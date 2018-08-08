Василий Зеньковский - Собрание сочинений - Том 3

От автора. Выпуская в свет свой труд, посвященный проблеме психической причинности, я должен с сожалением отметить тот факт, что некоторые части его появляются в более сжатой форме, чем первоначально предполагалось.

Летом я работал в заграничных библиотеках в целях пополнения библиографического материала и тогда же занимался обработкой некоторых основных вопросов моего труда. Внезапно вспыхнувший общеевропейский пожар заставил меня спешно вернуться домой, причем я потерял все собранные мной материалы, свои подготовительные заметки, хотя, к счастью, текст диссертации, насколько он был готов у меня в это время, я благополучно привез с собой.

Особенно пострадали благодаря этому параграфы, посвященные проблемам восприятия и внимания. Не предвидя возможности в ближайшее время вознаградить свою потерю, я выпускаю свой труд в той форме, какую я мог ему придать при отсутствии необходимого материала.

Считаю своим долгом выразить мою искреннюю признательность историко-филологическому факультету Университета св. Владимира, пришедшему мне на помощь при печатании настоящего труда, а также профессору А.Н. Гилярову, к любезному содействию которого мне не раз приходилось обращаться при собирании необходимой для меня литературы.

Василий Васильевич Зеньковский - Собрание сочинений - Том 3 - Проблема психической причинности Василий Зеньковский ; [подгот. текста и примеч. О.Т. Ермишина] М.: Русский путь : Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2011. —416 с. Магистерская диссертация В.В. Зеньковского, изданная только один раз небольшим тиражом (Киев, 1914) и защищенная в Московском университете в 1915 г. ISBN 978-5-85887-399-0 (Русский путь, т. 3) ISBN 978-5-98854-039-7 (Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, т.З) ISBN 978-5-85887-277-1

Василий Васильевич Зеньковский - Собрание сочинений - Том 3 - Проблема психической причинности - Содержание Предисловие

Введение Часть I ЛОГИКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ПРИЧИННОСТИ [Вступление]

Глава 1. Логический анализ понятия причинности

Глава 2. Гносеологический анализ проблемы причинности Часть II АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКОЙ ПРИЧИННОСТИ Глава 1. Понятие причинности в современном естествознании

Глава 2. Проблема психической причинности в современной психологии

Глава 3. Анализ психической причинности

Глава 4. Психофизическая проблема Часть III ИТОГИ

Глава 1. Понятие причинности со стороны его объема

Глава 2. Понятие психической причинности со стороны его содержания

Заключение

Примечания

Василий Васильевич Зеньковский - Собрание сочинений - Том 3 - Проблема психической причинности - Введение

1. Едва ли кто-нибудь будет спорить против того, что психология вполне уже сформировалась как научная дисциплина. Об этом, по-видимому, лучше всего говорит необыкновенный рост психологии — те бесчисленные работы и исследования, которые появляются каждый год, те новые ветви психологического знания, которые успели созреть и обособиться, наконец, тот расцвет творческой мысли, который проявляется в разных течениях общей психологии. Чрезвычайно возрос также и научный вес психологии, как в глазах представителей других научных дисциплин, так и у широкой публики.

Следует также отметить, что и в сфере чистой философии, и в различных дисциплинах, более или менее примыкающих к психологии, мы встречаем совершенно определенную тенденцию заменить объективное трактование тех или иных проблем психологическим анализом возникновения этих проблем для нашего сознания. С этой тенденцией психологизма и до сих пор приходится упорно бороться защитникам иного трактования проблем науки, — и эта борьба ярче всего говорит о том, какие успехи сделал психологический анализ в освещении подлежащих ему вопросов.

2. Но именно этот рост психологии таит в себе опасность для нее самой: при необыкновенном богатстве исследований по отдельным вопросам психология слишком бедна работами по ее общим проблемам. Методологическая особенность психологии остается и в наше время настолько невыясненной и спорной, что даже те понятия, которыми психологи пользуются на каждом шагу, не имеют определенного содержания. Напрасно будем объяснять это тем, что психология не может создать систему основных понятий, пока она не накопит достаточно фактического материала.

Ведь собирая этот материал, мы никогда не можем сохранить его в «сыром» виде, — и «чистый опыт» не только в естествознании, но и в психологии является фикцией. На самом деле, процесс собирания материала предполагает применение понятий; если же мы эти понятия будем обрабатывать после того, как накопится материал, то, значит, раньше мы пользовались ходячими понятиями, критически не проверенными и не переработанными.