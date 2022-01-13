Виктор Семенович Вахштайн - Техника, или Обаяние прогресса

Что мы имеем в виду, когда говорим «техника»? В языке здравого смысла этим словом обычно обозначается крайне разнородный класс материальных объектов, к которому в равной степени принадлежат дрон, смартфон, карабин и камертон. Мы можем классифицировать такие объекты по размеру (от микросхемы до Большого адронного коллайдера), по времени изобретения (от колеса до беспилотника), по укорененности в повседневности (от плойки для волос до спутника-шпиона). Способов сортировки элементов класса «техника» сегодня едва ли не столько же, сколько самих этих элементов. И тем не менее при всем их разнообразии мы интуитивно схватываем технические объекты как принадлежащие одному множеству феноменов.

Так было, впрочем, далеко не всегда. «Еще шестьдесят лет назад, - пишет Фридрих Дессауэр, в 1956 году, - говорили о строениях, моторах, химикалиях, станках, оружии - но не о “технике”. Слово “техника” употреблялось редко и в слишком общем смысле, похожем на тот, который придал ему Сократ в диалогах Платона... Задача нашего времени - увидеть со всей ясностью, осознать со всеми следствиями, что между лопатой, костюмом, дворцом, транспортным средством, книгой, музыкальным инструментом, карманным ножом, рентгеновской трубкой, креслом, оружием, мазью, динамо-машиной, очками, плотиной, динамитом, стеклом, аспирином, телеграфом и микроскопом,то есть между совершенно гетерогенными объектами, существует единство, сущностное сродство, внутреннее отношение, связность смысла, происхождения, цели, метода, и в более глубоком значении - общность действия».

Иными словами, в отличие от самих технических объектов, сопровождавших человечество на протяжении всей его истории, идея техники как класса объектов - относительно позднее изобретение. Оно появляется на излете второй промышленной революции. В этот же период - золотой век, воспетый в литературе стимпанка, - предпринимаются и первые попытки создания философии технических объектов. В 1877 году профессор географии Эрнст-Капп (1808-1896) издает труд с названием «Основания философии техники», в котором (под влиянием модных на тот момент идей витализма) развивает концепцию органопроекций: каждая техническая подсистема представляет собой аналог системы органов человеческого тела, своего рода функциональную и морфологическую совокупность взаимосвязанных структур. В 1898 году российский философ и энтузиаст Петр Климентьевич Энгельмейер (1855 - ок. 1941) в брошюре «Технический итог XIX века» наметил контуры своей будущей концепции техницизма, заложив тем самым основания философии техники в России.

Виктор Семенович Вахштайн - Техника, или Обаяние прогресса

(Азбука понятий; вып. 14)

СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. -156 с.: ил.

ISBN 978-5-94380-336-9

Виктор Семенович Вахштайн - Техника, или Обаяние прогресса - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. Техника-имя vs Техника-понятие

2. От Платона до Шпенглера

3. Как устроена концептуализация

4. Концептуализация техники

I. ВОСПРИЯТИЕ ТЕХНИКИ

1. Три интуиции техники

2. Техника как культура

3. Технология и космология

4. Шаманы, лемурийцы и вечный двигатель

5. Аркебуза и автоответчик

6. Особенности национального технооптимизма

7. Компьютер и гильотина

8. Дюркгейм против Джеймса

9. Дюркгейм против себя самого

10. Заключение

II. ТЕХНИКА И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

1. Техника и практика

2. Хайдеггер

3. Проблема телехирии

4. От комплексного к сложному

5. Архипелаг этажей

6. События взаимодействия

7. Объектно-ориентированный интеракционизм

8. Технологическое опосредование и делегирование

9. Парадокс двух путешественников

10. Буквальные и небуквальные реальности

11. Проблема вовлеченности

12. Техника техники

13. Заключение

III. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

1. «Вещи меняются быстро»

2. Две революции в теории действия

3. По ту сторону субъекта и объекта

4. Искусственная жизнь и социальное действие

5. Три оси делегирования

6. Сигнатуры и страх больших данных

7. Может ли суверен быть роботом?

8. Заключение

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Благодарности

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