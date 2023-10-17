Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока
На протяжении многовековой истории Церкви Христовой, от начала ее исторического бытия и до наших дней, она проходит сложный процесс постоянного преодоления вероучительных, канонических и практических заблуждений, затрагивающих фактически все стороны ее существования.
Уже в апостольское время единство веры и единство Церкви Христовой подвергались испытаниям вследствие деятельности лжеучителей и наличия греховных разделений в христианской среде. Об этих лжеучителях и разделениях часто упоминается в апостольских посланиях (например,1 Ин 4, 1; 2 Пет 2, 1; Рим 16, 17). Конечно, не всякий спор вел к разделению и отпадению от Церкви. В некоторых случаях богословские споры служили даже большему углублению в спорный предмет и лучшему выявлению истины. Надлежит быть и разномыслиям между вами, — говорит апостол Павел, — дабы открылись между вами искусные (1 Кор 11, 19). Необходимо, однако, чтобы диалог между разномыслящими велся в духе взаимной любви и сопроиож дался чувством ответственности перед Богом и Церковью. Греховное разномыслие вело к возникновению ересей и от падению от Церкви. История Церкви знает много таких примеров.
В самые первые века существования христианства это были: докетизм (I), монтанизм (II), новатианство (III), арианство и донатизм (IV), несторианство и монофизитство (V), монофедитство (VII), иконоборчество (VIII).
Крупнейшее отпадение от православия западной части христианского мира на почве преувеличенных представлений о власти Римского папы произошло в XI в.
В XVI в. от Римско-католической Церкви отделились в результате реформационного движения протестанты (лютеране, кальвинисты, англикане), раздробившиеся потом на ряд конфессий и деноминаций.
Значение ересей и расколов в церковной истории состоит в том, что они побуждали Церковь к более подробному раскрытию и более точному формулированию своего учения, к его систематизации.Следует отметить, что вероучительные споры всегда волновали Восток гораздо больше, чем Римскую Церковь, которая с самого начала более бдительно следила за всем, что касается земного устроения и порядка. Вся тяжесть многовековой борьбы за догматические устои Церкви почти
всецело выстрадана одним греческим Востоком.
Протоиерей Максим Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока
Серия «Православное богословие»
Издательство Сретенского монастыря, 2009. — 608 с.
ISBN 978-5-7533-0319-6
Протоиерей Максим Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока - Содержание
От автора
Предисловие
Глава I. Введение в сравнительное богословие
Сравнительное богословие как дисциплина
Содержание курса и цель изучения
сравнительного богословия Отношение Православной Церкви к инославным конфессиям
Три чиноприема инославных
Глава II. Римский католицизм
Основные догматические и обрядовые отличия римско-католического вероучения
Римско-католическое учение о власти папы над Церковью
Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (Filioque)
Римско-католическое учение о спасении
Римско-католическая сакраментология
Другие особенности римско католического богословия и церковной практики
Римско-католическая Церковь после II Ватиканского Собора
Современное положение и структура Римско-католической Церкви
Глава III Протестантизм
Римско-католическая Церковь накануне Реформации.
Место протестантизма в истории христианства
Предвестники и предшественники Реформации
Начало протестантизма. От первого выступления Лютера до Нюрнбергского договора 1532 г.
Немецкая Реформация от Нюрнбергского мира 1532 г. до Вестфальского мира 1648 г.
Разбор догматического учения лютеранства
Историческое значение лютеранской Реформации
Швейцарская Реформация Ульрих Цвингли (1484—1531)
Реформация Жана Кальвина
Распространение и развитие кальвинизма.Гугеноты. Пуритане
Англиканство
Глава IV Русская Православная Церковь и экуменическое движение: обзор истории отношений и сегодняшнее состояние. Римско-католическая Церковь как экуменический партнер Русской Православной Церкви
Приложения
Протоиерей Максим Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока - Введение в сравнительное богословие
Сравнительное богословие изучает истины православной веры в сопоставлении с теми догматическими, каноническими и церковно-практическими отклонениями, которые содержат инославные, то есть отпавшие от единства Вселенской Церкви, конфессии.
В историческом плане сравнительное богословие появилось, можно считать, с началом бытия Церкви. Написанное в конце I столетия святым апостолом и евангелистом Иоанном Богословом, четвертое Евангелие направлено на опровержение мнения тех, кто неправильно учил о Лице Господа Иисуса Христа, кто отрицал, что Он является истинным Сыном Божиим. Апостол писал его после трех евангелистов-синоптиков, когда и первых христианских общинах уже стали распространяться ложные мнения. Поэтому можно утверждать, что апостол и евангелист Иоанн является не только родоначальником богословия в целом, о чем свидетельствует данный ему титул Богослова, но и конкретно сравнительного богословия.
В эпоху Вселенских Соборов (IV—VIII) святые отцы и учители Церкви формулировали истины православного учения в полемике с заблуждениями еретиков, с теми ложными мнениями и воззрениями и соблазнами мысли, которые на протяжении веков сопровождали бытие Христовой Церкви. И сами Вселенские Соборы, как правило, собирались, когда появлялась та или иная ересь и требовалось дать четкую формулировку церковной истины, для того чтобы окончательно опровергнуть это лжеучение и подтвердить догматы кафолической веры.
Как дисциплина, изучаемая в духовных учебных заведениях, сравнительное богословие сложилось в XVIII столетии. В XIX в. его изучали в академиях, семинариях, а в более кратком виде и в епархиальных училищах.
Спасибо, но книга уже была выложена раньше:
http://esxatos.com/kozlov-ogickiy-zapadnoe-hristianstvo-vzglyad-s-vostoka
Чем этот вариант отличается от предыдущего?
Только типом файла. Прозевали