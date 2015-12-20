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SBHCS - Учебники курса бакалавриата

Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry
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Category ESXATOS BOOKS
Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry и ESXATOS

Учебники курса бакалавриата

В рамках партнёрства со Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminаry - Славянской и Балтийской Экуменической семинарии Святого Креста наши фонды доступны для студентов, аспирантов и преподавателей семинарии в целях получения качественного христианского образования.
В соответствии с Программой обучения на бакалавриате выложены учебники для студентов бакалавриата.

Программы бакалавриата SBHCS

На программу бакалавриата принимаются лица, достаточно хорошо знакомые с содержанием Библии и с основами христианской веры (при этом для получения степени бакалавра теологии требуется также наличие полного среднего образования).
В составлении индивидуальных программ в рамках курса бакалавриата студент и руководитель отделения (преподаватель) учитывают: – конечную цель (желаемый уровень диплома, последующую аспирантуру и т. п.) и желаемый профиль специализации; – предметы и зачеты (дипломы, сертификаты) предыдущих учебных заведений.
Студенту SBHCS может быть начислено не более 50 процентов необходимых для курса кредитов исходя из документов о предыдущем образовании.
Кредиты засчитываются Деканатом методом сравнения объемов и соответствий программ (предметов) с предметами (блоками предметов) SBHCS.
Студентам партнерских учебных заведений и учебных заведений деноминаций, входящих в ассоциации с учредителями SBHCS Деканат Семинарии засчитывает пройденные курсы и предметы в полном объеме (более 50 процентов), исходя из выписки учебного заведения и при консультации (в случае необходимости) с ректором (деканатом) такой семинарии (колледжа, института).
Индивидуальные программы могут составляться как на несколько семестров, так и на весь срок обучения. Такая программа может быть изменена курирующим преподавателем по просьбе студента либо по иным обстоятельствам. Студент вправе выбирать отдельные предметы и блоки предметов; пользоваться учебниками не из числа рекомендованных Семинарией, координируя план с руководителем отделения бакалавриата.
Внимание! Рекомендуется хранить свои зачетные работы, тем самым собирая материал для заключительной квалификационной работы.
Дипломы степеней «Ассоциативный Бакалавр SBHCS» выдаются деканатом по результатам прохождения полной программы обучения первого этапа бакалавриата без необходимости написания квалификационной работы.
Одной из основных причин отчисления из Семинарии является отсутствие работ и отчетов по предметам без уважительной причины.
В подобной ситуации повторное зачисление на один из курсов SBHCS не представляется возможным.

Программа индивидуальных учебных планов бакалавриата

Обучение в бакалавриате двухуровневое (в соответствии со спецификацией диплома):
  • первый уровень - ассоциированный бакалавр / AD Associate Degree
  • второй уровень – полный бакалавр со спецификациями диплома: бакалавр служения/B.Min. и бакалавр теологии/B.Th.
Для Associate Degree следует набрать от 60 кредитов, для полного бакалавра – от 120.
Минимальное количество кредитов набирается обязательными дисциплинами (они и минимальные баллы по ним указаны в розовой строчке в таблице).
Оставшееся количество кредитов набирается любыми дисциплинами по выбору студента.
При этом студент может выбирать дополнительные предметы, которые ему не являются обязательными.
Студент выбирает предмет и учебник по нему, извещает об этом отделение бакалавриата и приступает к самостоятельному обучению - подробности см. под таблицей.
Примечание: Учитывая тот факт, что студенту одновременно для учебы не нужны все книги клуба сразу, доступ к лимитрованным изданиям клуба ограничен для пользователей семинарии.
Для получения нужной книги просьба писать личное сообщение админу сайта esxatos.
После получения зачета по предмету можно приступать к следующему и для обучения попросить следующую книгу.
Всем
Предмет и учебник по предмету обязательны для всех степеней
B.Min. + B.Th.
Предмет обязателен для Бакалавра служения B.Min. и Бакалавра теологии B.Th.
B.Th.
Предмет обязателен только для Бакалавра теологии B.Th.
Дисциплина / Предметы / Преподаватели
Учебники
Min кредиты по блоку предметов для разных степеней и кредиты по учебнику
AD
B.Min.
B.Th.
Библеистика А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th.
15
25
25
Введение в Ветхий Завет
-
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
6
6
6
-
4
4
2
2
2
Введение в Новый Завет
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
4
4
-
5
5
Герменевтика
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
-
4
4
-
4
4
-
4
4
Введение в экзегетику
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Экзегетика Ветхого Завета (изучение книг Библии с использованием библейских комментариев; написание курсовой исследовательской работы)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Курсовая исследовательская работа по книге/книгам Библии
-
*
*
Экзегетика Нового Завета (изучение книг Библии с использованием библейских комментариев; написание курсовой исследовательской работы)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Курсовая исследовательская работа по книге/книгам Библии
-
*
*
Богословие Нового Завета
3
3
3
3
3
3
4
4
4
-
4
4
Основы древнегреческого языка НЗ *(тест и умение читать подстрочник со словарем - для бакалавров выпуска с 2017 г.)
канд. наук Любовь Сумм
2
2
2
3
3
3
Историческое богословие арх. Uwe Eckert Th.D., Vitalij Rysev Th.D.
10
20
25
Библейская история
5
5
5
3
3
3
История церкви
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
История богословия
3
3
3
3
3
3
Керн - Патрология 3 3 3
Легев - Патрология - Хрестоматия 3 3 3
Лурье - Лекции по патрологии 3 3 3
Сидоров - Святоотческое наследие - том 1 2 2 2
Сидоров - Святоотческое наследие - том 2 3 3 3
Сидоров - Святоотческое наследие - том 3 4 4 4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
История миссии
2
2
2
История религий
А.Комаров Ph.D., свящ. Д.Хабаров, Vitalij Rysev Th.D.
4
4
4
3
3
3
4
4
4
8
8
8
3
3
3
8
8
8
10
10
10
Теоретическое богословие
10
20
25
Основное богословие
А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th., А.Комаров Ph.D., Vitalij Rysev Th.D. еп. Г.Михнов-Вайтенко
2
2
 2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Философия религии
Философское богословие
А.Комаров Ph.D.
3
3
3
2
2
2
3
3
3
-
4
4
3 3 3
4
4
4
Систематическое богословие
А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th., А.Комаров Ph.D., Vitalij Rysev Th.D. еп. Г.Михнов-Вайтенко
3
3
3
5
5
5
Пеликан - Христианская традиция - 2 тома 4 4 4
2
2
2
4
4
4
4
4
4
Апологетика / Библия и наука
А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th., А.Комаров Ph.D., Vitalij Rysev Th.D. еп. Г.Михнов-Вайтенко
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
Сравнительное богословие
А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th., А.Комаров Ph.D., Vitalij Rysev Th.D. еп. Г.Михнов-Вайтенко
4
4
4
2
2
2
2
2
2
Отт - Основные положение католической догматики 2 2 2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Практическое богословие Vitalij Rysev Th.D., докт. Юрий Рыжов
7
20
15
Миссиология
3
3
3
Ньюбигин - Раскрытие тайны - Введение в теологию миссии 2 2 2
3
3
3
3
3
3
Нравственное богословие
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Экклесиология Пастырское богословие и социальное служение
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Гомилетика
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
4
4
4
Литургика
4
4
4
Красовицкая - Литургика 2 2 2
2
2
2
2
2
2
Христианская педагогика
2
2
2
Специализированные предметы А.Комаров Ph.D., П.Лобода M.Th.

Христианская философия
 Армстронг - Истоки христ. богос-я - Введение в античную философию 3 3 3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
3
3
3
Логика и богословие
Карпунин – Логика и богословие
2
2
2
Теология культуры
2
2
2
2
2
2
Христианская эстетика
2
2
2
Социальное / Политическое богословие
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Теология истории
2
2
2
Психология религии
2
2
2
2
2
2
Дополнительные предметы
Древнееврейский язык Samuel A. Kim
4
4
4
4
4
4
Латинский язык
4
4
4
Церковнославянский язык М.Караваев Ph.D.
3
3
3
Прочие предметы
По согласованию с деканатом
Общеобразовательные предметы** П.Лобода M.Th., докт. Ю.Рыжов, М.Караваев Ph.D.,, Д.Дюков
-
30**
 30**
Философия Павел Лобода M.Th.
12
12
12
История философии Павел Лобода M.Th.
3
3
3
3
3
3
12
12
12
Логика Павел Лобода M.Th.
3
3
3
3
3
3
Этика Павел Лобода M.Th.
3
3
3
2
2
2
Культурология докт. Юрий Рыжов
3
3
3
2
2
2
Эстетика Павел Лобода M.Th.
3
3
3
3
3
3
Социология Павел Лобода M.Th.
3
3
3
Политология Павел Лобода M.Th.
3
3
3
Пугачев - Введение в политологию - Учебник для ВУЗов
3
3
3
Педагогика М.Караваев Ph.D.
3
3
3
Психология Дмитрий Дюков
3
3
3
Практика в качестве служителя, проповедника, преподавателя и т.п. 10 10 10
Квалификационная работа - защита с оценкой не менее -
D
 B
Изучение материала и подготовка к написанию работы Ваймейсетр - Качественные исследовательские работы - 2 2
Эко - Как написать дипломную работу - 2 2
Исследования и написание квалификационной работы - 8 8
Защита квалификационной работы - 2 2
Всего кредитов для получения диплома по спецификации бакалавра 60 120 120

Примечание: Для получения зачетов и кредитов по выбранному учебнику в отделение бакалавриата высылается письменная работа в размере не менее 5 листов машинописного текста. * Пример оформления письменных работ см. ниже.

*По любому предмету студент вправе по своему решению написать исследовательскую работу (кроме обязательных курсовых исследовательских работ по программе B.Th.) c применением нескольких литературных источников, с оценками и выводами по исследуемой теме. Такая работа оценивается значительно выше в зависимости от степени проработки материала и количества изученных источников.

**Общеобразовательные предметы семинаристы проходят по данным учебникам или по согласованию с деканатом. Проходившим эти предметы в других заведениях кредиты засчитывают по предоставлению документов об образовании.

Памятка для поступивших на бакалавриат

Уважаемые студенты!
Здесь изложены общие правила и требования по учебе в бакалавриате.
1. Дистанционное обучение в бакалавриате проводится по установленной Программе. В зависимости от выбранной степени вы проходите обучение по предметам (С учетом уже пройденных курсов и зачетом учебы в других заведениях!!!).
2. Обращаю ваше внимание на тот факт, что для получения степени ассоциированного бакалавра вам необходимо набрать 60 кредитов, пройдя обучения по предметам, для степени полного бакалавра – 120 кредитов (с учетом написания дипломной работы).
3. Вы приступаете к изучению какого-то из выбранных вами предметов по рекомендованному учебнику и после окончания изучения присылаете в деканат электронной почтой для получения зачёта и кредитов по предмету письменную работу в размере 5 листов электронного текста в форме реферата, рецензии, эссе. Рекомендации по написанию работ выложены в группе семинарии на ФБ и имеются также на этой странице ниже.
Форма написания – свободная, шрифтом размером 14.
5. По получению от вас работ их оценивает преподаватель семинарии, закрепленный за данным блоком предметов. Об оценке и полученных кредитах по работе вам будет сообщено и учтено в вашей личной ведомости успеваемости.
6. Если кто-то из вас выбирает исследовательскую работу по программе - это отлично - то требования к ним также выложены в группе семинарии. Кратко поясню - это работа с привлечением нескольких литературных источников и как бы представляет собой маленькую дипломную работу по узкой теме. Работы такого плана только приветствуются и оцениваются выше в зависимости от степени проработки материала.
7. Все работы, таблицы и любые вопросы лучше присылать выполненными в текстовых редакторах (для возможности исправления и копирования).

Требования по написанию письменных работ для получения зачета и кредитов по предмету

Реферат
Реферат — доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, статьи и т. п.
Виды рефератов:
  • продуктивные:
  • реферат-доклад;
  • реферат-обзор;
  • репродуктивные:
  • реферат-конспект;
  • реферат-резюме.
Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника.
Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные положения данной темы.
В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер.
Мы предлагаем студентам, пишущим реферат по одной книге, создавать текст, средний между рефератом-конспектом и рефератом-докладом.
Реферат имеет определённую композицию:
  1. Введение. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком году), сообщены сведения об авторе, раскрывается проблематика выбранной темы;
  2. Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и аргументируются основные тезисы;
  3. Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.
Реферат имеет следующие признаки:
  • содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника;
  • содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок;
  • имеет постоянные структуры.
Стилистика реферата
Рефераты пишутся обычно стандартным, клишированным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т. п. К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. Им, как правило, присущи неопределённо-личные предложения, отвлечённые существительные, специфичные и научные термины, свойственные исследуемой проблеме, деепричастные и причастные обороты. У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, определённая объективность изложения материала. Всё это связано не со скудостью лексики автора, а со своеобразием языка рефератов (в особенности узкоспециализированной направленности, где преобладают специфические термины и обороты).
Рецензия – это критическая оценка статьи (книги). Основное назначение рецензии – информировать о печатном произведении, дать представление о нем, показать его назначение, возможность использования.
О том, как писать рецензию, можно прочитать по ссылке: http://www.rae.ru/monographs/220-6902
Эссе — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы. В отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой — с философским трактатом. Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, нередко антитетичность
мышления, установка на интимную откровенность и разговорную интонацию.

* Пример оформления письменных работ по учебнику

Пример оформления письменных работ по учебнику

Извлечение из Регламента работы семинарии

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Буквенная градация оценки квалификационных работ бакалавриата и магистерских диссертаций: А – 4,0 превосходно, В+ – 3,5 очень хорошо, В – 3,0 хорошо, С+ – 2,5 выше среднего, С – 2,0 средне, D+ – 1,5 ниже среднего, D – 1,0 минимально, F – 0,0 - недостаточно.
Оценку квалификационных работ производит руководитель отделения бакалавриата на этапе апробации. Оценка ниже "С" считается недостаточной для получения диплома бакалавра.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОБЪЕМАМ РАБОТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И ДИССЕРТАЦИЙ

Лист формата A4 (210 x 297). Поля: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. Текст набирается с использованием шрифта Times New Roman, 14 кегель, при полуторном (1,5) междустрочном интервале. Нумерация страниц обозначается в центре
верхнего поля страницы. В диссертационных и квалификационных работах возможно употребление выделения, подчеркивания и (при необходимости) изменение регистра стандартного шрифта.
Использование других типов шрифтов допускается при приведении цитат на языках, в которых не используется кириллица или алфавиты, созданные не на основе латинского (например, греческий, иврит и т. п.).
Текст размещается только на одной стороне листа.
Объем квалификационной работы бакалавра установлен в 60 страниц текста.
Объем диссертации соискателя степени «магистр» – не более 110 страниц текста, оформленного аналогичным образом.
Согласно правилам Семинарии в объемы работ не входят: титульная страница, библиографический список и страницы и разделы графических иллюстраций, за исключением таблиц с результатами статистических, филологических и иных исследований.
В случае если в квалификационной (диссертационной) работе приведено большое количество подстрочных ссылок, объем авторского текста определяется методом подсчета знаков (то есть подстрочные ссылки также не входят в объем).
Титульная страница не нумеруется. Нумерация начинается с цифры 1 на первой странице основного текста.

СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ И ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

Каждая часть диссертации имеет свои рекомендации к объему и содержанию. Введение, главы и заключение – это составляющие содержательной (авторский текст с приведением цитат и возможных табличных данных) части работы. Содержательная (авторская) часть диссертационного исследования представляет собой основной объем текста.
На введение отводится как правило 2–10 страниц. Оставшееся количество страниц необходимо равномерно распределить между главами. При этом следует учитывать, что к каждой главе добавляются выводы. По объему все главы должны быть приблизительно одинаковыми. Допустимое отличие между ними – 10–15 страниц. Каждая следующая глава или раздел приложений начинаются с новой страницы.

ПОРЯДОК ЗАЧЕТОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОТДЕЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ В МАГИСТРАТУРЕ

Для студентов Семинарии актуальным является вопрос – что должна представлять собой письменная работа по прочитанной книге?
Есть три жанра, в которых такая работа может быть написана. Это эссе, рецензия, реферат.
В Интернете можно найти подробные характеристики этих жанров. Объем работы – от 5 страниц; он зависит от объема книги и влияет на количество полученных кредитов. Содержание работы оценивается одним из преподавателей согласно установленной в SBHCS системе (см. "Оценка квалификационных работ и магистерских диссертаций".) Оформление зачетных работ должно быть максимально приближено к требованиям оформления, принятым в Семинарии для квалификационных работ. Зачетная работа не иллюстрируется.
В случае если работа пишется не по одной книге, но предполагает изучение нескольких источников, она превращается в курсовую (условное название) работу, за которую начисляется большее количество кредитных баллов. Требования к курсовой работе такие же, как и к квалификационной работе (см. все требования оформления к квалификационным работам и диссертациям). Курсовые работы не иллюстрируются и не требуют раздела "Приложений". Объем курсовой работы – около 20 страниц.
Курсовые работы оцениваются по принятой системе. Оценка ниже D считается недостаточной для получения кредитных баллов и получения зачета по предмету (блоку предметов).
Курсовые не являются обязательными в отделении бакалавриата Семинарии, если их написание по отдельным блокам предметов специально не оговорено общей и личной программой студента.
Курсовые работы являются обязательными для зачетов по программам магистратуры.
Курсовая работа в рамках магистратуры пишется по теме, близкой к теме будущего диссертационного исследования соискателя и основывается минимум на трех источниках.
Оценка ниже D считается недостаточной для получения зачета по программе магистратуры.

Образец оформления квалификационных работ

титульная страница

Содержание

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Added 20.12.2015
Author esxatos
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Comments (6 comments)

Князев Сергей 3 years ago

Добрый день,

 

Правильно я понимаю что семинария более не функционирует?

На письмо с последним рефератом не отвечают более года, на вопросы о функционировании семенарии в электронной почте так же не отвечают.

Кроме того сам сайт семинарии отключен. 

 
N
ngoncharow 2 years ago

они как года 2 не функционируют..... Пытался писать им письма , не отвечают
A
alrpol 3 years ago

Странно изучать богословие без книжки Чернявского https://esxatos.com/chernyavskiy-krizis-tradicionnogo-bogosloviya
Маст рид!!!
E
esxatos 3 years ago

Книга Чернявского вышла в 2020 году, а программа уже работала в 2015 - но она не железобетонная, студенты часто сами предлгают им нужные издания.
I
IvanOzh 3 years ago

Как мне можно с Вами связаться?, я не могу разобраться немного с программой.
V
Vitalij 10 years ago

Павел Лобода - магистр теологии со 2 марта сего года :)

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