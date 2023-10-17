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Козлов - Западное  христианство:  взгляд  с  Востока

Протоиерей Максим Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology

На протяжении многовековой истории Церкви Христовой, от начала ее исторического бытия и до наших дней, она проходит сложный процесс постоянного преодоления ве­роучительных, канонических и практических заблужде­ний, затрагивающих фактически все стороны ее существо­вания.

Уже в апостольское время единство веры и единство Церкви Христовой подвергались испытаниям вследствие деятель­ности лжеучителей и наличия греховных разделений в хри­стианской среде. Об этих лжеучителях и разделениях часто упоминается в апостольских посланиях (например,1 Ин 4, 1; 2 Пет 2, 1; Рим 16, 17). Конечно, не всякий спор вел к разделению и отпадению от Церкви. В некоторых случаях богословские споры служили даже большему углублению в спорный предмет и лучшему выявлению истины. Надлежит быть и разномыслиям между вами, — говорит апостол Павел, — дабы открылись между вами искусные (1 Кор 11, 19). Необходимо, однако, чтобы диалог между разномыслящими велся в духе взаимной любви и сопроиож дался чувством ответственности перед Богом и Церковью. Греховное разномыслие вело к возникновению ересей и от падению от Церкви. История Церкви знает много таких примеров.

В самые первые века существования христианства это были: докетизм (I), монтанизм (II), новатианство (III), арианство и донатизм (IV), несторианство и монофизитство (V), монофедитство (VII), иконоборчество (VIII).

Крупнейшее отпадение от православия западной части хри­стианского мира на почве преувеличенных представлений о власти Римского папы произошло в XI в.

В XVI в. от Римско-католической Церкви отделились в ре­зультате реформационного движения протестанты (люте­ране, кальвинисты, англикане), раздробившиеся потом на ряд конфессий и деноминаций.

Значение ересей и расколов в церковной истории состоит в том, что они побуждали Церковь к более подробному раскрытию и более точному формулированию своего уче­ния, к его систематизации.Следует отметить, что вероучительные споры всегда волно­вали Восток гораздо больше, чем Римскую Церковь, кото­рая с самого начала более бдительно следила за всем, что касается земного устроения и порядка. Вся тяжесть мно­говековой борьбы за догматические устои Церкви почти

всецело выстрадана одним греческим Востоком.

Протоиерей Максим Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока

Серия «Православное богословие»

Издательство Сретен­ского монастыря, 2009. — 608 с.

ISBN 978-5-7533-0319-6

Протоиерей Максим Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока - Содержание

От автора

Предисловие

Глава I. Введение в сравнительное богословие

  • Сравнительное богословие как дисциплина

  • Содержание курса и цель изучения

  • сравнительного богословия Отношение Православной Церкви к инославным конфессиям

  • Три чиноприема инославных

Глава II. Римский католицизм

  • Основные догматические и обрядовые отличия римско-католического вероучения

  • Римско-католическое учение о власти папы над Церковью

  • Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (Filioque)

  • Римско-католическое учение о спасении

  • Римско-католическая сакраментология

  • Другие особенности римско католического богословия и церковной практики

  • Римско-католическая Церковь после II Ватиканского Собора

  • Современное положение и структура Римско-католической Церкви

Глава III Протестантизм

  • Римско-католическая Церковь накануне Реформации.

  • Место протестантизма в истории христианства

  • Предвестники и предшественники Реформации

  • Начало протестантизма. От первого выступления Лютера до Нюрнбергского договора 1532 г.

  • Немецкая Реформация от Нюрнбергского мира 1532 г. до Вестфальского мира 1648 г.

  • Разбор догматического учения лютеранства

  • Историческое значение лютеранской Реформации

  • Швейцарская Реформация Ульрих Цвингли (1484—1531)

  • Реформация Жана Кальвина

  • Распространение и развитие кальвинизма.Гугеноты. Пуритане

  • Англиканство

Глава IV Русская Православная Церковь и экуменическое движение: обзор истории отношений и сегодняшнее состояние. Римско-католическая Церковь как экуме­нический партнер Русской Православной Церкви

Приложения

Протоиерей Максим Козлов - Западное христианство: взгляд с Востока - Введение в сравнительное богословие

Сравнительное богословие изучает истины православной веры в сопоставлении с теми догматическими, канони­ческими и церковно-практическими отклонениями, ко­торые содержат инославные, то есть отпавшие от един­ства Вселенской Церкви, конфессии.

В историческом плане сравнительное богословие появи­лось, можно считать, с началом бытия Церкви. Напи­санное в конце I столетия святым апостолом и еван­гелистом Иоанном Богословом, четвертое Евангелие направлено на опровержение мнения тех, кто неправильно учил о Лице Господа Иисуса Христа, кто отрицал, что Он является истинным Сыном Божиим. Апостол писал его после трех евангелистов-синоптиков, когда и первых христианских общинах уже стали распространяться ложные мнения. Поэтому можно утверждать, что апостол и евангелист Иоанн является не только родоначальником богословия в целом, о чем свидетельствует данный ему титул Богослова, но и конкретно сравнительного бо­гословия.

В эпоху Вселенских Соборов (IV—VIII) святые отцы и учи­тели Церкви формулировали истины православного учения в полемике с заблуждениями еретиков, с теми ложными мнениями и воззрениями и соблазнами мысли, которые на протяжении веков сопровождали бытие Христовой Церкви. И сами Вселенские Соборы, как пра­вило, собирались, когда появлялась та или иная ересь и требовалось дать четкую формулировку церковной истины, для того чтобы окончательно опровергнуть это лжеучение и подтвердить догматы кафолической веры.

Как дисциплина, изучаемая в духовных учебных заведени­ях, сравнительное богословие сложилось в XVIII столе­тии. В XIX в. его изучали в академиях, семинариях, а в более кратком виде и в епархиальных училищах.

Views 633
Rating 4.1 / 5
Added 17.10.2023
Author brat Aleksey
Rate this publication:
4.1/5 (4)

Comments (2 comments)

L
Lohengrin 6 years ago

Спасибо, но книга уже была выложена раньше:

http://esxatos.com/kozlov-ogickiy-zapadnoe-hristianstvo-vzglyad-s-vostoka

Чем этот вариант отличается от предыдущего?
E
esxatos 6 years ago

Только типом файла. Прозевали 

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