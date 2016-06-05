На фоне всеобщего для древнегреческих философов представления о вечности и нетленности космоса как целого, но отнюдь не тела и плоти человека, Евангельское благовестие принесло великую надежду и веру в Бога как любвеобильного Попечителя о Своем творении, а также и в человека как главное и возлюбленное творение небесного Отца — «ваяние Божие». Особое место в открытой полемике с античными философскими традициями заняли Александрийская и Каппадокийская богословские школы, представители которых делали первые, очень важные и необходимые попытки выразить истины христианского мировоззрения, используя язык и технические наработки наиболее распространенных философских школ. Иеромонах Кирилл - Зинковский - Великие отцы Церкви о материи и теле человека - Александрийская и Каппадокийская школы СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2014. — 512 с. Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования» ISBN 978-5-903525-73-7

Иеромонах Кирилл - Зинковский - Великие отцы Церкви о материи и теле человека - Александрийская и Каппадокийская школы - Содержание

Введение

Глава 1 Античные философы и философские школы о материи и теле человека

1.1 Платон

1.1.1. Термин «φύσις» у Платона

1.1.2. Платон о материи как Кормилице-Восприемнице 1.2. Аристотель 1.2.1. Аристотель и термины «φύσις» и «αρχή»

1.2.2. Аристотель о материи 1.3. Стоики 1.4. Средние платоники 1. 5. Филон Александрийский 1. 6. Неоплатоники 1.6.1. Плотин

1.6.2. Порфирий и Ямвлих

1.6.3. Поздние неоплатоники 1.7. Заключение Глава 2 Св. Писание и первое поколение христиан 2.1. Термины Св. Писания для описания материального мира 2.1.1. Термин «φύσις» в Септуагинте и в Новом Завете

2.1.2. Термины «ύλη» и «κόσμος» в Септуагинте и в Новом Завете

2.1.3. Термины «σαρξ» и «σώμα»

2.1.4. Термин «στοιχεία» 2.2. Отношение к материи и плоти у мужей апостольских 2.2.1. Представления о материи и теле человека в Посланиях сщмч. Игнатия Антиохийского

2.2.2. Послание апостола Варнавы

2.2.3. Заключение

Глава 3 Представления о материи и теле человека в Александрийской богословской традиции (доникейский период)

3.1. Представления о материи и теле человека в сочинениях Афинагора

3.1.1. Свидетельства источников и обзор литературы

3.1.2. Новизна представлений Афинагора о материи и космосе в целом

3.1.3. Учение о падших духах

3. 1.4. Учение о воскресении человеческих тел

3.1. 5. Представления об иерархическом устроении человеческой природы

3.1.6. Заключение

3.2. Учение Климента Александрийского о материи, теле Христа и теле человека

3.2.1. Обзор литературы и постановка задачи (проблема совечности материи Богу, творения «из ничего»)

3.2.2. Анализ текстов Климента, относящихся к происхождению материи

3.2.3. Анализ высказываний Климента о статусе материи после падения Адама

3. 2.4. Свободная воля человека и понятие истинного и относительного зла

3.2.5. Учение Климента о теле Христа и теле человека

3.2.6. Заключение

3.3. Учение о материи и теле человека у Оригена

3.3.1. Обзор литературы и выявление проблемных полей

3.3.2. Отцы Церкви об Оригене

3.3.3. Современные ученые о церковной полемике с Оригеном иоригенизмом

3.3.4. Полемика с Оригеном свт. Мефодия

3.3.5. Ориген о земных и эфирных телах

3.3.6. Ориген о теле воскресшего Христа

3.3.7. Понятия эфира и эфирного тела как колесницы души

3.3.8. Употребление Оригеном термина «элз»

3.3.9. Человек как представитель логосной (разумной) природы

3.3.10. Исправление ошибок Оригена в трудах отцов Церкви

Глава 4 Представления о материи и теле человека в Александрийской и Каппадокийской школах (IV-Vвв.)

4.1. Представления о материи в сочинениях

4.1.1. Обзор литературы

4.1.2. Учение о воскресении и об обожении плоти

4.1.3. Материя, плоть и их онтологический статус

4.1.4. Грехопадение как нарушение иерархического порядка существ в сознании Адама

4.1.5. Активный ответ Бога на грехопадение Адама

4.1.6. Качественная новизна понятия «меоничности материи» у свт. Афанасия

4.1.7. Глаголы, используемые Святителем для описания обожения плоти и космоса

4.1.8. Учение свт. Афанасия о Евхаристии

4.1.9. Выводы

4.2. Представления о материи в сочинениях свт. Василия Великого

4.2.1. Обзор литературы

4. 2.2. Учение о воскресении и об обожении плоти

4.2.3. Онтологический статус материи, телесности и плоти

4. 2.4. Грехопадение Адама как увлеченность чувственно-материальным

4.2.5. Активный ответ Бога на грехопадение Адама

4.2.6. Новизна понятия «меоничности материи» как призвание к становлению в бытии

4.2.7. Глаголы и выражения, используемые для описания обожения плоти и космоса

4.2.8. Учение свт. Василия о Евхаристии

4.2.9. Выводы

4.3. Представления о материи в сочинениях свт. Григория Богослова

4.3.1. Обзор литературы

4.3. 2. Учение о воскресении и об обожении плоти

4.3.3. Онтологический статус материи, телесности и плоти

4.3.4. Грехопадение Адама как нарушение меры и порядка созерцания

4.3. 5. Терминология обновления творения

4.3.6. Евхаристический реализм

4.3.7. Выводы

4.4. Представления о материи в сочинениях свт. Григория Нисского

4.4.12. Анализ контекстов употребления глаголов «μεταποιέω» и «άΛλοιόω» и их производных

4.4.13. Анализ употребления глагола «μεταστοιχείόω» и его производных

4.4.1. Обзор литературы

4.4.2. Свт. Григорий и его философское знание

4.4.3. Творец и творение — различие природ

4.4.4. Разнообразие и гармония материального мира

4.4.5. Апофатика в богословии материального мира

4.4.6. Отрицательные характеристики вещества

4.4.7. Антропология свт. Григория

4.4.8. Происхождение зла и его действие в природе человека

4.4.9. Древо познания и «кожаные ризы»

4.4.10. Восстановление первичной гармонии

4.4.11. Изменения природных стихий в природе

4.4.14. Анализ терминологии, использованной для описания воскресших тел

4.4.15. Выводы

4.5. Представления о материи в сочиненияхсвт. Кирилла Александрийского

4.5.1. Обзор литературы

4. 5.2. Творец и творение

4. 5.3. Учение о космосе и его частях

4. 5.4. Анализ употребления термина «элз»

4. 5. 5. Учение о материальной природе человека до и послегрехопадения

Иеромонах Кирилл - Зинковский - Великие отцы Церкви о материи и теле человека - Александрийская и Каппадокийская школы - Введение

Церковные писатели подходили к наследию лучших умов античности творчески и вписывали его в новую систему христианского мировоззрения, а также изобрели и свою уникальную богословскую терминологию. Святоотеческое учение об изначальном предназначении к обожению человека (как по душе, так и по плоти) как основе гармонии во всем мироздании, раскрывает тайну предназначения, восстановления и преображения мира, отраженную в тексте из последней библейской книги: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр. 22,13). Христос, как истинный Бог, действительно есть подлинное, Божественное и нематериальное начало мироздания и человека. Он же, как истинный Человек, есть совершенный образ и цель, и источник Божественных энергий для обновления падшего человеческого естества.

Исследованию учения св. отцов о материи и теле человека в православном богословии до сих пор уделялось недостаточное внимание. Более того, само понятие «богословие материи» может показаться уязвимым, поскольку богословие — это, прежде всего и по преимуществу, «слово о Боге». «Учение о материи» многие склонны отнести к области чистой философии, забывая, что большинство положений догматического богословия прямо или косвенно связано с проблемой материи. Характерно, что в начальный период борьбы христианства с древним язычеством вопрос о веществе и происхождении из него материального мира был поднят в споре с христианским вероучениемязыческими мыслителями даже прежде многих других важнейших богословских истин. Более того, по замечанию прот. К. Ружицкого, «ни один пункт откровенного учения не отвергался язычниками с таким упорством и не входил в их сознание так медленно и туго, как учение о несамобытности материи и творении мира из ничего» [1]

Актуальность выбранной тематики подчеркивалась знаменитым архипастырем, нашим современником митр. Антонием Сурожским, который указывал на то, что «у нас... очень мало разработано богословие материи» [2] . Раскрытие качественной новизны философско-богословского умозрения учителей Церкви о материи, по сравнению с традиционными взглядами античной философии, особенно актуально в современном мире как ввиду эпохальных естественнонаучных открытий XX в. в отношении структурных основ материи, так и в контексте духовного кризиса в постмодернистской культуре. Психологический дисбаланс в восприятии действительности и антагонистическое противопоставление внутреннего мироощущения человека и окружающего его материального мира по-новому и с особой силой ставят вопрос о предназначении материи и тела человека.

[1] Ружицкий К., прот. Учение св. отцов и церковных писателей о материи (магистерская диссертация, 1914). Машинопись. МДА, 1958. С. 11. [2] Антоний Сурожский, митр. Человек перед Богом. М., 1995. С. 53.

2015-06-05