но, в отличие от этих текстов, Библия никогда не ложилась в землю, чтобы стать добычей археологов спустя века и тысячелетия. Из всех текстов, написанных в те времена в тех землях, были отобраны для передачи лишь некоторые, потому что общины верующих — сначала Древний Израиль, затем христианская Церковь и раввинистический иудаизм — именно в этих книгах находили вероучительные истины. Именно их они читали за богослужением и в богословских диспутах, к ним обращались в поисках утешения, наставления, указаний, как жить, в них черпали слова для молитвы и образы для поэзии. Потому эти книги и переводились на новые и новые языки, а потом уже существующие переводы сменялись другими, более приспособленными для тех или иных нужд общины.

Наконец, именно эти книги миссионеры несли другим народам и племенам, а когда в Новое время европейские общества отказались от обязательной религиозности, оказалось, что библейские тексты по-прежнему сохраняют свое фундаментальное значение для любой культуры (пост)христианского мира. «Не убий» и «не укради», «возлюби ближнего своего» и «нет ни эллина, ни иудея» — это не просто цитаты из древней книги, это принципы, без которых наш мир был бы совсем другим.

Поэтому перевод библейских книг — это не просто представление некоего древнего текста научной общественности или широкой публике, но и продолжение многовековой традиции, либо — иногда — решительная попытка разрыва с ней, переосмысления некоторых ее установок. Но в любом случае такой перевод делается на фоне этой традиции, он непредставим без нее, и это многое определяет в методах подобного перевода.

Библейский перевод сегодня — это развитая и достаточно своеобразная область переводческого ремесла, существуют и соответствующие теории и методики, описывающие ее. Методы, применяемые библейскими переводчиками, могут оказать существенное влияние на развитие теории перевода в целом. Так, самый известный отечественный специалист в этой области, В.Н. Комиссаров, в книге, выпущенной еще в советское время, указывал, что теория динамического эквивалента, предложенная в 1960-е гг. известным лингвистом и переводческим консультантом Юджином Найдой специально для библейского перевода, стала революционной для всего переводоведения в целом3. Если такая оценка была пропущена советской атеистической цензурой, это означало, что роль библейского переводчика Найды в развитии общей теории перевода действительно бесспорна.

Так мы подбираемся и к временным рамкам этого исследования. Ключевой работой, определившей начало анализа перевода как коммуникативного явления, стала статья выдающегося российско-американского филолога, одного из основоположников структурной лингвистики P.O. Якобсона "О лингвистических аспектах перевода". Примерно в то же время, даже несколько раньше, стали появляться работы, в которых говорилось о необходимости создания единой лингвистической теории перевода6. В создании такой теории книги Найды сыграли весьма значительную роль. Предложенную им модель динамического эквивалента (подробнее см. раздел 2.2.) сейчас уже трудно назвать современной. Но именно она определила облик современного библейского перевода: все, что было написано на эту тему с тех пор, так или иначе опиралось на положения Найды или отталкивалось от них. Поэтому можно было бы охарактеризовать временной интервал этого исследования так: от Найды и до наших дней. Сегодня, конечно, существует множество переводческих опытов и множество разнообразных рассуждений о них. Охарактеризовать каждый возможный подход немыслимо, поэтому здесь пойдет речь лишь о главных, о тех, которые определяют положение дел.

Говоря о развитии теории перевода, нельзя не упомянуть, что в СССР в 1970-е и 1980-е гг. это направление развивалось достаточно активно и успешно. Не отставала от теории и практика: литературным переводом активно занимались знаменитые поэты и писатели, крупные ученые. Если говорить о библейских текстах, то даже при полном идеологическом запрете на их распространение иногда выходили новые переводы И.М. Дьяконова и С.С. Аверинцева, выполненные на высоком уровне.

К сожалению, в той рыночной экономике, которая пришла в Россию в 1990-е годы, востребованным оказался совсем другой тип переводов: наскоро сделанная и дешевая массовая продукция.

Сейчас, в начале 2010-х, качественный литературный перевод с трудом отвоевывает себе место на полках книжных магазинов. Точно так же и теория перевода в последние два десятилетия в России развивалась слабо, и этот пробел стоит восполнить.

05/06/2015