Талмуд - перевод Переферковича

Переиздание в современной орфографии I-VII томов перевода Талмуда, опубликованного в начале XX века петербургским востоковедом Н. Переферковичем, с исправлениями и редакционными примечаниями

Еврейские ортодоксы в большинстве своем всегда были против перевода Талмуда на другие языки, потому что: «зачем техническая документация тем, кто не работает с данной техникой - не поймут, обратят во вред» и т. д. В нееврейской же среде содержание Талмуда традиционно рассматривалось с заведомо враждебным подозрением, часто даже демонизировалось.

Кроме того, присутствуют объективные причины, создающие трудности (многие считают: непреодолимые) при переводе Талмуда, - это, прежде всего, специфическая структура его текста. Дело в том, что совершенно необычная (для стандартного «линейного» европейского восприятия) интертекстуальность Талмуда и некоторые сопутствующие факторы («полилогичность», «разрушенный», нестандартный синтаксис и т. п.) приводят к внутренней «многомерности» его текста. За неимением места для подробного описания, укажем лишь, что этот феномен даже внешне отражается в плоскостной структуре и в «плоскостном» (листовом) восприятии канонических изданий Талмуда. Обычный же перевод на другой язык предполагает «вытягивание» (одномерную проекцию) этой структуры в линейку, все равно как вытягивание куска ткани (текстуры) в нить: часто при этом «объемный» смысл уплощается и теряется.

Тем не менее, в зоне действия любого языка в определенный момент возникает потребность в переводе Талмуда - хотя бы с целью довести до носителей этого языка, в чем же, наконец, состоит загадочный феномен под названием Judentum, «еврейство», и т. п.

В Европе потребность в переводе Талмуда стала ощутима на грани 19/20 веков, когда контакты культурных систем резко интенсифицировались, иногда приводя к конфликтным ситуациям, которые сейчас отнесли бы к проявлениям «столкновения цивилизаций»: например, волна немецкого и русского антисемитизма, «дело Дрейфуса», вызвавшее общественную бурю во Франции, «дело Бейлиса», всколыхнувшее Россию и т. п.

В России и Германии за осуществление полного перевода Вавилонского Талмуда взялись одновременно (1896— 1897) два молодых востоковеда.

В Германии переводом на немецкий язык занялся Лазарь Гольдшмидт (р. в 1871 г. в Литве), окончивший знаменитую литовскую ешиву в Слободке и берлинский университет.

В России же его ровесник, петербургский востоковед Нехемия Переферкович (1871-1940) начал в одиночку реализацию совершенно запредельного проекта перевода и Иерусалимского, и Вавилонского Талмудов (с источниками!) на русский язык. Несмотря на то, что ему не удалось осуществить проект полностью, объем сделанного им за одно десятилетие впечатляет. Его перевод Мишны, Тосефты и hалахических Мидрашей до сих пор остается единственным относительно цельным корпусом текстов Вавилонского Талмуда (и его источников) на русском языке, несмотря на ряд отдельных изданий других авторов, российских и израильских. При этом полная Тосефта в первый и единственный раз была опубликована на русском языке именно Переферковичем.

Поэтому наше издание начинается с полной републикации работ Н. Переферковича, связанных с Вавилонским Талмудом. Наша редактура его текстов - чисто «косметическая». «Талмуд Переферковича», кроме всего прочего, представляет собой замечательный памятник русско-еврейских культурно-цивилизационных контактов начала 20 века, и мы стремились минимизировать редакционную «модернизацию» терминологии, названий, стиля и т. п.

Большой глоссарий терминов Талмуда (с современными комментариями) войдет в дополнительный том настоящего издания.

Лев Городецкий, преподаватель библейского иврита и арамейского языка Талмуда в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), август 2006

Талмуд - Критический перевод Наума Переферковича

М: Издатель Л. Городецкий, 2007-2010. Том 1-7 с дополнением.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 2 (Книга 3 и 4) - Моэд - Праздники

М: Издатель Л. Городецкий, 2007. 544 с.

ISBN 5-203-02825-7

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том второй (Книга 3 и 4)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 2 (Книга 3 и 4) - Моэд - Праздники - Содержание

Предисловие издателя

Предисловие переводчика

Трактат Шаббат Эрувин Песахим

Прибавления к трактату Песахим

Трактат Шекалим

Прибавление к трактату Шекалим

Трактат Йома Сукка Беца Рош-hашана

Прибавление к трактату Рош-Ьашана

Трактат Таанит

Мегиллат Таанит

Трактат Мегилла Моэд Катон Хагига



Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 3 (Книга 5 и 6) - Нашим - Жёны

М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 432 с.

ISBN 5-203-02814-7

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том третий (Книга 5 и 6)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 3 (Книга 5 и 6) - Нашим - Жёны - Содержание

Предисловие

Трактат Йевамот

Прибавления к трактату Йевамот

Трактат Кетуббот

Прибавления к трактату Кетуббот

Трактат Недарим

Прибавления к трактату Недарим

Трактат Назир Сота Гиттин

Прибавления к трактату Гиттин

Трактат Кидцушин

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 4 (Книга 7 и 8) - Незикин - Повреждения

М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 656 с.

ISBN 5-203-02828-1

IV том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том четвертый (Книга 7 и 8)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1910.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 4 (Книга 7 и 8) - Незикин - Повреждения - Содержание

Предисловие

Трактат Незикин БаваКамма БаваМециа Бава Батра

Трактат Санhедрин Маккот Шевуот Эдуйот Авода Зара Авот

Глава "Киньян Тора"

Авот р. Натана (1-я версия) (2-я версия)

Трактат Горайот

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 5 (Книга 9 и 10) - Кодашим - Святыни

М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 432 с.

ISBN 5-203-02735-0

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том пятый (Книга 9 и 10)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1903.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 5 (Книга 9 и 10) - Кодашим - Святыни - Содержание

Предисловие

Трактаты:

Зевахим

Менахот

Хуллин

Бехорот

Арахин

Темура

Керитот

Меила

Тамид

Миддот

Кинним

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 6 (Книга 11 и 12) - Теhарот - Чистоты

М.: Издатель Л. Городецкий, 2007. 656 с.

ISBN 5-203-02848-7

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания:

«Талмуд. Мишна и Тосефта. Том шестой (Книга 11 и 12)».

Издание П.П. Сойкина, С.-Петербург, 1904.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Мишна и Тосефта - Том 6 (Книга 11 и 12) - Теhарот - Чистоты - Содержание

Предисловие

Введение ко всему отделу

Трактаты:

Келим

Опалот

Негаим

Пара

Теhарот

Микваот

Нидда

Махширин

Завим

Тевуль-йом

Ядаим

Укцин

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том 7 - Мехильта и Сифра

М: Издатель Л. Городецкий, 2009. 744 с.

ISBN 5-203-02848-7

Этот том перенабран в современной русской орфографии с издания: «Талмуд. Том седьмой (полутом первый): источники и указатели Талмуда». С.-Петербург, 1906.

Исправлены ошибки в наборе оригинала. В тех местах, где добавлен редакционный комментарий, он отмечен: Прим. ред.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том 7 - Мехильта и Сифра - Содержание

Предисловие издателя

Предисловие переводчика

Мехильта

Отделы:

Бо

Бешаллах

Шира

Вайасса

Об Амалеке

Йитро

Баходеш

Мишпатим

Ки-тисса

Вайакhель

Сифра

Введение. Барайта рабби Измаила

Отделы:

Вайикра

Цав

Шемини

Тазриа

Мецора

Ахаре-Мот

Кедошим

Эмор

Behap

Бехуккотай

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том дополнительный - Общие сведения

М: Издатель Л. Городецкий,2010.536 с.

ISBN 978-5-203-02809-6

В предлагаемую читателям книгу включены наиболее известные работы Переферковича: «Талмуд: его история и содержание» и «Что такое Шульхан-Арух?» с исправлениями и редакционными комментариями.

В книгу также входит глоссарий имен и терминов Талмуда, который существенно облегчает восприятие текста многотомника.

Талмуд - Критический перевод Н. Переферковича - Том дополнительный - Общие сведения - Содержание

Предисловие издателя

Список сокращений и условных обозначений

Н. Переферкович ТАЛМУД: ЕГО ИСТОРИЯ И СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Глава 1. МИШНА

§ 1. Общие понятия

§ 2. Структура Мишны

§ 3. Названия и содержание трактатов Мишны

§ 4. «Малые трактаты» Талмуда

§ 5. Издания Мишны

§ 6. Комментарии

§ 7. Переводы Мишны

§ 8. Литература о Мишне

§ 9. История Мишны

Глава 2. РОДСТВЕННЫЕ МИШНЕ СБОРНИКИ

§ 10. Тосефта

§11. Издания Тосефты

§ 12. Содержание Тосефты

§ 13. Мехильта

§ 14. Сифра

§ 15. Сифре

§ 16. Барайта

Глава 3. АВТОРИТЕТЫ МИШНЫ

§ 17. Древнейшие ученые

§ 18. Первое поколение таннаев

§ 19. Второе поколение таннаев. Старшая группа

§ 20. Второе поколение таннаев. Младшая группа

§ 21. Третье поколение таннаев

§ 22. Четвертое поколение таннаев. Старшая группа

§ 23. Четвертое поколевие таннаев. Младшая группа

Глава 4. ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ (ТАНАХа) В МИШНЕ

§ 24. Общие понятия

§ 25. История толковательных приемов

§ 26. Наум из Гимзо

§ 27. Акива

§ 28. Тринадцать приемов Измаила

§ 29. Литература о толковательных приемах

§ 30. Каль-вахомер (прием 1)

§31. Терминология силлогизма каль-вахомер

§ 32. Ограничительные принципы для каль-вахомер ....

§ 33. Гезера-шава (прием 2)

§ 34. Другой вид гезера-шава

§ 35. Ограничительные принципы для гезера-шава

§ 36. Геккеш (Иеккеш)

§ 37. Биньян-ав (прием 3)

§ 38. Обобщение двух специальных положений

§ 39. Обобщение нескольких специальных законов

§ 40. Общее и частное (приемы 4, 5 и 6)

§ 41. Необходимое согласование «общего» с «частным» и наоборот (прием 7)

§ 42. Прием 8

§ 43. Прием 9

§44. Прием 10

§45. Прием 11

§ 46. Прием 12

§ 47. Прием 13

Глава 5. ГЕОГРАФИЯ ПАЛЕСТИНЫ В ЭПОХУ МИШНЫ

§ 48. География

§ 49. Флора

§ 50. Фауна

Глава 6. ИСТОРИЯ ПАЛЕСТИНЫ В ЭПОХУ МИШНЫ

§ 51. Первые прокураторы (6—41 г. н. э.)

§ 52. Ирод Агриппа I (41—44 г. н. э.)

§ 53. Последние прокураторы (44-66 г. н. э.)

§ 54. Великая война с Римом (66-73 г. н. э.)

§ 55. Восстание при Траяне

§ 56. Великое восстание при Адриане (132-135 г. н. э.)

Глава 7. ВНУТРЕННИЙ СТРОИ

§ 57. Самоуправление

§ 60. Высшее образование

§ 61. Письмо

§ 62. Фарисеи и саддукеи

§ 63. Греческая культура

§ 64. Литература

§ 65. Писцы и юридические акты

Глава 8. РЕЛИГИЯ

§ 66. Храм

§ 67. «Дары» в пользу священников и левитов

§ 68. «Дары» в пользу бедных

§ 69. Субботний год

§ 70. Синагога -

§71. Закон (мицвы)

§ 72. Законы о субботе

§ 73. Законы о ритуальной чистоте

§ 74. Законы о пище

§ 75. Простой народ (ам-Иаарещ), самаритяне и язычники

§ 76. Прозелиты

§ 77. Диаспора (рассеяние, галут)

Глава 9. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ У ЕВРЕЕВ В ЭПОХУ МИШНЫ

§ 78. Климат

§ 79. Улучшение почвы

§ 80. Орошение

§81. Удобрение

§ 82. Обработка почвы

§ 83. Посев

§ 84. Севооборот

§ 85. Рост хлебов

§ 86. Жатва

§ 87. Молотьба

§ 88. Сохранение

§ 89. Садоводство и виноделие

Глава 10. РЕМЕСЛА И ТОРГОВЛЯ У ЕВРЕЕВ

§ 90. Ремесла

§ 91. Прядильное ремесло

§ 92. Красильное ремесло

§ 93. Ткацкое мастерство

§ 94. Валяльное ремесло

§ 95. Другие ремесла

§ 96. Торговля

Глава 11. МЕРЫ И КАЛЕНДАРЬ

§ 97. Главнейшие меры

§ 98. Календарь

Глава 12. ВРАГИ ТАЛМУДА

§ 99. От римлян до караимов

§ 100. Начало мартиролога Талмуда в Европе

§101. Диспуты

§ 102. Римский папа исследует Талмуд

§103. Обвинения и гонения на Талмуд в Испании

§ 104. «Борьба за Талмуд» в Германии и Италии в XVI веке

§ 105. Новая война Ватикана с Талмудом. «Чистка Талмуда» в XVI веке

§ 106. Обвинения против Талмуда в Германии в XVII - XIX веках

§ 107. Антиталмудическое движение в России: 1900 год

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Н. Переферкович. ЧТО ТАКОЕ ШУЛЬХАН-АРУХ?

Предисловие

Глава 1. ТАЛМУД: МИШНА И ТОСЕФТА

Глава 2. ТАЛМУД: ГЕМАРА

Глава 3. КОДЕКС МАЙМОНИДА «МИШНЕ ТОРА»

Глава 4 КОДЕКС ЯАКОВА БЕН АШЕРА «ЧЕТЫРЕ ТУРА»

Глава 5. ШУЛЬХАН-АРУХ

(а)Комментарии к Туру. Появление Шульхан-Аруха

(б)Комментарии к Шульхан-Аруху

(в)Издания Шульхан-Аруха

(г)Переводы Шульхан-Аруха на европейские языки

(д)Извлечения, сокращения и обработки

Глава 6. ОБРАЗЕЦ ИЗЛОЖЕНИЯ В ШУЛЬХАН-АРУХЕ

Глава 7. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН-АРУХА: ОРАХ-ХАЙШМ(«Путь Жизни»)

Глава 8. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН-АРУХА: ЙОРЕ-ДЕА («Учит Знанию»)

Глава 9. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАНАРУХА: ХОШЕН-Иа-МИШПАТ («Нагрудник Судный»)

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ОТДЕЛА ШУЛЬХАН АРУХА: ЭВЕН-Иа-ЭЗЕР («Камень Помощи»)

Глава 11. ЖИЗНЬ ПО ШУЛЬХАН-АРУХУ

(а)Синагога

(б)Братства

(в)Законы о субботе, пище и чистоте

(г)Благотворные воздействия раввинизма ...

(д)Отношение Шульхан-Аруха к иноверцам

(е)Ростовщичество

Заключение

Приложение II. ГЛОССАРИЙ ИМЕН И ТЕРМИНОВ ТАЛМУДА

2017-04-14

Талмуд - Тома 8-11 - Вавилонская Гемара

В томах 1–6 содержатся Мишна и Тосефта ко всем трактатам Талмуда,

в 7 томе галахические (самые древние) мидраши Мехильта и Сифра,

в 8 томе Гемара: трактат Берахот – в современной редакции,

в 9 и 10 томах Гемара: трактат Шаббат ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в 11 томе Гемара: трактат Эрувин ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в 12 и 13 томах Гемара: трактат Песахим ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в 14 томе Гемара: трактат Йома ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в 15 томе Гемара: трактаты Сукка и Бейца ВПЕРВЫЕ на русском языке,

в дополнительном томе – работы Н. Переферковича об истории и содержании Талмуда, о Шульхан-Арухе, глоссарий терминов и имен Талмуда.

Текст печатается в современной орфографии, с примечаниями и исправлением опечаток.

Первые 8 томов – в переводе Н. Переферковича.

Трактаты Шаббат, Эрувин, Песахим, Йома , Сукка и Бейца переведены на русский язык современными переводчиками.

В шестнадцатитомнике воспроизведены следующие издания:

Талмуд: Мишна и Тосефта. Мехильта. Сифра / Критич. пер. Н. Переферковича. В 7 т. Изд. 2-е, пересмотренное. СПб., 1902-1906.

Талмуд Вавилонский: Трактат Берахот (о молитвах). СПб., 1909.

Переферкович Н. Талмуд: его история и содержание. СПб., 1897.

Переферкович Н. Что такое Шулхан Арух? СПб., 1899.