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Вахштайн - Техника или Обаяние прогресса

Виктор Семенович Вахштайн - Техника или Обаяние прогресса
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History
Series Азбука понятий (15 books)
Что мы имеем в виду, когда говорим «техника»? В языке здравого смысла этим словом обычно обозначается крайне разнородный класс материальных объектов, к которому в равной степени принадлежат дрон, смартфон, карабин и камертон. Мы можем классифицировать такие объекты по размеру (от микросхемы до Большого адронного коллайдера), по времени изобретения (от колеса до беспилотника), по укорененности в повседневности (от плойки для волос до спутника-шпиона). Способов сортировки элементов класса «техника» сегодня едва ли не столько же, сколько самих этих элементов. И тем не менее при всем их разнообразии мы интуитивно схватываем технические объекты как принадлежащие одному множеству феноменов.
Так было, впрочем, далеко не всегда. «Еще шестьдесят лет назад, - пишет Фридрих Дессауэр, в 1956 году, - говорили о строениях, моторах, химикалиях, станках, оружии - но не о “технике”. Слово “техника” употреблялось редко и в слишком общем смысле, похожем на тот, который придал ему Сократ в диалогах Платона... Задача нашего времени - увидеть со всей ясностью, осознать со всеми следствиями, что между лопатой, костюмом, дворцом, транспортным средством, книгой, музыкальным инструментом, карманным ножом, рентгеновской трубкой, креслом, оружием, мазью, динамо-машиной, очками, плотиной, динамитом, стеклом, аспирином, телеграфом и микроскопом,то есть между совершенно гетерогенными объектами, существует единство, сущностное сродство, внутреннее отношение, связность смысла, происхождения, цели, метода, и в более глубоком значении - общность действия».
Иными словами, в отличие от самих технических объектов, сопровождавших человечество на протяжении всей его истории, идея техники как класса объектов - относительно позднее изобретение. Оно появляется на излете второй промышленной революции. В этот же период - золотой век, воспетый в литературе стимпанка, - предпринимаются и первые попытки создания философии технических объектов. В 1877 году профессор географии Эрнст-Капп (1808-1896) издает труд с названием «Основания философии техники», в котором (под влиянием модных на тот момент идей витализма) развивает концепцию органопроекций: каждая техническая подсистема представляет собой аналог системы органов человеческого тела, своего рода функциональную и морфологическую совокупность взаимосвязанных структур. В 1898 году российский философ и энтузиаст Петр Климентьевич Энгельмейер (1855 - ок. 1941) в брошюре «Технический итог XIX века» наметил контуры своей будущей концепции техницизма, заложив тем самым основания философии техники в России.

Виктор Семенович Вахштайн - Техника, или Обаяние прогресса

(Азбука понятий; вып. 14)
СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. -156 с.: ил.
ISBN 978-5-94380-336-9

Виктор Семенович Вахштайн - Техника, или Обаяние прогресса - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • 1. Техника-имя vs Техника-понятие
  • 2. От Платона до Шпенглера
  • 3. Как устроена концептуализация
  • 4. Концептуализация техники
I. ВОСПРИЯТИЕ ТЕХНИКИ
  • 1. Три интуиции техники
  • 2. Техника как культура
  • 3. Технология и космология
  • 4. Шаманы, лемурийцы и вечный двигатель
  • 5. Аркебуза и автоответчик
  • 6. Особенности национального технооптимизма
  • 7. Компьютер и гильотина
  • 8. Дюркгейм против Джеймса
  • 9. Дюркгейм против себя самого
  • 10. Заключение
II. ТЕХНИКА И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
  • 1. Техника и практика
  • 2. Хайдеггер
  • 3. Проблема телехирии
  • 4. От комплексного к сложному
  • 5. Архипелаг этажей
  • 6. События взаимодействия
  • 7. Объектно-ориентированный интеракционизм
  • 8. Технологическое опосредование и делегирование
  • 9. Парадокс двух путешественников
  • 10. Буквальные и небуквальные реальности
  • 11. Проблема вовлеченности
  • 12. Техника техники
  • 13. Заключение
III. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
  • 1. «Вещи меняются быстро»
  • 2. Две революции в теории действия
  • 3. По ту сторону субъекта и объекта
  • 4. Искусственная жизнь и социальное действие
  • 5. Три оси делегирования
  • 6. Сигнатуры и страх больших данных
  • 7. Может ли суверен быть роботом?
  • 8. Заключение
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Благодарности
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Views 648
Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2022
Author brat Dorian
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (3 comments)

B
brat Dorian 4 years ago
Великолепная книга, как и все в этой серии. Собственно разговор идет о том как социология работает с таким феноменом как техника  во всех смыслах этого слова. Очень интересна иллюстрация, на примере Техники, анализа с помощью фреймов, которых 4 вида. Фреймы - это наш контекст, в котором мы все воспринимаем, но в отличии от научной концепции, не является чем то внутренне согласованным, даже внутри фрейма одного уровня. Но самое интересное в том, что у нас фреймы разного уровня могут почти не пересекаться ! Скажем у человека  есть W-фрейм с положительной установкой на научный прогресс, техническое усовершенствование и т.д., но в рамка установочных O-фреймов, определяющих наше бытовое поведение он - антиваксер!
Читайте и узнавайте массу нового!
L
LeoTat 4 years ago

С нетерпением жду выпуска № 13!
E
esxatos 4 years ago

Это что? Вроде бы все, что вышло с печати, у нас есть... 13 выпуск вот же у нас

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