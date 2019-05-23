Максим Исповедник - полемика с оригенизмом и моноэнергизмом

Византийская философия - Том 16 - Smaragdos Philocalias

Настоящее издание является существенно переработанным и дополненным переизданием тома, составленного А. М. Шуфриным, Г. И. Беневичем и Д. С. Бирюковым и вышедшего под тем же названием в 2007 г. в издательстве СПбГУ (серии «Византийская философия» и ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ).

С учетом нашей работы над Богословско-полемическими сочинениями преп. Максима, русский аннотированный перевод которых вышел в 2014 г., в настоящем издании были внесены изменения в статью «Дело Максима». Наиболее существенные из них касаются трактовки таких важных тем, как Гефсиманское моление и «относительное усвоение» Христом нашего противления. В новом издании был также учтен ряд важных исследований по полемике с монофелитами, изданных после 2007 г.

Кроме того, для настоящего издания Д. А. Черноглазовым с критического издания П. Аллен и Б. Нейл был осуществлен перевод «Документов из ссылки», тогда как в издании 2007 г. это сочинение было дано в дореволюционном переводе М. Д. Муретова, лишь частично отредактированном в соответствии с критическим изданием. Новый перевод не только точнее передает соответствующие тексты, но и позволяет лучше понять некоторые их детали, что получило отражение в обновленных и расширенных комментариях.

В публикуемый перевод Трудности 7 преп. Максима А. М. Шуфрин внес существенные исправления по сравнению с изданием 2007 г. Кроме того, он сделал важные дополнения к своим схолиям к этому сочинению. Последние, в свою очередь, были дополнены нашими схолиями и несколькими схолиями Д. С. Бирюкова.



Перевод исследований П. Шервуда, посвященных полемике преп. Ма ксима с оригенизмом, заново отредактированный для настоящего издания, был дополнен нашей статьей, посвященной как этой теме, так и полемике преп. Максима с крайними антиоригенистическими тенденциями в богословии его времени. Это позволяет лучше увидеть его позицию в этой полемике и понять ее контекст.



Прп. Максим Исповедник - Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом

Сост. Г. И. Беневич. — Изд. 2-е, испр. и дополн.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2014. — 672 с.

(Серии: Библиотека христианской м ысли; Византийская философия. Т. 16; ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ )

ISBN 978-5-903525-71-3

Также первое издание книги:

Сост. Г. И. Беневич, Д. С. Бирюков, А. М. Шуфрин

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. — 564 с.

(Византийская философия. Т. 1; Smaragdos Philocalias)

ISBN 978-5-288-04311-6

Максим Исповедник - Полемика с оригенизмом и моноэнергизмом - Содержание

От составителя Часть I МАКСИМ-ИСПОВЕДНИК Г. И. Беневич, А. М. Шуфрин. Дело Максима I. Путь к Латерану Псифос Письмо 19 Трудности к Фоме Экфесис и реакция на него О толковании унитарных формул в TP 7–8 и 20 Учение об «относительном усвоении» и Гефсиманское моление Смена позиции Диспут с Пирром После диспута II. Латеран как позиция Статус Латерана Отношение к «Типосу» После Латерана Изложение прения Четыре собора Диспут в Визии Последнее слово Приговор, ссылка и кончина III. VI Вселенский собор и дело Максима Позиция императора Позиция Рима Позиция византийского епископата Позиция Макария Антиохийского Точка зрения Предания Приложение. Casus Vitaliani ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ИСПОВЕДНИК И ЕГО СОРАТНИКИ. Документы из ссылки Предисловие к публикации Изложение прения, состоявшегося в судебной палате между господином аввой Максимом и бывшими с ним, с одной стороны, и начальниками — с другой Томос, содержащий диспут о догматах, [состоявшийся] между иже во святых Максимом, с одной стороны, и Феодосием, епископом Кесарии Вифинской, и бывшими с ним дворцовыми начальниками — с другой Письмо иже во святых аввы Максима к монаху Анастасию, его ученику Послание Анастасия к монахам в Кальяри Письмо апокрисиария Анастасия Феодосию Гангрскому Воспоминание Против константинопольцев Часть II МАКСИМ-БОГОСЛОВ А. М. Шуфрин. Другой Максим

AMBIGUA 7. Conspectus siglorum Преподобный Максим Исповедник. О различных трудностях Богослова [Григория], глава 7 А. М. Шуфрин. Схолии

Г. И. Беневич. Дополнения к схолиям А. М. Шуфрина

Предметно-тематический указатель к схолиям ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИКАРПА ШЕРВУДА I. РАННИЕ AMBIGUA ПРЕП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА И ОПРОВЕРЖЕНИЕ ИМ ОРИГЕНИЗМА Опровержение оригенизма Глава I. Максим и оригенизм Выводы из раздела А B. Фундаментальное опровержение Главный аргумент Глава II. Триада: сущность — сила — действие Предшественники триады Ранние случаи использования триад у Максима Параллельные триады Действие — сущностное проявление природы Триада в христологическом споре Вывод Экскурс Глава III. Ecstasis А. Тексты в пользу ecstasis’a B. Евагрианское у Максима Синтез учения Максима Глава IV. Логос А. Различение: логос природы — способ существования Максим и логос — тропос B. Логос и единство творения Первое объяснение учения о Логосе Второе объяснение учения о Логосе Защита Максимом своего учения о Логосе Современные толкования Заключение Глава V. Κόρος A. Κόρος у оригенистов B. Опровержение С. Твердость D. Самовластие Глава VI. Апокатастасис Предыдущие исследования Тексты, относящиеся к Суду Эзотерическое молчание? Тексты, упоминающие апокатастасис Тексты, исключающие апокатастасис Заключение II. МАКСИМ И ОРИГЕНИЗМ. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ

Αρχή καὶ τέλος ̉

Райское состояние

Трудность 8

Цель Бога

Г. И. Беневич. Об оппонентах преп. Максима в Трудностях к Иоанну (дополнение к исследованию Поликарпа Шервуда)

Не только оригенизм

Трудности к Иоанну и борьба с гносимахией

Оппоненты преп. Максима в Трудностях к Иоанну и особенности его экзегезы Используемая литература Хронологическая таблица истории монофелитских споров Указатели Список сокращений Summary

Максим Исповедник - полемика с оригенизмом и моноэнергизмом - I. ПУТЬ К ЛАТЕРАНУ - Псифос

Прежде чем в 649 г. Латеранский собор осудил не только бескомпромиссный Экфесис (638) [1] , но и примирительный Типос (647), изданный императором Константом по инициативе Константинопольского патриарха Павла, борьбазаутверждение двухэнергий (действий) [2] и воль во Христе прошла уже несколько этапов.

Мы не будем описывать их в подробностях; отметим лишь моменты, важные для понимания позиции прп. Максима. Полемика, как известно, была начата св. Софронием (впоследствии патриархом Иерусалимским), выступившим против моноэнергистской унии (633), заключенной в Египте и Ливии между Киром, папой Александрии, и монофозитами-феодо-сианами. Столкнувшись с сопротивлением Софрония, Константинопольский патриарх Сергий предпринял ряд шагов, призванных сохранить то, что было достигнуто его с Киром унионистской политикой, избежав при этом разрастания полемики; он издал патриарший указ — Псифос (633), воспрещающий употребление выражений «одна» или «две энергии».

Узнав о том, что Софроний [3] был избран патриархом Иерусалима, Сергий направил в Рим папе Гонорию упреждающее послание, ища у него поддержки своей позиции. Красочно расписав, как монофизиты присоединились в Египте к Церкви и даже признали Халкидонский собор, он сообщил папе о споре, начатом монахом Софронием против соглашения, заключенного Киром: «Софроний стал возражать против главы об одном действии, и утверждал, что нужно признавать два действия во Христе Боге нашем, не иначе» [4] . Как сообщает дальше Сергий, Софроний не соглашался с доводами Кира, что в данном случае нужно применить икономию, которую применяли святые отцы «ради спасения множества душ... [когда] действовали в духе умеренности и снисхождения».

То есть Кир считал, что поскольку выражение «одно действие», как писал и Сергий, «употребляли и некоторые из священных отцов» [5] , то Софроний мог бы не возбуждать полемики по этому вопросу ради привлечения мо-нофизитов к православию. Тем не менее, как далее пишет Сергий папе, Софроний не был удовлетворен ответом Кира, и Кир предоставил разрешить этот спор Сергию, к которому с посланием от Кира и прибыл Софроний. Как мы видим, на этом этапе все стороны действовали еще весьма осторожно, и уж конечно спор не перетекал в личную вражду главных действующих лиц — в противном случае, нельзя было бы представить, что Кир пошлет свое послание Сергию с Софронием, и что сам Сергий будет выслушивать последнего.

Как бы то ни было, прибыв в Константинополь, Софроний, по сообщению Сергия папе Гонорию, опять потребовал совсем отказаться от выражения «одна энергия», что было неудобно для Сергия, так как разрушало бы все достижения унии с монофизитами в Египте. Тем не менее не только под нажимом Софрония, но и из опасения разрастания полемики, начавшейся уже в самом Константинополе (о чем Сергий сообщил и папе), Сергий писал Киру, чтобы он «после того, как при помощи Божией устроил соединение с теми, которые прежде были в разъединении, уже не позволял никому проповедовать об одном или двух действиях во Христе Боге нашем, а лучше внушал бы исповедовать... что один и тот же Сын Единородный... действует по Божеству и по человечеству, что всякое богоприличное и человекоприличное действие происходит нераздельно от одного и того же воплощенного Бога Слова и Тому же приписывается.

И исповедовать так ради того, что выражение "одно действие", хотя оно и употребляется некоторыми из святых отцов, странно и возмутительно звучит в ушах некоторых, предполагающих, что оно произносится в смысле уничтожения двух естеств... чего отнюдь нет, и да не будет, равно как и ради того, что соблазняет многих выражение "два действия", как не употребляющиеся ни у кого из божественных... тайноводителей Церкви». Это свое письмо Киру Сергий включил в послание к папе.