Осипов - Путь разума в поисках истины
Проповедь христианства - сложное и ответственное дело, поскольку от его успешности зависит спасение многих людей. Оно требует и знания вероучительных и нравственных истин христианства, и понимания духовной жизни, и определенного ознакомления с основными сторонами человеческой жизни и деятельности, прежде всего религиозной, философской, научной. Оно с необходимостью предполагает и знание ответа на главные и наиболее волнующие современников вопросы.
Все это требует специальной подготовки, которой преимущественно и занимается апологетика (основное богословие). Апологетика ориентирована на людей различных убеждений и уровней веры: и только что пришедших в ограду Церкви, у которых еще немало
сомнений, и находящихся «около церковных стен», но ищущих Истины, смысла жизни, и интересующихся христианством. И тем и другим, как не имеющим, большей частью, духовного опыта, не «пережившим» в себе Бога, необходимо обоснование истин веры, нужны доказательства, поскольку они являются одним из естественных средств на пути приобретения и укрепления веры.
Предлагаемая работа, рассматривая многие апологетические вопросы, как общерелигиозного, так и специфически христианского характера, ориентирована на эту цель. В настоящее издание наряду с прежними материалами включен краткий очерк истории апологетики и анализ основных принципов социальной христианской деятельности. Во многие разделы книги внесен целый ряд уточнений, дополнений и изменений.
Алексей Ильич Осипов - Путь разума в поисках истины
Путь разума в поисках истины. — 6-е изд., испр.
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 496 с.
ISBN 978-5-7533-0510-7
ISBN 978-5-7533-0510-7
Алексей Ильич Осипов - Путь разума в поисках истины - Содержание
Глава I. Понятие об апологетике
§ 1. Разделы апологетики
§ 2. Краткий очерк истории апологетики
§ 3. Русская апологетика
Глава II. Религия
§ 1. Человек, мир, религия
§ 2. Что такое религия
§ 3. О чем говорит слово «религия»
§ 4. Основные истины религии
§ 5. Сущность религии
§ 6. Взгляды отдельных философов на религию
§ 7. Происхождение религии
§ 8. Первая религия
§ 9. Многообразие религий
§ 10. Что не есть религия
§ 11. Псевдорелигиозные системы мысли: деизм, пантеизм, теизм
Глава III. О бытии Бога
§ 1. Доказательство
§ 2. Бога нет, потому что
§ 3. Бог есть
Глава IV. Религия и человеческая деятельность
§ 1. Наука
§ 2. Путь разума в поисках истины
§ 3. Основа социального служения Церкви.
§ 4. Свобода христианина, свобода Церкви и религиозная свобода.
Глава V. Откровение
§ 1. Виды откровений
§ 2. Общее Откровение и его признаки
§ 3. Индивидуальное откровение и его признаки
§ 4. Экзорцизм.
§ 5. Оценка естественного богопознания
Глава VI. Язычество
§ 1. Натурализм
§ 2. Идолопоклонство
§ 3. Мистицизм
§ 4. Магизм
§ 5. Истоки и сущность язычества
§ 6. Оценка язычества
Глава VII. Ветхозаветная религия
§ 1. Учение
§ 2. Ветхозаветная религия и христианство
Глава VIII. Духовная жизнь
§ 1. Основы духовной жизни (по творениям святителя Игнатия Брянчанинова)
§ 2. О святости в Православии
Глава IX. Происхождение мира
§ 1. Два взгляда на мир
§ 2. Христианское понимание мира
§ 3. Христианская экология
§ 4. Гипотеза антимира
§ 5. Творение или (и) эволюция
Глава X. Эсхатологическая проблема в русском православном богословии и религиозно-философской мысли ХХ-го века
§ 1. Понятие об эсхатологии и ее различные аспекты
§ 2. Антихрист
§ 3. 666 и ИНН
§ 1. Разделы апологетики
§ 2. Краткий очерк истории апологетики
§ 3. Русская апологетика
Глава II. Религия
§ 1. Человек, мир, религия
§ 2. Что такое религия
§ 3. О чем говорит слово «религия»
§ 4. Основные истины религии
§ 5. Сущность религии
§ 6. Взгляды отдельных философов на религию
§ 7. Происхождение религии
§ 8. Первая религия
§ 9. Многообразие религий
§ 10. Что не есть религия
§ 11. Псевдорелигиозные системы мысли: деизм, пантеизм, теизм
Глава III. О бытии Бога
§ 1. Доказательство
§ 2. Бога нет, потому что
§ 3. Бог есть
Глава IV. Религия и человеческая деятельность
§ 1. Наука
§ 2. Путь разума в поисках истины
§ 3. Основа социального служения Церкви.
§ 4. Свобода христианина, свобода Церкви и религиозная свобода.
Глава V. Откровение
§ 1. Виды откровений
§ 2. Общее Откровение и его признаки
§ 3. Индивидуальное откровение и его признаки
§ 4. Экзорцизм.
§ 5. Оценка естественного богопознания
Глава VI. Язычество
§ 1. Натурализм
§ 2. Идолопоклонство
§ 3. Мистицизм
§ 4. Магизм
§ 5. Истоки и сущность язычества
§ 6. Оценка язычества
Глава VII. Ветхозаветная религия
§ 1. Учение
§ 2. Ветхозаветная религия и христианство
Глава VIII. Духовная жизнь
§ 1. Основы духовной жизни (по творениям святителя Игнатия Брянчанинова)
§ 2. О святости в Православии
Глава IX. Происхождение мира
§ 1. Два взгляда на мир
§ 2. Христианское понимание мира
§ 3. Христианская экология
§ 4. Гипотеза антимира
§ 5. Творение или (и) эволюция
Глава X. Эсхатологическая проблема в русском православном богословии и религиозно-философской мысли ХХ-го века
§ 1. Понятие об эсхатологии и ее различные аспекты
§ 2. Антихрист
§ 3. 666 и ИНН
Алексей Ильич Осипов - Путь разума в поисках истины - § 2. Ветхозаветная религия и христианство
Ветхозаветная еврейская религия была явлением исключительным среди дохристианского языческого мира. Вера в Единого Бога Творца и Промыслителя, в вечную жизнь и воскресение, в праведное загробное мздовоздаяние, относительная строгость жизненных установлений и многих нравственных предписаний, моральная чистота культа, запрещение человеческих жертвоприношений и многое другое являлось, безусловно, великим даром Божиим еврейскому народу и доброй закваской для окружающих племен и народов. Вера в грядущего Помазанника-Спасителя вселяла надежду перед лицом непреодолимых, кажется, тупиков жизни, заставляла евреев готовиться к Его встрече, помогала религиозно, духовно напрягаться, соответственно жить. Ветхозаветное Откровение дает и наиболее полную картину творения мира, происхождения человека, истории грехопадения. Во всем этом ветхозаветная религия имела, бесспорно, большое положительное значение для древнего мира.
Ветхозаветное Откровение сохраняет определенную ценность и в христианскую эпоху. Главное в нем — пророческие указания на Христа Спасителя. Эти указания, многие из которых поражают точностью своих хронологических, географических и генеалогических предсказаний, исполнившись на Иисусе Христе, дают исключительную возможность для каждого беспристрастного искателя истины увидеть в нем обещанного Богом Мессию и Господа.
Во многом же другом ветхозаветное Откровение существенно и подчас принципиально восполнено (Мф. 5, 17) [6] Благовестием Христовым. Это, прежде всего, истины о Триедином Боге, Боговоплощении, о Мессии и Его Крестной Жертве и Воскресении, о Царстве Небесном, которое пребывает не вне, а внутри человека, и является не идеалом земного благоденствия (шаломом), а Духом Святым, данным нам (Рим. 5, 5).
По сравнению с Ветхим Заветом, Христос — не иудейский царь над всей землей, не политический реформатор, не благоустроитель материальной жизни, претворяющий камни в хлебы (Мф. 4, 3-4) скоропреходящих плотских удовольствий, но Хлеб вечный, Путь, Истина и Жизнь (Ин. 14, 6) для всего человечества в вечном бытии Царства Божия.
Полным контрастом с Ветхим Заветом является и Евангельское учение о праведности. Если «Закон» устанавливает две правды, две различные морали: одна — для внутренних взаимоотношений среди евреев, другая — для их отношений ко всем другим народам (подробнее об этом см. ниже), то евангельская праведность — едина и требует любви ко всем людям без исключения.
Новый Завет дает принципиально иное понимание богоизбранности. Богоизбранным является не тот, кто рожден от плоти и крови иудейской, «но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве» (Рим. 2, 28-29).
«Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5, 6).
С пришествием Христовым оканчивается избрание внешнее, национальное, прекращает свое существование вся религия ветхозаветная со всеми жертвами, установлениями и законами, «потому что конец закона — Христос» (Рим. 10, 4; см.: Мф. 5, 18). С Его явлением «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел… некогда не народ, а ныне народ Божий» (1 Пет. 2, 9-10) — это Церковь, это пребывающие в ней христиане, среди которых «нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все… одно во Христе Иисусе. Если же… Христовы, то… семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3, 28-29).
2013-04-07
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