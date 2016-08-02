Подробности о семидесяти седминах - Филипп Maypo

Глава из книги Филиппа Мауро Семьдесят седмин и Великая Скорбь. Изучение последних двух видений Даниила и пророчества Господа Иисуса Христа на горе Елеонской.

Филипп Maypo – Семьдесят седмин и Великая Скорбь – Подробности о семидесяти седминах

Убедившись в правильности отправной точки, мы можем теперь с уверенностью приступить к исследованию деталей пророчества. Однако будет необходимо, когда мы продолжим, проверять каждый вывод Писаниями, заботясь о том, чтобы не признать ничего, что не поддерживается достаточным доказательством.

Пророческая часть послания ангела начинается с 24-го стиха и читается так:

«Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых».

Здесь имеются шесть отдельных вещей, которые должны были произойти в течение определенно отмеченного периода в семьдесят седмин лет (490 лет). Эти шесть указанных вещей тесно связаны одна с другой, ибо они все соединены союзом «и».

В этом стихе, который, по сути, является полным пророчеством, не дается никакой информации ни в отношении отправной точки в 490 лет, ни в отношении средств, посредством которых должны были совершиться предсказанные события. Однако такая информация дается в последующих стихах. Из них мы узнаем, что пророческий период должен был начаться «с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима»; также те шестьдесят девять седмин (семь плюс шестьдесят две) должны были дойти «до Христа Владыки», и дальше, «по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос».

Именно преданием смерти Христа должны были исполниться шесть предсказаний в 24-м стихе. На это следует обратить особое внимание.

Таким образом, перед нами пророчество, представляющее исключительный интерес, предсказанный промежуток времени от нового начала иудейского народа и восстановления святого города до кульминационного события всей истории и всех эпох — распятие Божественного Искупителя. Это то, во что желают проникнуть Ангелы (1-е Петр. 1, 12); и, несомненно, наши сердца должны побуждать нас исследовать это, не в духе плотского любопытства, и не с какой-либо целью придерживаться любимой схемы истолкования пророчеств, но с почтительным желанием узнать, что Богу было угодно открыть относительно этого наиболее важного и наиболее священного вопроса.

В стихах 25-27 также предсказываются сильные и разрушительные суды — «опустошения, которые должны были постигнуть народ и город, и которые должны были продолжаться в течение всей этой эпохи.

Первые слова 25-го стиха, «Итак знай», показывают, что то, что будет дальше, объясняется пророчеством, содержащимся в 24-м стихе. На это тоже следует обратить особое внимание.

Для правильного понимания пророчества крайне необходимо заметить и иметь в виду, что шесть предсказаний 24-го стиха должны были исполниться (и теперь исполнились) тем, что «предан будет смерти» Христос, и тем, что непосредственно последовало после этого, а именно Его воскресением из мертвых и Его вознесением на небо. Помня об этом простом факте, мы сможем легко «уразуметь» все основные пункты пророчества.

Вот шесть предсказанных моментов.

1. Чтобы покрыто было преступление

«Преступление» Израиля долго было темой Божиих посланий пророкам. За свое «преступление» они были посланы в плен, а их страну и город постигло «опустошение» на семьдесят лет.

Сам Даниил исповедал это, говоря: «И весь Израиль преступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и за то излились на нас проклятие и клятва» (стих И). Однако ангел сообщил ему печальные новости, что полная мера «преступления» Израиля должна еще была быть дополнена, что дети должны были дополнить меру беззакония своих отцов, и что, как следствие, Бог навлечет на них гораздо большее «опустошение», чем то, которое было произведено Навуходоносором.

Ибо «чтобы покрыто было преступление» могло означать не что иное, как предательство и распятие их обещанного и ожидаемого Мессии.

Мы бы здесь обратили особое внимание на слова Господа Иисуса, сказанные вождям народа незадолго до того, как Он был предан, Ибо в них имеется поразительное сходство со словами пророчества Гавриила. Он сказал: «Дополняйте же меру отцов ваших... да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле» (Матф. 23, 32). В этих словах Христа мы находим, во-первых, что час пришел для них, «чтобы покрыто было преступление», и, во-вторых, решительное указание на то, что предсказанные опустошения должны были прийти в качестве наказания на этот род, как это явствует из слов «да придет на вас».

Заключительные слова нашего Господа в то время имеют большую важность, если рассматриваются в свете пророчества. Он сказал: «Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей»; и затем, так как ужасная участь возлюбленного города сильно огорчала Его, Он заплакал: «Иерусалим, Иерусалим», многозначительно заканчивая: «Се, оставляется вам дом ваш пуст».

Страшный и беспрецедентный характер судов, излившихся на Иерусалим во время его разрушения в 70-м году н.э., потерян из виду в наши дни. Но если мы хотим узнать, насколько великим событием это было в глазах Божьих, мы должны лишь обратить внимание на душевное страдание нашего Господа, когда Он думал об этом. Даже на пути к Кресту это для Него значило больше, чем приближающиеся Его собственные страдания (Лук. 21, 28-30).

Апостол Павел также говорит подобными словами о преступлениях того поколения иудеев, которые не только распяли Господа Иисуса, а затем отвергли Евангелие, которое проповедовалось им во имя Его, но также запрещали проповедовать Его язычникам. Поэтому апостол сказал, что они «всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца» (1-е Фесе. 2:15, 16). Ибо они действительно были на пороге Божьего гнева «до конца» в грядущем разрушении Иерусалима и рассеянии их по всем народам мира, чтобы претерпеть ужасные страдания от их рук. Эти Писания представляют большую важность в связи с данным нашим исследованием, и у нас будет возможность обратиться к ним снова.

Нетрудно понять, почему во главе списка шести великих вещей, содержащихся в этом пророчестве, стоит покрытие преступления, ибо тот же акт, который составлял главный грех Израиля, также послужил к уничтожению греха (Евр. 9, 26) и совершению вечного искупления (Евр. 9, 12). Они взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили Его, но это было сделано «по определенному совету и предведению Божию» (Д. Ап. 2, 23). Власти и силы Иудеи и Рима с язычниками и народом Израильским поистине собрались вместе против Него, но должно было быть сделано то, что предопределила рука Божья и совет Божий (Д. Ап. 4, 26-28). Нет ничего более замечательного во всем, что было объявлено нам, чем то, что народ и начальники их, не узнав Его и осудив, должны были исполнить слова пророческие, читаемые каждую субботу (Д. Ап. 13, 27). Поэтому среди многих пророчеств, которые тогда «исполнялись», выдающееся место следует отвести тому, что составляет предмет нашего исследования.

2. Запечатаны были грехи

На этом пункте мы не должны детально останавливаться, ибо мы уже обратили внимание на чудесные действия мудрости Божьей в том, чтобы заставить исключительный грех человека послужить для осуществления вечного искупления и таким образом предоставить совершенное средство от греха. Ибо распятие Христа, хотя оно и было делом дьявольского нечестия со стороны человека, было с Его стороны принесением Себя непорочного Богу в жертву за грехи (Евр. 9, 14). Таким образом, Он совершил это, принеся «одну жертву за грехи, навсегда» (Евр. 10, 12).

Мы понимаем, что смысл, в котором смертью Христа были «запечатаны грехи», заключался в том, что таким образом Он совершил полное искупление от грехов, как написано в Послании к Евреям 1, 3, а также во многих подобных местах, «совершив Собою очищение грехов». Тем не менее, следует заметить, что еврейское слово, переведенное здесь, как «грехи», означает не только грех сам по себе, но также и жертву за него. Следовательно, некоторые думают, что ангел здесь предсказал прекращение жертвы за грех, требуемой законом. Это было, на самом деле, побочным результатом, и об этом четко говорится в стихе 27. Однако слово, используемое в этом стихе, не является словом, находящимся в стихе 24, которое обозначает грех или жертву за грех. Это другое слово, означающее жертву. Поэтому мы делаем вывод, что слова «запечатаны были грехи» следует воспринимать в их наиболее очевидном смысле.

3. Заглажены беззакония

Слово, переведенное здесь, как «заглажены», обычно переводится, как «искупить», однако, согласно симфонии Стронга, оно также выражает мысль об успокоении и примирении. Поэтому мы сочтем, что наши переводчики имели достаточное основание для использования слова «заглажены». Если, однако, допустить, что слово «искупление» является лучшим переводом, это бы никак не подействовало на наше умозаключение, Ибо как искупление, так и заглаживание были достигнуты смертью Христа на кресте.

Необходимость в заглаживании беззаконий возникает из того, что человек по природе не только грешник, но также и враг Бога (Рим. 5, 8-10). Более того, он враг, потому что он также и грешник. Как грешнику, ему необходимо быть оправданным, а как врагу, ему необходимо быть примиренным1. Смертью Христа, как искупительной жертвы, совершается и то и дутое в случае всех верующих в Него. В Римлянам 5, 8-10 эти два отдельных, но тесно связанных понятия, излагаются предельно ясно. Ибо мы там читаем: первое, что «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками», и, второе, что «будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его».

1 В Даниила 9, 24 в английской Библии стоит слово не «заглажены», а «примирение», на этом слове автор и выстраивает свои рассуждения (прим. переводчика).

Заглаживание беззаконий[1] должно непосредственно относиться к царству Божьему в том, что оно означает возвращение тех, которые были мятежниками и врагами, к добровольному и преданному подчинению Богу. В этой связи следует уделить внимание прекрасному отрывку в Послании к Колоссянам 1, 12-22, где показано, что в результате смерти Христа те, которые имеют «искупление Кровию Его и прощение грехов» (стих 14), также вводятся в Царство возлюбленного Сына Божьего (стих 13), Христос, «чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его»; и апостол добавляет: «И вас, бывших некогда отчужденными м врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его» (стихи 20-22).

Совершенно точно, поэтому, что, когда Иисус Христос умер и воскрес, искупление греха и примирения для врагов Бога совершились полностью и окончательно как исторический факт. Важно и поистине существенно, для правильного истолкования этого пророчества, помнить, что искупление и примирение должны были совершиться, и на самом деле совершились, в период в семьдесят седмин с момента выхода повеления царя Кира.

Таким образом, видно, что пророчество должно иметь отношение к великому и вечному замыслу Бога установить Свое царство и ввести туда прощенных и примирившихся с Ним грешников, как добровольных и преданных подданных Христа Царя. И когда подошло время, царство было провозглашено Господом и Его предтечей, что оно «приблизилось». Слова Господа, взятые в связи с пророчеством Гавриила, являются весьма значимыми. Он сказал: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» (Марк 1, 15). Время, о котором Он говорил, было временем, объявленным в этом великом пророчестве — единственном пророчестве, в котором сообщается время Его пришествия. Следовательно слова Господа в действительности были объявлением Его приближающейся смерти, воскресения и возведения на престол на небе, как небесного Царя Божьего царства небесного.

4. Чтобы приведена была правда вечная

Правда — это наиболее выдающаяся особенность царства Божьего. Чтобы показать это, мы должны лишь сослаться на эти привычные места: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Матф. 6, 33); «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» <Рим. 14, 17). Одна особенность правды Божьей, которая должна была быть «приведена» Им посредством жертвы Христа (Рим. 3, 21-26), в том, что она вечна, и это то, что подчеркивается в пророчестве. Дело, которое приведет правду вечную, должно было быть сделано, и теперь оно сделано; вечную, потому что она основана на Кресте, как предсказано также через Исайю: «Правда Моя пребудет вовек» (Ис. 51, 8). Иисус Христос теперь сделался для нас «праведностью» (1-е Кор. 1, 30); и это во исполнение другого великого обетования: «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и вот имя Его, которым будут называть Его: "ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!"» (Иер. 23:5, 6).

5. Чтобы запечатаны были видение и пророк.

Значение этого мы понимаем так, что будет запечатано пророческое слово Божье для израильтян, в качестве части наказания, которое они навлекли на себя. Слово «запечатать» иногда означает, во второстепенном смысле, обезопасить, ибо то, что плотно запечатано, делается защищенным от порчи. Следовательно, некоторые понимают этот пункт так, что видение и пророчество просто должны были исполниться. Однако нам неизвестно, что слово «запечатать» используется в Библии в этом смысле. Ибо когда имеется в виду исполнение пророчества, употребляется слово «исполняться». Мы думаем, что это слово следует понимать в его первоначальном значении; ибо было четко предсказано, что в качестве выдающейся особенности наказания Израиля, как видение, так и пророк — то есть как глаз, так и ухо — должны были быть закрыты, чтобы видя, они не видели и, слыша, не слышали (Ис. 6, 10).

Кроме того, именно это запечатывание видения и пророчества, как часть наказания Израиля было предсказано Исайей в том великом отрывке, где он говорит о Христе, как о камне-основании (Ис. 28, 16). Следующее — это предсказание «горя» городу, в котором жил Давид (29, 1). Таким образом, здесь мы видим пророчество, которое является аналогичным пророчеству Гавриила. В последнем говорилось о том, что за преданием смерти Христа последует разрушение Иерусалима; и Исайя также говорил о Христе, как о Божьем камне-основании, положенном на Сионе (воскресение), и затем о ниспровержении земного Сиона. Что касается этого ниспровержения, Бог говорит через Исайю очень определенно: «Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательною, и воздвигну против тебя укрепления.

И будешь унижен» (Ис. 29, 3-4). Затем пророк говорит о грядущей буре и вихре и о всепожирающем огне, а также о множестве народов, которые должны были воевать против города (стихи 6-9). Затем следуют эти важные слова: «Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге» (стихи 10, 11). Это явно соответствует словам Гавриила: «чтобы запечатаны были видение и пророк». Кроме того, слово «запечатанной» в Исайи 29, 11 — то же самое, что и в Даниила 9, 24. Эти слова Исайи также дают удивительно точное описание духовной слепоты людей и их начальников во времена Христа, которые, хотя и читали пророков каждую субботу, тем не менее, из-за того, что они не знали их голосов, исполнили их, осудив Его (Д. Ап. 13, 27).

Исполнение шестой главы Исайи также входит сюда. Ибо Сам Господь сказал: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6:9, 10; Матф. 13:14, 15). Иоанн также цитирует это пророчество, и применяет его к иудеям своего времени (Иоан. 12, 39-41); и Павел делает то же самое (Д. Ап. 28, 25-27).

Следовательно, мы должны с особым интересом отметить вопрос, задать который Исайю побудило это изречение наказания, и ответ, который он получил. Несомненно, пророк понял, что наказание, произнесенное в словах, процитированных выше, должно было быть ужасно суровым наказанием, ибо он сразу спросил с тревогой: «Надолго ли» должен был распространяться период карающей слепоты? Ответ был: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле» (Ис. 6:11, 12).

Здесь мы видим ясное предсказание того, о чем Сам Христос пророчествовал, когда предсказал опустошение Иудеи и рассеяние иудеев по всем народам (Лук. 21, 24).

6. И помазан был Святый святых

Когда эти исследования были впервые написаны и опубликованы в периодической форме, мы считали, что это пророчество исполнилось, когда Господь Иисус Христос вошел в небесное святилище (Евр. 9:23, 24). Однако позже в наших руках оказался труд д-ра Пуси по поводу Пророка Даниила, и на нас произвело огромное впечатление толкование этой главы, сделанное этим великим еврейским ученым, который очень умело защитил Книгу Даниила от нападок деструктивных критиков. Он указал, что слово «помазан» обрело прочный духовный смысл, ссылаясь на слова Исайи 61:1, 2, которые наш Господь применил к Себе, как к Тому, Кого Бог «помазал».

Доктор Пуси также отметил, что поскольку то же самое слово используется в следующем стихе Даниила « "Владыка" по отношению к "Помазан"», следует предположить, что столь тесно связанные слова должны использоваться в том же значении. Это подсказывает идею о «помазании Святого святых» излиянием на него Святого Духа. Доктор Пуси приводит много доказательств в поддержку этой идеи; однако, не вдаваясь в детальное обсуждение этого вопроса, мы лишь скажем, что мы, таким образом, были приведены к заключению, что сошествие Святого Духа на учеников Христа, в день Пятидесятницы, таким образом, помазание (смотрите 2-е Кор. 1, 21) духовного «храма Божьего» (2-е Кор. 6, 16) исполняет эту часть пророчества; это исполнение не только согласуется с другими пятью пунктами, но также приводит весь ряд к достойной кульминации.

Эти шесть предсказанных событий, которые мы сейчас детально рассмотрели, должны были, согласно словам Божьим через Гавриила, исполниться в течение «определенного» (или ограниченного периода) в семьдесят седмин лет, и мы показали, — на самом деле, это ТАК ясно, что едва ли подлежит обсуждению, — что все шесть пунктов были полностью исполнены в первое пришествие Христа и в « седмину » Его распятия. Ибо когда наш Господь вознесся на небо, а Святой Дух сошел, не осталось ни одного из шести пунктов, записанных в Даниила 9, 24, который бы не осуществился своевременно.

Более того, быстро просмотрев стихи 25 и 26, мы видим, что пришествие Христа и Его «предание смерти» объявлены в качестве средств, посредством которых пророчество должно было быть исполнено; и что добавлено предсказание разрушения Иерусалима Титом, римским «вождем», и опустошения Иерусалима и войн, которые должны были продолжаться в течение всей эпохи.

Мы не говорим здесь о стихе 27. Для той части пророчества потребуется более внимательное исследование, которое мы планируем осуществить позднее.

Пророческие события часто описываются завуалированным языком и образными словами, так что очень трудно установить их исполнение. Однако в данном случае нам кажется, что перед нами исключительный пример пророчества, слова которого ясны и опознавательные знаки многочисленны. Если бы было возможно с уверенностью установить только одно из шести предсказаний из Даниила 9, 24, этого было бы достаточно, чтобы установить весь их ряд. Однако указания, данные нам, позволяют нам установить с уверенностью пять из шести предсказаний и еще одно с высокой степенью вероятности. Таким образом, нет сомнений, что все пророчество из 24-го стиха было исполнено смертью, воскресением и вознесением Господа Иисуса Христа и сошествием Святого Духа с неба. И решение об исполнении 24-го стиха влечет за собой определение семидесятой седмины , о которой в особенности говорится в стихе 27. Это будет объяснено позднее.

[1] Автор пишет: «Примирение» (прим. переводчика).