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Талмуд - перевод Переферковича - Том 2-7 + дополнительный

Талмуд - перевод Переферковича
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Bible Commentaries, Religious Studies Atheism

Переиздание в современной орфографии I-VII томов перевода Талмуда, опубликованного в начале XX века петербургским востоковедом Н. Переферковичем, с исправлениями и редакционными примечаниями

Еврейские ортодоксы в большинстве своем всегда были против перевода Талмуда на другие языки, потому что: «зачем техническая документация тем, кто не работает с данной техникой - не поймут, обратят во вред» и т. д. В нееврейской же среде содержание Талмуда традиционно рассматривалось с заведомо враждебным подозрением, часто даже демонизировалось.

Кроме того, присутствуют объективные причины, создающие трудности (многие считают: непреодолимые) при переводе Талмуда, - это, прежде всего, специфическая структура его текста. Дело в том, что совершенно необычная (для стандартного «линейного» европейского восприятия) интертекстуальность Талмуда и некоторые сопутствующие факторы («полилогичность», «разрушенный», нестандартный синтаксис и т. п.) приводят к внутренней «многомерности» его текста. За неимением места для подробного описания, укажем лишь, что этот феномен даже внешне отражается в плоскостной структуре и в «плоскостном» (листовом) восприятии канонических изданий Талмуда. Обычный же перевод на другой язык предполагает «вытягивание» (одномерную проекцию) этой структуры в линейку, все равно как вытягивание куска ткани (текстуры) в нить: часто при этом «объемный» смысл уплощается и теряется.

Тем не менее, в зоне действия любого языка в определенный момент возникает потребность в переводе Талмуда - хотя бы с целью довести до носителей этого языка, в чем же, наконец, состоит загадочный феномен под названием Judentum, «еврейство», и т. п.

В Европе потребность в переводе Талмуда стала ощутима на грани 19/20 веков, когда контакты культурных систем резко интенсифицировались, иногда приводя к конфликтным ситуациям, которые сейчас отнесли бы к проявлениям «столкновения цивилизаций»: например, волна немецкого и русского антисемитизма, «дело Дрейфуса», вызвавшее общественную бурю во Франции, «дело Бейлиса», всколыхнувшее Россию и т. п.

В России и Германии за осуществление полного перевода Вавилонского Талмуда взялись одновременно (1896— 1897) два молодых востоковеда.

В Германии переводом на немецкий язык занялся Лазарь Гольдшмидт (р. в 1871 г. в Литве), окончивший знаменитую литовскую ешиву в Слободке и берлинский университет.

В России же его ровесник, петербургский востоковед Нехемия Переферкович (1871-1940) начал в одиночку реализацию совершенно запредельного проекта перевода и Иерусалимского, и Вавилонского Талмудов (с источниками!) на русский язык. Несмотря на то, что ему не удалось осуществить проект полностью, объем сделанного им за одно десятилетие впечатляет. Его перевод Мишны, Тосефты и hалахических Мидрашей до сих пор остается единственным относительно цельным корпусом текстов Вавилонского Талмуда (и его источников) на русском языке, несмотря на ряд отдельных изданий других авторов, российских и израильских. При этом полная Тосефта в первый и единственный раз была опубликована на русском языке именно Переферковичем.

Поэтому наше издание начинается с полной републикации работ Н. Переферковича, связанных с Вавилонским Талмудом. Наша редактура его текстов - чисто «косметическая». «Талмуд Переферковича», кроме всего прочего, представляет собой замечательный памятник русско-еврейских культурно-цивилизационных контактов начала 20 века, и мы стремились минимизировать редакционную «модернизацию» терминологии, названий, стиля и т. п.

Большой глоссарий терминов Талмуда (с современными комментариями) войдет в дополнительный том настоящего издания.

Лев Городецкий, преподаватель библейского иврита и арамейского языка Талмуда в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), август 2006

Талмуд - Критический перевод Наума Переферковича

М: Издатель Л. Городецкий, 2007-2010. Том 1-7 с дополнением.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 2 (Книга 3 и 4) - Моэд - Праздники

М: Издатель Л. Городецкий, 2007. 544 с.

ISBN 5-203-02825-7

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том второй (Книга 3 и 4)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 2 (Книга 3 и 4) - Моэд - Праздники - Содержание

Предисловие издателя

Предисловие переводчика

  • Трактат Шаббат

    • Эрувин

    • Песахим

  • Прибавления к трактату Песахим

  • Трактат Шекалим

  • Прибавление к трактату Шекалим

  • Трактат Йома

    • Сукка

    • Беца

    • Рош-hашана

  • Прибавление к трактату Рош-Ьашана

  • Трактат Таанит

  • Мегиллат Таанит

  • Трактат Мегилла

    • Моэд Катон

    • Хагига

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 3 (Книга 5 и 6) - Нашим - Жёны

М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 432 с.

ISBN 5-203-02814-7

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том третий (Книга 5 и 6)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 3 (Книга 5 и 6) - Нашим - Жёны - Содержание

Предисловие

  • Трактат Йевамот

  • Прибавления к трактату Йевамот

  • Трактат Кетуббот

  • Прибавления к трактату Кетуббот

  • Трактат Недарим

  • Прибавления к трактату Недарим

  • Трактат Назир

    • Сота

    • Гиттин

  • Прибавления к трактату Гиттин

  • Трактат Кидцушин

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 4 (Книга 7 и 8) - Незикин - Повреждения

М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 656 с.

ISBN 5-203-02828-1

IV том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том четвертый (Книга 7 и 8)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1910.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 4 (Книга 7 и 8) - Незикин - Повреждения - Содержание

  • Предисловие

  • Трактат Незикин

    • БаваКамма

    • БаваМециа

    • Бава Батра

  • Трактат Санhедрин

    • Маккот

    • Шевуот

    • Эдуйот

    • Авода Зара

    • Авот

  • Глава "Киньян Тора"

  • Авот р. Натана

    • (1-я версия)

    • (2-я версия)

  • Трактат Горайот

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 5 (Книга 9 и 10) - Кодашим - Святыни

М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 432 с.

ISBN 5-203-02735-0

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том пятый (Книга 9 и 10)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 5 (Книга 9 и 10) - Кодашим - Святыни - Содержание

Предисловие

  • Трактаты:

  • Зевахим

  • Менахот

  • Хуллин

  • Бехорот

  • Арахин

  • Темура

  • Керитот

  • Меила

  • Тамид

  • Миддот

  • Кинним

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 6 (Книга 11 и 12) - Теhарот - Чистоты

М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 656 с.

ISBN 5-203-02848-7

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том шестой (Книга 11 и 12)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1904.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 6 (Книга 11 и 12) - Теhарот - Чистоты - Содержание

Предисловие

Введение ко всему отделу

  • Трактаты:

  • Келим

  • Опалот

  • Негаим

  • Пара

  • Теhарот

  • Микваот

  • Нидда

  • Махширин

  • Завим

  • Тевуль-йом

  • Ядаим

  • Укцин

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том 7 - Мехильта и Сифра

М: Издатель Л. Городецкий, 2009. 744 с.

ISBN 5-203-02848-7

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания: «Талмуд. Том седьмой (полутом первый): источники и указатели Талмуда». С.-Петербург, 1906.

Исправлены ошибки в наборе оригинала. В тех местах, где добавлен редакционный комментарий, он отмечен: Прим. ред.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том 7 - Мехильта и Сифра - Содержание

Предисловие издателя

Предисловие переводчика

Мехильта

  • Отделы:

  • Бо

  • Бешаллах

  • Шира

  • Вайасса

  • Об Амалеке

  • Йитро

  • Баходеш

  • Мишпатим

  • Ки-тисса

  • Вайакhель

Сифра

  • Введение. Барайта рабби Измаила

  • Отделы:

  • Вайикра

  • Цав

  • Шемини

  • Тазриа

  • Мецора

  • Ахаре-Мот

  • Кедошим

  • Эмор

  • Behap

  • Бехуккотай

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том дополнительный - Общие сведения

М: Издатель Л. Городецкий,2010.536 с.

ISBN 978-5-203-02809-6

В предлагаемую читателям книгу включены наиболее известные работы Переферковича: «Талмуд: его история и содержание» и «Что такое Шульхан-Арух?» с исправлениями и редакционными комментариями.

В книгу также входит глоссарий имен и терминов Талмуда, который существенно облегчает восприятие текста многотомника.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том дополнительный - Общие сведения - Содержание

Предисловие издателя

Список сокращений и условных обозначений

Н. Переферкович ТАЛМУД: ЕГО ИСТОРИЯ И СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Глава 1. МИШНА

  • § 1. Общие понятия

  • § 2. Структура Мишны

  • § 3. Названия и содержание трактатов Мишны

  • § 4. «Малые трактаты» Талмуда

  • § 5. Издания Мишны

  • § 6. Комментарии

  • § 7. Переводы Мишны

  • § 8. Литература о Мишне

  • § 9. История Мишны

Глава 2. РОДСТВЕННЫЕ МИШНЕ СБОРНИКИ

  • § 10. Тосефта

  • §11. Издания Тосефты

  • § 12. Содержание Тосефты

  • § 13. Мехильта

  • § 14. Сифра

  • § 15. Сифре

  • § 16. Барайта

Глава 3. АВТОРИТЕТЫ МИШНЫ

  • § 17. Древнейшие ученые

  • § 18. Первое поколение таннаев

  • § 19. Второе поколение таннаев. Старшая группа

  • § 20. Второе поколение таннаев. Младшая группа

  • § 21. Третье поколение таннаев

  • § 22. Четвертое поколение таннаев. Старшая группа

  • § 23. Четвертое поколевие таннаев. Младшая группа

Глава 4. ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ (ТАНАХа) В МИШНЕ

  • § 24. Общие понятия

  • § 25. История толковательных приемов

  • § 26. Наум из Гимзо

  • § 27. Акива

  • § 28. Тринадцать приемов Измаила

  • § 29. Литература о толковательных приемах

  • § 30. Каль-вахомер (прием 1)

  • §31. Терминология силлогизма каль-вахомер

  • § 32. Ограничительные принципы для каль-вахомер ....

  • § 33. Гезера-шава (прием 2)

  • § 34. Другой вид гезера-шава

  • § 35. Ограничительные принципы для гезера-шава

  • § 36. Геккеш (Иеккеш)

  • § 37. Биньян-ав (прием 3)

  • § 38. Обобщение двух специальных положений

  • § 39. Обобщение нескольких специальных законов

  • § 40. Общее и частное (приемы 4, 5 и 6)

  • § 41. Необходимое согласование «общего» с «частным» и наоборот (прием 7)

  • § 42. Прием 8

  • § 43. Прием 9

  • §44. Прием 10

  • §45. Прием 11

  • § 46. Прием 12

  • § 47. Прием 13

Глава 5. ГЕОГРАФИЯ ПАЛЕСТИНЫ В ЭПОХУ МИШНЫ

  • § 48. География

  • § 49. Флора

  • § 50. Фауна

Глава 6. ИСТОРИЯ ПАЛЕСТИНЫ В ЭПОХУ МИШНЫ

  • § 51. Первые прокураторы (6—41 г. н. э.)

  • § 52. Ирод Агриппа I (41—44 г. н. э.)

  • § 53. Последние прокураторы (44-66 г. н. э.)

  • § 54. Великая война с Римом (66-73 г. н. э.)

  • § 55. Восстание при Траяне

  • § 56. Великое восстание при Адриане (132-135 г. н. э.)

Глава 7. ВНУТРЕННИЙ СТРОИ

  • § 57. Самоуправление

  • § 60. Высшее образование

  • § 61. Письмо

  • § 62. Фарисеи и саддукеи

  • § 63. Греческая культура

  • § 64. Литература

  • § 65. Писцы и юридические акты

Глава 8. РЕЛИГИЯ

  • § 66. Храм

  • § 67. «Дары» в пользу священников и левитов

  • § 68. «Дары» в пользу бедных

  • § 69. Субботний год

  • § 70. Синагога -

  • §71. Закон (мицвы)

  • § 72. Законы о субботе

  • § 73. Законы о ритуальной чистоте

  • § 74. Законы о пище

  • § 75. Простой народ (ам-Иаарещ), самаритяне и язычники

  • § 76. Прозелиты

  • § 77. Диаспора (рассеяние, галут)

Глава 9. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ У ЕВРЕЕВ В ЭПОХУ МИШНЫ

  • § 78. Климат

  • § 79. Улучшение почвы

  • § 80. Орошение

  • §81. Удобрение

  • § 82. Обработка почвы

  • § 83. Посев

  • § 84. Севооборот

  • § 85. Рост хлебов

  • § 86. Жатва

  • § 87. Молотьба

  • § 88. Сохранение

  • § 89. Садоводство и виноделие

Глава 10. РЕМЕСЛА И ТОРГОВЛЯ У ЕВРЕЕВ

  • § 90. Ремесла

  • § 91. Прядильное ремесло

  • § 92. Красильное ремесло

  • § 93. Ткацкое мастерство

  • § 94. Валяльное ремесло

  • § 95. Другие ремесла

  • § 96. Торговля

Глава 11. МЕРЫ И КАЛЕНДАРЬ

  • § 97. Главнейшие меры

  • § 98. Календарь

Глава 12. ВРАГИ ТАЛМУДА

  • § 99. От римлян до караимов

  • § 100. Начало мартиролога Талмуда в Европе

  • §101. Диспуты

  • § 102. Римский папа исследует Талмуд

  • §103. Обвинения и гонения на Талмуд в Испании

  • § 104. «Борьба за Талмуд» в Германии и Италии в XVI веке

  • § 105. Новая война Ватикана с Талмудом. «Чистка Талмуда» в XVI веке

  • § 106. Обвинения против Талмуда в Германии в XVII - XIX веках

  • § 107. Антиталмудическое движение в России: 1900 год

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Н. Переферкович. ЧТО ТАКОЕ ШУЛЬХАН-АРУХ?

Предисловие

Глава 1. ТАЛМУД: МИШНА И ТОСЕФТА

Глава 2. ТАЛМУД: ГЕМАРА

Глава 3. КОДЕКС МАЙМОНИДА «МИШНЕ ТОРА»

Глава 4 КОДЕКС ЯАКОВА БЕН АШЕРА «ЧЕТЫРЕ ТУРА»

Глава 5. ШУЛЬХАН-АРУХ

  • (а)Комментарии к Туру. Появление Шульхан-Аруха

  • (б)Комментарии к Шульхан-Аруху

  • (в)Издания Шульхан-Аруха

  • (г)Переводы Шульхан-Аруха на европейские языки

  • (д)Извлечения, сокращения и обработки

Глава 6. ОБРАЗЕЦ ИЗЛОЖЕНИЯ В ШУЛЬХАН-АРУХЕ

Глава 7. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН-АРУХА: ОРАХ-ХАЙШМ(«Путь Жизни»)

Глава 8. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН-АРУХА: ЙОРЕ-ДЕА («Учит Знанию»)

Глава 9. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАНАРУХА: ХОШЕН-Иа-МИШПАТ («Нагрудник Судный»)

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН АРУХА: ЭВЕН-Иа-ЭЗЕР («Камень Помощи»)

Глава 11. ЖИЗНЬ ПО ШУЛЬХАН-АРУХУ

  • (а)Синагога

  • (б)Братства

  • (в)Законы о субботе, пище и чистоте

  • (г)Благотворные воздействия раввинизма ...

  • (д)Отношение Шульхан-Аруха к иноверцам

  • (е)Ростовщичество

  • Заключение

Приложение II. ГЛОССАРИЙ ИМЕН И ТЕРМИНОВ ТАЛМУДА

2017-04-14

Талмуд - Тома 8-11 - Вавилонская Гемара

В томах 1–6 содержатся Мишна и Тосефта ко всем трактатам Талмуда,

в 7 томе галахические (самые древние) мидраши Мехильта и Сифра,

в 8 томе Гемара: трактат Берахот – в современной редакции,

в 9 и 10 томах Гемара: трактат Шаббат ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в 11 томе Гемара: трактат Эрувин ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в 12 и 13 томах Гемара: трактат Песахим ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в 14 томе Гемара: трактат Йома ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в 15 томе Гемара: трактаты Сукка и Бейца ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в дополнительном томе – работы Н. Переферковича об истории и содержании Талмуда, о Шульхан-Арухе, глоссарий терминов и имен Талмуда.

Текст печатается в современной орфографии, с примечаниями и исправлением опечаток.

Первые 8 томов – в переводе Н. Переферковича.

Трактаты Шаббат, Эрувин, Песахим, Йома , Сукка и Бейца переведены на русский язык современными переводчиками.

В шестнадцатитомнике воспроизведены следующие издания:

Талмуд: Мишна и Тосефта. Мехильта. Сифра / Критич. пер. Н. Переферковича. В 7 т. Изд. 2-е, пересмотренное. СПб., 1902-1906.

Талмуд Вавилонский: Трактат Берахот (о молитвах). СПб., 1909.

Переферкович Н. Талмуд: его история и содержание. СПб., 1897.

Переферкович Н. Что такое Шулхан Арух? СПб., 1899.

Views 2 955
Rating 4.7 / 5
Added 27.04.2017
Author ushpizin
Rate this publication:
4.7/5 (3)

Comments (3 comments)

T
tarasenko 8 years ago

В начале "нулевых" Переферковича приходилось читать в Публичной библиотеке в СПб у м. Гостинный двор. Только заказывать его приходилось заранее, после (через час-два или уже на след. день) приезжать и читать в старом, дореволюционном издании, а на выходе нужно было хорошо вымыть руки от пыли. Да еще платить 10 руб. за пользование резеткой (ибо старый ноутбук уже не тянул на аккумуляторе). И никакого тебе поисковика типа Симфония (Конкорданиця) - просто читал страница за страницей. А ныне - эх....
K
kino511 9 years ago

Огромное спасибо - замечательный труд.
M
Maccabeus 9 years ago


Спасибо за Талмуд!

А какой замечательный доп. том, с работой Перферковича по методологии! 


 

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