Проповедь христианства - сложное и ответственное дело, поскольку от его успешности зависит спасение многих людей. Оно требует и знания вероучительных и нравственных истин христианства, и понимания духовной жизни, и определенного ознакомления с основными сторонами человеческой жизни и деятельности, прежде всего религиозной, философской, научной. Оно с необходимостью предполагает и знание ответа на главные и наиболее волнующие современников вопросы.

Все это требует специальной подготовки, которой преимущественно и занимается апологетика (основное богословие). Апологетика ориентирована на людей различных убеждений и уровней веры: и только что пришедших в ограду Церкви, у которых еще немало

сомнений, и находящихся «около церковных стен», но ищущих Истины, смысла жизни, и интересующихся христианством. И тем и другим, как не имеющим, большей частью, духовного опыта, не «пережившим» в себе Бога, необходимо обоснование истин веры, нужны доказательства, поскольку они являются одним из естественных средств на пути приобретения и укрепления веры.

Предлагаемая работа, рассматривая многие апологетические вопросы, как общерелигиозного, так и специфически христианского характера, ориентирована на эту цель. В настоящее издание наряду с прежними материалами включен краткий очерк истории апологетики и анализ основных принципов социальной христианской деятельности. Во многие разделы книги внесен целый ряд уточнений, дополнений и изменений.

Алексей Ильич Осипов - Путь разума в поисках истины

Путь разума в поисках истины. — 6-е изд., испр.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 496 с.

ISBN 978-5-7533-0510-7



Алексей Ильич Осипов - Путь разума в поисках истины - Содержание

Глава I. Понятие об апологетике

§ 1. Разделы апологетики

§ 2. Краткий очерк истории апологетики

§ 3. Русская апологетика

Глава II. Религия

§ 1. Человек, мир, религия

§ 2. Что такое религия

§ 3. О чем говорит слово «религия»

§ 4. Основные истины религии

§ 5. Сущность религии

§ 6. Взгляды отдельных философов на религию

§ 7. Происхождение религии

§ 8. Первая религия

§ 9. Многообразие религий

§ 10. Что не есть религия

§ 11. Псевдорелигиозные системы мысли: деизм, пантеизм, теизм

Глава III. О бытии Бога

§ 1. Доказательство

§ 2. Бога нет, потому что

§ 3. Бог есть

Глава IV. Религия и человеческая деятельность

§ 1. Наука

§ 2. Путь разума в поисках истины

§ 3. Основа социального служения Церкви.

§ 4. Свобода христианина, свобода Церкви и религиозная свобода.

Глава V. Откровение

§ 1. Виды откровений

§ 2. Общее Откровение и его признаки

§ 3. Индивидуальное откровение и его признаки

§ 4. Экзорцизм.

§ 5. Оценка естественного богопознания

Глава VI. Язычество

§ 1. Натурализм

§ 2. Идолопоклонство

§ 3. Мистицизм

§ 4. Магизм

§ 5. Истоки и сущность язычества

§ 6. Оценка язычества

Глава VII. Ветхозаветная религия

§ 1. Учение

§ 2. Ветхозаветная религия и христианство

Глава VIII. Духовная жизнь

§ 1. Основы духовной жизни (по творениям святителя Игнатия Брянчанинова)

§ 2. О святости в Православии

Глава IX. Происхождение мира

§ 1. Два взгляда на мир

§ 2. Христианское понимание мира

§ 3. Христианская экология

§ 4. Гипотеза антимира

§ 5. Творение или (и) эволюция

Глава X. Эсхатологическая проблема в русском православном богословии и религиозно-философской мысли ХХ-го века

§ 1. Понятие об эсхатологии и ее различные аспекты

§ 2. Антихрист

§ 3. 666 и ИНН