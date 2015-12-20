SBHCS - Учебники курса бакалавриата

Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry и ESXATOS

Учебники курса бакалавриата

В соответствии с Программой обучения на бакалавриате выложены учебники для студентов бакалавриата.

Программы бакалавриата SBHCS

На программу бакалавриата принимаются лица, достаточно хорошо знакомые с содержанием Библии и с основами христианской веры (при этом для получения степени бакалавра теологии требуется также наличие полного среднего образования).

В составлении индивидуальных программ в рамках курса бакалавриата студент и руководитель отделения (преподаватель) учитывают: – конечную цель (желаемый уровень диплома, последующую аспирантуру и т. п.) и желаемый профиль специализации; – предметы и зачеты (дипломы, сертификаты) предыдущих учебных заведений.

Студенту SBHCS может быть начислено не более 50 процентов необходимых для курса кредитов исходя из документов о предыдущем образовании.

Кредиты засчитываются Деканатом методом сравнения объемов и соответствий программ (предметов) с предметами (блоками предметов) SBHCS.

Студентам партнерских учебных заведений и учебных заведений деноминаций, входящих в ассоциации с учредителями SBHCS Деканат Семинарии засчитывает пройденные курсы и предметы в полном объеме (более 50 процентов), исходя из выписки учебного заведения и при консультации (в случае необходимости) с ректором (деканатом) такой семинарии (колледжа, института).

Индивидуальные программы могут составляться как на несколько семестров, так и на весь срок обучения. Такая программа может быть изменена курирующим преподавателем по просьбе студента либо по иным обстоятельствам. Студент вправе выбирать отдельные предметы и блоки предметов; пользоваться учебниками не из числа рекомендованных Семинарией, координируя план с руководителем отделения бакалавриата.

Внимание! Рекомендуется хранить свои зачетные работы, тем самым собирая материал для заключительной квалификационной работы.

Дипломы степеней «Ассоциативный Бакалавр SBHCS» выдаются деканатом по результатам прохождения полной программы обучения первого этапа бакалавриата без необходимости написания квалификационной работы.

Одной из основных причин отчисления из Семинарии является отсутствие работ и отчетов по предметам без уважительной причины.

В подобной ситуации повторное зачисление на один из курсов SBHCS не представляется возможным.

Программа индивидуальных учебных планов бакалавриата

Обучение в бакалавриате двухуровневое (в соответствии со спецификацией диплома):

первый уровень - ассоциированный бакалавр / AD Associate Degree

второй уровень – полный бакалавр со спецификациями диплома: бакалавр служения/B.Min. и бакалавр теологии/B.Th.

Для Associate Degree следует набрать от 60 кредитов, для полного бакалавра – от 120.

Минимальное количество кредитов набирается обязательными дисциплинами (они и минимальные баллы по ним указаны в розовой строчке в таблице).

Оставшееся количество кредитов набирается любыми дисциплинами по выбору студента.

При этом студент может выбирать дополнительные предметы, которые ему не являются обязательными.

Студент выбирает предмет и учебник по нему, извещает об этом отделение бакалавриата и приступает к самостоятельному обучению - подробности см. под таблицей.

Примечание: Учитывая тот факт, что студенту одновременно для учебы не нужны все книги клуба сразу, доступ к лимитрованным изданиям клуба ограничен для пользователей семинарии.

Для получения нужной книги просьба писать личное сообщение админу сайта esxatos .

После получения зачета по предмету можно приступать к следующему и для обучения попросить следующую книгу.

Уважаемые студенты!

Здесь изложены общие правила и требования по учебе в бакалавриате.

1. Дистанционное обучение в бакалавриате проводится по установленной Программе. В зависимости от выбранной степени вы проходите обучение по предметам (С учетом уже пройденных курсов и зачетом учебы в других заведениях!!!).

2. Обращаю ваше внимание на тот факт, что для получения степени ассоциированного бакалавра вам необходимо набрать 60 кредитов, пройдя обучения по предметам, для степени полного бакалавра – 120 кредитов (с учетом написания дипломной работы).

3. Вы приступаете к изучению какого-то из выбранных вами предметов по рекомендованному учебнику и после окончания изучения присылаете в деканат электронной почтой для получения зачёта и кредитов по предмету письменную работу в размере 5 листов электронного текста в форме реферата, рецензии, эссе. Рекомендации по написанию работ выложены в группе семинарии на ФБ и имеются также на этой странице ниже.

Форма написания – свободная, шрифтом размером 14.

5. По получению от вас работ их оценивает преподаватель семинарии, закрепленный за данным блоком предметов. Об оценке и полученных кредитах по работе вам будет сообщено и учтено в вашей личной ведомости успеваемости.

6. Если кто-то из вас выбирает исследовательскую работу по программе - это отлично - то требования к ним также выложены в группе семинарии. Кратко поясню - это работа с привлечением нескольких литературных источников и как бы представляет собой маленькую дипломную работу по узкой теме. Работы такого плана только приветствуются и оцениваются выше в зависимости от степени проработки материала.

7. Все работы, таблицы и любые вопросы лучше присылать выполненными в текстовых редакторах (для возможности исправления и копирования).

Требования по написанию письменных работ для получения зачета и кредитов по предмету

Реферат

Реферат — доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, статьи и т. п.

Виды рефератов:

продуктивные:

реферат-доклад;

реферат-обзор;

репродуктивные:

реферат-конспект;

реферат-резюме.

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника.

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные положения данной темы.

В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер.

Мы предлагаем студентам, пишущим реферат по одной книге, создавать текст, средний между рефератом-конспектом и рефератом-докладом.

Реферат имеет определённую композицию:

Введение. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком году), сообщены сведения об авторе, раскрывается проблематика выбранной темы; Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и аргументируются основные тезисы; Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.

Реферат имеет следующие признаки:

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника;

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок;

имеет постоянные структуры.

Стилистика реферата

Рефераты пишутся обычно стандартным, клишированным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т. п. К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. Им, как правило, присущи неопределённо-личные предложения , отвлечённые существительные , специфичные и научные термины, свойственные исследуемой проблеме, деепричастные причастные обороты. У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, определённая объективность изложения материала. Всё это связано не со скудостью лексики автора, а со своеобразием языка рефератов (в особенности узкоспециализированной направленности, где преобладают специфические термины и обороты).

Рецензия – это критическая оценка статьи (книги). Основное назначение рецензии – информировать о печатном произведении, дать представление о нем, показать его назначение, возможность использования.

О том, как писать рецензию, можно прочитать по ссылке: http://www.rae.ru/monographs/220-6902

Эссе — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы. В отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой — с философским трактатом . Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, нередко антитетичность

мышления, установка на интимную откровенность и разговорную интонацию.

* Пример оформления письменных работ по учебнику