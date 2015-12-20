SBHCS - Учебники курса бакалавриата
Учебники курса бакалавриата
Программы бакалавриата SBHCS
Программа индивидуальных учебных планов бакалавриата
-
первый уровень - ассоциированный бакалавр / AD Associate Degree
-
второй уровень – полный бакалавр со спецификациями диплома: бакалавр служения/B.Min. и бакалавр теологии/B.Th.
|Всем
|
Предмет и учебник по предмету обязательны для всех степеней
|
B.Min. + B.Th.
|
Предмет обязателен для Бакалавра служения B.Min. и Бакалавра теологии B.Th.
|
B.Th.
|
Предмет обязателен только для Бакалавра теологии B.Th.
|
Дисциплина / Предметы / Преподаватели
|
Учебники
|
Min кредиты по блоку предметов для разных степеней и кредиты по учебнику
|
AD
|
B.Min.
|
B.Th.
|
Библеистика А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th.
|
15
|
25
|
25
|
Введение в Ветхий Завет
|
-
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
6
|
6
|
6
|
-
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
Введение в Новый Завет
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
-
|
4
|
4
|
-
|
5
|
5
|
Герменевтика
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
-
|
4
|
4
|
-
|
4
|
4
|
-
|
4
|
4
|
Введение в экзегетику
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Экзегетика Ветхого Завета (изучение книг Библии с использованием библейских комментариев; написание курсовой исследовательской работы)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Курсовая исследовательская работа по книге/книгам Библии
|
-
|
*
|
*
|
Экзегетика Нового Завета (изучение книг Библии с использованием библейских комментариев; написание курсовой исследовательской работы)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Курсовая исследовательская работа по книге/книгам Библии
|
-
|
*
|
*
|
Богословие Нового Завета
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
-
|
4
|
4
|
Основы древнегреческого языка НЗ *(тест и умение читать подстрочник со словарем - для бакалавров выпуска с 2017 г.)
канд. наук Любовь Сумм
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Историческое богословие арх. Uwe Eckert Th.D., Vitalij Rysev Th.D.
|
10
|
20
|
25
|
Библейская история
|
5
|
5
|
5
|
3
|
3
|
3
|
История церкви
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
История богословия
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|Керн - Патрология
|3
|3
|3
|Легев - Патрология - Хрестоматия
|3
|3
|3
|Лурье - Лекции по патрологии
|3
|3
|3
|Сидоров - Святоотческое наследие - том 1
|2
|2
|2
|Сидоров - Святоотческое наследие - том 2
|3
|3
|3
|Сидоров - Святоотческое наследие - том 3
|4
|4
|4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
История миссии
|
2
|
2
|
2
|
История религий
А.Комаров Ph.D., свящ. Д.Хабаров, Vitalij Rysev Th.D.
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
8
|
8
|
8
|
3
|
3
|
3
|
8
|
8
|
8
|
10
|
10
|
10
|
Теоретическое богословие
|
10
|
20
|
25
|
Основное богословие
А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th., А.Комаров Ph.D., Vitalij Rysev Th.D. еп. Г.Михнов-Вайтенко
|
2
|
2
|2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Философия религии
Философское богословие
А.Комаров Ph.D.
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
-
|
4
|
4
|3
|3
|3
|
4
|
4
|
4
|
Систематическое богословие
А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th., А.Комаров Ph.D., Vitalij Rysev Th.D. еп. Г.Михнов-Вайтенко
|
3
|
3
|
3
|
5
|
5
|
5
|Пеликан - Христианская традиция - 2 тома
|4
|4
|4
|
2
|
2
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Апологетика / Библия и наука
А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th., А.Комаров Ph.D., Vitalij Rysev Th.D. еп. Г.Михнов-Вайтенко
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
5
|
5
|
5
|
Сравнительное богословие
А.Дубровский Th.D., Н.Олизаревич M.Th., А.Комаров Ph.D., Vitalij Rysev Th.D. еп. Г.Михнов-Вайтенко
|
4
|
4
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|Отт - Основные положение католической догматики
|2
|2
|2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Практическое богословие Vitalij Rysev Th.D., докт. Юрий Рыжов
|
7
|
20
|
15
|
Миссиология
|
3
|
3
|
3
|Ньюбигин - Раскрытие тайны - Введение в теологию миссии
|2
|2
|2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Нравственное богословие
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Экклесиология Пастырское богословие и социальное служение
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Гомилетика
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
4
|
4
|
4
|
Литургика
|
4
|
4
|
4
|Красовицкая - Литургика
|2
|2
|2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Христианская педагогика
|
2
|
2
|
2
|
Специализированные предметы А.Комаров Ph.D., П.Лобода M.Th.
|
Христианская философия
|Армстронг - Истоки христ. богос-я - Введение в античную философию
|3
|3
|3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
Логика и богословие
|
Карпунин – Логика и богословие
|
2
|
2
|
2
|
Теология культуры
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Христианская эстетика
|
2
|
2
|
2
|
Социальное / Политическое богословие
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Теология истории
|
2
|
2
|
2
|
Психология религии
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Дополнительные предметы
|
Древнееврейский язык Samuel A. Kim
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Латинский язык
|
4
|
4
|
4
|
Церковнославянский язык М.Караваев Ph.D.
|
3
|
3
|
3
|
Прочие предметы
|
По согласованию с деканатом
|
Общеобразовательные предметы** П.Лобода M.Th., докт. Ю.Рыжов, М.Караваев Ph.D.,, Д.Дюков
|
-
|
30**
|30**
|
Философия Павел Лобода M.Th.
|
12
|
12
|
12
|
История философии Павел Лобода M.Th.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
12
|
12
|
12
|
Логика Павел Лобода M.Th.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Этика Павел Лобода M.Th.
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
Культурология докт. Юрий Рыжов
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
Эстетика Павел Лобода M.Th.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Социология Павел Лобода M.Th.
|
3
|
3
|
3
|
Политология Павел Лобода M.Th.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Педагогика М.Караваев Ph.D.
|
3
|
3
|
3
|
Психология Дмитрий Дюков
|
3
|
3
|
3
|Практика в качестве служителя, проповедника, преподавателя и т.п.
|10
|10
|10
|Квалификационная работа - защита с оценкой не менее
|-
|
D
|B
|Изучение материала и подготовка к написанию работы
|Ваймейсетр - Качественные исследовательские работы
|-
|2
|2
|Эко - Как написать дипломную работу
|-
|2
|2
|Исследования и написание квалификационной работы
|-
|8
|8
|Защита квалификационной работы
|-
|2
|2
|Всего кредитов для получения диплома по спецификации бакалавра
|60
|120
|120
|
Примечание: Для получения зачетов и кредитов по выбранному учебнику в отделение бакалавриата высылается письменная работа в размере не менее 5 листов машинописного текста. * Пример оформления письменных работ см. ниже.
*По любому предмету студент вправе по своему решению написать исследовательскую работу (кроме обязательных курсовых исследовательских работ по программе B.Th.) c применением нескольких литературных источников, с оценками и выводами по исследуемой теме. Такая работа оценивается значительно выше в зависимости от степени проработки материала и количества изученных источников.
**Общеобразовательные предметы семинаристы проходят по данным учебникам или по согласованию с деканатом. Проходившим эти предметы в других заведениях кредиты засчитывают по предоставлению документов об образовании.
Памятка для поступивших на бакалавриат
Требования по написанию письменных работ для получения зачета и кредитов по предмету
-
продуктивные:
-
реферат-доклад;
-
реферат-обзор;
-
репродуктивные:
-
реферат-конспект;
-
реферат-резюме.
-
Введение. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком году), сообщены сведения об авторе, раскрывается проблематика выбранной темы;
-
Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и аргументируются основные тезисы;
-
Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.
-
содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника;
-
содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок;
-
имеет постоянные структуры.
* Пример оформления письменных работ по учебнику
Извлечение из Регламента работы семинарии
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОБЪЕМАМ РАБОТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И ДИССЕРТАЦИЙ
СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ И ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ
ПОРЯДОК ЗАЧЕТОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ОТДЕЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ В МАГИСТРАТУРЕ
Образец оформления квалификационных работ
Добрый день,
Правильно я понимаю что семинария более не функционирует?
На письмо с последним рефератом не отвечают более года, на вопросы о функционировании семенарии в электронной почте так же не отвечают.
Кроме того сам сайт семинарии отключен.
они как года 2 не функционируют..... Пытался писать им письма , не отвечают
Странно изучать богословие без книжки Чернявского https://esxatos.com/chernyavskiy-krizis-tradicionnogo-bogosloviya
Маст рид!!!
Книга Чернявского вышла в 2020 году, а программа уже работала в 2015 - но она не железобетонная, студенты часто сами предлгают им нужные издания.
Как мне можно с Вами связаться?, я не могу разобраться немного с программой.
Павел Лобода - магистр теологии со 2 марта сего года :)