Максим Исповедник - полемика с оригенизмом и моноэнергизмом

Максим Исповедник - Полемика с оригенизмом - Smaragdos Philocalias
Византийская философия - Том 16 - Smaragdos Philocalias
Настоящее издание является существенно переработанным и дополненным переизданием тома, составленного А. М. Шуфриным, Г. И. Беневичем и Д. С. Бирюковым и вышедшего под тем же названием в 2007 г. в издательстве СПбГУ (серии «Византийская философия» и ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ).
С учетом нашей работы над Богословско-полемическими сочинениями преп. Максима, русский аннотированный перевод которых вышел в 2014 г., в настоящем издании были внесены изменения в статью «Дело Максима». Наиболее существенные из них касаются трактовки таких важных тем, как Гефсиманское моление и «относительное усвоение» Христом нашего противления. В новом издании был также учтен ряд важных исследований по полемике с монофелитами, изданных после 2007 г.
Кроме того, для настоящего издания Д. А. Черноглазовым с критического издания П. Аллен и Б. Нейл был осуществлен перевод «Документов из ссылки», тогда как в издании 2007 г. это сочинение было дано в дореволюционном переводе М. Д. Муретова, лишь частично отредактированном в соответствии с критическим изданием. Новый перевод не только точнее передает соответствующие тексты, но и позволяет лучше понять некоторые их детали, что получило отражение в обновленных и расширенных комментариях.
В публикуемый перевод Трудности 7 преп. Максима А. М. Шуфрин внес существенные исправления по сравнению с изданием 2007 г. Кроме того, он сделал важные дополнения к своим схолиям к этому сочинению. Последние, в свою очередь, были дополнены нашими схолиями и несколькими схолиями Д. С. Бирюкова.
Перевод исследований П. Шервуда, посвященных полемике преп. Ма ксима с оригенизмом, заново отредактированный для настоящего издания, был дополнен нашей статьей, посвященной как этой теме, так и полемике преп. Максима с крайними антиоригенистическими тенденциями в богословии его времени. Это позволяет лучше увидеть его позицию в этой полемике и понять ее контекст.
Прп. Максим Исповедник - Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом
Сост. Г. И. Беневич. — Изд. 2-е, испр. и дополн.
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2014. — 672 с.
(Серии: Библиотека христианской мысли; Византийская философия. Т. 16; ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ)
ISBN 978-5-903525-71-3
Также первое издание книги:
Сост. Г. И. Беневич, Д. С. Бирюков, А. М. Шуфрин
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — 564 с.
(Византийская философия. Т. 1; Smaragdos Philocalias)
ISBN 978-5-288-04311-6
Максим Исповедник - Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом - Содержание
От составителя
Часть I МАКСИМ-ИСПОВЕДНИК
Г. И. Беневич, А. М. Шуфрин. Дело Максима
I. Путь к Латерану
Псифос
Письмо 19
Трудности к Фоме
Экфесис и реакция на него
О толковании унитарных формул в TP 7–8 и 20
Учение об «относительном усвоении» и Гефсиманское моление
Смена позиции
Диспут с Пирром
После диспута
II. Латеран как позиция
Статус Латерана
Отношение к «Типосу»
После Латерана
Изложение прения
Четыре собора
Диспут в Визии
Последнее слово
Приговор, ссылка и кончина
III. VI Вселенский собор и дело Максима
Позиция императора
Позиция Рима
Позиция византийского епископата
Позиция Макария Антиохийского
Точка зрения Предания
Приложение. Casus Vitaliani
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК И ЕГО СОРАТНИКИ. Документы из ссылки
Предисловие к публикации
Изложение прения, состоявшегося в судебной палате между господином аввой Максимом и бывшими с ним, с одной стороны, и начальниками — с другой
Томос, содержащий диспут о догматах, [состоявшийся] между иже во святых Максимом, с одной стороны, и Феодосием, епископом Кесарии Вифинской, и бывшими с ним дворцовыми начальниками — с другой
Письмо иже во святых аввы Максима к монаху Анастасию, его ученику
Послание Анастасия к монахам в Кальяри
Письмо апокрисиария Анастасия Феодосию Гангрскому
Воспоминание
Против константинопольцев
Часть II МАКСИМ-БОГОСЛОВ
- А. М. Шуфрин. Другой Максим
- AMBIGUA 7. Conspectus siglorum
Преподобный Максим Исповедник. О различных трудностях Богослова [Григория], глава 7
- А. М. Шуфрин. Схолии
- Г. И. Беневич. Дополнения к схолиям А. М. Шуфрина
- Предметно-тематический указатель к схолиям
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИКАРПА ШЕРВУДА
I. РАННИЕ AMBIGUA ПРЕП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА И ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИМ ОРИГЕНИЗМА
Опровержение оригенизма
Глава I. Максим и оригенизм
Выводы из раздела А
B. Фундаментальное опровержение
Главный аргумент
Глава II. Триада: сущность — сила — действие
Предшественники триады
Ранние случаи использования триад у Максима
Параллельные триады
Действие — сущностное проявление природы
Триада в христологическом споре
Вывод
Экскурс
Глава III. Ecstasis
А. Тексты в пользу ecstasis’a
B. Евагрианское у Максима
Синтез учения Максима
Глава IV. Логос
А. Различение: логос природы — способ существования
Максим и логос — тропос
B. Логос и единство творения
Первое объяснение учения о Логосе
Второе объяснение учения о Логосе
Защита Максимом своего учения о Логосе
Современные толкования
Заключение
Глава V. Κόρος
A. Κόρος у оригенистов
B. Опровержение
С. Твердость
D. Самовластие
Глава VI. Апокатастасис
Предыдущие исследования
Тексты, относящиеся к Суду
Эзотерическое молчание?
Тексты, упоминающие апокатастасис
Тексты, исключающие апокатастасис
Заключение
II. МАКСИМ И ОРИГЕНИЗМ. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
- ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
- Αρχή καὶ τέλος ̉
- Райское состояние
- Трудность 8
- Цель Бога
- Г. И. Беневич. Об оппонентах преп. Максима в Трудностях к Иоанну (дополнение к исследованию Поликарпа Шервуда)
- Не только оригенизм
- Трудности к Иоанну и борьба с гносимахией
- Оппоненты преп. Максима в Трудностях к Иоанну и особенности его экзегезы
Используемая литература
Хронологическая таблица истории монофелитских споров
Указатели
Список сокращений
Summary
Максим Исповедник - полемика с оригенизмом и моноэнергизмом - I. ПУТЬ К ЛАТЕРАНУ - Псифос
Прежде чем в 649 г. Латеранский собор осудил не только бескомпромиссный Экфесис (638)[1], но и примирительный Типос (647), изданный императором Константом по инициативе Константинопольского патриарха Павла, борьбазаутверждение двухэнергий (действий)[2] и воль во Христе прошла уже несколько этапов.
Мы не будем описывать их в подробностях; отметим лишь моменты, важные для понимания позиции прп. Максима. Полемика, как известно, была начата св. Софронием (впоследствии патриархом Иерусалимским), выступившим против моноэнергистской унии (633), заключенной в Египте и Ливии между Киром, папой Александрии, и монофозитами-феодо-сианами. Столкнувшись с сопротивлением Софрония, Константинопольский патриарх Сергий предпринял ряд шагов, призванных сохранить то, что было достигнуто его с Киром унионистской политикой, избежав при этом разрастания полемики; он издал патриарший указ — Псифос (633), воспрещающий употребление выражений «одна» или «две энергии».
Узнав о том, что Софроний[3] был избран патриархом Иерусалима, Сергий направил в Рим папе Гонорию упреждающее послание, ища у него поддержки своей позиции. Красочно расписав, как монофизиты присоединились в Египте к Церкви и даже признали Халкидонский собор, он сообщил папе о споре, начатом монахом Софронием против соглашения, заключенного Киром: «Софроний стал возражать против главы об одном действии, и утверждал, что нужно признавать два действия во Христе Боге нашем, не иначе»[4]. Как сообщает дальше Сергий, Софроний не соглашался с доводами Кира, что в данном случае нужно применить икономию, которую применяли святые отцы «ради спасения множества душ... [когда] действовали в духе умеренности и снисхождения».
То есть Кир считал, что поскольку выражение «одно действие», как писал и Сергий, «употребляли и некоторые из священных отцов»[5], то Софроний мог бы не возбуждать полемики по этому вопросу ради привлечения мо-нофизитов к православию. Тем не менее, как далее пишет Сергий папе, Софроний не был удовлетворен ответом Кира, и Кир предоставил разрешить этот спор Сергию, к которому с посланием от Кира и прибыл Софроний. Как мы видим, на этом этапе все стороны действовали еще весьма осторожно, и уж конечно спор не перетекал в личную вражду главных действующих лиц — в противном случае, нельзя было бы представить, что Кир пошлет свое послание Сергию с Софронием, и что сам Сергий будет выслушивать последнего.
Как бы то ни было, прибыв в Константинополь, Софроний, по сообщению Сергия папе Гонорию, опять потребовал совсем отказаться от выражения «одна энергия», что было неудобно для Сергия, так как разрушало бы все достижения унии с монофизитами в Египте. Тем не менее не только под нажимом Софрония, но и из опасения разрастания полемики, начавшейся уже в самом Константинополе (о чем Сергий сообщил и папе), Сергий писал Киру, чтобы он «после того, как при помощи Божией устроил соединение с теми, которые прежде были в разъединении, уже не позволял никому проповедовать об одном или двух действиях во Христе Боге нашем, а лучше внушал бы исповедовать... что один и тот же Сын Единородный... действует по Божеству и по человечеству, что всякое богоприличное и человекоприличное действие происходит нераздельно от одного и того же воплощенного Бога Слова и Тому же приписывается.
И исповедовать так ради того, что выражение "одно действие", хотя оно и употребляется некоторыми из святых отцов, странно и возмутительно звучит в ушах некоторых, предполагающих, что оно произносится в смысле уничтожения двух естеств... чего отнюдь нет, и да не будет, равно как и ради того, что соблазняет многих выражение "два действия", как не употребляющиеся ни у кого из божественных... тайноводителей Церкви». Это свое письмо Киру Сергий включил в послание к папе.
[1] Следует заметить, что при всем явном антидиофелитстве Экфесис сохранял элементы дипломатии Псифоса (633): он запрещал использование выражения «одна энергия», что Сергий объяснял нежеланием смущать тех, кто мог бы подумать, что это подразумевает отрицание двух природ (см. цитату из письма Сергия Киру ниже и прим. 228).
[2] Эти два термина мы будем использовать взаимозаменимо, как перевод греч. енЭсгейб, варьируя их употребление исключительно из стилистических соображений.
[3] В дальнейшем мы, как правило, будем воздерживаться от употребления в тексте благочестивых указаний на святость свт. Софрония, прп. Максима и других прославленных впоследствии святых — не из дани стилю, принятому в академической среде, а по причине того, что на момент описываемых событий никто еще не был прославлен, и указание на святость было бы анахронизмом.
[4]Цит. по.Деян.ТАУ.С. 173.
[5] Он имел в виду в первую очередь так называемое Послание Мины, патриарха Константинополя, папе Вигилию, подложность которого была впоследствии признана на VI Соборе (для Максима это еще было не так), и известные слова из 4-го послания Дионисия Ареопагита о «Богомужнем действии», о чем речь впереди.
спасибо