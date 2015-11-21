По следам защиты диссертации в Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry

Доктрина о восхищении Церкви в контексте эсхатологии неопротестантского фундаментализма

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22:20).

Актуальность темы диссертации

Фундаменталистская доктрина восхищения Церкви до великой скорби является краеугольным камнем вероучений протестантских церквей бывшего Советского Союза: баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и др. Доктрина является фундаментом диспенсационализма. В церквях много проповедуется о скором пришествии Господа и взятии верных христиан на небеса, однако никто не может ничего вразумительного сказать и нельзя прочитать об источниках, авторах и истории этой фундаментальной доктрины.

По мнению автора, доктрина тайного восхищения Церкви представляет собой результат критического преобразования эсхатологии в эсхатоманию и появилась по двум причинам:

общего обмирщения христиан, не желающих переживать великую скорбь и потому по своей воле изъявших себя из обещанных Господом страданий;

подогревания в верующих искусственного ожидания немедленного и неожиданного пришествия Христова, к которому надо быть готовым всегда.

И то, и другое — это проявление недоверия к Богу, призывавшему Свое малое стадо не бояться и ожидать встречи с Ним. Если при этом вспомнить общепротестантскую концепцию sola fide, то мы увидим любопытную закономерность: спасает нас наша вера, но какова эта вера — выбираем мы сами…

Цель и задачи исследования

Цель данной работы – выяснить историю возникновения и развития доктрины восхищения Церкви до великой скорби, показать ее влияние на богословие современных церквей, провести анализ доктрины с точки зрения Библии.

Объект исследования

Объектом исследования является богословие представителей диспенсационного премилленаризма (диспенсационализма) касательно доктрины восхищения Церкви.

Методология и методы исследования

Анализ и оценка фундаменталистской доктрины восхищения Церкви основываются на работах богословов-протестантов (автором работы сознательно проанализированы только работы протестантских богословов как имеющие вес в практике евангельских церквей на постсоветском пространстве, не принимая во внимание важнейшие работы в области эсхатологии Николаса Томаса Райта, Юргена Мольтмана, Ганса Кюнга, Джемса Алисона, других богословов, весьма уважаемых автором данной работы, которым будут посвящены другие исследования), на итогах работ специалистов в области герменевтики.

Научная новизна и значимость полученных результатов. Практическая значимость результатов. Личный вклад соискателя. Апробация результатов диссертации. Опубликованность результатов

Диссертация представляет оригинальное исследование истории возникновения и развития доктрины восхищения Церкви до великой скорби на основании собранных исторических фактов, а также анализа фундаменталистского богословия в отношении этой доктрины.

Опубликованность материалов диссертации достигает практически 100% в виде статей в Интернете (преимущественно на портале богословского клуба «Эсхатос») и многочисленных заимствований на других ресурсах).

Из отзыва рецензента А.В. Дубровского, Th.D., Минск

В работе предлагаются гораздо более тонкие и убедительные прочтения тех или иных текстов Библии, чем прочтения, предлагаемые диспенсационализмом. Значение диссертации, кроме всего прочего, видится нам в том, что, во-первых, оспариваются громоздкие, искусственные умозрительные доктринальные построения, небезвредность которых достаточно очевидна, а во-вторых, демонстрируется внутренняя противоречивость и несостоятельность сконструировавшей их методологии. Небезвредность последней общеизвестна, в данной же диссертации она демонстрируется на конкретном частном примере, причем в достаточно широком контексте, ведь автор говорит не только о восхищении Церкви, но о многих других важных взаимосвязанных темах. Таким образом, диссертация имеет ценность как в богословско-методологическом плане, так и в сфере практического богословия – социального, нравственного, в гомилетической практике и т.п.

Из отзыва рецензента Л.Н. Куканова, M.Th., РХГУ г. Санкт-Петербург

Для своего исследования автор обращается к весьма широкому кругу источников, который включает публикации, как приверженцев доктрины восхищения Церкви до великой скорби, так и её критиков. Большую важность имеет использование исторических комментариев и толкований, начиная от отцов Церкви и до современных авторов, которые позволяет проследить трансформацию эсхатологического учения.

Из отзыва рецензента Е.Ф. Марчука, M.T.S., Минск

Диссертационная работа посвящена вопросу, второстепенному в богословии практическом, однако нередко занимающему одно из ключевых положений в религиозно-бытовом сознании верующих – порядку восхищения Церкви во время второго пришествия Христа. В контексте фундаменталистского сегмента евангельского христианства (с учётом присущего ему буквалистского прочтения отдельных текстов Писания) тема отличается смелостью суждений. На наш взгляд, эсхатологические исследования на постсоветском пространстве вообще нередко остаются на откуп любительского богословствования, страдая от внимания академических кругов. Эти факты дают основание утверждать, что проблема, сформулированная в диссертации, является важной и актуальной, и предложенное решение могло бы в итоге повлиять не только на проповедническую и учительскую деятельность церкви, но и на уточнение соответствующих доктринальных положений.

Достоинством диссертационной работы является полнота проведенного исследования, затрагивающего, возможно, даже слишком широкий спектр эсхатологических вопросов. Также следует отметить оригинальность работы, целью которой является исследование истории возникновения и развития доктрины претрибуляционизма. Этой цели автор достигает, демонстрируя логичность выводов и последовательность предлагаемого решения противоречивого вопроса.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на достаточно высоком уровне. В работе приведены выводы, позволяющие квалифицировать её как разработку доктринальных решений, требующих как минимум внимания церковного руководства, отвечающих за формирование вероучения.