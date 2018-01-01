В этой книге мы представим учение Православной Церкви. По некоторым пунктам оно значительно отличается от католического и протестантского. Расхождения между восточной и западной традициями существуют еще с V века, однако резко они проявились в XII столетии, когда Запад, по выражению историка Ж. Ле Гоффа, «придумал чистилище». Между тем в своих истоках латинская традиция полностью согласуется с восточной. Итак, несмотря на то что чаще всего мы будем ссылаться на греческих святых отцов, также мы будем цитировать совпадающие и дополняющие свидетельства и наставления древних латинских отцов и житий святых.

Таким образом мы надеемся лучше донести до православных христиан учение их собственного Предания, часто разрозненное и потому плохо известное, а также открыть католическим и протестантским читателям учение, им не известное или давно переставшее быть составляющей их веры, но все же остающееся частью богатого наследия единой древней христианской традиции, которая, в принципе, для всех является или должна являться единой.

Ларше Жан-Клод – Жизнь после смерти согласно Православной Традиции

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. – 400 с.

ISBN 978-5-7533-1399-7

Ларше Жан-Клод – Жизнь после смерти согласно Православной Традиции – Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. Смерть: ее происхождение и духовный смысл

1. Первая причина смерти – прародительский грех

2. Духовная двойственность смерти А. Положительный аспект смерти Б. Отрицательный аспект смерти

3. Победа Христа над смертью и ее значение

ГЛАВА II. Момент смерти

1. Испытание наступлением смерти А. Природа этого испытания Б. Важность семейного и церковного соприсутствия с умирающим

2. Что переживает человек перед тем как умереть А. Ретроспектива всей жизни Б. Сверхъестественные явления, видения и звуки В. Опасность заблуждения Г. Пограничный опыт и его ценность



ГЛАВА III. С первого по третий день после смерти: отделение души от тела

1. Природа смерти: отделение души от тела

2. Разделение души и тела проходит более или менее легко

3. Присутствие души на земле в первые три дня после смерти

4. Смерть как процесс

5. Этические последствия

6. Отделение души от тела как испытание

7. Духовная поддержка умирающего со стороны его окружения и Церкви

8. Духовное состояние души после смерти

9. Сохранение связи души с телом в постоянстве ипостаси

10. Духовное состояние тела после смерти

ГЛАВА IV. С третьего по девятый день: прохождение воздушных мытарств

1. Восхождение души к небесам

2. Действия демонов, стремящихся завладеть душой

3. Прохождение воздушных мытарств

ГЛАВА V. С девятого по сороковой день: введение в мир иной

ГЛАВА VI. Сороковой день: частный суд

1. Частный суд

2. Кем совершается частный суд

3. Частный суд как следствие выбора самого человека

4. Частный суд как осуждение человека его собственной совестью

5. Частный суд и Всеобщий Суд

ГЛАВА VII. От сорокового дня до Последнего Суда: промежуточное состояние

1. Природа промежуточного состояния

2. Временный и частичный характер промежуточного состояния

3. Ложная концепция: сон души

4. Еще одна ложная концепция: переселение душ

ГЛАВА VIII. Проблема чистилища

1. Латинская позиция А. Латинское учение о чистилище Б. Новизна латинского учения о чистилище В. Согласованность с принципами латинского богословия

2. Защита учения о чистилище латинянами и его опровержение православными богословами на Флорентийском соборе А. Изложение латинской позиции кардиналом Чезарини Б. Первое слово святого Марка Ефесского В. Слово Виссариона Никейского Г. Второе слово святого Марка Ефесского Д. Третье слово святого Марка Ефесского

3. Учение православных богословов после Флорентийского собора

4. Краткий итог католической и православной позиций А. Католическая позиция Б. Православная позиция



ГЛАВА IX. Связь между живыми и умершими

1. Взаимоотношения живых с умершими А. Запрещение Церковью оккультных связей с умершими Б. Необходимость молитвы за умерших В. Различные формы ходатайств за усопших Г. Заупокойные молитвы возносятся за всех усопших Д. Польза молитвы и иных форм ходатайств за усопших Е. Ответственность живых за положение и участь усопших Ж. При каких условиях усопшие получают пользу от того, что за них ходатайствуют З. Какую пользу получают сами живые от своих молитв за усопших

2. Взаимоотношения умерших с живыми А. Забвение мира при сохранении интереса к тем, кто остался жив Б. Предстательство умерших за живых В. Общность христиан умерших и живых в лоне Церкви

3. Взаимоотношения умерших между собой

ГЛАВА X. Воскресение и Последний Суд

1. Воскресение А. Время и особенности воскресения Б. Воскресение коснется всех людей В. Природа воскресшего тела Г. Состояние, которое является следствием воскресения Д. Значение и конечная цель воскресения

2. Последний и Всеобщий Суд А. Кто творит Суд Б. Судимы будут все люди В. Объект Cуда Г. Природа Суда Д. Критерии Суда Е. «Страшное Судилище Христово» Ж. Истинный и окончательный характер Суда

З. Итог Суда

ГЛАВА XI. Жизнь вечная. Царство Небесное и преисподняя

1. Введение

2. Царство Небесное

3. Ад

4. Вопрос апокатастасиса

ГЛАВА XII. Подготовка к смерти и к загробной жизни

1. Смысл понятия о загробной жизни

2. Память смертная

3. Размышления о конечных судьбах

4. Специфика христианского понимания

БИБЛИОГРАФИЯ

Список сокращений

I. Источники

1. Богослужебные книги

2. Деяния Соборов

3. Каноны

4. Святые отцы и другие древние и новые авторы

II. Исследования новых и новейших авторов

Об авторе

Ларше Жан-Клод – Жизнь после смерти согласно Православной Традиции – Жизнь вечная. 4. Вопрос апокатастасиса

Теорию апокатастасиса (то есть всеобщего восстановления в первоначальное состояние) больше всего защищали Ориген [94] и направление, получившее название «оригенистов». Данную теорию также защищал, но в форме более умеренной и двусмысленной святой Григорий Нисский [95] до такой степени, что его позицию некоторые древние [96] и современные [97] авторы смогли интерпретировать в православном ключе. Она также привлекала под разными формами и в разные эпохи некоторых христианских мыслителей [98] , которым идея вечного ада казалась несовместимой с высшей благостью Бога.

Согласно этой теории, ад – не вечен: все те, кто заключены в нем, включая диавола и демонов, будут в конечном итоге спасены и прославлены.

Эта теория, однако, осталась крайне маргинальной. Она вызвала критику многих святых отцов [99] до и после официального осуждения Церковью со всеми иными ошибками оригенизма [100] на Пятом Вселенском Соборе (Второй Константинопольский) в 533 году.

За исключением Оригена и его последователей, все святые отцы учат о вечности мук ада и вечности состояния тех, кто должен будет их претерпевать [101]

Одно из главных возражений, направленных против утверждения о вечности ада, это то, что он несовместим с существованием благого и милосердного Бога. Однако происхождение ада объясняется, как мы это раньше видели, не волей Божией, а волей диавола, демонов и некоторых людей. Ад, как зло, не обладает онтологической позитивной реальностью, он обладает только «лишительным» существованием: он существует для тех, кто его претерпевает именно как отсутствие благ Царства по причине отказа от Бога. Исходя из этого факта, ад не создан Богом. Что касается его вечности, то она объясняется свободным выбором диавола, демонов и человека, упорствующего во зле и полностью отказывающегося от вечной и нетварной благодати Бога. Виссарион Никейский утверждает: «Справедливость вечного наказания главным образом проявляется в необратимом расположении испорченной воли грешников, ибо вечному извращению воли причитается вечное наказание» [102]

Этот довод в пользу ангельской и человеческой свободы, которой благость Бога отказывается навязываться, поскольку Он уважает ее до конца в ее выборах и их последствиях, включая наихудшие [103] , был приводим многими святыми отцами [104] , среди которых святой Максим Исповедник [105] , и к тому же логически вытекает из понимания ада, которое мы прежде изложили.

Существуют два возражения: 1) на каком основании можно утверждать, что преисподняя будет существовать в продолжение ада, тогда как ничто не является окончательным в отношении будущего тех, кто там пребывает прежде Последнего Суда? 2) Каким образом можно рассматривать априори выбор тех, кто находится в аду, как окончательный?

Касательно второго возражения нужно вспомнить, что человек не имеет больше возможности ни покаяться, ни изменить свой выбор не только после Последнего Суда, но и после своей смерти и что между моментом его смерти и Последним Судом только посредством молитвы Церкви, святых и иных верующих можно получить от Бога изменения его [человека] состояния. Это, конечно, ограничивает свободу человека, но человек знает заранее, что его свобода будет таким образом ограничена, и поэтому он должен сделать свой выбор. Впрочем, именно об этом предостерегают святые отцы и евангельская притча о бедном Лазаре и порочном богаче.

На первое возражение можно ответить, что утверждение вечности ада основывается на учении Самого Христа. Это учение основывается на предведении вечной жизни, которым Он обладает как Бог [106]

Отвержение теории апокатастасиса не препятствует Церкви и ее членам молиться за то, чтобы все были спасены. Но существует сугубая разница между этим подходом и приверженностью к теории апокатастасиса. С одной стороны, второе утверждает всеобщее спасение, тогда как первое только желает, ожидает, надеется на это без какой-либо уверенности, что это произойдет. С другой стороны, в настоящей ситуации и до Последнего Суда состояние никакого человека, находящегося в аду, не может рассматриваться как абсолютно окончательное; поэтому совершенно законно – надеяться на спасение всех и молиться Богу за то, чтобы оно осуществилось.