Доктрина о восхищении Церкви
По следам защиты диссертации в Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry
Доктрина о восхищении Церкви в контексте эсхатологии неопротестантского фундаментализма
«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22:20).
Актуальность темы диссертации
Фундаменталистская доктрина восхищения Церкви до великой скорби является краеугольным камнем вероучений протестантских церквей бывшего Советского Союза: баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и др. Доктрина является фундаментом диспенсационализма. В церквях много проповедуется о скором пришествии Господа и взятии верных христиан на небеса, однако никто не может ничего вразумительного сказать и нельзя прочитать об источниках, авторах и истории этой фундаментальной доктрины.
По мнению автора, доктрина тайного восхищения Церкви представляет собой результат критического преобразования эсхатологии в эсхатоманию и появилась по двум причинам:
- общего обмирщения христиан, не желающих переживать великую скорбь и потому по своей воле изъявших себя из обещанных Господом страданий;
- подогревания в верующих искусственного ожидания немедленного и неожиданного пришествия Христова, к которому надо быть готовым всегда.
И то, и другое — это проявление недоверия к Богу, призывавшему Свое малое стадо не бояться и ожидать встречи с Ним. Если при этом вспомнить общепротестантскую концепцию sola fide, то мы увидим любопытную закономерность: спасает нас наша вера, но какова эта вера — выбираем мы сами…
Цель и задачи исследования
Цель данной работы – выяснить историю возникновения и развития доктрины восхищения Церкви до великой скорби, показать ее влияние на богословие современных церквей, провести анализ доктрины с точки зрения Библии.
Объект исследования
Объектом исследования является богословие представителей диспенсационного премилленаризма (диспенсационализма) касательно доктрины восхищения Церкви.
Методология и методы исследования
Анализ и оценка фундаменталистской доктрины восхищения Церкви основываются на работах богословов-протестантов (автором работы сознательно проанализированы только работы протестантских богословов как имеющие вес в практике евангельских церквей на постсоветском пространстве, не принимая во внимание важнейшие работы в области эсхатологии Николаса Томаса Райта, Юргена Мольтмана, Ганса Кюнга, Джемса Алисона, других богословов, весьма уважаемых автором данной работы, которым будут посвящены другие исследования), на итогах работ специалистов в области герменевтики.
Научная новизна и значимость полученных результатов. Практическая значимость результатов. Личный вклад соискателя. Апробация результатов диссертации. Опубликованность результатов
Диссертация представляет оригинальное исследование истории возникновения и развития доктрины восхищения Церкви до великой скорби на основании собранных исторических фактов, а также анализа фундаменталистского богословия в отношении этой доктрины.
Опубликованность материалов диссертации достигает практически 100% в виде статей в Интернете (преимущественно на портале богословского клуба «Эсхатос») и многочисленных заимствований на других ресурсах).
Из отзыва рецензента А.В. Дубровского, Th.D., Минск
В работе предлагаются гораздо более тонкие и убедительные прочтения тех или иных текстов Библии, чем прочтения, предлагаемые диспенсационализмом. Значение диссертации, кроме всего прочего, видится нам в том, что, во-первых, оспариваются громоздкие, искусственные умозрительные доктринальные построения, небезвредность которых достаточно очевидна, а во-вторых, демонстрируется внутренняя противоречивость и несостоятельность сконструировавшей их методологии. Небезвредность последней общеизвестна, в данной же диссертации она демонстрируется на конкретном частном примере, причем в достаточно широком контексте, ведь автор говорит не только о восхищении Церкви, но о многих других важных взаимосвязанных темах. Таким образом, диссертация имеет ценность как в богословско-методологическом плане, так и в сфере практического богословия – социального, нравственного, в гомилетической практике и т.п.
Из отзыва рецензента Л.Н. Куканова, M.Th., РХГУ г. Санкт-Петербург
Для своего исследования автор обращается к весьма широкому кругу источников, который включает публикации, как приверженцев доктрины восхищения Церкви до великой скорби, так и её критиков. Большую важность имеет использование исторических комментариев и толкований, начиная от отцов Церкви и до современных авторов, которые позволяет проследить трансформацию эсхатологического учения.
Из отзыва рецензента Е.Ф. Марчука, M.T.S., Минск
Диссертационная работа посвящена вопросу, второстепенному в богословии практическом, однако нередко занимающему одно из ключевых положений в религиозно-бытовом сознании верующих – порядку восхищения Церкви во время второго пришествия Христа. В контексте фундаменталистского сегмента евангельского христианства (с учётом присущего ему буквалистского прочтения отдельных текстов Писания) тема отличается смелостью суждений. На наш взгляд, эсхатологические исследования на постсоветском пространстве вообще нередко остаются на откуп любительского богословствования, страдая от внимания академических кругов. Эти факты дают основание утверждать, что проблема, сформулированная в диссертации, является важной и актуальной, и предложенное решение могло бы в итоге повлиять не только на проповедническую и учительскую деятельность церкви, но и на уточнение соответствующих доктринальных положений.
Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на достаточно высоком уровне. В работе приведены выводы, позволяющие квалифицировать её как разработку доктринальных решений, требующих как минимум внимания церковного руководства, отвечающих за формирование вероучения.
Ну и что касается отцов - то труды протестантов в патроогии начинаются в 1677, когда до появления православной патрологии оставалось еще почти два века
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Вот здорово-то, я и не знал, впрочем, да, о каком богословии можно было говорить...
4. Насколько я касался в последнее время "умной молитвы" и трудов св. Григория Паламы, то сейчас в среде московских и петербургских православных ученых (Дунвев, Сидаш, Лурье и др.) развернулись горячие дебаты, что паламизм, имеющий родство с восточными и мистическими практиками, христианство ли на самом деле? А он лежит в основе православия... [/quote]
Православие имеет высокую степень внутренней свободы. Оно отнюдь не сводится к сумме богословских доктрин. Это личное знание Бога, а не сумма внешних знаний о Боге. Вместе с тем, первое в известной мере зависит от второго.
Что касается названных авторов, мне трудно сдержать улыбку. Простите. :)
2. Я бы не смог так однозначно сказать, ведь эсхатологические вопросы в вероучениях баптистов и пятидесятников - второстепенны, в вероучении нашей беларуской ОЦХВЕ вообще детали эсхатологии не жестко закреплены, это только у баптистов еще во времена СССР в вероучение ВСЕХБ в 1985 г ввели положение о доскорбном восхищении церкви. Насколько я знаю, даже в православие есть разномыслие по большинству богословских проблем. и даже если хилиазм впоследствии осужден как ересь, некоторые отцы Церкви придерживались хилиастических воззрений.
3. и для будущего, и для настоящего Человек предполагает, а Бог располагает. Предлагаю ознакомиться с очень интересной работой "Эсхатология и политика". esxatos.com/epishev-eshatologiya-i-politika
4. Ну это православие привыкло делить все на "наших" и "ваших". Труды отцов Церкви важны как исторические труды и источники возникновения различных богословских доктрин. Я бы не сказал, что все труды отцов Церкви едины и написаны в едином русле. Это не Библия, но как исторический источник - весьма важны.
1. Все же у АСД основная картина восхищения та же, что и у остальных евангельских: ""Во время Его второго пришествия праведные воскреснут (Отк. 20, 6) – «первое воскресенье, а живые праведники изменятся и все вместе они будут восхищены на небо, где будут царствовать вместе со Христом 1000 лет (I Фесс. 4, 16-17)." Это полное соответствие позиции баптистов и пятидесятников.[/quote]
Надо разобрать в деталях. Восхищение - после скорби (не как диспенсационализм). Ср. очень подробную и обоснованную критику диспенсационализма у адвентиста Галли. Поэтому можно говорить о некоем подобии лишь с посттрибулационизмом, а это вовсе не мейнстрим, как вам хорошо известно.
Воскресение мертвых после Второго пришествия - это вообще не евангелический взгляд, а евангельский. :) Другое дело, что у них воскресение частичное - ведь так баптисты не думают, верно?
Восхищение тоже из Писания, 1Фес. 4, хотя там, как вы знаете, ни слова о тысячелетии. Более того, как они понимают воскресение и восхищение? Как тысячелетнее пребывание на небе в полностью новых телах (не обновленных, потому что души нет, а тело создается из "памяти Бога"). Неужели у баптистов тоже так?
Что еще? 1000-летнее царствование? Почитайте Елену Уайт и Галли с его видеопросмотрами страстей Христовых об этом царствовании. Они собираются 1000 лет судить все человечество и разбирать доводы за и против окончательного уничтожения конкретных грешников. Христос будет перед ними оправдываться. Это тоже полное соответствие?
Забыл добавить, что в ТЦ их ждет радость общения с непавшими инопланетянами. У кого из пятидесятников об этом можно почитать?
[quote=eshatos]
1. Все же у АСД основная картина восхищения та же, что и у остальных евангельских: ""Во время Его второго пришествия праведные воскреснут (Отк. 20, 6) – «первое воскресенье, а живые праведники изменятся и все вместе они будут восхищены на небо, где будут царствовать вместе со Христом 1000 лет (I Фесс. 4, 16-17)." Это полное соответствие позиции баптистов и пятидесятников.[/quote]
Надо разобрать в деталях. Восхищение - после скорби (не как диспенсационализм). Ср. очень подробную и обоснованную критику диспенсационализма у адвентиста Галли. Поэтому можно говорить о некоем подобии лишь с посттрибулационизмом, а это вовсе не мейнстрим, как вам хорошо известно.
Воскресение мертвых после Второго пришествия - это вообще не евангелический взгляд, а евангельский. :) Другое дело, что у них воскресение частичное - ведь так баптисты не думают, верно?
Восхищение тоже из Писания, 1Фес. 4, хотя там, как вы знаете, ни слова о тысячелетии. Более того, как они понимают воскресение и восхищение? Как тысячелетнее пребывание на небе в полностью новых телах (не обновленных, потому что души нет, а тело создается из "памяти Бога"). Неужели у баптистов тоже так?
Что еще? 1000-летнее царствование? Почитайте Елену Уайт и Галли с его видеопросмотрами страстей Христовых об этом царствовании. Они собираются 1000 лет судить все человечество и разбирать доводы за и против окончательного уничтожения конкретных грешников. Христос будет перед ними оправдываться. Это тоже полное соответствие?
Забыл добавить, что в ТЦ их ждет радость общения с непавшими инопланетянами. У кого из пятидесятников об этом можно почитать?
[/quote]
Видите ли, восхищение до- или после скорби - это мелкие частности. В любом случае все эти учения - премилленаризм, т.е. восхищение до 1000-летия, именно оно отправная точка... Картина совпадает - и воскресение в 2 этапа - до ТЦ и после ТЦ (у баптистов и 50-в - точто также). Ну может детали в телах потому что у баптистов и 50-в восхищение и ТЦ на небесах в бесплотных телах после так называемого тайного восхищения, а возвращение с Христом в видимое второе пришествие и получение обновленных тел - после 100о лет - тогда восересение нечестивых... желание читать Уайт и адептов АСД особого нет, да и времени жаль...
В конце тысячелетнего периода, по адвентистскому вероучению, Господь и Небесный град сойдут на землю, до того остающейся не обновленной. В это время мертвые нечестивцы воскреснут и выйдут на поверхность земли («второе воскресенье»). Сатана вновь получит возможность действовать, соберет всех нечестивых под свои знамена и вместе с ними окружит святой град. Однако огонь ниспадет с неба и уничтожит осаждающих («смерть вторая»). В связи с этим адвентисты седьмого дня и не признают ни вечных мук грешников, ни ада. Вместе с нечестивыми в божественном огне будут уничтожены прежние небо и земля, вместо которых возникнут новые небо и земля. Новая земля с Новым Иерусалимом как своей столицей будет вечным наследием святых – адвентистов седьмого дня.
У баптистов и 50-в - все точно так !
Основные учения эсхатологии:
премилленаризм (сюда и АСД, и баптисты с 50-ми)
постмилленаризм
амилленаризм (в основном, православие и католицизм, лютеранство и кальвинизм)
Я буду освещать теорию ремилленаризма (мой термин!!!) или осуществляемой ныне эсхатологии . Думаю, что я сильно тут разойдусь в мнениях с амилленаристами и отцами Церкви.
2. Можно ли говорить об авторитете церквей у неопротестантов (ведь так называется ваша работа), а конкретнее баптистов и пятидесятников, если каждый верующий сам для себя определяет собственную веру, о чем, собственно, вы и сказали! Да и дальше в вашей работе показывается пренебрежение к собственным церковным символам веры после появления доктрины претрибулационизма...
3. Т.е., как я понял, это замыслы для будущего? Жаль, но будем ждать...
4. В каких вопросах эти труды авторитетны? Ведь в них очень мало общего с неопротестантизмом? Учение о реальности таинств и их обязательности для спасения, о деталях внутренней церковной жизни, уважение к неписанному Преданию и проч. - я не встречал этого у неопротестантов. Я ошибаюсь? Мне кажется, в лучшем случае предлагаются цитаты в подтверждение собственной точки зрения без детального анализа общего учения того или иного отца.
1. Приведите примеры, когда доктрина восхищения церкви встречается у адвентистов седьмого дня. Мне у них такие толкования не встречались.
2. Мне очень понравилась обозначенная вами справедливая закономерность: "спасает нас наша вера, но какова эта вера — выбираем мы сами…" Не кажется ли вам, что это принципиальная черта протестантизма как такового? Иными словами, он по определению анархичен и не склонен подчиняться внешнему авторитету в лице Церкви (достаточно вспомнить диспуты XVI в. в среде классических протестантов, не говоря уже о последующих расколах и ересях).
3. Планируется ли анализ темы в более широком контексте, включая названных вами Райта и иных небаптистских богословов?
4. Меня удивило широкое обращение в вашей работе к отцам Церкви первых веков. Насколько их взгляды авторитетны для протестантов? В чем смысл этого обращения с учетом второго краеугольного камня протестантизма Sola Scriptura?
[quote=ev23]
С вашего позволения, несколько вопросов по введению.
[/quote]
Пожалуйста!
1. Поскольку я из кругов ХВЕ - ЕХБ и работа первоначально писалась в стенах ХВЕ, то в работе анализировались работы преимущественно баптистов и пятидесятников. Однако, взгляды АСД на восхищение церкви и эсхатологические события принципиально не отличаются, вот навскидку из интернета из вероучения АСД:
"Во время Его второго пришествия праведные воскреснут (Отк. 20, 6) – «первое воскресенье, а живые праведники изменятся и все вместе они будут восхищены на небо, где будут царствовать вместе со Христом 1000 лет (I Фесс. 4, 16-17). Земля же будет опустошена, ибо ее постигнут «семь язв». Неправедные будут умерщвлены и на Земле никого не останется. В течение 1000 лет праведные на небе будут судить умерших «нечестивых» и падших ангелов, определяя им то наказание, которому они будут подвергнуты по истечении 1000 лет (Отк. 20, 4; Кор. 6, 2-3). Сатана же будет связан на 1000 лет и будет низвергнут в бездну, т. е. опустошенную землю. В связи с тем, что все праведники будут до этого восхищены в Небесный град, а все нечестивые будут пребывать в гробах, то сатана останется без дела. В этом ключе современные адвентисты седьмого дня понимают библейское предсказание о том, что сатана будет связан на 1000 лет (Отк. 20, 1-2).
В конце тысячелетнего периода, по адвентистскому вероучению, Господь и Небесный град сойдут на землю, до того остающейся не обновленной. В это время мертвые нечестивцы воскреснут и выйдут на поверхность земли («второе воскресенье»). Сатана вновь получит возможность действовать, соберет всех нечестивых под свои знамена и вместе с ними окружит святой град. Однако огонь ниспадет с неба и уничтожит осаждающих («смерть вторая»). В связи с этим адвентисты седьмого дня и не признают ни вечных мук грешников, ни ада. Вместе с нечестивыми в божественном огне будут уничтожены прежние небо и земля, вместо которых возникнут новые небо и земля. Новая земля с Новым Иерусалимом как своей столицей будет вечным наследием святых – адвентистов седьмого дня.
Такова вкратце эсхатологическая доктрина Церкви АСД. Не следует при этом думать, что вероучениям других христианских конфессий не присуща тщательно разработанная эсхатология. Каждое христианское направление имеет свою эсхатологическую доктрину, свое представление о «конце мира», об антихристе и т.д. Другое дело, что не всегда эсхатологические мотивы выходят на первое место в проповедях христианских проповедников, не всегда они хотят пугать мир грядущими судами и пришествием Христа – событиями, которые, согласно Библии, положат конец этой цивилизации. Как пишет один из современных православных авторов, сегодня настала «пора завести разговор о том, о чем сегодня меньше всего принято говорить в «христианском обществе» и в «христианской культуре», — о последнем. О конце света. Об антихристе… Даже те публицисты, что считают себя христианами, считают неудобным вспоминать о завершающей книге Библии – Апокалипсисе»."
http://www.e-reading.by/chapter.php/95123/23/Grigorenko_-_Eshatologiya,_millenarizm,_adventizm__istoriya_i_sovremennost'.html
2. Трудно сказать, ведь то, что вы называете протестантизмом крайне неоднородно. Протестантизмом в классическом понимании можно назвать лютеранство, кальвинизм и близкие к ним течения.
Многочисленные церкви, которые по обычаю или в простонародье называют протестантскими, на самом деле ими не являются - баптисты, пятидесятники и близкие к ним являются четвертой ветвью христианства и ее можно обозначить как "евангельское христианство". Между классическими протестантами и евангельским христианством - огоромная пропасть в вероучениях как основаниях веры.
Авторитет руководства таких церквей велик и из него, имхо, и вытекают основные установки...
Конечно, есть общие черты с классическими протестантами в части авторитета Библии...
3. Есть желание, если Бог позволить, шире взглянуть на проблему царства Божьего и 1000-летнего царства с точки зрения современных богословия, философия, космологии и пр. Есть очень интересные работы молодых богословов - как "Экология в Откровении" и "Эсхатология и политика" , которые заслуживают внимания...
4. Не могу сказать, насколько они авторитетны для протестантов (см. п. 2), для меня - да, да и для большинства богословов. Sola Scriptura рассматривает основание веры, творения Отцов Церкви же рассматриваю как важные богословские труды, с которыми где-то можно соглашаться, а где-то - и дискутировать...