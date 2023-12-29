В современной науке Септуагинта, или перевод Семидесяти толковников (лат. Septuaginta означает «Семьдесят»), — это условное название большого собрания текстов, объединенных под одной обложкой в древнейших кодексах греческой Библии. Не все они даже являются переводными в собственном смысле, однако каждый из них был включен во многовековой процесс переложения библейской мысли на иные языки, начавшийся в Александрии около 281 г. до н.э. с перевода Пятикнижия, над которым работал собор из семидесяти двух старцев. Период в истории Европы и Ближнего Востока, отмеченный появлением этого величайшего свода переводной литературы Древнего мира, был одним из тех поворотных этапов, которые определили судьбы всего человечества. Крупнейший немецкий историк И. Г. Дройзен, для того чтобы охарактеризовать сущность политических, антропологических и культурных сдвигов того времени, ввел в историческую науку новое понятие — «эллинизм». В эпоху эллинизма, которую ограничивают обычно IV-I вв. до н.э., случилось первое взаимное «узнавание» эллинской и восточной мысли. Конкретно для Библии это значило появление первого ее письменного перевода.



Илья Сергеевич Вевюрко - Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной мысли

2-е издание, исправленное и переработанное

М.: Издательство Московского университета, 2018. — 912 с.

ISBN 978-5-19-011275-7

Также первое издание книги:

М.: Издательство Московского университета, 2013. — 976 с.

ISBN 978-5-211-06400-3

Илья Сергеевич Вевюрко - Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной мысли - Содержание

Введение I. Септуагинта как священный текст: история и критика 1. Предание о переводе Семидесяти

2. «Александрийский канон»

3. «Библейский язык» в Септуагинте

4. Септуагинта в семействе библейских изводов

а)Отношение LXX к МТ

б)Гекзаплы Оригена

в)«Стандартная» византийская версия LXX

г)«Новые переводы» II в. н.э

Замечание о сакрализации слова в Средние века

д)Пешитта

е)Латинские переводы

ж)Коптские переводы

з)Эфиопский перевод

и)Армянский перевод

к) Славянский перевод

л) Другие переводы II. Библейская картина мира в Септуагинте 1. Теология 1.1.Сущий и творение из ничего а)Имя ОΩΝ б)Небытие субстрата вещей в)Эллинистический контекст г)Логическая взаимосвязь д)Прочие имена ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ е)Следствия 1.2.Описание Божества 1.2.1. Отрицательные свойства а) Непостижимость б)Нелокализуемость в)Вневременность 1.2.2.Положительные свойства а)Вечность б)Открытость познанию в)Вселение в тварь а) Солнце β)Земля 1.2.3.Богоявления а)Жертва б)Премудрость в)Дух

2.Космология 2.1.Бездна и море а)Бездна тварна б)Бездна проходима в)Бездна и земля г)Море, змей, история 2.2. Мировое зло 2.3. Эсхатология: основные понятия ТА ΕΣΧΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

3.Антропология 3.1.Человеческая природа а)Наследственность Тыква Ионы б)Смерть и бессмертие ΑΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ в)Внешний и внутренний человек г)Человек и ангелы 3.2.Антропологический идеал 3.2.1. ΠΑΙΔΕΙΑ Понятие о воспитании д)наказание (в современном смысле слова) б) поучение (наставление, проповедь) в]обучение (процесс) б л) наставление б eJ вразумление г]разумение д]образованность Палестра мучеников: идеал воспитания юношества 3.2.2. ΣΟΦΙΑ а)Обретение чувства б)Понимание притчей

III. В преддверии христианства 1.Пролегомены ко христологии 1.1.Имена Мессии ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΙΣ ΑΡΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 1.2.Учение о Премудрости Премудрость как субъект Дух Премудрости Страдающий праведник Разумное устройство мира 1.3.Библейская хронология A.Иудейская традиция Б. Кумраниты B.Апокрифы Г Новый Завет Д. Христианская традиция Е. Исторические свидетельства

2.Христологические темы 2.1. Помазание Мессия-Пророк Мессия-Священник Мессия-Царь 2.2. Предвечность 2.3. Родство 2.4 Рождение от Девы (Ис 7:14) Оригинален ли текст? ΝΕΑΝΙΣ ΠΑΡΘΕΝΟΣ Переводческая этимология Переводческая экзегеза 2.5.Страдания и смерть а)Неизбежность страданий Псалом IX Псалом XXI Псалом XXXIX Псалом LXXXIII б)Искупление

Заключение Приложения. Переводы Приложение I. Иероним. Прологи к Вульгате

Приложение II. Адриан. Исагога, или Введение в Божественные Писания Список сокращений и знаков Источники Литература Библиографический список

Илья Сергеевич Вевюрко - Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной мысли - Предание



Библейский мир в древности не был изолирован от внешнего мира. Исторические книги Ветхого Завета рассказывают о том, как отдельные «иноплеменники» проявляли заинтересованность в религии Бога Израилева и были принимаемы: например, сирийский военачальник Нееман — пророком Елисеем, царица Савская — царем Соломоном. Но эти встречи всегда носили характер исключений, и никогда прежде перед евреями не стояло задачи выразить свое самое драгоценное религиозное чувство на языке, понятном всем народам, каким вскоре после завоеваний Александра Македонского становится греческий язык на огромных пространствах от Инда до Гибралтара.

Понятность греческого языка не была связана только с военной, политической и коммерческой доходчивостью, которой в разное время обладали языки торговцев и завоевателей, в том числе арамейский, латынь, парфянский. В отличие от них, греческий был языком не только официальных актов, но и развитой философии, главное преимущество которой состояло в ее диалогичное. Эллины не имели своего Священного Писания, их религия была лишена единого сакрального центра и адогматична. Понятие о едином Боге они выработали одновременно с критикой собственной религиозности, а также такой ее апологией, которая вызвала к жизни философскую герменевтику.

Вместе с тем они были первым имперским народом с развитым национальным самосознанием, пережившим несколько созданных на своей основе империй. Перевод Библии на язык этого народа представляет собой не рядовую ситуацию встречи двух культур, а фундаментальный для западной цивилизации факт. Он именно знаменует собой начало многовекового сложного взаимодействия между философией, поднявшейся над собственной традицией и научившейся ставить под сомнение все традиционное, и такой единственной в своем роде традицией, которую безусловная вера в единого всемогущего Бога ставит a priori над всякой возможной философией.

Анализируя тенденции в современной философской мысли, о которых здесь не место распространяться подробно, можно прийти к выводу, что это взаимодействие продолжается до сих пор, не потеряв своего драматического накала. Но для нас не менее важно то, что непосредственным продолжением александрийского перевода стал в свое время славянский богослужебный текст — основа нашей духовной культуры, переживающей период, который кто-то из оптимистически настроенных авторов назвал предвозрождением.

Все это делает изучение Септуагинты настолько актуальным, что появление научного исследования о ней на русском языке должно было бы не заявлять свои права на внимание публики, а извиняться за опоздание.