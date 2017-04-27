Талмуд - перевод Переферковича - Том 2-7 + дополнительный
Переиздание в современной орфографии I-VII томов перевода Талмуда, опубликованного в начале XX века петербургским востоковедом Н. Переферковичем, с исправлениями и редакционными примечаниями
Еврейские ортодоксы в большинстве своем всегда были против перевода Талмуда на другие языки, потому что: «зачем техническая документация тем, кто не работает с данной техникой - не поймут, обратят во вред» и т. д. В нееврейской же среде содержание Талмуда традиционно рассматривалось с заведомо враждебным подозрением, часто даже демонизировалось.
Кроме того, присутствуют объективные причины, создающие трудности (многие считают: непреодолимые) при переводе Талмуда, - это, прежде всего, специфическая структура его текста. Дело в том, что совершенно необычная (для стандартного «линейного» европейского восприятия) интертекстуальность Талмуда и некоторые сопутствующие факторы («полилогичность», «разрушенный», нестандартный синтаксис и т. п.) приводят к внутренней «многомерности» его текста. За неимением места для подробного описания, укажем лишь, что этот феномен даже внешне отражается в плоскостной структуре и в «плоскостном» (листовом) восприятии канонических изданий Талмуда. Обычный же перевод на другой язык предполагает «вытягивание» (одномерную проекцию) этой структуры в линейку, все равно как вытягивание куска ткани (текстуры) в нить: часто при этом «объемный» смысл уплощается и теряется.
Тем не менее, в зоне действия любого языка в определенный момент возникает потребность в переводе Талмуда - хотя бы с целью довести до носителей этого языка, в чем же, наконец, состоит загадочный феномен под названием Judentum, «еврейство», и т. п.
В Европе потребность в переводе Талмуда стала ощутима на грани 19/20 веков, когда контакты культурных систем резко интенсифицировались, иногда приводя к конфликтным ситуациям, которые сейчас отнесли бы к проявлениям «столкновения цивилизаций»: например, волна немецкого и русского антисемитизма, «дело Дрейфуса», вызвавшее общественную бурю во Франции, «дело Бейлиса», всколыхнувшее Россию и т. п.
В России и Германии за осуществление полного перевода Вавилонского Талмуда взялись одновременно (1896— 1897) два молодых востоковеда.
В Германии переводом на немецкий язык занялся Лазарь Гольдшмидт (р. в 1871 г. в Литве), окончивший знаменитую литовскую ешиву в Слободке и берлинский университет.
В России же его ровесник, петербургский востоковед Нехемия Переферкович (1871-1940) начал в одиночку реализацию совершенно запредельного проекта перевода и Иерусалимского, и Вавилонского Талмудов (с источниками!) на русский язык. Несмотря на то, что ему не удалось осуществить проект полностью, объем сделанного им за одно десятилетие впечатляет. Его перевод Мишны, Тосефты и hалахических Мидрашей до сих пор остается единственным относительно цельным корпусом текстов Вавилонского Талмуда (и его источников) на русском языке, несмотря на ряд отдельных изданий других авторов, российских и израильских. При этом полная Тосефта в первый и единственный раз была опубликована на русском языке именно Переферковичем.
Поэтому наше издание начинается с полной републикации работ Н. Переферковича, связанных с Вавилонским Талмудом. Наша редактура его текстов - чисто «косметическая». «Талмуд Переферковича», кроме всего прочего, представляет собой замечательный памятник русско-еврейских культурно-цивилизационных контактов начала 20 века, и мы стремились минимизировать редакционную «модернизацию» терминологии, названий, стиля и т. п.
Большой глоссарий терминов Талмуда (с современными комментариями) войдет в дополнительный том настоящего издания.
Лев Городецкий, преподаватель библейского иврита и арамейского языка Талмуда в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), август 2006
Талмуд - Критический перевод Наума Переферковича
М: Издатель Л. Городецкий, 2007-2010. Том 1-7 с дополнением.
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 2 (Книга 3 и 4) - Моэд - Праздники
М: Издатель Л. Городецкий, 2007. 544 с.
ISBN 5-203-02825-7
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том второй (Книга 3 и 4)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 2 (Книга 3 и 4) - Моэд - Праздники - Содержание
Предисловие издателя
Предисловие переводчика
Трактат Шаббат
Эрувин
Песахим
Прибавления к трактату Песахим
Трактат Шекалим
Прибавление к трактату Шекалим
Трактат Йома
Сукка
Беца
Рош-hашана
Прибавление к трактату Рош-Ьашана
Трактат Таанит
Мегиллат Таанит
Трактат Мегилла
Моэд Катон
Хагига
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 3 (Книга 5 и 6) - Нашим - Жёны
М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 432 с.
ISBN 5-203-02814-7
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том третий (Книга 5 и 6)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 3 (Книга 5 и 6) - Нашим - Жёны - Содержание
Предисловие
Трактат Йевамот
Прибавления к трактату Йевамот
Трактат Кетуббот
Прибавления к трактату Кетуббот
Трактат Недарим
Прибавления к трактату Недарим
Трактат Назир
Сота
Гиттин
Прибавления к трактату Гиттин
Трактат Кидцушин
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 4 (Книга 7 и 8) - Незикин - Повреждения
М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 656 с.
ISBN 5-203-02828-1
IV том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том четвертый (Книга 7 и 8)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1910.
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 4 (Книга 7 и 8) - Незикин - Повреждения - Содержание
Предисловие
Трактат Незикин
БаваКамма
БаваМециа
Бава Батра
Трактат Санhедрин
Маккот
Шевуот
Эдуйот
Авода Зара
Авот
Глава "Киньян Тора"
Авот р. Натана
(1-я версия)
(2-я версия)
Трактат Горайот
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 5 (Книга 9 и 10) - Кодашим - Святыни
М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 432 с.
ISBN 5-203-02735-0
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том пятый (Книга 9 и 10)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 5 (Книга 9 и 10) - Кодашим - Святыни - Содержание
Предисловие
Трактаты:
Зевахим
Менахот
Хуллин
Бехорот
Арахин
Темура
Керитот
Меила
Тамид
Миддот
Кинним
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 6 (Книга 11 и 12) - Теhарот - Чистоты
М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 656 с.
ISBN 5-203-02848-7
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:
«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том шестой (Книга 11 и 12)».
Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1904.
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 6 (Книга 11 и 12) - Теhарот - Чистоты - Содержание
Предисловие
Введение ко всему отделу
Трактаты:
Келим
Опалот
Негаим
Пара
Теhарот
Микваот
Нидда
Махширин
Завим
Тевуль-йом
Ядаим
Укцин
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том 7 - Мехильта и Сифра
М: Издатель Л. Городецкий, 2009. 744 с.
ISBN 5-203-02848-7
Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания: «Талмуд. Том седьмой (полутом первый): источники и указатели Талмуда». С.-Петербург, 1906.
Исправлены ошибки в наборе оригинала. В тех местах, где добавлен редакционный комментарий, он отмечен: Прим. ред.
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том 7 - Мехильта и Сифра - Содержание
Предисловие издателя
Предисловие переводчика
Мехильта
Отделы:
Бо
Бешаллах
Шира
Вайасса
Об Амалеке
Йитро
Баходеш
Мишпатим
Ки-тисса
Вайакhель
Сифра
Введение. Барайта рабби Измаила
Отделы:
Вайикра
Цав
Шемини
Тазриа
Мецора
Ахаре-Мот
Кедошим
Эмор
Behap
Бехуккотай
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том дополнительный - Общие сведения
М: Издатель Л. Городецкий,2010.536 с.
ISBN 978-5-203-02809-6
В предлагаемую читателям книгу включены наиболее известные работы Переферковича: «Талмуд: его история и содержание» и «Что такое Шульхан-Арух?» с исправлениями и редакционными комментариями.
В книгу также входит глоссарий имен и терминов Талмуда, который существенно облегчает восприятие текста многотомника.
Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том дополнительный - Общие сведения - Содержание
Предисловие издателя
Список сокращений и условных обозначений
Н. Переферкович ТАЛМУД: ЕГО ИСТОРИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Глава 1. МИШНА
§ 1. Общие понятия
§ 2. Структура Мишны
§ 3. Названия и содержание трактатов Мишны
§ 4. «Малые трактаты» Талмуда
§ 5. Издания Мишны
§ 6. Комментарии
§ 7. Переводы Мишны
§ 8. Литература о Мишне
§ 9. История Мишны
Глава 2. РОДСТВЕННЫЕ МИШНЕ СБОРНИКИ
§ 10. Тосефта
§11. Издания Тосефты
§ 12. Содержание Тосефты
§ 13. Мехильта
§ 14. Сифра
§ 15. Сифре
§ 16. Барайта
Глава 3. АВТОРИТЕТЫ МИШНЫ
§ 17. Древнейшие ученые
§ 18. Первое поколение таннаев
§ 19. Второе поколение таннаев. Старшая группа
§ 20. Второе поколение таннаев. Младшая группа
§ 21. Третье поколение таннаев
§ 22. Четвертое поколение таннаев. Старшая группа
§ 23. Четвертое поколевие таннаев. Младшая группа
Глава 4. ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ (ТАНАХа) В МИШНЕ
§ 24. Общие понятия
§ 25. История толковательных приемов
§ 26. Наум из Гимзо
§ 27. Акива
§ 28. Тринадцать приемов Измаила
§ 29. Литература о толковательных приемах
§ 30. Каль-вахомер (прием 1)
§31. Терминология силлогизма каль-вахомер
§ 32. Ограничительные принципы для каль-вахомер ....
§ 33. Гезера-шава (прием 2)
§ 34. Другой вид гезера-шава
§ 35. Ограничительные принципы для гезера-шава
§ 36. Геккеш (Иеккеш)
§ 37. Биньян-ав (прием 3)
§ 38. Обобщение двух специальных положений
§ 39. Обобщение нескольких специальных законов
§ 40. Общее и частное (приемы 4, 5 и 6)
§ 41. Необходимое согласование «общего» с «частным» и наоборот (прием 7)
§ 42. Прием 8
§ 43. Прием 9
§44. Прием 10
§45. Прием 11
§ 46. Прием 12
§ 47. Прием 13
Глава 5. ГЕОГРАФИЯ ПАЛЕСТИНЫ В ЭПОХУ МИШНЫ
§ 48. География
§ 49. Флора
§ 50. Фауна
Глава 6. ИСТОРИЯ ПАЛЕСТИНЫ В ЭПОХУ МИШНЫ
§ 51. Первые прокураторы (6—41 г. н. э.)
§ 52. Ирод Агриппа I (41—44 г. н. э.)
§ 53. Последние прокураторы (44-66 г. н. э.)
§ 54. Великая война с Римом (66-73 г. н. э.)
§ 55. Восстание при Траяне
§ 56. Великое восстание при Адриане (132-135 г. н. э.)
Глава 7. ВНУТРЕННИЙ СТРОИ
§ 57. Самоуправление
§ 60. Высшее образование
§ 61. Письмо
§ 62. Фарисеи и саддукеи
§ 63. Греческая культура
§ 64. Литература
§ 65. Писцы и юридические акты
Глава 8. РЕЛИГИЯ
§ 66. Храм
§ 67. «Дары» в пользу священников и левитов
§ 68. «Дары» в пользу бедных
§ 69. Субботний год
§ 70. Синагога -
§71. Закон (мицвы)
§ 72. Законы о субботе
§ 73. Законы о ритуальной чистоте
§ 74. Законы о пище
§ 75. Простой народ (ам-Иаарещ), самаритяне и язычники
§ 76. Прозелиты
§ 77. Диаспора (рассеяние, галут)
Глава 9. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ У ЕВРЕЕВ В ЭПОХУ МИШНЫ
§ 78. Климат
§ 79. Улучшение почвы
§ 80. Орошение
§81. Удобрение
§ 82. Обработка почвы
§ 83. Посев
§ 84. Севооборот
§ 85. Рост хлебов
§ 86. Жатва
§ 87. Молотьба
§ 88. Сохранение
§ 89. Садоводство и виноделие
Глава 10. РЕМЕСЛА И ТОРГОВЛЯ У ЕВРЕЕВ
§ 90. Ремесла
§ 91. Прядильное ремесло
§ 92. Красильное ремесло
§ 93. Ткацкое мастерство
§ 94. Валяльное ремесло
§ 95. Другие ремесла
§ 96. Торговля
Глава 11. МЕРЫ И КАЛЕНДАРЬ
§ 97. Главнейшие меры
§ 98. Календарь
Глава 12. ВРАГИ ТАЛМУДА
§ 99. От римлян до караимов
§ 100. Начало мартиролога Талмуда в Европе
§101. Диспуты
§ 102. Римский папа исследует Талмуд
§103. Обвинения и гонения на Талмуд в Испании
§ 104. «Борьба за Талмуд» в Германии и Италии в XVI веке
§ 105. Новая война Ватикана с Талмудом. «Чистка Талмуда» в XVI веке
§ 106. Обвинения против Талмуда в Германии в XVII - XIX веках
§ 107. Антиталмудическое движение в России: 1900 год
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I. Н. Переферкович. ЧТО ТАКОЕ ШУЛЬХАН-АРУХ?
Предисловие
Глава 1. ТАЛМУД: МИШНА И ТОСЕФТА
Глава 2. ТАЛМУД: ГЕМАРА
Глава 3. КОДЕКС МАЙМОНИДА «МИШНЕ ТОРА»
Глава 4 КОДЕКС ЯАКОВА БЕН АШЕРА «ЧЕТЫРЕ ТУРА»
Глава 5. ШУЛЬХАН-АРУХ
(а)Комментарии к Туру. Появление Шульхан-Аруха
(б)Комментарии к Шульхан-Аруху
(в)Издания Шульхан-Аруха
(г)Переводы Шульхан-Аруха на европейские языки
(д)Извлечения, сокращения и обработки
Глава 6. ОБРАЗЕЦ ИЗЛОЖЕНИЯ В ШУЛЬХАН-АРУХЕ
Глава 7. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН-АРУХА: ОРАХ-ХАЙШМ(«Путь Жизни»)
Глава 8. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН-АРУХА: ЙОРЕ-ДЕА («Учит Знанию»)
Глава 9. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАНАРУХА: ХОШЕН-Иа-МИШПАТ («Нагрудник Судный»)
Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН АРУХА: ЭВЕН-Иа-ЭЗЕР («Камень Помощи»)
Глава 11. ЖИЗНЬ ПО ШУЛЬХАН-АРУХУ
(а)Синагога
(б)Братства
(в)Законы о субботе, пище и чистоте
(г)Благотворные воздействия раввинизма ...
(д)Отношение Шульхан-Аруха к иноверцам
(е)Ростовщичество
Заключение
Приложение II. ГЛОССАРИЙ ИМЕН И ТЕРМИНОВ ТАЛМУДА
2017-04-14
Талмуд - Тома 8-11 - Вавилонская Гемара
В томах 1–6 содержатся Мишна и Тосефта ко всем трактатам Талмуда,
в 7 томе галахические (самые древние) мидраши Мехильта и Сифра,
в 8 томе Гемара: трактат Берахот – в современной редакции,
в 9 и 10 томах Гемара: трактат Шаббат ВПЕРВЫЕ на русском языке,
в 11 томе Гемара: трактат Эрувин ВПЕРВЫЕ на русском языке,
в 12 и 13 томах Гемара: трактат Песахим ВПЕРВЫЕ на русском языке,
в 14 томе Гемара: трактат Йома ВПЕРВЫЕ на русском языке,
в 15 томе Гемара: трактаты Сукка и Бейца ВПЕРВЫЕ на русском языке,
в дополнительном томе – работы Н. Переферковича об истории и содержании Талмуда, о Шульхан-Арухе, глоссарий терминов и имен Талмуда.
Текст печатается в современной орфографии, с примечаниями и исправлением опечаток.
Первые 8 томов – в переводе Н. Переферковича.
Трактаты Шаббат, Эрувин, Песахим, Йома , Сукка и Бейца переведены на русский язык современными переводчиками.
В шестнадцатитомнике воспроизведены следующие издания:
Талмуд: Мишна и Тосефта. Мехильта. Сифра / Критич. пер. Н. Переферковича. В 7 т. Изд. 2-е, пересмотренное. СПб., 1902-1906.
Талмуд Вавилонский: Трактат Берахот (о молитвах). СПб., 1909.
Переферкович Н. Талмуд: его история и содержание. СПб., 1897.
Переферкович Н. Что такое Шулхан Арух? СПб., 1899.
В начале "нулевых" Переферковича приходилось читать в Публичной библиотеке в СПб у м. Гостинный двор. Только заказывать его приходилось заранее, после (через час-два или уже на след. день) приезжать и читать в старом, дореволюционном издании, а на выходе нужно было хорошо вымыть руки от пыли. Да еще платить 10 руб. за пользование резеткой (ибо старый ноутбук уже не тянул на аккумуляторе). И никакого тебе поисковика типа Симфония (Конкорданиця) - просто читал страница за страницей. А ныне - эх....
Огромное спасибо - замечательный труд.
Спасибо за Талмуд!
А какой замечательный доп. том, с работой Перферковича по методологии!