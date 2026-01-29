Быть честным перед Богом - Джон Робинсон

Книга широко известного современного английского теолога вводит читателя в круг основных проблем западного богословия XX в., знакомит с идеями его классиков — Тиллиха, Бонхёффера, Бультмана.

Искренность, простота изложения, ориентация на широкую читательскую аудиторию, малознакомую с религиозной проблематикой, обеспечили необычайный успех книги: она переведена на 17 языков.

Книга помогла многим преодолеть религиозный кризис, но и возбудила жаркие споры, вышедшие далеко за пределы богословских кругов.

Джон Робинсон - Быть честным перед Богом

"Высшая школа",

Москва, 1993

Джон Робинсон - Быть честным перед Богом - Содержание

Революция поневоле

«На небесах» или «по ту сторону»?

Некоторые христианские вопрошатели

Теология и мир

Конец теизма?

Должно ли христианство быть «супранатуралистическим»?

Должно ли христианство быть «мифологическим»?

Должно ли христианство быть «религиозным»?

Трансцендентность для современного человека

Основа нашего бытия

Глубина в средоточии жизни

Человек и Бог

Бог в Библии

Нерелигиозный путь

Человек для других

Рождество: миф и история

О чём говорит Новый Завет?

Кем для нас сегодня является Христос?

Мирская святость

Святое в обыденном

Вовлеченность и отстраненность

«Нерелигиозное» понимание молитвы

«Новая мораль»

Революция в этике

Учение Иисуса

Ничто не предписано — кроме любви

К новой модели

Образы, от которых можно отказаться

Христианство и натурализм

Христианство и супранатурализм

Последствия для Церкви

свящ. Н. Балашов - «СЛЕДОВАТЬ ИСТИНЕ, КУДА БЫ ОНА НИ ВЕЛА»

Теологический путь епископа Робинсона

Приложение. Почтовый ящик д-ра Робинсона

Джон Робинсон - Быть честным перед Богом - Письмо профессора медицины

Я постепенно всё больше утрачивал вкус к церковной жизни; правда, я продолжал ходить в церковь, но при этом мною руководило лишь убеждение, что нельзя же самому быть источником всех своих моральных оценок. Однако невозможно было избавиться от недоумения, почему там все так странно. Знаете, это, может быть, особенно затрагивает медиков и биологов. Мы каждый день бьемся с нашими конкретными профессиональными проблемами, но у нас (по крайней мере, у физиологов и фармакологов) есть во всяком случае весьма реальное и подлинное научное содружество, и этой меркой, хочешь или не хочешь, начинаешь поверять все другие человеческие сообщества. Это не всегда осознаешь, но это так.

Так вот, приближалась Страстная неделя, и на этот раз я всерьез решил: больше я причащаться не пойду. Первый раз со времени моей конфирмации я решился встретить Пасху без причастия. Почему? Потому что я все больше чувствовал себя нечестным, причисляя себя к церкви, которая вызывала с моей стороны столь критическое отношение, а порой просто приводила меня в ярость. Я был убежден, что человек, которому раз открылась христианская вера, никогда не сможет от нее отпасть; однако всё, что мне оставалось — это полная изоляция наедине с моей Библией.

Но когда я обнаружил, что Вы осмелились высказать вслух столь многое, о чем я тоже думал, и при этом несомненно сделали это изнутри, находясь в Церкви, я почувствовал, что могу и должен пойти по Вашим следам (мне не приходит в голову более подходящее выражение), ибо наконец-то появилась надежда, что в Церкви найдется место и для «нерелигиозных» людей. И еще: одна из Ваших основных тем взволновала меня глубочайшим образом. Это то, что Вы пишите о Боге как Основе.

«Основание бытия» — этим выражением пользовались, я думаю, многие десятилетия или столетия, но Вам удалось так раскрыть его смысл во всей глубине, что оно перестало быть для меня лишь одной из фраз, к каким прибегают в попытках перевести церковную архаику на язык, хоть что-то говорящий. Теперь, во всяком случае, для меня, оно стало более осмысленным, чем вся христология прошлых веков.

Стоик 07.04.2011 06:37

Личность автора несомненно замечательная. Несмотря на явно либеральные позиции в богословии, в области исагогики Джон А.Т. Робинсон может дать фору многим консерваторам . Так его же перу принадлежат такие замечательные работы как "Redating The New Testament" (есть в интернете на английском), в которой он отстаивает позицию, что все (или почти все) книги Нового Завета написаны до разрушения Титом Иерусалима в 70 г., а так же "Priority of John", одна из самых обстоятельных книг по авторству и датировке четвертого Евангелия. Только вот не знаю, насколько возможно выражение "современного английского теолога", так как все-таки это вторая половина 20 века, тем более что "Honest to God" - это одна из первых его работ, написана в 63 году.

Здесь его богословский труд

2013-12-01