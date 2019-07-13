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Вивиано - Эсхатология и поиск исторического Иисуса - Viviano - Oxford Handbook of Eschatology

Вивиано - Эсхатология и поиск исторического Иисуса
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, FOREIGN, Biblical Studies, Theology
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Продолжаем перевод избранных глав из Оксфордского учебника по эсхатологии.

The Oxford Handbook of Eschatology - Перевод ESXATOS

Edited by Jerry L. Walls
Oxford University Press, 2008
ISBN 978-0-19-517049-8

The Oxford Handbook of Eschatology - Перевод ESXATOS - 4. Eschatology and the Quest for the Historical Jesus - Benedict T. Viviano - 4 Бенедикт Т. Вивиано - Эсхатология и поиск исторического Иисуса - Содержание

  • Эсхатология, апокалиптика и царство
  • Направление теологического развития
  • Первый поиск
  • Второй поиск
  • Третий поиск
  • Заключение
  • Примечания

Eschatology and the Quest for the Historical Jesus - Benedict T. Viviano - Бенедикт Т. Вивиано - Эсхатология и поиск исторического Иисуса

Название этой главы «Эсхатология и поиск исторического Иисуса» правильно указывает на тот факт, что этот давний поиск был глубоко отмечен спорами о точном характере эсхатологической надежды, проповедуемой Иисусом. Не так уж много будет сказаног, что для многих авторов современного периода (с 1780 года по настоящее время) эсхатология Иисуса является ключом к его индивидуальности и к его миссии, посланию и значению. Вопрос об эсхатологии Иисуса - это хорошо проработанный ландшафт. В этой главе мы можем только надеяться сделать набросок истории дебатов, обсуждая несколько ключевых текстов.
ЭСХАТОЛОГИЯ, АПОКАЛИПТИКА И ЦАРСТВО
Из двух основных терминов, используемых в современном обсуждении, эсхатология и апокалиптика, эсхатология является более широким термином, апокалиптическа - более узким, более спорным (хотя каждый элемент в этой области был спорным) термином. Эсхатология (этимологически, учение о «последних вещах») относится как к конечной судьбе человека, так и к конечной судьбе всего человечества (или больших коллективов внутри человечества, например, избранного народа Божьего, верующих, «праведных»). Эсхатология рассматривает такие темы, как воскресение из мертвых, частный и общий суд, небеса, ад (геенна), промежуточное состояние, чистилище, вечная жизнь (блаженное видение), бессмертие души, царство Божие и Возвращение, или (второе) пришествие (Парусия) Христа; вкратце, окончательное спасение или проклятие. Есть христиане, которые многими общепринятыми позициями библейской эсхатологии, например, как это представлено в Евангелии от Матфея 25: 31–46. Эти христиане разработали теорию окончательного восстановления всего (apokatastasis panton; см. Деяния 3:21; ср. Мф. 17:11, параллельно с Марком 9:12, Кол. 1:20). Их новатор герой - Ориген. Эсхатология, таким образом, охватывает широкую область. Обычно она рассматривается только в полном объеме в богословских учебниках и библейских словарях1.
Термин «апокалиптика» охватывает более узкий круг тем. Его позиция, как правило, касается видений коллективного будущего человечества, как в этом мире, так и в небесной вечности, часто выражаемых формулой «Царство [или царствование или правлние] Бога». Это формула или фраза, не найденная как таковая в еврейской Библии, за исключением книги Даниила, где она становится доминирующей темой, упомянутой в конце каждой главы или ряда глав.2 В Даниила 7: 13–14 она сочетается с загадочной фигурой «подобный сыну человеческому»(NRSV: «как человек»). В другом месте в еврейской Библии идея божественной власти или вмешательства в историю выражается в словесных выражениях, таких как «Царствует Бог» (особенно в Псалмах) или День Господень (особенно у пророков, например, Амос 5: 18–20; Исаия 13: 6, 9, 13 [Традиции священной войны]).3 В Септуагинте фраза «Царство Божье» встречается в Мудрости Соломона 10:10 в связи с патриархом Иаковом. Его значение здесь не самоочевидно, но его параллель - «познание святых» (Быт. 28:12, 17, 22). Этот отрывок в Мудрости не повлиял на синоптические Евангелия.4
1. E.g., B. T. Viviano, The Kingdom of God in History (Wilmington, DE: Glazier, 1988); Viviano, Trinity-Kingdom-Church (NTOA 48; Fribourg/Göttingen: Universitätsverlag, 2001), pp. 137–184; Joseph Ratzinger, Eschatology (Washington, DC: Catholic University of America Press, 1988); Paul Althaus, Die letzten Dinge (Gütersloh: Mohn, 1970); Herbert Vorgrimler, Hoffnung auf Vollendung (Vienna: Herder, 1980); Hans Küng, Eternal Life? (New York: Doubleday-Image, 1985); B. E. Daley, The Hope of the Early Church (Peabody, MA: Hendrickson, 2003); Edoardo Scognamiglio, Ecco: Io Faccio Nuove Tutte le Cose (Padua: Messagero, 2002); Alois Winkelhofer, HTG 1:327–336.
2. J. J. Collins, Daniel (Hermeneia; Minneapolis: Fortress, 1993); Collins, The Encyclopedia of Apocalypticism, 3 vols. (New York: Continuum, 1998); Mariano Delgado, Klaus Koch, and Edgar Marsch, Europa, Tausendjähriges Reich und Neue Welt: Zwei Jahrtausende Geschichte und Utopie in der Rezeption des Danielbandes (Stuttgart: Kohl-hammer, 2003).
3. John Gray, The Biblical Doctrine of the Reign of God (Edinburgh: Clark, 1979); Christian Grappe, Le Royaume de Dieu (Geneva: Labor et Fides, 2001); Gerhard von Rad, Holy War in Ancient Israel (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2001).
4. Chrysostome Larcher, Le Livre de la Sagesse; ou, La Sagesse de Salomon (Etudes Bibliques, n.s., 1, 3, 5; Paris: Gabalda, 1983, 1984, 1985), 2:628–632.
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Rating 5.0 / 5
Added 13.07.2019
Author asaddun
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

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