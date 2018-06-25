Максим Исповедник и его соратники - Smaragdos Philocalias
Византийская философия - Том 10 - Smaragdos Philocalias
Издание пустыни Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеймонова монастыря
Издательство «Волшебная Гора», Москва, 2012 г.
Прп. Максим Исповедник и его соратники - документы из ссылки
Сост. Г. И. Беневич; отв. ред. Д. А. Поспелов
Москва; Святая гора Афон: Никея; Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского
Пантелеймонова монастыря, 2012. — 256 с.
(Византийская философия. Т. 10; Smaragdos Philocalias).
ISBN 978-5-98840-010-3
Прп. Максим Исповедник и его соратники: документы из ссылки - Содержание
Г. И. Беневич. Введение
Предисловие к публикуемым материалам
Изложение прения, бывшего в секретном помещении дворца между господином аввой Максимом и бывшими с ним, с одной стороны, и начальниками — с другой
Диспут в Визии (Томос, содержащий сообщение о догматах, бывших предметом спора между святым Максимом и Феодосием, епископом Кесарии Вифинской, и консулами, которые были с ним)
Письмо иже во святых аввы Максима к монаху Анастасию, его ученику
Письмо Анастасия к монахам в Кальяри
Письмо Анастасия апокрисиария Феодосию Гангрскому
Воспоминание. Краткая история о том, что было сделано против блаженного Мартина, папы Римского, и святого Максима и тех, кто был с ним
На константинопольцев поношение, сочиненное одним монахом от огорчения сердечного
Служба прп. Максиму
Указатель
Прп. Максим Исповедник и его соратники - документы из ссылки – Введение
Публикацию русского перевода документов, свидетельствующих об исповедническом подвиге прп. Максима и его учеников — Анастасия монаха и Анастасия апокрисиария, мы предваряем кратким введением, которое должно помочь читателю понять исторический контекст описываемых событий и богословские аспекты полемики против монофелитов.
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРП. МАКСИМА ДО НАЧАЛА ПОЛЕМИКИ
К моменту, когда в 633 г. в Византии разразилась полемика вокруг новой ереси, прп. Максим был уже весьма известен и имел большой авторитет как богослов, подвижник и наставник монахов и мирян. К сожалению, достоверные сведения о жизни прп. Максима относятся лишь к тридцатым годам ѵн в. Сохранилось его письмо, датированное 31 мая 632 г., написанное в Карфагене (Северная Африка), где преподобный к тому времени, очевидно, уже находился некоторое время. О ранних годах жизни прп. Максима мало что известно. Точнее, существуют две версии его жизни.
Одна из них — традиционная, восходящая к житиям, написанным его почитателями. Согласно этой версии, прп. Максим родился (как считают, в 580 г.) в знатной семье в Константинополе, получил прекрасное светское образование, в том числе философское, был замечен императором Ираклием, и еще совсем молодым человеком стал его секретарем. Однако вскоре он решил целиком посвятить себя подвижнической жизни и ушел в монастырь (ок. 613-614 гг.); прп. Максим подвизался в Хрисополе, недалеко от столицы, около десяти лет. Здесь, предположительно в 618 г., он встретился с монахом Анастасием, который стал его учеником и уже с ним не расставался. Затем, по этой же версии, прп. Максим переехал в монастырь св. Георгия в Кизике, что на берегу Мраморного моря.
Здесь он познакомился с Иоанном, архиепископом Кизическим, по просьбе которого потом, уже в Африке, написал знаменитые Трудности к Иоанну, где дается истолкование трудным местам из св. Григория Богослова. Но еще до этого, когда он находился в Кизике, прп. Максим написал свои первые сочинения, при несшие ему славу и имя выдающегося церковного писателя. Это были Слово о подвижнической жизни, Главы о любви, Вопросы и недоумения, знаменитое письмо кубикуларию Иоанну о любви и ряд других сочинений. Однако вскоре, около 626 г., из-за нашествия персов и авар прп. Максиму пришлось покинуть монастырь и, пробыв некоторое время на Крите и на Кипре, прп. Максим оказался в Северной Африке, в Карфагене, где встретился с прп. Софронием, будущим патриархом Иерусалимским. Несмотря на свой уже немолодой возраст и известность, прп. Максим признал его своим духовным отцом и подвизался в монастыре, основанном св. Софронием, близ Карфагена, где его и застало известие о появившейся в империи новой ереси.
По другой версии, которая восходит к недавно опубликованным сирийским источникам, юность прп. Максима проходила в Палестине, он был низкого происхождения, а обучение проходил в одном из монастырей Палестины. Ряд ученых считает, что в Константинополь прп. Максим попал уже позднее, после завоевания Иерусалима персами в 614 г.; некоторые же вообще ставят под сомнение его пребывание в Константинополе и при дворе, считая, что формирование прп. Максима протекало главным образом в Лавре св. Саввы в Палестине, а затем в Александрии, где он имел возможность учиться философии в одном из главных центров философской мысли империи. Как бы то ни было и по этой версии прп. Максим в конечном счете оказался в Северной Африке, в Карфагене.
Именно здесь были созданы многие наиболее выдающиеся его богословские сочинения — Трудности к Иоанну, которые мы уже упоминали, Толкование на молитву Господню, Мистагогия, Вопросоответы к Фалассию и другие. Прп. Максим находился в переписке с монахами и мирянами со всех концов империи; многие, в том числе весьма знатные люди — префекты Карфагена Георгий, а затем Григорий, экзарх Северной Африки иллюстрий Петр, видные монахи, пользовались его советом и наставлением. Такое положение, однако, не пришло к прп. Максиму само собой; судя по дошедшим до нас письмам, он снискал уважение современников не только своей подвижнической жизнью и душеполезными аскетическими сочинениями, но и непреклонной борьбой за истину, в которую он вступал, не стесняясь никаких авторитетов, когда видел попранным учение Церкви или правду Божию. В качестве примера можно привести его полемику с теми, кто, наивно противостоя ереси оригенизма, утверждал в пику оригенистам, упразднявшим телесное воскресение, что воскресение будет в таком же по устроению теле, в каком мы сейчас живем, в котором жизнь будет поддерживаться кровью и желчью, но разве что «бессмертном».
Прп. Максим называл это учение, фактически отвергавшее преображение плоти, а значит, и обожение, антихристовым. Между тем, по свидетельству прп. Максима (см. его Письмо 7), это учение разделяли очень многие из видных монахов в конце 20-х годов VII в. Борьба с оригенизмом, осужденным еще в VI в. при императоре Юстиниане, и в VI в. была весьма распространена, но прп. Максим обратил внимание на то, что и другая крайность — наивный антиоригенизм заводит в ересь не менее опасную, чем оригенизм. В своем знаменитом сочинении Трудности к Иоанну он дал пример настоящей, глубокой философской и богословской полемики с оригенизмом и целым рядом других заблуждений своего времени, показав, насколько важно вести богословскую полемику на самом высоком философском уровне, имея в виду главное — сохранение и раскрытие перед лицом новых вопросов, которые ставит время, учения, переданного отцами, учения о спасении, понимаемом как обожение.
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